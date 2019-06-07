Shl v1
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
SHL V1
The SHL V1 expert advisor is a scalping ea. For maximum results, we suggest using it only in a RAW Spread account.
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TRADING TYPE: Market Trends
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Order Type: Pending & Market
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Time frame: Daily
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Risk Management: Yes
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Product: EURUSD
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Pending SL : Yes
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VPS : Proposed
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Fix Lot Size: Yes
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Platforms: MT4
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Trailing Stop Loss: Yes
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Max Spread: 7
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Max Open Orders: 1
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Account Type : RAW/ECN
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Pending TP: Yes
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Max Stop Level: 15
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STOP LOSS: VARIABLE