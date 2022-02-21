EA Alpha Expert
- Experts
- Jonatas Da Silva Cruz
- Version: 2.1
- Updated: 21 February 2022
- Activations: 5
Eu tentei muitas coisas na negociação forex no passado e aprendi muito nos últimos 3,5 anos. Tentei varias ferramentas para negociação manual e nao tive muito sucesso. Sempre fui fascinado com o mercado forex, . A integração dos dados de volume é uma característica única e aumenta muito a qualidade das decisões comerciais do Expert Advisor. E sim, você tem que lembrar que os resultados do backtest não são os mesmos que resultados ao vivo. Mas aqui eles estão muito próximos. agora o único Expert Advisor que tenho ativo. Pela qualidade que é entregue aqui!
Expert perfeito para Scalper, Swing, position! Ele trabalha com niveis e volume pra tomar a melhor decisão , faça o teste antes e bons trades... adquira EA Alpha expert!
As configuraçoes estao nos prints abaixo ...
Times recomendos.
XAUUSD= M15, H1, H4!
GBPUSD = M30, H4, H12!
EURUSD = H2, H4, H12!
Banca, Media exposição !
0.5 lots = 1000 USD
0.1 lots = 500 USD
Banca, Baixa exposição !
0.1 lots = 1000 USD
0.01 lots = 150 USD