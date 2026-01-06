MBS Trend Flow

TREND FLOW PRO

TREND FLOW PRO ist ein nicht neu zeichnender (Non-Repainting) Indikator, der die Marktrichtung anzeigt. Er identifiziert Trendwenden sowie erste und wiederholte Einstiege großer Marktteilnehmer. BOS-Markierungen im Chart stellen echte Trendwechsel und wichtige Ebenen höherer Zeiteinheiten dar. Die Daten werden nicht neu berechnet und bleiben nach dem Schluss jeder Kerze im Chart sichtbar.

Fordere per privater Nachricht einen ausführlichen PDF-Leitfaden mit Strategie-Beispielen an.

Hauptelemente des Indikators:

BOS FLOW – Trendwellen und echte Trendwechsel. Sie repräsentieren die Einstiege großer Marktteilnehmer und bestätigen deren Präsenz (mit Zahlen gekennzeichnet).

BOS FILL – färbt die Kerzen in Richtung des Trends ein. Markiert Bereiche, in denen „große Spieler“ in den Markt eintreten, sowie Punkte, an denen sich der Trend ändert.

Signalebenen:

BOS – Einstieg eines Teilnehmers mit nicht eindeutig definierter Stärke (häufig eine Korrektur innerhalb des Haupttrends).

Move SL – visuelle Darstellung der Positionsverschiebung eines großen Marktteilnehmers. Kann als Orientierung für die Anpassung des Stop-Loss genutzt werden.

Super BOS – Einstieg eines großen Marktteilnehmers mit höherer Priorität als ein regulärer BOS. In manchen Fällen kann ein BOS bei Bestätigung zu einem Super BOS aufgewertet werden; der Indikator kennzeichnet dies durch einen Farbwechsel.

Mega BOS – Schlüsselniveaus der größten Marktteilnehmer, die in der Lage sind, die Trendrichtung zu drehen.

Mega BOS moved – Verschiebung einer Mega-BOS-Position und Bestätigung ihrer Marktdominanz.

Alarme können in den Einstellungen aktiviert werden.

STRUCTURE

STRUCTURE zeigt die präzise Marktstruktur an, einschließlich wichtiger Hoch- und Tiefpunkte sowie der Position des letzten Strukturwechsels. Die Nummerierung der Min-Max-Korrekturen weist auf die Dauer des Trends hin: Je höher die Nummer, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Strukturwechsels.

MIN MAX – Unterstruktur, die alle Einstiege aller Marktteilnehmer ohne Filterung anzeigt; hilfreich für eine detaillierte Analyse von Trendbewegungen.

BREAK – Strukturbrüche.

Alle angezeigten Daten und Indikatorsignale bleiben ohne Repainting im Chart und gewährleisten volle Transparenz und Vertrauen.

Die Parameter des Indikators sind sehr flexibel und ermöglichen es, die Anzeigefarben einfach nach eigenen Vorlieben anzupassen.

EP – Entry Points

EP markiert günstige Einstiegsbereiche nach dem Einstieg eines großen Marktteilnehmers und einer anschließenden Korrektur. Der Indikator zeichnet nicht neu, sodass die Analyse sofort im Chart verfügbar ist.

Erhöhe in den Einstellungen die Anzahl der Kerzen für die Analyse entsprechend der Leistungsfähigkeit deines Computers und analysiere oder überprüfe deine Setups in Kombination mit dem Indikator.

Die EP-Schaltfläche ermöglicht:

Aktivierung günstiger Einstiegsbereiche mit einem Klick im Panel;

Anzeige aller Einstiegspunkte oder Fokus ausschließlich auf den aktuellen BOS Flow ;

; Festlegung eines Rücklaufniveaus von 50% oder mehr, um nur die besten Einstiegspunkte anzuzeigen;

oder mehr, um nur die besten Einstiegspunkte anzuzeigen; Verwendung des Rücklaufwertes none , um alle Einstiegspunkte zu sehen, z. B. für Positionsaufbau oder Grid-Trading;

, um alle Einstiegspunkte zu sehen, z. B. für Positionsaufbau oder Grid-Trading; Empfang von Signalen im Terminal und Benachrichtigungen auf dem Smartphone bei neuen Einstiegspunkten.

Das Panel kann durch Drücken der Taste (x) auf der Tastatur ausgeblendet werden, sodass es nicht im Chart erscheint.

Scanner (in Entwicklung)

Geplant ist die Erweiterung um einen Scanner für Instrumente auf ausgewählten Zeiteinheiten. Er kann als Filter verwendet werden, um den Beginn eines Trends in einem niedrigeren Zeitrahmen innerhalb einer Korrektur im höheren Zeitrahmen zu erkennen. Dies liefert zusätzliche Bestätigung für die Suche nach Einstiegspunkten mit hoher Wahrscheinlichkeit.