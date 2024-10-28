FX Levels MT4
- Indikatoren
- Daniel Stein
- Version: 1.42
- Aktualisiert: 30 Juli 2025
- Aktivierungen: 10
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte
Kurzüberblick
Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft Ihnen FX Levels, Wendepunkte zu erkennen, Gewinnziele festzulegen und Trades souverän zu managen. Probieren Sie es jetzt aus und überzeugen Sie sich, wie präzise S&R-Analysen Ihr Trading aufs nächste Level heben können!
1. Warum FX Levels für Trader enorm vorteilhaft ist
Außerordentlich genaue S&R-Zonen
• FX Levels wurde darauf ausgelegt, selbst bei unterschiedlichen Brokern nahezu identische Zonen zu liefern, sodass Probleme aufgrund verschiedener Datenfeeds oder Zeiteinstellungen gelöst werden.
• Dadurch erhalten Sie, ganz gleich wo Sie traden, konsistente Levels — eine solidere Basis für Ihre Strategie.
Kombiniert Tradition und neueste Technik
• Indem der bewährte „Lighthouse“-Ansatz mit einer dynamischen Komponente verschmolzen wird, aktualisiert FX Levels sich nicht nur einmal täglich, sondern kann auch blitzschnell auf neue Kursbewegungen reagieren.
• Sie entscheiden: klassische statische Levels oder Echtzeit-Scans für neu entstehende Zonen.
Klare Wendepunkte erkennen
• FX Levels hebt zentrale Bereiche hervor — Unterstützungen, Widerstände und potenzielle Pivot-Punkte — damit Sie Ihre Einstiege/Ausstiege optimieren können.
• Zusätzlich dienen diese Bereiche als realistische Gewinnziele, sodass Sie Ihre Exits passend zur tatsächlichen Marktstruktur planen.
Funktioniert in allen Märkten
• Ob Währungspaare und Indizes oder einzelne Aktien und Rohstoffe, FX Levels deckt alles mit bemerkenswerter Verlässlichkeit ab.
• Unabhängig von Ihrem bevorzugten Markt werden wichtige Level präzise angezeigt.
2. Mehr erfahren bei Stein Investments
Wir bei Stein Investments bieten:
• Fortschrittliche Trading-Tools und Indikatoren für verschiedene Marktbedingungen.
• Tutorials, Videos und Guides, um Ihre Lernkurve zu beschleunigen.
• Eine unterstützende Community mit exklusiven Chats, wo Sie Strategien und Know-how austauschen können.
Besuchen Sie unsere Stein Investments Seite, um die neuesten Updates, Tipps und Ressourcen zu entdecken — so holen Sie das Beste aus FX Levels heraus und bleiben im Trading stets einen Schritt voraus.
3. Wie Sie mit FX Levels starten
FX Levels zum Chart hinzufügen
• Öffnen Sie Ihre MetaTrader-Plattform und ziehen Sie FX Levels in das gewünschte Chart (beliebiger Timeframe).
• FX Levels funktioniert sofort mit den normalen Live-Marktdaten, ohne dass weitere Feeds benötigt werden.
Wählen Sie Ihren bevorzugten Modus (täglich oder dynamisch)
• Möchten Sie eine statische Übersicht, die einmal täglich aktualisiert wird? Dann greifen Sie zum klassischen Lighthouse-Modus für stabile Referenzpunkte.
• Benötigen Sie Echtzeit-Anpassungen? Wechseln Sie zum dynamischen Modus, um neu entstandene S&R-Zonen beim Kursverlauf sofort zu erfassen.
4. Wie FX Levels funktioniert (Kurz erklärt)
Die Lighthouse-Grundlagen
• Im Kern identifiziert der „Lighthouse“-Modus mithilfe täglicher Berechnungen wichtige Support-/Resistance-Levels.
• Diese bilden ein solides Fundament, um Marktwendepunkte zu erkennen und Kursziele festzulegen.
Dynamischer Vorteil (Updates in Echtzeit)
• Für Trader, die häufiger Anpassungen wünschen, kann FX Levels Kerze für Kerze scannen, also Zonen entdecken, die über die vordefinierten Tageslevels hinausgehen.
• Besonders bei Intraday- oder Scalping-Strategien nützlich, wenn innerhalb der Session neue Linien auftauchen können.
Genauigkeit dank Broker-Erfahrung
• Durch umfassendes Know-how zu diversen Broker-Feeds und Zeitverschiebungen haben wir FX Levels so entwickelt, dass es plattformübergreifend konsistent ist.
• So können Sie sich auf nahezu 100 % übereinstimmende Levels verlassen, unabhängig vom Broker oder Server-Zeitformat.
Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit finden
• FX Levels berechnet mögliche Wendezonen, die Sie als Take-Profit-Bereiche nutzen können — oder als Warnsignal, wenn der Kurs schon zu weit gelaufen ist.
5. Praktische Einsatzmöglichkeiten von FX Levels
Ein- und Ausstiegspunkte verbessern
• Planen Sie Ihre Trades um die S&R-Level herum, die FX Levels feststellt — kaufen Sie in der Nähe einer Unterstützung und verkaufen Sie in der Nähe eines Widerstands.
• Kombinieren Sie diese Zonen mit anderen Indikatoren (Trendlinien, Oszillatoren) für stärkere Signalüberschneidungen.
Logische Gewinnziele festlegen
• Jede dargestellte Zone kann als realistisches Take-Profit-Niveau dienen, wodurch Ihre Exits zur tatsächlichen Marktstruktur passen.
• So verhindern Sie ein zu frühes Schließen oder ein zu langes Verharren in offenen Positionen.
Überkaufte oder überverkaufte Märkte vermeiden
• Wenn der Kurs deutlich über einen bekannten Widerstand steigt oder unter eine wichtige Unterstützung fällt, möchten Sie vielleicht von neuen Einstiegen absehen oder bestehende Trades absichern.
• FX Levels dient Ihnen als Kompass, um Überdehnung oder potenzielle Breakout-Chancen zu erkennen.
Je nach Bedarf anpassen
• Wechseln Sie zwischen dem klassischen Lighthouse (tägliche Updates) und dem dynamischen Scan-Modus, je nach Zeitrahmen und Trading-Stil.
• Daytrader reagieren schnell auf intraday-Änderungen; Swingtrader nutzen die Tages-Referenzlinien.
6. Einstellungen des FX Levels Indikators
Konfigurieren Sie FX Levels passend zu Ihrem Trading-Stil:
Analysemodus
• Wählen Sie Lighthouse (statisch) für eine tägliche Neuberechnung.
• Oder Dynamic, um bei jeder Kerze Echtzeit-Updates zu bekommen.
Timeframe-Optionen
• Sie können bis zu drei zusätzliche Zeitrahmen (z.B. M15, M30, H1 in einem M5-Chart) einbinden, um S&R-Level über verschiedene Ebenen hinweg zu beurteilen.
Broker-Zeiteinstellungen
• Im klassischen Modus konfigurieren Sie GMT und Sommerzeit-Parameter, damit die Genauigkeit in unterschiedlichen Zeitzonen bestehen bleibt.
• Damit stimmen Ihre Tagesdaten mit den richtigen Session-Öffnungs- und Schließzeiten überein.
Multi Instance ID
• Falls Sie mehrere Instanzen von FX Levels in einem Chart (mit unterschiedlichen Einstellungen) laufen lassen, vergeben Sie eindeutige IDs, um Konflikte zu vermeiden.
Alarme & Grafik
• Definieren Sie intuitive Warnungen für neu entstehende Levels oder spezifische Schwellenwerte.
• Passen Sie Farben, Linienstärke und Textanzeige an, damit sie zum Layout Ihres Charts passen.
7. Weitere Informationen & Hilfe
• FX Levels FAQ: Demnächst veröffentlichen wir einen speziellen FAQ mit Tipps, Videos und Best Practices.
• Community Chat: Treten Sie unserer exklusiven Gruppe bei, um Strategien zu teilen, Fragen zu stellen und von anderen FX Levels-Tradern zu lernen.
• Support: Bei Fragen oder Problemen, kontaktieren Sie uns. Wir helfen gern weiter.
Bereit, Ihr Trading mit präzisen S&R zu steigern?
• Erleben Sie konsistente Genauigkeit: Keine Verwirrung mehr aufgrund unterschiedlicher Broker-Daten — FX Levels gewährleistet nahezu identische Zonen plattformübergreifend.
• Mit Sicherheit handeln: Nutzen Sie tägliche oder dynamische Updates, um Ihren Stil zu unterstützen, Einstiege/Ausstiege zu verfeinern und das Risiko effektiv zu managen.
• Werden Sie Teil der Stein Investments Community: Profitieren Sie von unseren Tools, Leitfäden und Netzwerk, um Ihr Trading mithilfe genauer Support- und Resistance-Einblicke weiterzuentwickeln.
Zögern Sie nicht! Installieren Sie FX Levels noch heute und nutzen Sie die Kraft einer wirklich adaptiven S&R-Analyse — verschaffen Sie sich einen Vorteil und verbessern Sie jede Trade-Session!
Viel Erfolg beim Trading!
Daniel & Alain
Been using the FX levels for a week now, and everything works fine. This indicator saves me alot of time.