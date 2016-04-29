Warum ist MQL5 Market der beste Ort für den Verkauf von Handelsstrategien und technischen Indikatoren?

Wir haben MQL5 Market geschaffen, um Entwickler von Expert Advisors und Indikatoren beim Verkauf ihrer Produkte zu unterstützen. Dieser Service bietet Entwicklern von Expert Advisor einen vorgefertigten Marktplatz aus tausenden potenzieller Kunden.









Die Probleme von Händlern und Entwicklern



Stellen wir uns einen Händler vor, der beschlossen hat, einen Handelsroboter zu kaufen. Da es keine populären Webseiten gibt, die sich diesem Thema widmen, nutzt der Händler eine Suchmaschine und findet eine unbekannte Webseite, die viele Programme mit fragwürdiger Qualität enthält. Und höchstwahrscheinlich findet der Händler nicht die Anwendung, die er braucht.



Diese Situation ist für Händler, die zahllose Webseiten auf der Suche nach dem erwünschten Programm durchforsten müssen, und für Entwickler von Anwendungen gleichermaßen schwierig. Um eine gewisse Bekanntheit zu erlangen, müssen letztere ziemlich lang Werbung für ihre Webseiten machen.



Zudem machen sich beide Parteien um die Sicherheit der Transaktion Sorgen. Der Händler überweist Geld an PayPal- oder Webmoney-Konten und erhält das gewünschte Programm von einer Webseite oder per E-Mail. Tatsächlich bekommt der Händler die Katze im Sack. Allerdings werden auch Händler nicht geschützt, da der Käufer den Code eines Programms im Internet veröffentlichen kann. Somit ist der gesamte Prozess für Käufer und Verkäufer kompliziert genug.

Welche Probleme löst MQL5 Market?

Aufgrund der erwähnten Nachteile beschlossen wir, einen Service einzurichten, der sie beseitigt.

MQL5 Market ist ein zentraler Ort für den Verkauf von Handelsrobotern und Indikatoren. Händler müssen auf der Suche nach Handelsanwendungen ihre Zeit nicht mehr mit dem Durchsuchen von Dutzenden von Webseiten verschwenden. Entwickler können ihrerseits sicher sein, dass Händler ihre Anwendungen im MQL5 Market finden. Die Risiken werden vermindert und die Verkaufszahlen steigen.

Ein weiterer wichtiger Vorteil des MQL5 Market ist enge Integration mit der Handelsplattform MetaTrader 5. Ein Expert Advisor lässt sich direkt über das Handelsterminal kaufen und ausführen. Die Händler müssen nicht einmal nach einer Webseite suchen, auf der Handelsroboter veröffentlicht werden. Unsere Lösung verringert den Abstand zwischen Käufer und Verkäufer und beschleunigt den Verkaufsprozess.

Um den gesamten Prozess für beide Parteien zu erleichtern, haben wir auch dessen Sicherheit gewährleistet. Beim Kauf eines Programms wird das Geld des Käufers auf das Konto des Entwicklers überwiesen und der Käufer kann die Anwendung mehrfach herunterladen und aktivieren. Dieses Schema lässt keinen Raum für Verstöße und Betrug.

Andererseits werden auch Entwickler von Anwendungen geschützt, da kein Dritter Zugriff auf ihr Produkt hat. Jede Anwendung wird abhängig von den Hardwareparametern des Käufers verschlüsselt. Zusätzlich zu ihren eigenen PCs können Käufer einen Expert Advisor auf zwei weiteren Maschinen aktivieren. Daraufhin kann der Code nirgendwo mehr ausgeführt werden. In Streitfällen kann unser Unternehmen als Schlichter an der Auflösung mitarbeiten.

Ein weiterer Vorteil ist die Unterstützung mehrerer bekannter Zahlungssysteme, einschließlich Kreditkarten. Dies wurde durch die Integration von MQL5.com mit der E-Commerce-Lösung Gate2Shop erreicht. Ihre Kunden können ihre MQL5.com-Konten auf die für sie bequemste Art einrichten. Nach dem Verkauf einer Anwendung können Sie das Geld auf Ihr PayPal- oder WebMoney-Konto auszahlen lassen.

Durch die Integration des MQL5 Market in die Handelsplattform konnten wir den Kunden eine weitere Option bereitstellen. Wenn Sie mit unserem Store arbeiten, können Sie ein Programm herunterladen und unter Ihren persönlichen Bedingungen testen. Der heruntergeladene Expert Advisor funktioniert nur auf einem bestimmten PC und nur im Strategietester und ermöglicht eine Vorab-Beurteilung der Parameter der Anwendung. In anderen Worten: Es verhindert, dass Händler die Katze im Sack kaufen, und regt Verkäufe an.

Außerdem haben wir einen Bonus für Entwickler vorbereitet – ein System für die Bereitstellung von Aktualisierungen von Handelsanwendungen. Wenn Sie einen Fehler in Ihrem Expert Advisor beheben, können Sie vergewissert sein, dass Händler die neue Version Ihrer Anwendung erhalten. Sie müssen sie nicht anrufen oder ihnen E-Mails schreiben, um sie zur Aktualisierung des Programms aufzufordern. Hunderte und tausende Ihrer Kunden können Ihr Programm selbstständig aktualisieren!

Mit dem MQL5 Market werden die häufigsten Probleme beim Verkaufen von Expert Advisors und Indikatoren vermieden. Das Motto des Services ist: "Nichts sollte Programmierer am Entwickeln und Kunden am Kaufen hindern." Mit dem MQL5 Market sind Entwickler und Käufer maximal geschützt, indem sie alle nötigen Informationen über einander haben und weil alle Transaktionen so schnell wie möglich abgewickelt werden.

Hinweis: Die Nutzung des MQL5 Market ist kostenlos, aber wir erheben eine Provision von 20 % von jedem Verkauf.

Doch das ist noch nicht alles. Das wichtigste Feature des Services ist der Markt selbst. Dank der Integration in die Handelsplattform MetaTrader 5 gewährt er Entwicklern direkten Zugang zur größtmöglichen Auswahl von Kunden. Kurz gesagt, erhalten Entwickler unter anderem Zugang zu einem vorgefertigten Markt und dem kürzesten möglichen Weg zu ihren Kunden.

Wenn Sie Ihre Programme auf dem MQL5 Market verkaufen wollen, müssen Sie nur eines wissen: wie Sie sie entwickeln. Wir haben alle anderen Probleme bereits gelöst!



