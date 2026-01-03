BPR (Balanced Price Range) Göstergesi

BPR (Balanced Price Range) göstergesi, ICT (Inner Circle Trader) kavramlarını ve Smart Money stratejilerini takip eden traderlar için geliştirilmiş gelişmiş bir teknik analiz aracıdır.

🎯 Balanced Price Range (BPR) Nedir?

ICT metodolojisinde, Balanced Price Range, fiyatın bir yönde hızlı bir hareket yaparak dengesizlik (imbalance) oluşturduğunda şekillenir. Bu dengesizlik, trendin devam etmesinden önce sıklıkla yeniden ziyaret edilir. Bu bölgeler, likiditenin düzgün bir şekilde dağıtılmadığı piyasa verimsizliklerini temsil eder ve potansiyel geri çekilmeler ile işlem kurulumları için anahtar bölgeler haline gelir.

BPR, iki zıt Fair Value Gap'in (FVG) örtüşmesiyle oluşturulur:

Yükseliş BPR'si : Düşüş FVG'sinin ardından yükseliş FVG'sinin örtüşmesi

: Düşüş FVG'sinin ardından yükseliş FVG'sinin örtüşmesi Düşüş BPR'si: Yükseliş FVG'sinin ardından düşüş FVG'sinin örtüşmesi

✨ Ana Özellikler

🔹 Otomatik BPR Tespiti

Dengesizlikleri manuel olarak işaretlemeye gerek yok; gösterge grafiğinizde otomatik olarak tanımlar ve vurgular.

🔹 Smart Money Ayak İzi Tanımlama

Fiyatın geri çekilme ve likiditeyi yeniden dengeleme olasılığının yüksek olduğu bölgeleri belirleyerek yüksek olasılıklı girişler yapmanızı sağlar.

🔹 Özelleştirilebilir Hassasiyet

Tercih ettiğiniz işlem tarzına ve piyasa koşullarına göre tespit parametrelerini (0-25) ayarlayın.

🔹 Mitigasyon Yönetimi

Gösterge, bir BPR'nin fiyat tarafından ne zaman "mitige edildiğini" (geçersiz kılındığını) otomatik olarak belirler ve mitige edilmiş bölgeleri gösterme veya gizleme seçeneği sunar.

🔹 Orta Nokta Çizgisi

Her BPR bölgesinin orta noktasının isteğe bağlı gösterimi, genellikle hassas giriş seviyesi olarak kullanılır.

🔹 Yön Okları

BPR oluşumundan sonra beklenen fiyat yönünü gösteren görsel oklar.

🔹 Uyarı Sistemi

Yeni bir BPR oluştuğunda veya mitige edildiğinde otomatik uyarılar alın