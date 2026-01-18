BB Return mt5

BB Return — ein Expert Advisor (EA) für den Goldhandel (XAUUSD). Diese Handelsidee habe ich zuvor im manuellen Handel eingesetzt. Die Grundlage der Strategie ist die Rückkehr des Preises in den Bereich der Bollinger Bands, jedoch nicht mechanisch und nicht bei jeder Berührung. Für den Goldmarkt reichen die Bänder allein nicht aus, daher nutzt der EA zusätzliche Filter, die schwache und nicht funktionierende Marktsituationen aussortieren. Trades werden nur eröffnet, wenn die Rückkehrlogik tatsächlich gerechtfertigt ist.

 

Handelsprinzipien — die Strategie verwendet kein Grid, kein Martingale und kein Averaging. Der EA kann mit festem Lot oder im AutoRisk-Modus betrieben werden. BB Return ist unempfindlich gegenüber Spread, Slippage und brokerspezifischen Kursdarstellungen. Er kann bei jedem Broker und auf allen Kontotypen eingesetzt werden — Standard, ECN, Pro, Raw, Razor. Der EA ist nicht an Handelszeiten gebunden und kann rund um die Uhr arbeiten.

 

Setup und Handelsaktivität — für den Start ist keine komplexe Konfiguration erforderlich. Die Strategie ist auf den Betrieb mit Standardeinstellungen ausgelegt; in der Regel wird lediglich das Lot oder der AutoRisk-Modus angepasst. Die durchschnittliche Anzahl der Trades liegt bei etwa 80–100 pro Jahr. Für ein System dieses Niveaus, ohne Grid, Averaging oder aggressive Methoden, ist dies eine durchaus aktive Handelsfrequenz. BB Return steht für ruhiges Trading in einem volatilen Goldmarkt.

 

ANFORDERUNGEN FÜR DEN BETRIEB DES BB EA

Handelspaar: XAUUSD (Gold)
Zeiteinheit: M5
Mindestkapital: ab $100 für ein Lot von 0.01
Broker: jeder zuverlässige Broker
Kontotyp: Standard, ECN, Pro, Raw, Razor und weitere
Einstellungen: Verwendung der Standardeinstellungen empfohlen
VPS: optional, für stabilen 24/7-Betrieb

 

Persönlicher Bonus — das Konzept der Bollinger Bands ist universell und kann auf verschiedene Währungspaare angewendet werden. Jeder Käufer erhält eine zusätzliche EA-Version — BB Return Opti, die für die Optimierung und Anpassung der Strategie an andere Handelsinstrumente vorgesehen ist.

BB Return Opti ist eine schnelle Version mit offenen Parametern und ermöglicht es, innerhalb von 5–10 Minuten anhand eines einjährigen historischen Zeitraums passende Einstellungen für jedes Währungspaar zu finden.

BB Return — Version ausschließlich für den Handel von XAUUSD.
BB Return Opti — Version, die für beliebige Währungen oder Instrumente konfiguriert werden kann.

Alle EA-Updates sind enthalten.
Bitte kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um den persönlichen Bonus zu erhalten.

 

Hinweis zur MT4-Version — wenn der Text der Anzeige nach der Installation des EA zu groß oder zu klein dargestellt wird, öffnen Sie die EA-Einstellungen und passen Sie den Parameter Panel text size an.

FREE
