Der BPR (Balanced Price Range) Indikator ist ein fortschrittliches technisches Analysewerkzeug, das für Trader entwickelt wurde, die ICT (Inner Circle Trader) Konzepten und Smart Money Strategien folgen.

🎯 Was ist Balanced Price Range (BPR)?

In der ICT-Methodologie wird die Balanced Price Range gebildet, wenn der Preis eine schnelle Bewegung in eine Richtung macht und ein Ungleichgewicht (Imbalance) erzeugt, das oft vor der Trendfortsetzung erneut besucht wird. Diese Zonen repräsentieren Marktineffizienzen, in denen Liquidität nicht ordnungsgemäß verteilt wurde, was sie zu Schlüsselzonen für potenzielle Rücksetzer und Trading-Setups macht.

Ein BPR wird durch die Überlappung von zwei entgegengesetzten Fair Value Gaps (FVG) erstellt:

Bullischer BPR : Überlappung eines bärischen FVG, gefolgt von einem bullischen FVG

: Überlappung eines bärischen FVG, gefolgt von einem bullischen FVG Bärischer BPR: Überlappung eines bullischen FVG, gefolgt von einem bärischen FVG

✨ Hauptfunktionen

🔹 Automatische BPR-Erkennung

Kein manuelles Markieren von Ungleichgewichten mehr erforderlich; der Indikator identifiziert und hebt sie automatisch in Ihrem Chart hervor.

🔹 Smart Money Fußabdruck-Identifikation

Identifizieren Sie Zonen, in denen der Preis wahrscheinlich zurücksetzen und Liquidität neu ausbalancieren wird, was Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit ermöglicht.

🔹 Anpassbare Empfindlichkeit

Passen Sie die Erkennungsparameter (0-25) an Ihren bevorzugten Handelsstil und Marktbedingungen an.

🔹 Mitigation-Management

Der Indikator bestimmt automatisch, wann ein BPR durch den Preis "mitigiert" (ungültig gemacht) wurde, mit der Option, mitigierte Zonen anzuzeigen oder auszublenden.

🔹 Mittelpunktlinie

Optionale Anzeige des Mittelpunkts jeder BPR-Zone, oft als präzises Einstiegsniveau verwendet.

🔹 Richtungspfeile

Visuelle Pfeile, die die erwartete Preisrichtung nach der BPR-Bildung anzeigen.

🔹 Alarmsystem

Erhalten Sie automatische Benachrichtigungen, wenn ein neuer BPR gebildet wird oder wenn er mitigiert wird.