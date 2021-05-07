Ichimoku Trade X
- Experts
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- Version: 1.3
- Updated: 23 May 2021
- Activations: 10
Ichimoku Trade X is an EA based on Ichimoku Kinko Hyo.
Ichimoku Kinko Hyo parameters such as Tenkansen1, Kijunsen1, SenkouSpanB1, BuyShift1, Tenkansen2, Kijunsen2, SenkouSpanB2, BuyShift2, Tenkansen3, Kijunsen3, SenkouSpanB3, SellShift1, Tenkansen4, Kijunsen4, SenkouSpanB4 and SellShift2 can be adjusted.
Ichimoku Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades.
May your dreams come true through Ichimoku Trade X.
Good luck.
=== Inquiries ===
E-Mail:support@btntechfx.com