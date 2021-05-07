Ichimoku Trade X

Ichimoku Trade X is an EA based on Ichimoku Kinko Hyo.

Ichimoku Kinko Hyo parameters such as Tenkansen1, Kijunsen1, SenkouSpanB1, BuyShift1, Tenkansen2, Kijunsen2, SenkouSpanB2, BuyShift2, Tenkansen3, Kijunsen3, SenkouSpanB3, SellShift1, Tenkansen4, Kijunsen4, SenkouSpanB4 and SellShift2 can be adjusted.

Ichimoku Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades.

May your dreams come true through Ichimoku Trade X.

Good luck.

=== Inquiries ===

E-Mail:support@btntechfx.com



Recommended products
Ichimoku Shogun Breakout
Samart Putta
Experts
This Expert Advisor is designed for automated trading on the XAUUSD symbol, capable of scanning and executing across 5 timeframes (M15, M30, H1, H4, and D1) simultaneously from a single chart. It utilizes the Ichimoku Kinko Hyo indicator framework combined with a dynamic ATR Risk Engine and multi-timeframe synchronization logic. Strategy and Features The core logic involves a multi-timeframe matrix system that concurrently trades 5 timeframes (M15, M30, H1, H4, and D1) using independent Magic N
EA Diamond Version 3
Tran Thanh Khoi
Experts
Diamond EA ver 3.0 Hi All Trader on MQL Market This EA using  only TimeFrame M30 ,the Indicator Ichimoku Kinko Hyo and compact some anorther indicator , example : MA and SAR to confirm point of the Order. In the setup and starting the EA, The settings should be left as default as the image describes Recommed Initial Deposit :  50 USD with starting 0.01 lots.   500 USD with starting 0.1 lots and " Enable Autolots "  can make up to  more than 4000 USD profit in 3 years. Pairs   :  EUR/USD , USD/JP
Ichimoku Market Scanner EA
Jarek Paciorek
4 (10)
Experts
This scanner is a tool used to support trading with the Ichimoku method. Its basic features are: 10 trading setups implemented in accordance with the Ichimoku technique, the possibility of simultaneous scanning, all financial instruments available on the platform, the possibility of simultaneous scanning, in all timeframes available on the platform, two trading modes available: Manual and AutoTrading, the ability to open in Manual mode from the level of the chart, the ability to determine the si
Cordoba
Mikhail Mitin
Experts
Main: Not martingale, not a grid; Use on EURUSD; Use on M5. Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Ichimoku and Alligator  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on current candles; Quickly opt
EMA Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Experts
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
MACD COMBINED 2MA GOOD EA
Cuong Pham
Experts
The EA created based on this strategy: This EMA crossover trading strategy is made with MACD. For MACD, you can avoid false signals from this EMA crossover. With this strategy, you can get more accurate signals. So this is more profitable . Strategy required FAST EMA SLOW EMA MACD with default setting How Signals come Buy Signal: When FAST EMA cross SLOW EMA from lower to upper, then you have to wait for MACD confirmation. After crossover, when you see MACD above 0.0 level, then you can take buy
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
The Multi Indicator Signal Strategy EA MT4 is an advanced trading tool designed exclusively for MetaTrader 4. It effectively automates trade entries and exits using a combination of multiple technical indicators, making it ideal for both novice and experienced traders looking to enhance their trading strategy. This EA offers significant advantages such as extensive customization options, robust risk management features, and the ability to adapt to various market conditions. By utilizing multiple
Inside the Black Hole
Marta Gonzalez
Experts
Inside the Black Hole     It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.     Inside the black hole. It is a 100% automatic system, the system controls both the inputs and the batches, the operator just has to place the robot on the graph and let it act It is an ideal system for people who do not want complications or strange configurations. The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can downl
Ichimoku Master EA
Miroslaw Stachowiak
Experts
Ichimoku Master EA is a fully automated Expert Advisor for trading according to Ichimoku Kinko Hyo Strategy.   The signals used to start trading are very well filtered, and then a special algorithm makes sure to stay in the trend as long as possible. Ichimoku Master EA Settings Features Martingale, Grid, Averaging or other dangerous techniques are not used Trend following strategy Limitation of distance between same direction orders Hard and Virtual Take Profit and Stop Loss levels Basket TP
Magic of Ichimoku
Ayman Magdy
5 (1)
Indicators
Hello, I am Ayman from Egypt, I want to present an interesting indicator to you. It depends on Ichimoku Kinko Hyo, but there is a secret that i use in it. By using my indicator, you will be able to know a lot of important information in the market such as: Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/821024 Features You can avoid entry during market turbulence You can enter orders on the general trend only You will know if the trend is strong or weak If you entered an any orders by the help of
Renko HMA
Bogdan Mihail Moise
Experts
Renko HMA  Channel is a professional EA the uses Renko charts in combination with the Hull Moving Average. Time Frame :   This expert advisor works on all timeframes; Account balance:   it doesn't matter, but I recommend at least 1000 EUR or 1500 USD; Currency pair :       Doesn't matter ; Warning! Do not use the default settings, always use optimization option in strategy tester to find the best settings for your broker, preferred chart and timeframe! - Multiple user options, for finetuning
FX Investor EMA Cross
Mr Sarawoot Chaiwong
Experts
The EA created based on this strategy: This EMA crossover trading strategy is made with RSI and Stochastic oscillator, you can avoid false signals from this EMA crossover. With this strategy, you can get more accurate signals. So this is more profitable . How Signals come Buy Signal:   When FAST EMA cross SLOW EMA from lower to upper, then you have to wait for RSI and Stochastic oscillator confirmation. After crossover, then you can take buy entry. Sell Signal:   When FAST EMA cross SLOW EMA f
EA ichimoku Cloud
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
The EA Ichimoku Cloud consists of several components: Tenkan-sen (Conversion Line) : This is a short-term moving average that indicates the market's short-term trend. Kijun-sen (Base Line) : This is a longer-term moving average that gives insight into the market's medium-term trend. Senkou Span A (Leading Span A) : This forms one edge of the Ichimoku cloud and is calculated by averaging the Tenkan-sen and Kijun-sen. It helps identify potential support and resistance levels. Senkou Span B (Leadin
IGrid Expert
Seng Yang
5 (1)
Experts
iGrid expert is full auto trading robot, signal by   Indicator count and Velocity include bollinger band, Moving average, grid and hedging strategy... Recommendations EA Settings:   Use default settings or set files. Symbol:   EURUSD, USDJPY, GBPUSDOr Any. Time Frame:   H1 or Any. Brokers:   ECN or STP brokers, low spread/commission, 1:500 - 1/1000 leverage, Minimum Deposit:   $1000 USD UP (possible $3000 Up ). Real signal:... Parameters TradeManagement                = "=== Trade Management =
Puria Advisor
Dmitriy Kudryashov
5 (1)
Experts
The Expert Advisor follows Puria trading method. RSI is used for sorting out signals. Also, the EA implements the averaging function. Trading strategy Three Moving Average (МА) indicators combined with Moving Averages Convergence/Divergence (MACD) provide market entry signals . Sell as soon as First MA crosses Second MA and Third MA below and confirmation from MACD arrives (one bar has closed below the zero level). The Relative Strength Index (RSI) indicator is used as the signal filter . If RS
Headstrong
Ambrogio Zanaboni
3.5 (2)
Experts
Headstrong Expert Advisor is a trend scalper that uses the standard indicators such as Bbands, RSI, ADX, and Moving Averages. It has been developed for trade on EURUSD and USDJPY on M5 time frame. The strategy is simple: open sell trade in overbought zone when the trend is down, and vice versa open buy trade in oversold zone when the trend is up. The closing of trade is done by Take profit (in pips) or by ADX+RSI (stop loss is deliberately higher). Headstrong does not use dangerous strategies li
FlyEA iMA Cross
Carlo Forni
Experts
Crossovers are one of the main moving average strategies. The first type is a price crossover, which is when the price crosses above or below a moving average to signal a potential change in trend. Another strategy is to apply two moving averages to a chart: one longer and one shorter. When the shorter-term MA crosses above the longer-term MA, it's a buy signal , as it indicates that the trend is shifting up. This is known as a " golden cross ." Meanwhile, when the shorter-term MA crosses below
Shl v1
Michail Papaioannou
Experts
SHL V1  The SHL V1 expert advisor is a scalping ea.  For maximum results, we suggest using it only in a RAW Spread account. TRADING TYPE:  Market Trends Order Type: Pending & Market Time frame: Daily Risk Management: Yes Product: EURUSD Pending SL : Yes VPS : Proposed Fix Lot Size: Yes Platforms: MT4 Trailing Stop Loss: Yes Max Spread: 7 Max Open Orders: 1 Account Type : RAW/ECN Pending TP:  Yes Max Stop Level: 15 STOP LOSS: VARIABLE
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.54 (28)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Ichimoku Triple Cross
Nikolaos Nikolis
Experts
This EA is trading Ichimoku Triple Cross, that means price crosses Tenkan-sen, Chikou Span crosses price, and Chikou Span crosses Tenkan-sen. Tenkan Sen is not straight as well but  towards the new trend .  Triple cross happens just before Ichinoku Breakout it signals the creation of a new trend (reversal)  and it is more valid in bigger timeframes like 1 hour and 4 hours. There is option to alert only, so  it’s left to your discretion whether you want to trade based on the buy-sell signals or n
Coloured Bollinger Bands
Moegamat Luqmaan Titus
Indicators
Coloured Bollinger Bands The Coloured Bollinger Bands indicator is an enhanced version of the standard Bollinger Bands, offering customizable features to suit your trading needs. It uses the classic Simple Moving Average (SMA) as the middle band, and allows you to easily change the appearance of the bands, including the option to select colors and line types, ensuring better visual clarity and adaptability on your charts
FREE
Sangkakala Merbabu MT4
Yudi Sri Warsito
Experts
Sangkakala Merbabu   is a very accurate expert advisor for AUDCAD.  This EA is designed with many momentum indicator for entry points. Signal Features : MFI Force Index De Marker WPR CCI RSI Stochastic Bollinger Bands Additional Signal : Moving average PSAR MACD ADX Recommendations: Currency pair: AUDCAD Timeframe: M5 Minimum deposit currencies : $500 Account type: Standart, Raw or zero spread accounts  IMPORTANT: It is very important to use LOW SPREAD accounts for best results ! This EA u
Stratos Bora
Michela Russo
4.71 (73)
Experts
Stratos Bora is a trading robot  for the trading on forex. Designed to harness the power of the Ichimoku Kinko Hyo indicator, it offers 12 strategies to cater to every trader's style. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Stratos Bora provides a seamless trading experience, ensuring you're always at the forefront of market opportunities. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive additional set files ! Do you want a powerful EA? Ch
FREE
Penadol EA
Mohammad Fariz Bin Ramli
Experts
This Strategy is based on MA slow (SMA 5) and MA fast (SMA12) IF SMA 5 cross above SMA 12  : Buy Position will triggered IF SMA 5 cross below SMA 12  : Sell Position will triggered TP/SL will be 30Pips. IF hit SL, next position triggered lot will be x2.5. Example: first triggered Buy position with lot 0.01 but hit SL, and the next position triggered either Buy or Sell lot will be 0.03. (0.01 x 2.5 = 0.03)   Recommend use on Gold with TFM5.
Gold Digger Martingale Robot
Suriya Thammalungka
Experts
Gold Digger Martingale Robot is a fully automated scalping Expert Advisor based on Heiken Ashi, Moving Average and Ichimoku Kinko Hyo. Each entry point is calculated using an advanced entry filter based on Price Action by following the trend. Advantages Money management system. Indicators are Heiken Ashi, Moving Average and Ichimoku Kinko Hyo for filter sideway and scalping by following the trend. Easy to set up. Requirements Symbols: XAUUSD H4. Minimum deposit: $500. Leverage: 1:400-1:500. An
ST Day
Steve Zoeger
Experts
This EA is created to work on all Time Frames and all Currency Pairs. The Robot is based on one standard Indicator.No other Indicator required. Different settings possible SL and TP Trailing Stop Martingale The Ea is very good for longterm Growth Works best on higher Time Frames as there will be more data collected. It works as well on cent accounts. I wish everyone who purchases the EA maximum sucess and good trading results Please trade carefully and responsibly. Thank you and Happy trading
Moving Average protec
Steve Zoeger
Experts
Moving Average protec ====================================== The Robot is based on one standard moving average Indicator.No other Indicator required ========================================== The ea is based on a simple Moving average crossover.The default settings are already profitable.But you can change the settings and decide which averages you wan to  cross. =============================================================================================== This Robot is fully automated and has
Secgo Expert
Samsul Anwar
Experts
Secgo Expert is a fully automated Expert Advisor designed for Traders. This Expert Advisor uses several indicators (RSI and Moving Average). Pair recommendations for EA use EURUSD . This Expert Advisor trades on any Time Frame. The system is ready-to-use with the setup is simple,with simple optimization on Take Profit, Stop Loss, and Trailing. Please use a good broker with low spread and low stop level Parameters Magic  = magic number to identify the order's mode for the EA. OrderCmt = used
FxArk KijunR Grid EA
Nithaam Davis
Experts
The KijunR uses a Grid method with a breakeven feature, its based around the RSI and Kijun-Sen of the Ichimoku indicator Its recommended to be used with a cent account as it requires a high volume of capital along with a broker that allows numerous open positions, along with this low spreads are desired. All major pairs can be traded with this EA, including commodities and on all TFs though before any usage please optimize . IMPORTANT: These parameters will need to be increased to the max open
AW Ichimoku EA
AW Trading Software Limited
4 (2)
Experts
AW Ichimoku EA trades using the signals of the Ichimoku Kinko Hyo indicator. Fully automated trading robot has flexible configuration and many scenarios of work. Many useful functions are built into the product: automatic lot calculation, virtual take profit, as well as the ability to close the first and last orders in the basket Problem solving ->  HERE   / MT5 version ->   HERE     / Instruction  ->   HERE   Advantages Simple, intuitive setup Possibilities to use the averaging strategy Overla
Buyers of this product also purchase
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to e
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
4.92 (13)
Experts
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Experts
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Fully a
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Experts
The Expert Advisor is a system designed to recover unprofitable positions. The author's algorithm locks a losing position, splits it into many separate parts, and closes each of them separately. Easy setup, delayed launch in case of drawdown, locking, disabling other Expert Advisors, averaging with trend filtering and partial closing of a losing position are built into one tool. It is the use of closing losses in parts that allows you to reduce losses with a lower deposit load, which ensures saf
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Experts
MULTI SNIPER EA is precise automatic trading system with around 90% accuracy for MT4 platform. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time. No grid! No martingale! It is original product which is offered only on this MQL5 website. Download EA Set_files for testing and trading: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implemented compound interest method and scalping techniques. - System sets dynamic SL automatically depending on market volati
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experts
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
Market Reversal Alerts EA
Lee Samson
4.13 (23)
Experts
The Market Reversal EA is powered by the indicator of the same name ( available here ) and trades based on market structure shifts. The EA will by default take a trade every time a market reversal alert is sent by the indicator and will trade those alerts based on the conditions and filters you set in the EA settings. It draws support rectangles as price moves in it's current trend direction and trades when price reverses sharply and signals a market structure shift or a re-test of the reversal.
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (18)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Experts
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
Experts
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD / GOLD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No Grid and No Martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Experts
Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
Neuralis Cortoid Gold
Olivier Nomblot
Experts
NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD     For NDX       https://www.mql5.com/en/market/product/187869   https://www.mql5.com/en/signals/2385985  ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade  . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at current price Final price: 999$ NEW: From 349$ or higher --> Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro is a unique trading system on the market.  It is fully focused on exploiting the volatility of the Bitcoin market by trading the breakouts of support and resistance levels. The focus of the EA lies on safety, which translates i
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Experts
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
More from author
Golden Cross and Dead Cross Indicator
Yu Xin Pu
Indicators
This FX indicator shows exactly when you need to buy or sell a position and is based on moving average indicator (golden cross and dead cross). If a golden cross or dead cross is detected, arrows will appear and an alert will sound. If you see the up arrow , the price will go up . When there appear down arrow , the price will go down . So you can decide easily buy or sell based on the information which you can gain from moving average! You can adjust the period in parameter settings. Default nu
Golden Cross and Dead Cross Indicator 2
Yu Xin Pu
Indicators
This indicator indicates trend with thick blue and red LINE based on Golden cross, Dead cross, and MACD. You can adjust the number freely in parameter settings(MA Period, MACD Value). Thus, you can adjust this indicator to your trading currency type, period, and so on. This indicator's default number is suited for   USD/JPY   M30   or   H1   trade.  This indicator's default number is set for USDJPY. So if you want to use this indicator with other currency pair, or time frame, please change it t
The Morning Star FX
Yu Xin Pu
Indicators
The Morning Star This indicator is based on the MorningStar. You can find easily when you should get the position of BUY. Also, you can adjust the parameter settings. *What is the Morningstar? -- https://btntechfx.com/?product=301 HOW TO USE Blue UP Arrow--Price will go up(You should get the position of BUY.) This indicator is useable when you use M15 or H1  indicator. (We do not recommend using this indicator in other time flame.) *Indicators are displayed when using  live charts instead of str
DIP Indicator Oshime
Yu Xin Pu
Indicators
DIP Indicator Oshime This indicator is based on Oshimegai(buying on the dips). This is based on Moving Average line so this indicator indicates the lines based on long term trend and short term trend. So this indicator is helpful when you trade with a short time flames. Therefore, you can find easily in M5 or M15 and M30 flame when you should get the positions of sell or buy. HOW TO USE Blue   UP   Arrow--Price will go up(You should get the position of BUY.) *What is Oshimegai(buying on dips)?-
UsdJpy EA X
Yu Xin Pu
Experts
UsdJpy EA X This Expert Advisor make you enable to be a Master Trader with USDJPY!!  This Expert Advisor is made only for USDJPY H1 Trade. We do not recommend using this EA with other time flame. We recommend to use this EA with Alpari! This is the signal made by this EA. Link-- https://www.mql5.com/ja/signals/981444?source=Site+Profile -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P
Red EA X
Yu Xin Pu
Experts
Red EA X This Expert Advisor is useful for H1  trade. Generally, we recommend to use this Expert Advisor with USDJPY trade! We added Account Initial Money Protect function!(AIMP) This function will protect your account's initial deposit, so you will not lose your initial money! HOW TO USE 1.Download from mql5 market or you can contact us with e-mail and can purchase the product with paypal. 2.Set the EA to your account.(Use H1 time flame!) 3.Good Luck! This Expert Advisor is  made for H1  trade!
UsdJpy Pro
Yu Xin Pu
Experts
UsdJpy Pro This is a pro version of UsdJpy EA X!   https://www.mql5.com/ja/market/product/65377?source=Site+Profile+Seller Attention! Once you download free demo either full product, please change time of the day to 0 . This is so important to use this EA. Thank you. HOW TO USE 1.Download from mql5 market or you can contact us with e-mail and can purchase the product with paypal. 2.Set the EA to your account.(Use H1  time frame!) 3.Good Luck! This Expert Advisor is  made for     H1   trade! We d
UsdJpy Pro 2
Yu Xin Pu
Experts
UsdJpy Pro This is a pro version of UsdJpy EA X!   https://www.mql5.com/ja/market/product/65377?source=Site+Profile+Seller Attention! Once you download free demo either full product, please   change time of the day to 0 . This is so important to use this EA. Thank you. HOW TO USE 1.Download from mql5 market or you can contact us with e-mail and can purchase the product with paypal. 2.Set the EA to your account.(Use   H1  time frame!) 3.Good Luck! This Expert Advisor is  made for       H1   trad
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Stochastic Trade X is an EA based on Stochastic Oscillator. Stochastic parameters such as %K period, %D period, Slowing,  SellValue, BuyValue, and Shift can be adjusted. Stochastic Trade   X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Stochastic Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Moving Average Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Moving Average Trade X is an EA based on Moving Average. Moving Average parameters such as BuyMovingAveragePeriod1, BuyMovingAverageMAShift1, BuyMovingAverageShift1, BuyCandlestickShift1, BuyMovingAveragePeriod2, BuyMovingAverageMAShift2, BuyMovingAverageShift2, BuyCandlestickShift2, BuyMovingAveragePeriod3, BuyMovingAverageMAShift3, BuyMovingAverageShift3, BuyCandlestickShift3, BuyMovingAveragePeriod4, BuyMovingAverageMAShift4, BuyMovingAverageShift4, BuyCandlestickShift4, SellMovingAveragePer
MACD Trade X
Yu Xin Pu
Experts
MACD Trade X is an EA based on MACD. MACD parameters such as Sell & Buy FastEMA, SlowEMA, MACDSMA and Shift can be adjusted. MACD Trade   X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MACD Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Bears Power Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Bears Power Trade X is an EA based on Bears Power. Bears Power parameters such as BuyPeriod, BuyShift, BuyValue, SellPeriod, SellShift and SellValue can be adjusted. Bears Power Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Bears Power Trade X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
RSI Trade X
Yu Xin Pu
Experts
RSI Trade X is an EA based on Relative Strength Index. Relative Strength Index parameters such as BuyPeriod, BuyShift, BuyValue, SellPeriod, SellShift and SellValue can be adjusted. RSI Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through RSI Trade X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Alligator Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Alligator Trade X is an EA based on Alligator. Alligator parameters such as BuyJawsperiod1, BuyJawsshift1, BuyTeethsperiod1, BuyTeethsshift1,   BuyLipssperiod1, BuyLipssshift1, BuyShift1, BuyCandlestickShift1, BuyJawsperiod2, BuyJawsshift2, BuyTeethsperiod2, BuyTeethsshift2,   BuyLipssperiod2, BuyLipssshift2, BuyShift2, BuyCandlestickShift2, BuyJawsperiod3, BuyJawsshift3, BuyTeethsperiod3, BuyTeethsshift3,   BuyLipssperiod3, BuyLipssshift3, BuyShift3, BuyCandlestickShift3, SellJawsperiod1, Sell
Force Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Force Trade X is an EA based on Force Index. Force Index parameters such as BuyPeriod, BuyShift, BuyValue, SellPeriod, SellShift, and SellValue can be adjusted. Force Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Force Trade X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Fractals Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Fractals Trade X is an EA based on Fractals. Fractals parameters such as FractalsShift1, MovingAveragePeriod1, MovingAverageMAShift1, MovingAverageShift1, FractalsShift2, MovingAveragePeriod2, MovingAverageMAShift2, MovingAverageShift2, FractalsShift3, MovingAveragePeriod3, MovingAverageMAShift3, MovingAverageShift3, and RSIPeriod1, RSIShift1, RSIValue1 can be adjusted. Fractals Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your t
Momentum Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Momentum Trade X is an EA based on Momentum. Momentum parameters such as BuyPeriod, BuyShift, BuyValue, SellPeriod, SellShift and SellValue can be adjusted. Momentum Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Momentum Trade X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
MAO Trade X
Yu Xin Pu
Experts
MAO Trade X is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as BuyFastEMA, BuySlowEMA, BuyMACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellFastEMA, SellSlowEMA, SellMACDSMA, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Bollinger Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Bollinger Trade   X is an EA based on Bollinger Bands. Bollinger parameters such as Sell & Buy Period, Deviations, Bands Shift, Candlestick Index, and Shift can be adjusted. Bollinger Trade  X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Bollinger Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Golden Cross Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Golden Cross Trade X is an EA based on Golden Cross. Golden Cross parameters such as BuyMovingAveragePeriod1, BuyMovingAverageMAShift1, BuyMovingAverageShift1, BuyMovingAveragePeriod2, BuyMovingAverageMAShift2, BuyMovingAverageShift2,   SellMovingAveragePeriod1, SellMovingAverageMAShift1, SellMovingAverageShift1, SellMovingAveragePeriod2, SellMovingAverageMAShift2, and SellMovingAverageShift2 can be adjusted. Golden Cross Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology
ADM Trade X
Yu Xin Pu
Experts
ADM Trade X is an EA based onAverage Directional Movement Index. Average Directional Movement Index parameters such as BuyPeriod1, BuyShift1, BuyPeriod2, BuyShift2, SellPeriod1, SellShift1, SellPeriod2 and SellShift2 can be adjusted. ADM Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through ADM Trade X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Parabolic SAR Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Parabolic SAR Trade X is an EA based on Parabolic SAR. Parabolic SAR parameters such as Step1, Maximum1, Shift1, CandlestickShift1, Step2, Maximum2, Shift2, and CandlestickShift2 can be adjusted. Parabolic SAR Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Parabolic SAR Trade X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Envelopes Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Envelopes Trade X is an EA based on Envelopes. Envelopes parameters such as BuyPeriod, BuyMAShift, BuyDeviation, BuyShift, BuyCandlestickShift, SellPeriod, SellMAShift, SellDeviation, SellShift and SellCandlestickShift can be adjusted. Envelopes Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Envelopes Trade X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
CCI Trade X
Yu Xin Pu
Experts
CCI Trade X is an EA based on Commodity Channel Index. Commodity Channel Index parameters such as BuyShift, SlowEMA, BuyPeriod, BuyValue, SellShift, SellPeriod and SellValue can be adjusted. CCI Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through CCI Trade X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Awesome Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Awesome Trade X is an EA based on Awesome Oscillator. Awesome Oscillator parameters such as BuyShift, BuyValue, SellShift, and SellValue can be adjusted. Awesome Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Awesome Trade X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
New York Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Money Flow X is an EA based on Money Flow Index. Money Flow Index parameters such as BuyShift, BuyPeriod, BuyValue, SellShift, SellPeriod and SellValue can be adjusted. Money Flow Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Money Flow Trade X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Peanut Indicator
Yu Xin Pu
Indicators
Peanut Indicator This indicator indicates trend with thick blue and red LINE based on Golden cross, Dead cross, and MACD. You can adjust the number freely in parameter settings(MA Period, MACD Value). Thus, you can adjust this indicator to your trading currency type, period, and so on. This indicator's default number is suited for     USD/JPY     M30   or     H1   trade.  HOW TO USE GREEN LINE:RISE, BUY RED LINE:FALL, SELL Parameters(Customizable) MAPeriod1 (Short term) MAPeriod2 (Long term) MAC
DIP Indicator Oshime MT5
Yu Xin Pu
Indicators
DIP Indicator Oshime   DIP Indicator Oshime This indicator is based on Oshimegai(buying on the dips). This is based on Moving Average line so this indicator indicates the lines based on long term trend and short term trend. So this indicator is helpful when you trade with a short time flames. Therefore, you can find easily in   M5   or   M15   and   M30   flame when you should get the positions of sell or buy. HOW TO USE Blue   UP   Arrow--Price will go up(You should get the position of BUY.) Pa
Stochastic Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
Stochastic Trade X MT5 is an EA based on Commodity Channel Index. Stochastic parameters such as Period_Current, K_period1, D_period1, Slowing1, BuyShift1, BuyShift2,   BuyShift3 , BuyValue, Sell Shift1,   Sell Shift2,  Sell Shift3   and  SellValue can be adjusted. Stochastic Trade   X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Stochastic Trade   X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Ma
Filter:
No reviews
Reply to review