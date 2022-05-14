Compass B3 Trader
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Renato TakahashiI´m an Automation Enginner and, since I´ve been presented to financial markets, get in love with expert advisors and with the great opportunity to help you make profit in Forex, mainly.
- Version: 1.4
- Updated: 14 May 2022
- Activations: 20
Compass B3 Trader é um robô especialista em trades automatizados para o iBovespa (Miniíndice WIN e Minidólar WDO), baseado na estratégia de análise de inclinação de média móvel.
A partir de estabelecimento da inclinação desejada, o robô realiza as entradas de trades, seguindo takeprofit e stoploss fixos ou dinâmicos conforme análise de velas.
Ainda, pode-se configura um sistema de trail de stoploss possibilitando trades completos e de grandes grandes (+ pontos).
Ativos: WIN, WDO.
Timeframe: M1, M5, M10, M15.