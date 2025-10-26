Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik

Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System, das Marktverhalten in Echtzeit analysiert.

Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme.

Live Signal Zeitrahmen: M30

Hebel: min. 1:20

Kapital: min. $100

Symbole: XAUUSD, EURUSD

Broker: alle Nach dem Kauf von Argos Rage haben Sie die Möglichkeit, Argos Fury kostenlos zu erhalten.

Kontaktieren Sie mich einfach nach dem Kauf.

Argos Rage verwendet DeepSeek-KI, um Struktur, Rhythmus und Druck im Markt zu analysieren – und öffnet Trades nur, wenn die Wahrscheinlichkeiten klar sind.

So entstehen mehr Chancen als bei Argos Fury, bei gleichzeitig intelligenter Absicherung in unsicheren Marktphasen.

Während Argos Fury auf klare Umkehrstrukturen fokussiert ist, erweitert Argos Rage das Handelsspektrum.

Entwickelt für Trader, die mehr Setups und mehr Variation möchten – ohne die Kontrolle einer klar definierten Strategie zu verlieren.





Integrierte DeepSeek-KI

Das eingebettete KI-Modell bewertet Marktbedingungen dynamisch.

Es versteht, wann Volatilität wechselt, wo Liquidität aufgebaut wird und wann Momentum handelbar wird.

Wichtigste Stärken der KI:

Interpretiert Druck und Struktur ohne starre Indikatorgrenzen

Passt das Vertrauenslevel an die aktuelle Marktphase an

Überprüft aktive Trades, um schwache Fortsetzungssignale zu vermeiden

KI-System Trade-Timing Adaptive Logik Marktinterpretation Reaktionsflexibilität Argos Rage Exzellent Hoch Tiefenebene Sehr hoch Argos Fury Sehr gut Mittel Strategische Zonen Mittel Generisches EA Durchschnittlich Niedrig Indikatorbasiert Niedrig

(Interner Performance-Vergleich – reale Marktsimulation)

Strategisches Schichtenmodell

Argos Rage arbeitet mit einem mehrschichtigen Logikmodell:

Impuls-Mapping – Erkennung kurzfristiger Momentum-Brüche

– Erkennung kurzfristiger Momentum-Brüche Struktur-Momentum-Balance – Signale durch Druckzonen filtern

– Signale durch Druckzonen filtern Kontextbestätigung – jede Order über mehrere Logikebenen gegenprüfen

Warum Argos Rage anders ist

Dieses EA verlässt sich nicht auf starre Chartmuster. Es reagiert auf die wahre Natur des Marktes. Durch die Kombination von Strategie und künstlicher Intelligenz

wird Argos Rage zu einem intelligenten, schnellen und adaptiven System – bereit, Chancen zu nutzen, sobald sie entstehen.

Nicht nur Mustererkennung – sondern Marktinterpretation

Effektiv in ruhigen und volatilen Marktphasen

Vermeidet Wiederholung schwacher Signale durch adaptive Lernlogik

Für Trader, die Intelligenz, Geschwindigkeit und mehr Variation wollen – Argos Rage liefert genau das.