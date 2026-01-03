Balanced Price Range BPR

BPR(Balanced Price Range) 지표는 ICT(Inner Circle Trader) 개념과 스마트 머니 전략을 따르는 트레이더를 위해 개발된 고급 기술적 분석 도구입니다.

🎯 밸런스드 프라이스 레인지(BPR)란?

ICT 방법론에서 밸런스드 프라이스 레인지는 가격이 한 방향으로 빠르게 움직이며 불균형(imbalance)을 만들 때 형성됩니다. 이 불균형은 추세가 지속되기 전에 종종 재방문됩니다. 이러한 구역은 유동성이 적절하게 분배되지 않은 시장 비효율성을 나타내며, 잠재적인 되돌림과 매매 셋업의 핵심 구역이 됩니다.

BPR은 두 개의 반대되는 페어 밸류 갭(FVG)의 중첩으로 생성됩니다:

강세 BPR : 약세 FVG 다음에 강세 FVG가 이어지는 중첩

: 약세 FVG 다음에 강세 FVG가 이어지는 중첩 약세 BPR: 강세 FVG 다음에 약세 FVG가 이어지는 중첩

✨ 주요 기능

🔹 BPR 자동 감지

더 이상 불균형을 수동으로 표시할 필요가 없습니다. 지표가 자동으로 차트에서 식별하고 하이라이트합니다.

🔹 스마트 머니 발자국 식별

가격이 되돌리고 유동성을 재조정할 가능성이 높은 구역을 식별하여 높은 확률의 진입을 가능하게 합니다.

🔹 사용자 정의 가능한 민감도

선호하는 트레이딩 스타일과 시장 상황에 맞게 감지 매개변수(0-25)를 조정하세요.

🔹 미티게이션 관리

지표는 BPR이 가격에 의해 "미티게이션"(무효화)되었는지 자동으로 판단하며, 미티게이션된 구역을 표시하거나 숨길 수 있습니다.

🔹 중간점 라인

각 BPR 구역의 중간점을 선택적으로 표시합니다. 정확한 진입 레벨로 자주 사용됩니다.

🔹 방향 화살표

BPR 형성 후 예상되는 가격 방향을 나타내는 시각적 화살표입니다.

🔹 알림 시스템

새로운 BPR이 형성되거나 미티게이션될 때 자동 알림을 받습니다.