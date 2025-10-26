Argos Rage
- Experten
- Aleksandar Prutkin
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 26 November 2025
- Aktivierungen: 20
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik
Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System, das Marktverhalten in Echtzeit analysiert.
Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme.
Zeitrahmen: M30
Zeitrahmen: M30
Kontaktieren Sie mich einfach nach dem Kauf.
Argos Rage verwendet DeepSeek-KI, um Struktur, Rhythmus und Druck im Markt zu analysieren – und öffnet Trades nur, wenn die Wahrscheinlichkeiten klar sind.
So entstehen mehr Chancen als bei Argos Fury, bei gleichzeitig intelligenter Absicherung in unsicheren Marktphasen.
Während Argos Fury auf klare Umkehrstrukturen fokussiert ist, erweitert Argos Rage das Handelsspektrum.
Entwickelt für Trader, die mehr Setups und mehr Variation möchten – ohne die Kontrolle einer klar definierten Strategie zu verlieren.
Integrierte DeepSeek-KI
Das eingebettete KI-Modell bewertet Marktbedingungen dynamisch.
Es versteht, wann Volatilität wechselt, wo Liquidität aufgebaut wird und wann Momentum handelbar wird.
Wichtigste Stärken der KI:
- Interpretiert Druck und Struktur ohne starre Indikatorgrenzen
- Passt das Vertrauenslevel an die aktuelle Marktphase an
- Überprüft aktive Trades, um schwache Fortsetzungssignale zu vermeiden
|KI-System
|Trade-Timing
|Adaptive Logik
|Marktinterpretation
|Reaktionsflexibilität
|Argos Rage
|Exzellent
|Hoch
|Tiefenebene
|Sehr hoch
|Argos Fury
|Sehr gut
|Mittel
|Strategische Zonen
|Mittel
|Generisches EA
|Durchschnittlich
|Niedrig
|Indikatorbasiert
|Niedrig
(Interner Performance-Vergleich – reale Marktsimulation)
Strategisches Schichtenmodell
Argos Rage arbeitet mit einem mehrschichtigen Logikmodell:
- Impuls-Mapping – Erkennung kurzfristiger Momentum-Brüche
- Struktur-Momentum-Balance – Signale durch Druckzonen filtern
- Kontextbestätigung – jede Order über mehrere Logikebenen gegenprüfen
Warum Argos Rage anders ist
Dieses EA verlässt sich nicht auf starre Chartmuster. Es reagiert auf die wahre Natur des Marktes. Durch die Kombination von Strategie und künstlicher Intelligenz
wird Argos Rage zu einem intelligenten, schnellen und adaptiven System – bereit, Chancen zu nutzen, sobald sie entstehen.
- Nicht nur Mustererkennung – sondern Marktinterpretation
- Effektiv in ruhigen und volatilen Marktphasen
- Vermeidet Wiederholung schwacher Signale durch adaptive Lernlogik
Für Trader, die Intelligenz, Geschwindigkeit und mehr Variation wollen – Argos Rage liefert genau das.
Für wen ist Argos Rage geeignet?
Dieses EA ist ideal für diejenigen, die:
- Einen flexibleren, chancenorientierten Ansatz bevorzugen
- KI-gestützte Entscheidungen ohne Über-Automatisierung wollen
- Eine perfekte Ergänzung oder Alternative zu Argos Fury suchen
Thank you for this EA , very profitable High recommend. very nice orders management, very low risk.