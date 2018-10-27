IGrid Expert

5

iGrid expert is full auto trading robot, signal by  Indicator count and Velocity include bollinger band, Moving average, grid and hedging strategy...


Recommendations

EA Settings: Use default settings or set files.
Symbol: EURUSD, USDJPY, GBPUSDOr Any.
Time Frame: H1 or Any.
Brokers: ECN or STP brokers, low spread/commission, 1:500 - 1/1000 leverage,
Minimum Deposit: $1000 USD UP (possible $3000 Up ).


Real signal:...

Parameters

TradeManagement               = "=== Trade Management ==="
ManualEntryOptions             = "=== Manual entry options ==="
ManualEntry                        = FALSE or TRUE
ManualStartAbove                = 2.0
ManualStartBelow                = 0.0

BreakEvenOptions                = "=== Breakeven options ==="
BreakEvenOption                 = TRUE or FALSE
TradeCountToSeekBreakEven = 3

ShutdownAndHibernation     = "********** Manual Shutdown and Hibernation **********"
ManualShutdown                 = FALSE or TRUE
HibernateAfterCycle            = FALSE or TRUE
EquityHibernation                = FALSE or TRUE
TargetEquity                        = 60000.0

SlippageSettings                   = "=== Slippage Settings  ==="
Slippage                               = 5;

TradeTimeManagement        = "=== Trade Time Management ==="
TimeFilter                            = TRUE or FALSE
StartTrading                         = "17:00"
StopTrading                          = "23:59"

TradeCycle                           = "=== Trade Cycle Management ==="
Trade_strategy                     =  Indicator count or Velocity (Include iBand+MA)
Trade_One                           = TRUE or FALSE (Market move Down)
Trade_Two                           = TRUE or FALSE (Market move UP)

Trade_OneSettings                = "=== Settings for Trade "
TC1BuyLotSize                      = 0.01
TC1SellLotSize                      = 0.02
TC1BuyMultiplier                   = 1.0
TC1SellMultiplier                   = 2.0
TC1AdditionalPip                   = 2

Trade_TwoSettings                = "=== Settings for Trade Two ==="
TC2BuyLotSize                       = 0.02
TC2SellLotSize                       = 0.01
TC2BuyMultiplier                    = 2.0
TC2SellMultiplier                    = 1.0
TC2AdditionalPip                    = 2

Grid_Settings                          = "=== Grid spacing settings ==="
GridS                                     = 50 (On point )

Commentary                          = "********** Commentary Panel **********"
DisplayCommentary                = TRUE or FALSE

DeleteObjects                        = TRUE or FALSE


Good luck!



























Reviews 1
enzo pellitteri
742
enzo pellitteri 2019.04.16 08:30 
 

Purchased for a week.

So far it's perfect.

Very low DD.

They will update '.

Thanks Seng

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enzo pellitteri
742
enzo pellitteri 2019.04.16 08:30 
 

Purchased for a week.

So far it's perfect.

Very low DD.

They will update '.

Thanks Seng

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