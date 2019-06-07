Shl v1

SHL V1 

The SHL V1 expert advisor is a scalping ea.  For maximum results, we suggest using it only in a RAW Spread account.





TRADING TYPE:  Market Trends

Order Type: Pending & Market

Time frame: Daily

Risk Management: Yes

Product: EURUSD

Pending SL : Yes

VPS : Proposed

Fix Lot Size: Yes

Platforms: MT4

Trailing Stop Loss: Yes

Max Spread: 7

Max Open Orders: 1

Account Type : RAW/ECN

Pending TP:  Yes

Max Stop Level: 15

STOP LOSS: VARIABLE


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MQL TOOLS SL
5 (7)
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Supply Demand EA ProBot
Georgios Kalomoiropoulos
4.67 (9)
Experts
Algorithmic Trading  based on Supply and Demand Principles.  Super High Quality Software that covers all trading styles Manual, Semi-Auto and Full-Auto. Now trading Becomes Effortless, offering full control over your trading strategy through a User-Friendly graphical Trading Panel. Through various settings and customization options, every trader can create a strategy that fits their own needs and personal trading style. It is offering limitless possibilities and this is the magic of this unique
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
2 (1)
Experts
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
Experts
RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️   Already own Boring Pips EA? You’re eligible for an  additional 30% discount! Contact to learn more about: How to  claim your rebate Trump’s second term has reignited a wave of aggressive trade policies, starting with the return of sweeping tariffs that are rattling global markets Tensions in the Middle East have flared — most recently between Israel and Iran — sending oil prices surging The Russia–Ukraine war continues with no resolution in sight, fueling ongoing geopolitical ins
Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
Experts
Double Blow Scalping EA: An Innovative Advisor for MT4, Inspired by Quantum Technologies - Limited Edition!!! Description: Double Blow Scalping EA is a revolutionary trading algorithm for MetaTrader 4 that combines advanced principles of quantum computing and scalping strategy. His work is based on a unique imitation of qubits, the key elements of quantum computers that allow processing multiple market scenarios simultaneously. This gives the Expert Advisor unprecedented analysis speed and acc
Divo MT4
Anton Kondratev
5 (2)
Experts
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2.33 (3)
Experts
AI Sniper is a smart, adaptive trading robot developed specifically for MT4 terminals. AI Sniper for MT4 was created for traders who want more than a simple Forex bot. It is a precision-built Expert Advisor designed to analyze the market, detect strong trading opportunities, and execute trades with logic, discipline, and speed. Powered by advanced algorithmic logic and refined trading methodologies, AI Sniper helps traders turn raw market movement into structured trading decisions. The system c
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Vladislav Filippov
Experts
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Ninja Forex EA
Samir Arman
Experts
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Gold HFT Scalper Pro MT4
Sivakumar Paul Suyambu
1 (1)
Experts
Gold HFT Scalper Pro MT4 A high-frequency tick scalper engineered exclusively for GOLD (XAUUSD). Places BUY_STOP and SELL_STOP pending orders just above and below the live market, automatically re-centres them on every tick, and exits with a dynamic trailing stop — all with built-in daily loss protection and real-margin validation before every order. XAUUSD Only -  No Martingale -  No Grid -  Low Drawdown -  Fully Automated -  M1 Timeframe Symbol XAUUSD Timeframe (period) M1 Minimum deposit 500
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