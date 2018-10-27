IGrid Expert

EA Settings: Use default settings or set files.

Symbol: EURUSD, USDJPY, GBPUSDOr Any.

Time Frame: H1 or Any.

Brokers: ECN or STP brokers, low spread/commission, 1:500 - 1/1000 leverage,

Minimum Deposit: $1000 USD UP (possible $3000 Up ).

Parameters

TradeManagement = "=== Trade Management ==="

ManualEntryOptions = "=== Manual entry options ==="

ManualEntry = FALSE or TRUE

ManualStartAbove = 2.0

ManualStartBelow = 0.0





BreakEvenOptions = "=== Breakeven options ==="

BreakEvenOption = TRUE or FALSE

TradeCountToSeekBreakEven = 3





ShutdownAndHibernation = "********** Manual Shutdown and Hibernation **********"

ManualShutdown = FALSE or TRUE

HibernateAfterCycle = FALSE or TRUE

EquityHibernation = FALSE or TRUE

TargetEquity = 60000.0





SlippageSettings = "=== Slippage Settings ==="

Slippage = 5;





TradeTimeManagement = "=== Trade Time Management ==="

TimeFilter = TRUE or FALSE

StartTrading = "17:00"

StopTrading = "23:59"





TradeCycle = "=== Trade Cycle Management ==="

Trade_strategy = Indicator count or Velocity (Include iBand+MA)

Trade_One = TRUE or FALSE (Market move Down)

Trade_Two = TRUE or FALSE (Market move UP)





Trade_OneSettings = "=== Settings for Trade "

TC1BuyLotSize = 0.01

TC1SellLotSize = 0.02

TC1BuyMultiplier = 1.0

TC1SellMultiplier = 2.0

TC1AdditionalPip = 2





Trade_TwoSettings = "=== Settings for Trade Two ==="

TC2BuyLotSize = 0.02

TC2SellLotSize = 0.01

TC2BuyMultiplier = 2.0

TC2SellMultiplier = 1.0

TC2AdditionalPip = 2





Grid_Settings = "=== Grid spacing settings ==="

GridS = 50 (On point )





Commentary = "********** Commentary Panel **********"

DisplayCommentary = TRUE or FALSE