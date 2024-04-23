Este EA combina a tendência do tempo gráfico principal com mais dois tempos gráficos configuráveis.

Os stops são técnicos baseados na técnica dos canais OffRoad.

Ao executar otimizações, é interessante buscar as combinações de tempos gráficos que corroboram para um bom resultado para cada ativo e seu comportamento.

Estudos apontam para resultados mais assertivos quando os testes são feitos nos últimos meses para operar no próximo. O período do ADX e das bandas de Bollinger também podem variar conforme o comportamento de cada ativo.

Utilize lotes fixos ou limite o risco em % da margem livre! O lote é calculado baseado no stoploss especificado na estratégia. Se preferir, limite perdas ou estabeleça metas diárias de ganho.



Para operar de forma mais consistente, utilize o risco em torno de 1% ou até menos. Quanto maior o capital, menor pode ser configurado o risco.

Se ligar várias janelas ao mesmo tempo, com risco menor, com sets otimizadas adequadas ao ativo e ao mercado que se quer operar, a consistência tende a ser melhor.

Algumas sets podem ser encontradas no site:

https://redsharktrades.com.br/ftrend3/



