Warum ist MQL5 Market der beste Ort für den Verkauf von Handelsstrategien und technischen Indikatoren?

Wir haben MQL5 Market geschaffen, um Entwickler von Expert Advisors und Indikatoren beim Verkauf ihrer Produkte zu unterstützen. Dieser Service bietet Entwicklern von Expert Advisor einen vorgefertigten Marktplatz aus tausenden potenzieller Kunden.

MQL5 Market ist der beste Ort für den Verkauf von Handelsstrategien und technischen Indikatoren


Die Probleme von Händlern und Entwicklern

Stellen wir uns einen Händler vor, der beschlossen hat, einen Handelsroboter zu kaufen. Da es keine populären Webseiten gibt, die sich diesem Thema widmen, nutzt der Händler eine Suchmaschine und findet eine unbekannte Webseite, die viele Programme mit fragwürdiger Qualität enthält. Und höchstwahrscheinlich findet der Händler nicht die Anwendung, die er braucht.

Diese Situation ist für Händler, die zahllose Webseiten auf der Suche nach dem erwünschten Programm durchforsten müssen, und für Entwickler von Anwendungen gleichermaßen schwierig. Um eine gewisse Bekanntheit zu erlangen, müssen letztere ziemlich lang Werbung für ihre Webseiten machen.

Zudem machen sich beide Parteien um die Sicherheit der Transaktion Sorgen. Der Händler überweist Geld an PayPal- oder Webmoney-Konten und erhält das gewünschte Programm von einer Webseite oder per E-Mail. Tatsächlich bekommt der Händler die Katze im Sack. Allerdings werden auch Händler nicht geschützt, da der Käufer den Code eines Programms im Internet veröffentlichen kann. Somit ist der gesamte Prozess für Käufer und Verkäufer kompliziert genug.

Welche Probleme löst MQL5 Market?

Aufgrund der erwähnten Nachteile beschlossen wir, einen Service einzurichten, der sie beseitigt.

MQL5 Market ist ein zentraler Ort für den Verkauf von Handelsrobotern und Indikatoren. Händler müssen auf der Suche nach Handelsanwendungen ihre Zeit nicht mehr mit dem Durchsuchen von Dutzenden von Webseiten verschwenden. Entwickler können ihrerseits sicher sein, dass Händler ihre Anwendungen im MQL5 Market finden. Die Risiken werden vermindert und die Verkaufszahlen steigen.

Ein weiterer wichtiger Vorteil des MQL5 Market ist enge Integration mit der Handelsplattform MetaTrader 5. Ein Expert Advisor lässt sich direkt über das Handelsterminal kaufen und ausführen. Die Händler müssen nicht einmal nach einer Webseite suchen, auf der Handelsroboter veröffentlicht werden. Unsere Lösung verringert den Abstand zwischen Käufer und Verkäufer und beschleunigt den Verkaufsprozess.

Um den gesamten Prozess für beide Parteien zu erleichtern, haben wir auch dessen Sicherheit gewährleistet. Beim Kauf eines Programms wird das Geld des Käufers auf das Konto des Entwicklers überwiesen und der Käufer kann die Anwendung mehrfach herunterladen und aktivieren. Dieses Schema lässt keinen Raum für Verstöße und Betrug.

Andererseits werden auch Entwickler von Anwendungen geschützt, da kein Dritter Zugriff auf ihr Produkt hat. Jede Anwendung wird abhängig von den Hardwareparametern des Käufers verschlüsselt. Zusätzlich zu ihren eigenen PCs können Käufer einen Expert Advisor auf zwei weiteren Maschinen aktivieren. Daraufhin kann der Code nirgendwo mehr ausgeführt werden. In Streitfällen kann unser Unternehmen als Schlichter an der Auflösung mitarbeiten.

Ein weiterer Vorteil ist die Unterstützung mehrerer bekannter Zahlungssysteme, einschließlich Kreditkarten. Dies wurde durch die Integration von MQL5.com mit der E-Commerce-Lösung Gate2Shop erreicht. Ihre Kunden können ihre MQL5.com-Konten auf die für sie bequemste Art einrichten. Nach dem Verkauf einer Anwendung können Sie das Geld auf Ihr PayPal- oder WebMoney-Konto auszahlen lassen.

Durch die Integration des MQL5 Market in die Handelsplattform konnten wir den Kunden eine weitere Option bereitstellen. Wenn Sie mit unserem Store arbeiten, können Sie ein Programm herunterladen und unter Ihren persönlichen Bedingungen testen. Der heruntergeladene Expert Advisor funktioniert nur auf einem bestimmten PC und nur im Strategietester und ermöglicht eine Vorab-Beurteilung der Parameter der Anwendung. In anderen Worten: Es verhindert, dass Händler die Katze im Sack kaufen, und regt Verkäufe an.

Außerdem haben wir einen Bonus für Entwickler vorbereitet – ein System für die Bereitstellung von Aktualisierungen von Handelsanwendungen. Wenn Sie einen Fehler in Ihrem Expert Advisor beheben, können Sie vergewissert sein, dass Händler die neue Version Ihrer Anwendung erhalten. Sie müssen sie nicht anrufen oder ihnen E-Mails schreiben, um sie zur Aktualisierung des Programms aufzufordern. Hunderte und tausende Ihrer Kunden können Ihr Programm selbstständig aktualisieren!

Mit dem MQL5 Market werden die häufigsten Probleme beim Verkaufen von Expert Advisors und Indikatoren vermieden. Das Motto des Services ist: "Nichts sollte Programmierer am Entwickeln und Kunden am Kaufen hindern." Mit dem MQL5 Market sind Entwickler und Käufer maximal geschützt, indem sie alle nötigen Informationen über einander haben und weil alle Transaktionen so schnell wie möglich abgewickelt werden.

Hinweis: Die Nutzung des MQL5 Market ist kostenlos, aber wir erheben eine Provision von 20 % von jedem Verkauf.

Doch das ist noch nicht alles. Das wichtigste Feature des Services ist der Markt selbst. Dank der Integration in die Handelsplattform MetaTrader 5 gewährt er Entwicklern direkten Zugang zur größtmöglichen Auswahl von Kunden. Kurz gesagt, erhalten Entwickler unter anderem Zugang zu einem vorgefertigten Markt und dem kürzesten möglichen Weg zu ihren Kunden.

Wenn Sie Ihre Programme auf dem MQL5 Market verkaufen wollen, müssen Sie nur eines wissen: wie Sie sie entwickeln. Wir haben alle anderen Probleme bereits gelöst!


Werden Sie Verkäufer auf dem MQL5 Market und verdienen Sie Geld!


Wir empfehlen auch die folgenden Beiträge zum Market:

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/401

Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.

Andere Artikel von diesem Autor

Letzte Kommentare | Zur Diskussion im Händlerforum (10)
bleso
bleso | 24 Sept. 2018 in 05:27

Hallo,

Ich möchte herausfinden, wie ich mit professionellen MQL4- und MQL5-Programmierern in Kontakt treten kann, die mir helfen, einen Roboter auf der Grundlage des harmonischen Musters und einer anderen Strategie zu bauen,

Danke...

Keith Watford
Keith Watford | 24 Sept. 2018 in 05:58
bleso:

Hallo,

Bitte möchte ich herausfinden, wie man in Kontakt mit professionellen MQL4 und MQL5 Programmierer zu halten, um mir helfen, einen Roboter auf der Grundlage der harmonischen Muster und eine andere Strategie zu bauen,

Danke...

Klicken Sie auf Freelance oben auf der Seite

Mohammad Hashemi
Mohammad Hashemi | 24 Sept. 2018 in 13:02

Guten Tag ,

Ich habe bereits versucht, meinen MT4 EA auf die Marktseite hochzuladen, aber ich habe die Fehlermeldung erhalten: "file compiled for profiling" und nichts ist an meine Seite angehängt.


Könnten Sie mir bitte sagen, wie ich das Problem lösen kann?


Danke!

Mein Bester

hadher ramadhan
hadher ramadhan | 18 Okt. 2018 in 08:55
großartiger Artikel, aber bitte informieren Sie mich!! wenn jemand mein Produkt kauft, wird er in irgendeiner Weise die heruntergeladene Testkopie oder die gekaufte Kopie dekompilieren können diese Sorge lässt mich zögern, mein Produkt zu veröffentlichen.... danke
[Gelöscht] | 1 Jan. 2020 in 10:23
hadher ramadhan:
toller artikel, aber bitte informieren sie mich!! wenn jemand mein produkt kauft, kann er die heruntergeladene testkopie oder die gekaufte kopie in irgendeiner weise dekompilieren diese sorge lässt mich zögern, mein produkt zu veröffentlichen.... danke
"Auf der anderen Seite sind auch die Entwickler von Anwendungen geschützt, da kein Dritter an ihr Produkt gelangen kann. Jede Anwendung wird in Abhängigkeit von den Hardware-Parametern des Käufers verschlüsselt. Zusätzlich zu ihrem eigenen PC können die Käufer einen Expert Advisor auf vier weiteren PCs aktivieren"

==> aber selbst wenn das bestätigt wird, kann Ihr Produkt auf irgendeine Weise offengelegt werden

OpenCL: Die Brücke zu parallelen Welten OpenCL: Die Brücke zu parallelen Welten
Ende Januar 2012 kündigte die Softwareentwicklungsfirma, die hinter der Entwicklung von MetaTrader 5 steht, die native Unterstützung von OpenCL in MQL5 an. Dieser Beitrag legt anhand eines anschaulichen Beispiels die Programmiergrundsätze für OpenCL in der MQL5-Umgebung dar und liefert einige Beispiele für die "naive" Optimierung des Programms, um die Betriebsgeschwindigkeit zu erhöhen.
Unbegrenzte Möglichkeiten mit MetaTrader 5 und MQL5 Unbegrenzte Möglichkeiten mit MetaTrader 5 und MQL5
In diesem Beitrag möchte ich ein Beispiel dafür aufführen, wie das Programm eines Händlers aussehen kann, sowie welche Ergebnisse sich innerhalb von 9 Monaten erzielen lassen, wenn man MQL5 von Grund auf lernt. Dieses Beispiel wird auch vorführen, wie vielfältig und informativ ein solches Programm für einen Händler sein kann, während es ein Minimum an Platz im Preisdiagramm einnimmt. Wir werden auch sehen, wie farbenfroh, hell und intuitiv Panels mit Handelsinformationen für den Benutzer sein können. Und viele weitere Funktionen...
OpenCL: Vom naiven zum aufschlussreicheren Programmieren OpenCL: Vom naiven zum aufschlussreicheren Programmieren
Dieser Beitrag konzentriert sich auf bestimmte Optimierungsmöglichkeiten, die sich eröffnen, wenn die zugrunde liegende Software, auf der das OpenCL-Kernel ausgeführt wird, zumindest ein bisschen berücksichtigt wird. Die Zahlen, die wir hier erhalten, sind alles andere als Spitzenwerte, doch auch sie lassen schon darauf schließen, dass mithilfe der hier und jetzt verfügbaren Ressourcen (die OpenCL-API in der Form, in der sie von den Entwicklern des Terminals implementiert wurde, erlaubt nicht die Steuerung bestimmter Parameter, die für die Optimierung wichtig sind, insbesondere die Größe von Arbeitsgruppen) der Performance-Gewinn über die Ausführung des Host-Programms beträchtlich ist.
Veröffentlichen eines Produkts im Market Veröffentlichen eines Produkts im Market
Bieten Sie Ihre Handelsanwendungen über den Market Millionen von MetaTrader-Nutzern aus aller Welt an. Der Service bietet eine fertige Infrastruktur: Zugang zu einem großen Publikum, Lizenzierungslösungen, Testversionen, Veröffentlichung von Updates und Übernahme der Zahlungsabwicklung. Schnell als Verkäufer registrieren und sofort können Sie Ihr Produkt veröffentlichen. Beginnen Sie, mit Ihren Programmen zusätzliche Gewinne zu erwirtschaften, indem Sie die fertige technische Basis nutzen, die Ihnen zur Verfügung steht.