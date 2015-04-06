FxArk KijunR Grid EA

The KijunR uses a Grid method with a breakeven feature, its based around the RSI and Kijun-Sen of the Ichimoku indicator

Its recommended to be used with a cent account as it requires a high volume of capital along with a broker that allows numerous open positions, along with this low spreads are desired. All major pairs can be traded with this EA, including commodities and on all TFs though before any usage please optimize.

IMPORTANT: These parameters will need to be increased to the max open trade/pending order count of your broker
Pending Order deletion Count [Default set to six, change immediately upon use]
Open Trades deletion [Default set to six, change immediately upon use]


Parameters:

Lot Size

Grid settings-
Grid Distance in pips
Money Close in pips

Breakeven -
profit in pips
Breakeven offset

Indicator settings -
Rsi Period
Daily Kijun Period [Fixed to daily TF]

Days to trade -
Mon-Sun [Sat/Sun set to false]


IMPORTANT: These parameters will need to be increased to the max open trade/pending order count of your broker
Pending Order deletion Count [Default set to six, change immediately upon use]
Open Trades deletion [Default set to six, change immediately upon use]



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4.6 (15)
Experts
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5 (1)
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5 (4)
Experts
MULTI SNIPER EA is precise automatic trading system with around 90% accuracy for MT4 platform. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time. No grid! No martingale! It is original product which is offered only on this MQL5 website. Download EA Set_files for testing and trading: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implemented compound interest method and scalping techniques. - System sets dynamic SL automatically depending on market volati
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5 (18)
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BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (44)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
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Quantum Gold Miner Fully Automated XAUUSD Breakout Trading — For MetaTrader 4 & 5 Trade gold breakouts with precision, not guesswork. Quantum Gold Miner is a fully automated expert advisor purpose-built for XAUUSD. Instead of relying on fixed support and resistance lines, it identifies high-probability supply and demand zones directly from live market structure — the swing highs and lows where price has repeatedly reacted — and trades the breakout from those zones with disciplined, rules-based
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
4.75 (4)
Experts
- Final real price is 1000$ - Discount and price is 99$ (Next price is 200$),  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades based on good risk to reward ratio(1:3). It is fully worked on exploiting the volatility of the Gold mark
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
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Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
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UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
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Nithaam Davis
Experts
Introducing FxArk Viper system - a powerful Forex trading tool that scalps and hunts the market for small profits using the true and tested moving average strategy The system is able to run on any time frame, though its advised to run on the lower time frames where it performs the best, the system parameters are also customizable, it implements a grid method along with martingale [which can be disabled if the parameter is changed to 1]. We highly recommend you to the test the EA on demo first
Kong RSI Grid FXARK
Nithaam Davis
Experts
Kong RSI Grid FXARK This system uses a simple yet effective RSI level method that implements a grid trading style. Please note to optimize system before use and do a full back test on system before implementing in live trading The system may work on any pair and time frame(though preferably on lower TF with optimized parameters), though best to use on EUR/USD with low spreads with an account balance of $1000USD though lower amounts(as seen in screenshots) have been tested and the system still
FxArk RsiMa Grid
Nithaam Davis
Experts
This system incorporates a RSI MA Grid strategy with a breakeven system, since the high volume of trades it creates, its recommended to run it on a Cent account on low spreads. The preferred currency is EUR/USD, it functions on other currencies, though this requires optimization. Grid strategies are risky. Parameters: Lots Size Grid settings - Grid Distance in pips Money Close in pips Breakeven settings - Profit in pips Breakeven offset Indicator settings - RSI Period Daily SMA[locked to d
FXArk Kcci
Nithaam Davis
Experts
The KCCi uses a Grid method with a breakeven feature, its based around the CCI and Kijun-Sen of the Ichimoku indicator. Its recommended to be used with a cent account as it requires a high volume of capital along with a broker that allows numerous open positions, along with this low spreads are desired. All major pairs can be traded with this EA, including commodities and on all TFs though before any usage please optimize . IMPORTANT: These parameters will need to be increased to the max open
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