MetaFlex Trader
- Experts
- Diego De Cesaro
- Version: 2.0
- Updated: 10 June 2025
- Activations: 20
O MetaFlex Trader é um robô de alta performance desenvolvido para traders que buscam operações inteligentes, flexíveis e altamente configuráveis. Equipado com uma poderosa combinação de indicadores técnicos e sistemas avançados de gerenciamento de risco, o MetaFlex Trader oferece uma abordagem robusta e adaptável ao mercado, permitindo otimizações personalizadas para maximizar seus resultados.
🔥 Principais Recursos:
✅ Estratégias Avançadas
O robô combina múltiplos indicadores para garantir sinais de entrada e saída precisos:
✔ Bandas de Bollinger & Canais de Keltner – Identifique momentos de contração e expansão do preço.
✔ Médias Móveis & VWAP – Capture tendências com eficiência.
✔ Stop ATR & RSI – Ajuste stops de forma dinâmica e identifique regiões de sobrecompra e sobrevenda.
✔ Rompimento de Topos e Fundos – Aproveite oportunidades de breakouts.
✔ Confluência de Estocástico, RSI e MACD – Sinais mais confiáveis para operações estratégicas.
✔ Entrada na Abertura do Dia – Ideal para setups que exploram volatilidade matinal.
✅ Filtros Inteligentes para Precisão nas Operações
✔ Filtro de Sequências de Candles – Evite operar em mercados irracionais.
✔ Filtro de Volume no Candle de Entrada – Garante entradas em momentos de maior liquidez.
✅ Gerenciamento de Risco e Martingale Inteligente
✔ Sistema de Preços Médios com Martingale – Ajuste operações de forma progressiva.
✔ Martingale Inteligente – Calculado para otimizar lucros sem comprometer o capital.
✅ Múltiplas Configurações de Take Profit e Stop Loss
✔ Tipos de Take Profit – Financeiro, por pontos ou baseado no tamanho do stop.
✔ Tipos de Stop Loss – Definido por pontos, financeiro ou baseado no topo e fundo do movimento.
✅ Gestão Completa e Personalização dos Horários de Operação
✔ Sistema de Seleção de Horários – Defina períodos estratégicos para operar.
✔ Painel Informativo – Acompanhe os resultados em tempo real com botões de gerenciamento dinâmico.
✅ Recursos Adicionais para Maximizar a Performance
✔ Trailing Stop & Break Even – Proteja seus lucros automaticamente.
✔ Limites Diários de Lucro e Perda – Controle total sobre suas metas diárias.
✔ Função dedicada para otimização de parâmetros – Teste e ajuste as melhores configurações para sua estratégia.
📊 MetaFlex Trader é a solução definitiva para traders que querem precisão, flexibilidade e controle total sobre suas operações.
💡 Experimente agora e leve suas operações para o próximo nível!