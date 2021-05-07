Fractals Trade X
- Experts
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- Version: 1.3
- Updated: 23 May 2021
- Activations: 10
Fractals Trade X is an EA based on Fractals.
Fractals parameters such as FractalsShift1, MovingAveragePeriod1, MovingAverageMAShift1, MovingAverageShift1, FractalsShift2, MovingAveragePeriod2, MovingAverageMAShift2, MovingAverageShift2, FractalsShift3, MovingAveragePeriod3, MovingAverageMAShift3, MovingAverageShift3, and RSIPeriod1, RSIShift1, RSIValue1 can be adjusted.
Fractals Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades.
May your dreams come true through Fractals Trade X.
Good luck.
=== Inquiries ===
E-Mail:support@btntechfx.com