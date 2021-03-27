Expert Amazo

EXPERT AMAZO é um Expert Advisor projetado especificamente para negociar WIN (mini índice) e WDO (mini dólar). A operação é baseada na abertura de ordens utilizando alguns indicadores como Sars parabólicos, médias móveis, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc., trabalhando de acordo com 3 modalidades de estratégia, o AMAZO procura prever os movimentos do mercado com operações contra ea favor da tendência.       


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DEFINIÇÕES

  • Multiplicador de contratos -   Defina se você deseja ligar a estratégia Martingale.
  • Quantidade de lotes -   Defina a quantidade de lotes com a qual deseja operar.
  • Margem para Operar - Utilize -1000 para ativos da B3.
  • Ganho Máximo - Defina o ganho máximo DIÁRIO que você deseja.
  • Perda Máximo - Defina uma perda máxima DIÁRIA que o seu gerenciamento de risco permitir.
  • Hora Inicial de Operação - Defina a hora inicial que AMAZO escolher um operar.
  • Minuto Inicial de Operação - Defina o minuto inicial que o AMAZO iniciar para operar.
  • Hora Final de Operação - Defina a hora em que o AMAZO irá encerrar suas operações.
  • Minuto Final de Operação - Defina o minuto em que AMAZO irá encerrar suas operações.
  • Hora de Fechamento de Posições - Defina a hora em que o AMAZO irá encerrar posições compradas / vendidas.
  • Minuto de Fechamento de Posições - Defina o minuto em que o AMAZO irá encerrar posições compradas / vendidas.


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BONUS FOR EVERY CUSTOMER: Every customer who purchases this bot will receive a free GRABBER BOT : This offer is available for a limited time only. So hurry! No hype, No reckless risk. Trading with minimal drawdown: One Man Army is a multi-currency trading system built for both personal and prop-firm trading. It follows a strategy of scalping short- and medium-term corrections and market reversals, trading through pending limit orders. This trading bot doesn’t guess the direction — it enters the
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Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conn
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Experts
Gold House — Gold Swing Breakout Trading  One EA. Three Trading Modes. Choose the One That Fits Your Style. No Grid. No Martingale. The price will increase by $50 after every 10 purchases. Final planned price: $1,999. Live Signals:  Profit Priority Mode： https://www.mql5.com/en/signals/2359124 BE priority Mode :  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Adaptive Mode:   https://www.mql5.com/en/signals/2379287  (High-Risk Configuration Reference – Potential profits and losses are amplified. N
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
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ArtQuant Gold — Multi-Module Expert Advisor for XAUUSD ArtQuant Gold is an automated trading system developed exclusively for Gold trading on MetaTrader 5. The EA combines multiple independent trading modules with centralized portfolio management, exposure limits, execution filters, virtual trade management and account-protection tools. It is designed for traders who want a dedicated XAUUSD system without having to configure individual indicators or internal strategy parameters. ArtQuant Gold su
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Experts
Quantum Bitcoin EA : There is no such thing as impossible, it's only a matter of figuring out how to do it! Step into the future of Bitcoin trading with Quantum Bitcoin EA , the latest masterpiece from one of the top MQL5 sellers. Designed for traders who demand performance, precision, and stability, Quantum Bitcoin redefines what's possible in the volatile world of cryptocurrency. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup i
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Experts
PROP FIRM READY!  --> DOWNLOAD ALL SET FILES WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW (from 399$ only) : Choose 1 EA for Free! (limited to 2 trade accounts numbers, any of my EAs except UBS) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Live Signal 2 !! THE GOLD PHANTOM IS HERE !! After the massive success of The Gold Reaper, I'm extremely proud to introduce its powerful brother: The Gold Phantom , a pure, no-nonsense breako
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
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[ My Channel ] HFT Spike EA Recommended accounts: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext etc.) Strategies: Quantum Physics Principles, HFT Spike (High-Frequency Trading), level trading, neural trading, No Martingale, No Grid, single-position trend trading. A fully automated, risk-managed EA designed on XAUUSD tick data. You don't need to select a Time-Frame. Default values match the tested configuration. Designed for Gold. It detects sudden volatility bursts ("sp
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.33 (39)
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LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strate
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
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ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
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For the first time on this platform | An EA that understands the market For the first time on this platform, an Expert Advisor uses the full power of Deep Seek. In combination with the Dynamic Reversal Zoning strategy, a system is created that not only detects market movements – but understands them.     Setup Timeframe: H1 Leverage: min 1:30 Deposit: min $200 Symbol: XAUUSD Broker: all This combination of Deep Seek and the Reversal Strategy is new – and that’s exactly what makes it so exci
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Experts
EXPERT AMAZO DEMO   é um Expert Advisor projetado especificamente para negociar WIN (mini índice) e WDO (mini dólar) e para ser usado somente em contas DEMO. A operação é baseada na abertura de ordens utilizando alguns indicadores como Sars parabólicos, médias móveis, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc., trabalhando de acordo com 3 modalidades de estratégia, o AMAZO procura prever os movimentos do mercado com operações contra ea favor da tendência.              Entre em nosso Grupo de WhatsAp
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