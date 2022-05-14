Compass B3 Trader é um robô especialista em trades automatizados para o iBovespa (Miniíndice WIN e Minidólar WDO), baseado na estratégia de análise de inclinação de média móvel.

A partir de estabelecimento da inclinação desejada, o robô realiza as entradas de trades, seguindo takeprofit e stoploss fixos ou dinâmicos conforme análise de velas.

Ainda, pode-se configura um sistema de trail de stoploss possibilitando trades completos e de grandes grandes (+ pontos).

Ativos: WIN, WDO.

Timeframe: M1, M5, M10, M15.