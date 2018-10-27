IGrid Expert
- Experts
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- Version: 1.5
- Updated: 6 November 2018
- Activations: 5
iGrid expert is full auto trading robot, signal by Indicator count and Velocity include bollinger band, Moving average, grid and hedging strategy...
Recommendations
EA Settings: Use default settings or set files.
Symbol: EURUSD, USDJPY, GBPUSDOr Any.
Time Frame: H1 or Any.
Brokers: ECN or STP brokers, low spread/commission, 1:500 - 1/1000 leverage,
Minimum Deposit: $1000 USD UP (possible $3000 Up ).
Real signal:...
Parameters
TradeManagement = "=== Trade Management ==="
ManualEntryOptions = "=== Manual entry options ==="
ManualEntry = FALSE or TRUE
ManualStartAbove = 2.0
ManualStartBelow = 0.0
BreakEvenOptions = "=== Breakeven options ==="
BreakEvenOption = TRUE or FALSE
TradeCountToSeekBreakEven = 3
ShutdownAndHibernation = "********** Manual Shutdown and Hibernation **********"
ManualShutdown = FALSE or TRUE
HibernateAfterCycle = FALSE or TRUE
EquityHibernation = FALSE or TRUE
TargetEquity = 60000.0
SlippageSettings = "=== Slippage Settings ==="
Slippage = 5;
TradeTimeManagement = "=== Trade Time Management ==="
TimeFilter = TRUE or FALSE
StartTrading = "17:00"
StopTrading = "23:59"
TradeCycle = "=== Trade Cycle Management ==="
Trade_strategy = Indicator count or Velocity (Include iBand+MA)
Trade_strategy = Indicator count or Velocity (Include iBand+MA)
Trade_One = TRUE or FALSE (Market move Down)
Trade_Two = TRUE or FALSE (Market move UP)
Trade_OneSettings = "=== Settings for Trade "
TC1BuyLotSize = 0.01
TC1SellLotSize = 0.02
TC1BuyMultiplier = 1.0
TC1SellMultiplier = 2.0
TC1AdditionalPip = 2
Trade_TwoSettings = "=== Settings for Trade Two ==="
TC2BuyLotSize = 0.02
TC2SellLotSize = 0.01
TC2BuyMultiplier = 2.0
TC2SellMultiplier = 1.0
TC2AdditionalPip = 2
Grid_Settings = "=== Grid spacing settings ==="
GridS = 50 (On point )
Commentary = "********** Commentary Panel **********"
DisplayCommentary = TRUE or FALSE
DeleteObjects = TRUE or FALSE
Good luck!
Purchased for a week.
So far it's perfect.
Very low DD.
They will update '.
Thanks Seng