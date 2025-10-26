Argos Rage

4.58

Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik

Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System, das Marktverhalten in Echtzeit analysiert.
Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme.

Live Signal
Zeitrahmen: M30
Hebel: min. 1:20
Kapital: min. $100
Symbole: XAUUSD, EURUSD
Broker: alle
Nach dem Kauf von Argos Rage haben Sie die Möglichkeit, Argos Fury kostenlos zu erhalten.
Kontaktieren Sie mich einfach nach dem Kauf.

Argos Rage verwendet DeepSeek-KI, um Struktur, Rhythmus und Druck im Markt zu analysieren – und öffnet Trades nur, wenn die Wahrscheinlichkeiten klar sind.
So entstehen mehr Chancen als bei Argos Fury, bei gleichzeitig intelligenter Absicherung in unsicheren Marktphasen.

Während Argos Fury auf klare Umkehrstrukturen fokussiert ist, erweitert Argos Rage das Handelsspektrum.
Entwickelt für Trader, die mehr Setups und mehr Variation möchten – ohne die Kontrolle einer klar definierten Strategie zu verlieren.

Integrierte DeepSeek-KI

Das eingebettete KI-Modell bewertet Marktbedingungen dynamisch.
Es versteht, wann Volatilität wechselt, wo Liquidität aufgebaut wird und wann Momentum handelbar wird.

Wichtigste Stärken der KI:

  • Interpretiert Druck und Struktur ohne starre Indikatorgrenzen
  • Passt das Vertrauenslevel an die aktuelle Marktphase an
  • Überprüft aktive Trades, um schwache Fortsetzungssignale zu vermeiden
KI-System Trade-Timing Adaptive Logik Marktinterpretation Reaktionsflexibilität
Argos Rage Exzellent Hoch Tiefenebene Sehr hoch
Argos Fury Sehr gut Mittel Strategische Zonen Mittel
Generisches EA Durchschnittlich Niedrig Indikatorbasiert Niedrig

(Interner Performance-Vergleich – reale Marktsimulation)

Strategisches Schichtenmodell

Argos Rage arbeitet mit einem mehrschichtigen Logikmodell:

  • Impuls-Mapping – Erkennung kurzfristiger Momentum-Brüche
  • Struktur-Momentum-Balance – Signale durch Druckzonen filtern
  • Kontextbestätigung – jede Order über mehrere Logikebenen gegenprüfen

Warum Argos Rage anders ist

Dieses EA verlässt sich nicht auf starre Chartmuster. Es reagiert auf die wahre Natur des Marktes. Durch die Kombination von Strategie und künstlicher Intelligenz
wird Argos Rage zu einem intelligenten, schnellen und adaptiven System – bereit, Chancen zu nutzen, sobald sie entstehen.

  • Nicht nur Mustererkennung – sondern Marktinterpretation
  • Effektiv in ruhigen und volatilen Marktphasen
  • Vermeidet Wiederholung schwacher Signale durch adaptive Lernlogik

Für Trader, die Intelligenz, Geschwindigkeit und mehr Variation wollen – Argos Rage liefert genau das.

Für wen ist Argos Rage geeignet?

Dieses EA ist ideal für diejenigen, die:

  • Einen flexibleren, chancenorientierten Ansatz bevorzugen
  • KI-gestützte Entscheidungen ohne Über-Automatisierung wollen
  • Eine perfekte Ergänzung oder Alternative zu Argos Fury suchen
Bewertungen 28
Bruno Dos Reis Silva
496
Bruno Dos Reis Silva 2025.12.24 02:35 
 

Thank you for this EA , very profitable High recommend. very nice orders management, very low risk.

De Wet Nel
1190
De Wet Nel 2025.12.17 11:08 
 

I have been using this for a full month now, during mid November a had a few losses, but it has since recovered the losses and running at a profit. Risk is relatively low, excellent feedback and assistance from the author.

Luis Corso
466
Luis Corso 2025.12.14 12:25 
 

After using the EA for a couple of weeks, I can confirm that it works well. It hasn't made many trades, but I must admit it hasn't had any losses! At the moment, I have high expectations for the EA. Based on my experience, I recommend it! Additionally, the developer has been very attentive to my messages and has consistently supported me with all my questions!

