GMMA Trade X
- Experts
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- Version: 1.3
- Updated: 24 May 2021
- Activations: 10
GMMA Trade X is an EA based on GMMA.
GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted.
GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades.
May your dreams come true through GMMA Trade X.
Good luck.
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