YKL Scalper 8

YKL Scalper

 

Estrategia YKL Scalper - NOVA VERSÃO 8.0

 

Estratégia Afastamento da Média Móvel


Estratégia

A estratégia desse robô é baseada no afastamento do preço em relação as médias móveis, operando o indicador Média Móvel, standard do MT5.

Basicamente o robô fica monitorando o afastamento da média móvel, conforme distância DX inserida pelo usuário. Quando o afastamento atinge a distância DX, o robô inicia uma operação de compra ou venda, no sentido de voltar ao encontro da média móvel.

Se o preço estiver acima da média móvel e atingir o afastamento DX estipulado pelo usuário, o robô inicia uma operação de venda a mercado. Se o preço estiver abaixo da média móvel e atingir o afastamento DX estipulado pelo usuário, o robô inicia uma operação de compra a mercado.

Essa é uma estratégia de scalping, ou seja, realiza várias operações curtas ao longo do dia. Recomenda-se trabalhar com médias móveis exponenciais e com tempos gráficos menores (1 min, 2 min), além de ter uma infraestrutura compatível para ter a menor latência possível do MT5 com a corretora.

Esse robô foi otimizado para operar com o mini índice WIN da bolsa brasileira B3 (Bovespa, BMF) porém pode realizar operações com outros ativos do mercado brasileiro e internacional como os pares de moedas (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, etc.). Idealizado para operações DAY TRADE, porém realiza SWING TRADE de acordo com os parâmetros do usuário.

O perfil de robô é moderado uma vez que com número pequeno de contratos é possível obter ganhos expressivos ao longo do tempo, com o risco controlado (baixo drawdown do capital e fator de lucro relevante). Recomenda-se EXTREMA cautela com aumentos de posição já que são exponenciais. 


Recomendações Gerais

O valor de saldo mínimo na corretora para utilizar esse robô depende muito da estratégia e parâmetros utilizados, portanto verifique sempre o saldo recomendado para cada setup. Recomendado usar uma vps dedicada com ping baixo para a corretora (recomendado ping menor que 5 ms para melhores resultados).


Novas Funcionalidades da versão 8.0:

1) Ativação para determinados dias da semana

2) Mais 2 tipos de operação além do tradicional Contra a Tendência: Seguidor de Tendência e Reversão da Tendência

3) Possilidade de trabalhar com ordens start/stop e pending limit, além da entrada a mercado

4) Saída emergencial baseada no indicador Parabolic SAR

5) Modo de incrementos de lote automático

6) Modo Pânico para sair rapidamente das operações

7) Modo de Análise Estratégia de momentos de tendência de mercado, visando preservar o capital e colocar aumentos em momentos propícios de alinhamento das médias

8) Novos filtros como Parabolic SAR, IFR, RVI, TEMA, Elder Impulse System


Parametrização



 










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Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
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