Eu tentei muitas coisas na negociação forex no passado e aprendi muito nos últimos 3,5 anos. Tentei varias ferramentas para negociação manual e nao tive muito sucesso. Sempre fui fascinado com o mercado forex, . A integração dos dados de volume é uma característica única e aumenta muito a qualidade das decisões comerciais do Expert Advisor. E sim, você tem que lembrar que os resultados do backtest não são os mesmos que resultados ao vivo. Mas aqui eles estão muito próximos. agora o único Expert Advisor que tenho ativo. Pela qualidade que é entregue aqui!





Expert perfeito para Scalper, Swing, position! Ele trabalha com niveis e volume pra tomar a melhor decisão , faça o teste antes e bons trades... adquira EA Alpha expert!

As configuraçoes estao nos prints abaixo ...





Times recomendos.

XAUUSD= M15, H1, H4!

GBPUSD = M30, H4, H12!

EURUSD = H2, H4, H12!





Banca, Media exposição !

0.5 lots = 1000 USD

0.1 lots = 500 USD





Banca, Baixa exposição !

0.1 lots = 1000 USD

0.01 lots = 150 USD



