Fractals Trade X

Advanced grid Sergey Kruglov 4.6 (5) Experts

Advanced grid - Просто советник с минимальными настройками, позволяющий вести торговлю с помощью сетки ордеров. Советник не использует индикаторов. Настройки : Period - Таймфрейм графика. LotRisk - Автоматическое определение лот. Если LotRisk =0, то не работает. Lot - Фиксированный лот. Level - Ценовой уровень между ордерами ( в пунктах). OrdersClose - Частичное закрытие ордеров. Параметр от 0 до 3. OrdersClose =0 - Отключено. OrdersClose =1 - Для всех типов ордеров. Закрываем один ордер с