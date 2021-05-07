Moving Average Trade X

AV Level EA Anja Vivia Vogel 5 (1) Experts

"AV Level EA" is an Expert Advisor for the MetaTrader 4, which is intended exclusively for the german DAX (DE40, GE40, etc.) and is also available as a free version with MinLot to try out. NEW: More ways to close, third entry. Strategy: - Level Trading, DAX M15 (also M5 or M30) - Entry: Buy level 75, sell level 25 - Exits: TP = 25 (i.e. approx. 00 level) or TP = 50 (buy 75 level, sell 25 level) - Second entry in the event of a reset, distance e.g. 25 or 50 (it does not take place with 0)