FTrend3
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Sonia TaitProgramadora há mais de 30 anos. Trabalhava com sistemas embarcados e desenvolvia projetos eletrônicos, além de diversos sistemas desktop.
- Version: 4.10
- Updated: 12 November 2024
- Activations: 5
Este EA combina a tendência do tempo gráfico principal com mais dois tempos gráficos configuráveis.
Os stops são técnicos baseados na técnica dos canais OffRoad.
Ao executar otimizações, é interessante buscar as combinações de tempos gráficos que corroboram para um bom resultado para cada ativo e seu comportamento.
Estudos apontam para resultados mais assertivos quando os testes são feitos nos últimos meses para operar no próximo. O período do ADX e das bandas de Bollinger também podem variar conforme o comportamento de cada ativo.
Utilize lotes fixos ou limite o risco em % da margem livre! O lote é calculado baseado no stoploss especificado na estratégia. Se preferir, limite perdas ou estabeleça metas diárias de ganho.
Para operar de forma mais consistente, utilize o risco em torno de 1% ou até menos. Quanto maior o capital, menor pode ser configurado o risco.
Se ligar várias janelas ao mesmo tempo, com risco menor, com sets otimizadas adequadas ao ativo e ao mercado que se quer operar, a consistência tende a ser melhor.
Algumas sets podem ser encontradas no site:
https://redsharktrades.com.br/ftrend3/