Quantum Bitcoin EA

4.81
Quantum Bitcoin EA : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht!


Treten Sie ein in die Zukunft des Bitcoin -Handels mit Quantum Bitcoin EA , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist.


WICHTIG! Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten.



Der Preis erhöht sich bei jedem 10. Einkauf um 50 USD. Endpreis 1999 USD

Quantum Bitcoin/Queen-Kanal:   Klicken Sie hier


***Kaufen Sie Quantum Bitcoin EA und Sie erhalten möglicherweise Quantum StarMan kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten!

Quantum Bitcoin EA profitiert vom H1-Zeitrahmen und verwendet eine Trendfolgestrategie , die die Essenz der Marktdynamik erfasst. Es nutzt einen ausgeklügelten Rasteransatz, um sicherzustellen, dass jeder Handelszyklus mit einem Gewinn endet – und verwandelt die Volatilität von einer Herausforderung in eine Chance. Der Bitcoin-Markt arbeitet in 4-Jahres-Zyklen und Quantum Bitcoin EA wurde optimiert, um die Muster zu erfassen, die während jedes dieser Zyklen auftreten, und stellt sicher, dass Trades immer auf günstige Weise abgeschlossen werden.

Warum sollten Sie sich für Quantum Bitcoin EA entscheiden?

  • Meistern Sie das Unvorhersehbare: Speziell entwickelt für Bitcoin, den volatilsten und dynamischsten Vermögenswert der Welt.
  • Trendorientierte Präzision: Kombiniert modernste Trendanalyse mit intelligenten Einstiegs- und Ausstiegspunkten.
  • Win-Sealed Grid System: Verwendet eine bahnbrechende Strategie, um Trades zu verwalten und gleichbleibend erfolgreiche Trades zu gewährleisten.
  • Bewährte Exzellenz: Von den Entwicklern von Quantum Emperor, Quantum Queen und Quantum StarMan – renommierte Tools, denen Tausende von Händlern weltweit vertrauen


    Empfehlungen:

  • Währungspaar: BTCUSD (BITCOIN
  • Zeitrahmen: H1
  • Mindesteinzahlung: $1000
  • Kontotyp: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads. Fragen Sie mich privat nach den empfohlenen Brokern
  • WICHTIG: Für optimale Ergebnisse ist es sehr wichtig, Konten mit NIEDRIGEM SPREAD zu verwenden!
  • Hebelwirkung - 1:500
  • Kontotyp: Hedge

Beherrschen Sie den Kryptomarkt

Quantum Bitcoin ist nicht einfach nur ein weiterer Trading-Bot; es ist ein Kraftwerk strategischer Genialität, das darauf ausgelegt ist, den Markt mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Egal, ob Sie die Höhen eines Bullenlaufs oder die Tiefen eines Rückzugs meistern, Quantum Bitcoin bleibt vorne und kümmert sich mit höchster Präzision um Ihr Portfolio.

Werden Sie Teil der Quantenrevolution

Verändern Sie mit Quantum Bitcoin EA die Art und Weise, wie Sie Bitcoin handeln. Profitieren Sie von einem EA, der den Sturm nicht nur übersteht, sondern darin gedeiht .



Bewertungen 137
Anh Tuan Bui
198
Anh Tuan Bui 2025.11.20 04:07 
 

I’m really glad that I made the right decision to join the Quantum ecosystem. After almost a week of using Quantum Bitcoin on both demo and real accounts, I’m truly impressed by how smoothly and efficiently it operates. BTC has been moving sideways, yet every trade has been profitable. Of course, the EA still needs further testing during strong market volatility for a more objective evaluation, and I’m looking forward to seeing that. But for now, I’m extremely satisfied with QB. Quantum Queen has already surpassed 900%, and I’m genuinely impressed! QQ will definitely be my next choice, and I have absolutely no regrets purchasing it immediately. There’s no doubt anymore — QQ has reclaimed the #1 position on MQL5. Whenever I have any questions regarding setup or configuration, the author responds instantly and is always very helpful. I truly appreciate that. I wish Bogdan Ion Puscasu and the entire Quantum EA development team continued success, achieving even more milestones as you keep improving these amazing EAs. P/S: See you all again soon with my personal review of Quantum Queen after some more real trading experience.

andrius144
131
andrius144 2025.10.05 10:26 
 

After a week of testing on a demo account, I decided to move to live trading, as Quantum Bitcoin appears to be a well-designed EA where quality truly comes before quantity. Bogdan provides excellent and responsive support whenever needed. I’ll share an update after one month of live trading.

Michael Schuster
1519
Michael Schuster 2025.09.30 23:33 
 

The EA is very promising and for till now, it did very good performance! Clearly ⭐⭐⭐⭐⭐!

Empfohlene Produkte
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
Experten
️ Warnung - Gefälschter Sigma Trend Protocol EA STP Jedes "Sigma Trend Protocol EA STP", das außerhalb meiner offiziellen MQL5-Seite verkauft wird, ist ein gefälschtes Betrugsprodukt , das meinen Namen benutzt, um Ihr Geld zu nehmen. Die einzige echte und unterstützte Version ist hier: https://www.mql5.com/en/market/product/152096 https://www.mql5.com/en/market/product/157301 Geben Sie nicht Ihr hart verdientes Geld aus und erwarten Sie keine erstklassige Leistung von einer billigen
Hybrid Coco EA
Suharmoko
Experten
Preis bei $499 7 Exemplare übrig Hybrid Coco EA ist ein modernes, tropisches automatisiertes Handelssystem, das Einfachheit mit leistungsstarker Markttechnologie verbindet. Inspiriert von der Ausgeglichenheit und Klarheit einer frischen, jungen Kokosnuss, liefert dieser EA einen reibungslosen und leistungsstarken Handel, indem er auf Momentum basierende Indikatoren anstelle von traditionellen Kerzenmotoren verwendet. Hybrid Coco wurde für Gold und die wichtigsten Forex-Paare entwickelt und ver
Doubling Force EA
Amer Ali Mousa Jaradat
Experten
Verdopplungskraft EA Die ultimative Smart Martingale Lösung von JoSignals Verwandeln Sie Ihr BTCUSD-Handelserlebnis mit **Doubling Force EA**, dem intelligenten Expert Advisor, der Tradern hilft, die Macht der intelligenten Martingale-Strategien zu nutzen und dabei Flexibilität und Kontrolle zu behalten. Entwickelt von **JoSignals**, ermöglicht dieser EA Händlern, sich an Markttrends anzupassen und die Profitabilität mit minimalem Aufwand zu maximieren. Hauptmerkmale: 1. Intelligente Martingal
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experten
Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
Huki hedge sideway
Vu Kim Huyen
Experten
Dies ist ein Hedge EA für seitwärts laufende Märkte Der Markt bewegt sich zu 80% der Zeit seitwärts. Dieser EA zeigt in dieser Phase gute Leistungen und akzeptiert Stop-Losses (SL) in Zeiten starker Nachrichten und starker Trends. Der Vollzeit-Backtest zeigt gute Ergebnisse, aber wenn Sie ihn live laufen lassen und den EA in kritischen Phasen ein- und ausschalten, wird seine Effizienz noch höher sein. Vorteile: Take Profit (TP) für einzelne Orders , was für die Minimierung von Slippage sehr vor
Gold trading manager
Chak Fung Chan
Experten
XAU Gold Expert ist ein Handelsroboter, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde und vollständig automatisiert ist, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen. Mehr als 200% Gewinn in 6 Monaten (Getestet von Real Acc) Symbol XAUUSD(Gold) Zeitrahmen Jeder Einzahlung : Lose Empfohlenes Verhältnis £500 : 0.2 (oder gleichwertig in einer anderen Währung) Konto-Typ Besser mit dem niedrigeren Spread Hebelwirkung 1:500 Standardeinstellung (kann von Ihnen selbst in den Eingaben geändert werden)
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experten
Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
Demus MT5
Nico Demus Sitepu
1.8 (5)
Experten
Promo, Nur noch 2 Exemplare zum aktuellen Preis, Nächster Preis 599 USD. Die neueste und eine sehr leistungsfähige Demus MT5 von Expert Advisors. Meine speziell auf die XAUUSD/GOLD-Paar laufen. Demus MT5 EA ist ein vollautomatisches Scalping-Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Konsistenz lieben. Mit einer intelligenten Scalping-Engine ausgestattet, nutzt dieser EA die Vorteile von Mikro-Marktbewegungen und führt Trades mit blitzschneller Präzisio
AI Gold Master
Jian Jie
Experten
AI Gold Master ist ein außergewöhnlicher Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (GOLD) auf den Zeitrahmen M1 und M5 entwickelt wurde. Durch die Nutzung der Leistung von fortschrittlichen GPT-basierten Modellen und der Deep-Learning-Fähigkeiten von DeepSeek wurde AI Gold Master auf über zehn Jahren historischer Daten trainiert, die von 2014 bis Februar 2025 reichen. Diese Strategie, die mit einer Anfangsinvestition von nur $1000 getestet wurde, hat sich als absolutes Kraftpaket er
PCA Pairs Trader Pro
Oleksandr Art'omenko
Experten
PCA Pairs Trader Pro ist ein Expert Advisor, der auf Basis der Hauptkomponenten­analyse (PCA) automatisch das optimale Asset‑Paar aus einem Portfolio von fünf Instrumenten ermittelt und zwischen diesen eine marktneutrale Absicherungsposition mit einem LONG‑ und einem SHORT‑Trade aufbaut. Im Gegensatz zum klassischen Paar­trading, bei dem nur ein einziges Paar analysiert wird, führt PCA Pairs Trader Pro eine mehrdimensionale statistische Analyse durch, erkennt versteckte Muster und passt sich ohn
LazyBoy AI Trader Prob Firms Ready
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experten
NEU! 8. Januar 2024 Blitzverkauf - 90% Rabatt! SEP 29 2023 - Holen Sie sich den Quellcode und verteilen Sie den EA nach Belieben weiter, kontaktieren Sie uns für Details. SEP 11 2023 - Jetzt können Sie nur $1000 pro Monat zahlen und erhalten vollen Zugriff auf den EA. Trades; Währungspaare - Metalle und mehr! Die Strategie; Unsere Advanced Support/Resistance Trading Strategy ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Händlern hilft, beständige Gewinne zu erzielen und gleichzeitig das Risiko effek
King ElChart
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Experten
King ElChart - Erweiterte Dual-System EA für MetaTrader 5 Überblick King ElChart ist ein erstklassiger Expert Advisor, der für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die Genauigkeit, Stabilität und Flexibilität in jeder Marktsituation verlangen. Er kombiniert adaptive Logik, intelligenten Kapitalschutz und mehrstufige Handelskontrolle in einem einheitlichen Rahmen. Wichtigste Highlights - Dual-Core-Architektur, die sich dynamisch an wechselnde Volatilität anpasst - Intelligente Positionsmanagement
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Experten
Sydney ist ein komplexer und neuartiger Algorithmus, der künstliche Intelligenz in Kombination mit traditioneller technischer Analyse einsetzt, um künftige Marktbewegungen der Symbole GBPUSD und USDJPY vorherzusagen. Dieser Expert Advisor nutzt rekurrente neuronale Netze, insbesondere Long-Short-Term-Memory-Zellen, die mit Daten von Indikatoren der technischen Analyse trainiert werden. Durch diese Methode ist der EA in der Lage zu lernen, welche Indikatoren für künftige Kursbewegungen am relevan
Gold Scalper Beta
Gabriel Katao Silwamba
Experten
Der Katsil Scalper ist ein innovativer Ansatz für den Finanzmarkt, der in jahrelanger, sorgfältiger Forschung und Entwicklung entwickelt wurde. Diese Strategie verkörpert die Essenz der kultigen Marke Katsil, die für ihre Mischung aus Raffinesse, Exzellenz und Liebe zum Detail bekannt ist. Mit Hilfe modernster Technologie soll der Katsil Scalper denjenigen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, die eine Führungsposition auf dem Finanzmarkt anstreben. Die Methode zeichnet sich durch ihre Fähigkei
CalcWave
Mohit Kumar
Experten
CalcWave EA: Eine robuste, indikatorfreie Handelslösung (nur für EURUSD daily & H1 chart) CalcWave ist ein professionell entwickelter Expert Advisor, der sich ausschließlich auf mathematische Modelle und Money-Management-Regeln stützt - es werden keine Chart-Indikatoren für die Handelsausführung verwendet. Gestützt auf über 20 Jahre Handelserfahrung behandelt dieser EA den Handel als ein Geschäft, nicht als Glücksspiel, und passt sich den dynamischen Märkten von heute an. Hauptmerkmale Verwendet
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
Yellow mouse NEO MT5
Vasiliy Kolesov
Experten
Gelbe Maus neo Gelbe Maus neo - vollautomatische Expert Advisor entwickelt, um die Strategie der Gelben Maus Scalping Expert Advisor mit erweiterten Einstellungen und zusätzliche Filter zu testen. Um diese Version zu erwerben, können Sie in einem persönlichen Kontakt. Die Standardindikatoren RSI und ATR werden verwendet, um Einstiegspunkte zu finden. Die Schließung der Transaktionen erfolgt nach dem Algorithmus des Autors, was die Risikokontrolle und die Sicherheit des Depots deutlich verbessert
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Sususu for major forex
Xiang He
Experten
Dies ist ein EA, der auf 5 wichtige Forex abzielt, bitte verwenden Sie es nicht anderswo. Bitte stellen Sie sicher, Internet Gesundheit und erfüllen die Mindestfinanzierungsanforderungen. Das maximale Kapital sollte 100.000 USD nicht überschreiten. Die Einnahmen hängen vom Produkt und den aktuellen Marktbedingungen, mit einem erwarteten monatlichen Ertrag von 5% -10% Bitte stellen Sie sicher, dass der Name des Symbols wie folgt lautet und laufen Sie nicht außerhalb davon, sonst kann der Gewin
Imbalance HFT
Mei Yang
Experten
Bei dieser Strategie werden die Kursveränderungen kontinuierlich überwacht, wobei die gesamte Liquidität des Marktes absorbiert wird. Es ist ihr egal, wohin sich der Preis des Vermögenswerts entwickelt; solange es Preisschwankungen gibt, wird sie weiterhin Liquidität absorbieren. Ja, so unglaublich ist das. Die Strategie funktioniert besser bei Gold. Wenn sie auf Nicht-Goldwerten läuft, müssen die Parameter angepasst werden. Zeit: Am besten 5 Minuten Fester Stop-Loss: 800 Punkte Fester Gewinn:
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experten
Wir stellen den AI Neural Nexus EA vor. Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Experten
Dieser Tag veränderte alles. Er begann wie jeder andere - ein Milchkaffee, ein europäisches Café, der Duft von frischem Gebäck. Dann sah ich ihn: elegant, in Eile, in ein schnittiges Auto steigend. Als er sich bewegte, fiel etwas herunter - ein USB-Stick. Er war nicht gewöhnlich. Schwer. Eingraviert: "R.D." Das Auto verschwand. Ich hob es auf und drückte auf die Türklingel des Gebäudes, aus dem er gekommen war. Stille. Ich steckte ihn in meine Tasche und spürte, dass dies nur der Anfang war. St
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experten
Revolutionieren Sie Ihr Trading-Spiel mit FabTradeX: Ein jahrzehntelang bewährter Expert Advisor für die GBPJPY-Meisterschaft! Starten Sie mit FabTradeX, einem ausgeklügelten Expert Advisor, der sorgfältig für den algorithmischen Handel mit dem Devisenpaar GBPJPY entwickelt wurde, in eine neue Ära der Handelskompetenz. Diese Powerhouse-Strategie ist nicht nur ein Spielveränderer - sie ist ein jahrzehntelanger Marktausbeutungstrend, der beständig überdurchschnittlich abschneidet und nur selten in
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experten
Aktuelle Aktion: Nur noch 1 für 349 $ übrig Endpreis: 999 $ Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   Live mit geringem Risiko   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Der Viper EA verwendet während des Ranging-Zeitraums der Handelssitzungen (zwischen 23 Uhr und 1 Uhr GMT+2, US DST) scharfe und effektive „Mean-Reversion“-Entries.    Diese Trades haben bereits eine sehr hohe Erfolgsquote, aber wenn sich der Markt gegen die Positio
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experten
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experten
OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Entdecken Sie Pips Maven: Ihr erstklassiger Trendanalyse-Bot für den Devisenhandel In der dynamischen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge den Unterschied ausmachen. Wir stellen Ihnen Pips Maven vor, einen avantgardistischen Trendanalyse-Bot, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die den komplizierten Tanz des Devisenmarktes meistern wollen. Pips Maven nutzt hochentwickelte Algorithmen, die auf geometrischen virtuellen Mustern beruhen, und dient als umfassende Lösung, di
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experten
NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Experten
Hüten Sie sich vor SCAMS! SCIPIO GOLD BOT wird nur über MQL5.com vertrieben. Dies ist kein kommerzieller BOT, aber er ist professionell, der Vertrieb ist auf insgesamt 100 Kopien begrenzt und der Preis kann ohne Vorankündigung erhöht werden. Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der TRADER eingeben muss + eröffnet immer nur 1 Trade auf einmal + verwendet immer Close und feste STOP LOSS + SL und TP an die Volatilität d
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (12)
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt. Crude Oil Robot ist der unangefochtene, erstklassige Handelsroboter, der für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohölinstrument entwickelt wurde. Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funk
Xauron
Roberto Liguoro
Experten
XAURON EA - Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON ist ein Premium Gold Expert Advisor, der entwickelt wurde, um explosive Ausbrüche auf XAU/USD mit Hilfe von hochpräzisen Algorithmen, dynamischem Schutz und Echtzeit-Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen zu erfassen. LINK ZUM MYFXBOOK LIVE-SIGNAL Die Handelsleistung kann in Abhängigkeit von mehreren Faktoren erheblich variieren, darunter: Bedingungen des Brokers Ausführungsgeschwindigkeit und Slippage Latenzzeit VPS-Qualität Marktb
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Experten
Hallo, ich bin ein Algo-Trader aus Deutschland und biete hier meinen eigenen EA an, den ich täglich für meinen Handel verwende und den ich seit mehreren Jahren kontinuierlich weiterentwickle. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser EA ein sehr komplexes Tool ist, mit dem man verschiedene Strategien handeln kann. Verschiedene Ein- und Ausstiegssignale können mit verschiedenen Filtern kombiniert werden. Außerdem gibt es ein umfangreiches Stop-Loss- und Take-Profit-Management-System. Ich verwend
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experten
Tree Of Life EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der Trades mit einer ausgeklügelten Mischung aus Indikatoren und internen Algorithmen ausführt. Er wurde durch jahrelange Tests und Live-Trading entwickelt und erkennt Marktmuster und Trends sehr genau. Die Live-Handelskonten bestätigen dies. Die wichtigsten Indikatoren, die Tree Of Life verwendet, sind der Gleitende Durchschnitt und die Stochastik. Zusammen mit den internen Berechnungen haben sich unsere Kombinationen als solide Grundlag
Weitere Produkte dieses Autors
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Breakout PRO       ist darauf ausgelegt, Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zone-Strategie auf ein neues Niveau zu heben. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen u
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Heiken Ashi PRO-   Charts Die Heiken-Ashi-Kerzen wurden entwickelt, um klare Einblicke in Markttrends zu geben und sind bekannt für ihre Fähigkeit, Rauschen herauszufiltern und falsche Signale zu eliminieren. Verabschieden Sie sich von verwirrenden Preisschwankungen und begrüßen Sie eine glattere, zuverlässigere Diagrammdarstellung. Was den Quantum Heiken Ashi PRO wirklich einzigartig macht, ist seine innovative Formel, die traditionelle Candlestick-Daten in leicht
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indikatoren
Wir stellen den   Quantum Heiken Ashi PRO   vor Die Heiken-Ashi-Kerzen wurden entwickelt, um klare Einblicke in Markttrends zu geben und sind bekannt für ihre Fähigkeit, Rauschen herauszufiltern und falsche Signale zu eliminieren. Verabschieden Sie sich von verwirrenden Preisschwankungen und begrüßen Sie eine glattere, zuverlässigere Diagrammdarstellung. Was den Quantum Heiken Ashi PRO wirklich einzigartig macht, ist seine innovative Formel, die traditionelle Candlestick-Daten in leicht lesbare
Quantum Price Magnifier
Bogdan Ion Puscasu
Utilitys
Quantum Price Magnifier – Preise klar erkennen, sicher handeln Quantum Price Magnifier   ist ein leistungsstarkes Hilfsprogramm, das die Sichtbarkeit Ihres Diagramms verbessert, indem es den aktuellen Marktpreis in einem größeren, klareren und vollständig anpassbaren Format anzeigt – direkt in Ihrem MetaTrader-Diagramm. Egal, ob Sie ein Scalper sind, der sich auf schnelllebige Preise konzentrieren muss, oder ein Swingtrader, der wichtige Zonen überwacht, Quantum Price Magnifier hilft Ihnen, d
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert!   Quantum Breakout PRO   wurde von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung entwickelt und soll Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zonen-Strategie auf ein neues Niveau bringen. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen und Stop-Loss-Vo
Auswahl:
Anh Tuan Bui
198
Anh Tuan Bui 2025.11.20 04:07 
 

I’m really glad that I made the right decision to join the Quantum ecosystem. After almost a week of using Quantum Bitcoin on both demo and real accounts, I’m truly impressed by how smoothly and efficiently it operates. BTC has been moving sideways, yet every trade has been profitable. Of course, the EA still needs further testing during strong market volatility for a more objective evaluation, and I’m looking forward to seeing that. But for now, I’m extremely satisfied with QB. Quantum Queen has already surpassed 900%, and I’m genuinely impressed! QQ will definitely be my next choice, and I have absolutely no regrets purchasing it immediately. There’s no doubt anymore — QQ has reclaimed the #1 position on MQL5. Whenever I have any questions regarding setup or configuration, the author responds instantly and is always very helpful. I truly appreciate that. I wish Bogdan Ion Puscasu and the entire Quantum EA development team continued success, achieving even more milestones as you keep improving these amazing EAs. P/S: See you all again soon with my personal review of Quantum Queen after some more real trading experience.

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.11.20 07:35
Thank you so much for sharing your experience! I’m really happy to hear that Quantum Bitcoin has been performing well for you. It’s always encouraging to see the system handle sideways market with stability, and your results so far show that the logic is doing what it was designed to do. As you mentioned, the real picture becomes clearer once the market gets more volatile, and I appreciate that you’re taking the time to evaluate it properly in different conditions. You’re absolutely right about diversification as well. Combining multiple independent strategies is one of the smartest ways to build a more balanced portfolio, and Quantum Queen is an excellent choice for that — especially as the top-rated EA on the entire MQL5 marketplace. I’m glad to hear it’s on your list, and I think it will complement QB nicely. Also, thank you for mentioning the support. I try to be as quick and clear as possible whenever someone needs help with setup or configuration. Good tools matter, but good guidance matters just as much, and I’m always here if you need anything along the way.
NN
944
NN 2025.10.29 21:26 
 

I bought Quantum Bitcoin EA after seeing more than a year of stable signal results. It worked fine at first, but a few weeks ago it started buying non-stop while the market was falling and ended up draining my account, losing over $400. Very disappointing after such promising performance. When I contacted the developer with questions, he replied at first, but later just sent me a Discord link, saying it was easier for him to communicate there. For someone selling multiple expensive products — and since I bought two of them — I expected much better support and at least some responsibility for the product’s performance.

Update!

My Account size was $1800 and I lost around $400 few weeks ago. Stop blaming your customers! Your EA and you are the problem. Be accountable. Sometimes things stop working and thats ok, but dont blame others!

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.10.30 05:06
Hi. The signal is still working well, without any interruptions, and Quantum Bitcoin is now at %530+ growth myfxbook.com/portfolio/quantum-bitcoin/11657355 . The problem here is not the EA itself but rather the user. Quantum Bitcoin is a GRID EA and it's normal to open multiple positions in the same direction. The minimum capital is $1000, not just $400, which is visible in the EA description and in the very detailed manual that you have received. Also, after-sales support is offered on Discord, where we have very qualified staff to help you configure out the EA correctly, but you haven't even bothered to ask any help there. Instead, you lost your capital due to your own lack of interest and then you blame me and the EA for it.
Mantas Bekešius
52
Mantas Bekešius 2025.10.17 17:03 
 

Unfortunately, I have to share a rather disappointing experience with this product. While it's presented as an advanced trading robot tailored for the Bitcoin market, my analysis and testing reveal that its strategy essentially relies on a concealed Martingale approach, disguised under the label of a grid system. This means the system opens multiple trades in the same direction, banking on a recovery, but without robust stop-loss mechanisms, leading to inevitable large drawdowns—sometimes exceeding 80% or more, as noted in other reviews. Initially, the results might appear promising, especially in the short term, but over the long haul, it's merely a matter of time before market volatility or unexpected trends wipe out the entire balance. Swap fees accumulating from open positions held for weeks or months further exacerbate the issue. Regrettably, despite the developer's promises of stability and ongoing updates, it comes across as a high-stakes gamble rather than a reliable investment tool. I would strongly advise potential buyers to evaluate such systems with extreme caution and perhaps opt for alternatives with clearer risk management features. My experience has been underwhelming, and I hope others can avoid similar losses. Check his live signals and you will see, they all blow up, and when they do, he just relaunches new ones (and releases "update" for it). Chat group that he is providing is also super censored and you can get banned in matter of few messages for asking wrong things ;D

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.10.18 09:51
Thank you for your feedback. However, your “analysis” and conclusions are completely inaccurate and do not reflect how Quantum Bitcoin is designed or optimized to operate. The system executes trades based on advanced algorithms and logic, not based on personal assumptions or superficial testing. Just to clarify, Quantum Bitcoin does not use a Martingale strategy. It applies a soft multiplier, you can also clearly see this in the Settings of the EA. A full trading cycle can include up to 10 steps, and the system functions correctly only when users apply proper risk and money management. If you experienced an 80% drawdown, that is not a failure of the EA, that is a direct result of user error. Running the system on excessively high risk settings or oversized lot sizes guarantees account instability. Quantum Bitcoin gives you the possibility to choose from 8 different risk levels(Very Low- Extreme), precisely so users can match their setup to their balance and risk tolerance. Choosing to ignore those options and operating the EA recklessly has nothing to do with the product and everything to do with poor risk management decisions. This is a trading tool, not a gambling machine. Users who don’t understand or respect the principles of money management will inevitably face losses, no matter what system they use. Quantum Bitcoin is built and optimized for stable, long-term growth of the account. All verified live-account statistics are publicly visible, so anyone can review Quantum Bitcoin’s performance for themselves. The results demonstrate the system’s potential when used with correct risk and money-management settings. If you need guidance with configuration or money management, please feel free to reach out to me, I'm always ready to help ensure you get the best possible performance from Quantum Bitcoin.
Evgeny Mikhaylov
864
Evgeny Mikhaylov 2025.10.17 14:02 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.10.17 14:40
Hello. Review based on assumptions... While it is true that Bitcoin has been more volatile lately, the EA is ultimately just a tool and it's up to the user to adjust the lot size accordingly.
Fabio Quantumless
306
Fabio Quantumless 2025.10.11 09:41 
 

QBitcoin started as an EA that only opened buy trades. Later, the developer updated it to include sell trades as well — but nothing really changed in the results or logic. The system still behaves the same way, with poor risk control and bad trade management. In reality, QBitcoin is just a basic grid trading system — nothing advanced or unique. You can easily find similar or even better free alternatives, or spend $50–100 for the same outcome. Don’t be fooled by the positive reviews: many come from people who don’t really know anything about trading or understand how grid strategies and risk management work. I’ve personally seen QBitcoin open new buy cycles at the absolute top (ATH) — yes, it really does that — and then keep those cycles open for even over a month, causing huge swap losses. The EA was developed without real attention to long-term risk exposure or position management. The developer, Bogdan, now claims to teach “risk managemen" and lower risk but this is the same person who blew a $650k MAM account using his own EAs and reckless manual trading with other people’s funds. That alone should make you think twice about trusting him or his products. My honest advice: stay away from the entire “Quantum” family of EAs. They might look appealing, but they lack true design quality, reliability, and professional risk control. In the end, it’s your capital that will suffer.

Review edit: if you read well is honest review on Quantum Bitcoin, my thinking, i am not an haters just fair review. you can like or not, anyway not my problem. your signal all manipulated, you dont need to be smart to check..I have no any personal "vendetta" against you, is just fair review, not eveynone does bad review hate you.. I dont personally I dont care about you. I just review an EA not you

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.10.11 11:25
Hey, Fabio!
Thanks again for your feedback, but people already know that you are a hater and your reviews are based only on your own frustrations and bad intentions, and they have nothing to do with the quality of Quantum EAs. Quntum EAs are the best quality EAs on the entire mql5 marketplace, and the results speak for themselves. Your reviews are just empty salad words. Sometimes, people like you get emotional and upset but spreading false claims helps no one. The truth is in the data:
Quantum Bitcoin live signal shows over 530% growth, 84% win rate, and consistent results over 12 months of verified live trading. Quantum Bitcoin never had a single losing month. Your negative review is the only one out of hundreds of other genuine reviews, which tell the true story of Bitcoin. Yes, positions can remain open for several days or more, and swaps can accumulate, but this is well known and not something unusual or unexpected. I invite everyone to check the live signal and see the facts for themselves. Let’s keep this space for constructive discussion and for traders who are genuinely interested in Quantum Bitcoin, rather than your personal vendetta against me.
andrius144
131
andrius144 2025.10.05 10:26 
 

After a week of testing on a demo account, I decided to move to live trading, as Quantum Bitcoin appears to be a well-designed EA where quality truly comes before quantity. Bogdan provides excellent and responsive support whenever needed. I’ll share an update after one month of live trading.

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.10.06 07:50
Thank you so much for your review! I really appreciate the time and effort you put into testing Quantum Bitcoin on a demo before going live. That’s exactly the kind of careful approach that leads to consistent results in the long run. I’m happy to hear you see the EA as a well-designed system. I’ve spent a lot of time fine-tuning it to focus on quality setups rather than quantity, and it’s great to know that comes through in your experience. Also, I’m really glad to hear, that you’re satisfied with my support. I always try to be as responsive and transparent as possible because I know how important it is to have someone there when you’re dealing with live markets. Thank you for trusting Quantum Bitcoin!
Michael Schuster
1519
Michael Schuster 2025.09.30 23:33 
 

The EA is very promising and for till now, it did very good performance! Clearly ⭐⭐⭐⭐⭐!

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.10.01 06:17
Thank you so much for your great feedback and the 5 stars, Michael! I’m really glad to hear the EA has been performing well for you so far. It was designed to deliver steady results over time, and it’s encouraging to know that you’re already seeing promising outcomes. Thank you for trusting Quantum Bitcoin!
covcosay1
19
covcosay1 2025.09.11 08:37 
 

I bought this quantum bitcoin, it is really amazing... I am very comfortable with the trades. thanks

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.09.12 15:40
Thank you very much for your review! I’m really glad to hear, that you’re happy with the performance of Quantum Bitcoin so far! Hearing that you’re comfortable with the trades and finding real value in it makes me proud of the work I've put into this EA.
Ka Leung Jacky Chan
326
Ka Leung Jacky Chan 2025.08.26 03:14 
 

I purchased it and tested it with a demo account for a week, the result is impressive. I followed Bogdan's strategy on risk where i felt comfortable. Bogdan really responsive and always reply promptly.

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.08.26 08:26
Thank you very much for your review! I'm glad to hear, that the results have been solid so far and that you took the time to adjust the risk to what felt right for you, that’s exactly how it should be. Appreciate you taking the time to test things properly on demo first, that’s always the smart move.
jarrod emery
37
jarrod emery 2025.08.22 18:47 
 

Quantum Bitcoin EA has really impressed me with the results I’ve seen so far. Backtests have been outstanding, and it’s rare to find an EA that delivers this level of consistency across different market conditions. I’m currently running it on three live demo accounts as part of some prop firm challenges. Performance has been smooth and in line with what I expected from the backtests. The only thing to watch is daily drawdown since it uses a grid approach, but that’s the nature of the strategy. For personal capital accounts with 1:500 leverage (as the author recommends), it’s a great fit and has huge potential. If I had to point out one area for improvement, it would be the stats panel. At the moment it just says “Quantum Bitcoin is currently active” and reminds you to use the H1 timeframe. It would be great to see a few more useful stats up there — for example, total profit, or whether it’s currently active during London/New York sessions. Nothing major, just something that would make it more informative at a glance. Overall, I’m very happy with this EA and look forward to sharing more feedback as I gather additional results. Solid work from the author.

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.08.24 09:59
Thank you very much for taking the time to write such a detailed review! I'm glad to hear, that Quantum Bitcoin is delivering results in line with your expectations. That consistency across market conditions is exactly what I was aiming for when building it. You’re absolutely right about the grid approach. It’s a very powerful strategy, but it definitely needs good risk money managment and the right account type to shine.
Alex Ciobanu
386
Alex Ciobanu 2025.08.20 12:09 
 

My second purchase after Quantum Queen, and as always, Bogdan's products don't disappoint. I've been testing the bot for a week now and am very happy with the results. I hope to purchase more products soon :-) Thanks, Bogdan!

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.08.20 13:40
Thank you very much for your review, Alex! I truly appreciate your support and kind words! It’s great to know, that Quantum Queen and now Quantum Bitcoin have both met your expectations. Thank you for putting your trust in my work — I’m glad, that the EAs are performing well for you.
Tim543
161
Tim543 2025.08.20 01:17 
 

My rating for this EA is negative. Since I bought this EA we had 2 sharp Bitcoin sell- offs. But all trades were only "long". The last sell-off now is now about more than 10,000$. What huge profit - potential we are missing. Instead, you got only huge DD. The author should think about a redesign of his EA.

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.08.20 04:05
Thank you for sharing your detailed feedback — I really appreciate you taking the time to explain your experience. First, I want to clarify that Quantum Bitcoin is a grid-based Expert Advisor, and it’s completely normal for it to open multiple trades in the same direction without a traditional stop loss. It can open up to 10 trades in a single cycle, this is not a bug or unexpected behavior — this has been its designed strategy from day one, and it’s how it has consistently delivered profitable results since launch. As with any grid EA, temporary drawdowns are part of the strategy, especially during extended market moves or high volatility. What you’re seeing now — including the current drawdown — is within expected parameters for the Medium risk setting. If you feel uncomfortable with the current drawdown, which I repeat, it's perfectly normal, I would strongly suggest lowering the risk level and the lot size you are trading with. That will make the EA trade more conservatively and help reduce the exposure during market swings. If you need help adjusting the settings or would like a custom configuration to match your preferences better, feel free to reach out anytime.
Daniel Baixauli Bou
149
Daniel Baixauli Bou 2025.08.18 19:48 
 

I'm using this EA, and it works correctly. It makes a lot of trades, and all of them are winners. I recommend not taking too many risks and setting the parameters to Medium or similar for peace of mind. This is my third Quantum EA, and I'm very happy with it. I recommend it to everyone.

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.08.20 13:38
Thank you so much for your review, Daniel! I’m really glad to hear, that Quantum Bitcoin is working well for you and that you are satisfied with the other Quantum EAs. I really appreciate your trust and recommendation!
NJ87
21
NJ87 2025.08.16 18:24 
 

This is my first EA, and I'm very happy to choose QB. It's super easy to install, and Bogdan is always available to help with any questions.

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.08.18 08:31
Thank you so much for your reivew. I’m glad to hear, that Quantum Bitcoin has been easy to install and that you’ve felt supported along the way. If you have any questions, feel free to reach out to me.
yi1618
34
yi1618 2025.08.15 17:54 
 

I have been running Quantum Bitcoin EA for about one week and I’m impressed with its performance. The risk management is solid, and it operates smoothly. It has exceeded my expectations so far.

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.08.16 10:23
Thank you so much for your review! I’m really glad to hear, that the EA is performing well for you and that the risk management gives you confidence. I hope it continues to exceed your expectations in the long run.
csmsola
23
csmsola 2025.08.12 02:58 
 

Thank you Bodgan. The assistance on setting the expert was excellent. I will come back after weeks of tradding

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.08.16 10:22
Thank you very much for your review! I’m glad I could help you set up the expert. Looking forward to hearing about your experience after a few weeks.
김민석
324
김민석 2025.08.08 13:08 
 

Thank you for your kind response. There are three things that are important to people who use EA. 1. Profitability - I think this is the most important factor. 2. Stability - No matter how much money you make, if you feel uneasy, you can't help but have various thoughts. 3. Communication and updates - When questions or issues arise regarding the EA, are they resolved promptly and is there effective communication? While the first point may not be dramatically different when compared to other EAs, I believe there are very few EAs that fulfill both the second and third points. I will continue to use this EA both now and in the future.

I left my initial review during the EA's early stages.

I'm now leaving this review after using it for about two months.

I strongly urge you to consider this review carefully.

The bottom line is that my money has actually decreased.

Maintaining the EA requires maintaining a VPS, so if the money stays at the original amount, it's a loss.

Here's how the EA's process and my account balance changed after purchase:

My account started at $1046 and steadily gained about $40-50, reaching around $1092.

However, taking long positions during a downtrend caused my account's drawdown (DD) to hit 80%, losing roughly $800-$900.

After holding that position for over a month, I finally closed it. But due to fees, my account balance ended up back at the initial $1046.

Over a month passed, and I lost the VPS costs, opportunity costs, and everything else.

After that, the EA was updated (to the current version).

The EA, which previously only bought, was updated to allow selling.

However, this time it took a sell position in a bull market, resulting in a current -55% loss (approximately -$500 to -$600). I don't know how long this position will last, whether it will be liquidated, or if the market will drop again and recover the money. But while this EA makes $5 to $10 per trade when profitable, when it loses, the drawdown reaches -50~80%, its stability is severely compromised.

I can't understand why anyone would use an EA like this. It's garbage—betting against the market in uptrends and betting for it in downtrends. I'm extremely angry right now, and if the funds recover, I plan to immediately stop the EA and withdraw all my money.

The changes in my account balance are as follows:

$1046 (initial capital) -> $1092 (initial profit of about $40~50) -> $200 (about -$800~$900) -> $1046 (my account after one month)

I should have withdrawn all funds here. I proceeded to try the updated EA, but the balance changes are as follows:

$1046 -> $1072 (approx. $20~$30 profit) -> $500 (approx. -$500~-$600 loss currently).

Literally, the current drawdown (DD) is over -50%, and Bitcoin has entered a bull market. I'm anxious because I don't know when this position will close.

The bottom line is this: An EA that frequently experiences -50~80% drawdowns (2 instances in just one month) can't even earn $100 in a month. What is this? Even if it does make money, you'd have to hand over all your profits to fees.

All potential buyers of this EA should carefully review what I've written before purchasing. I bought it based on other positive reviews too, but I am extremely disappointed.

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.10.30 05:13
Unfortunately, you were explained in the private conversation that you lot size was too big - since I asked you further details like what is your broker, account capital etc. you never even bothered to reply to me, in order to help you use Quantum Bitcoin correctly. The problem is that most poeple are over-leveraged and are using higher lots than recommended, due to their own lack of patience and extreme greed. This is not an EA fault, but rather a user fault. You can see in my signal that the EA is performing well, like always : myfxbook.com/portfolio/quantum-bitcoin/11657355
T P
67
T P 2025.08.08 08:12 
 

I've been using it on a live account for some time now and I'm happy with the results so far. It's not the first EA from this developer, so I knew what I was getting into. I like that he constantly improves all of his EAs and they become more effective with each update.

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.08.09 13:57
Thank you for your review! It’s great to hear, that Quantum Bitcoin is performing well for you on a live account and the results are meeting your expectations. Constant improvement is something I take seriously, and it’s great to know you’ve noticed the progress with each update.
Rui Amagawa
60
Rui Amagawa 2025.08.01 00:49 
 

It worked well so far. can't wait to try this in real account.

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.08.01 11:26
Thank you for your review, Rui! I’m really glad to hear, that it’s been working well for you so far. I totally get the excitement about trying it on a real account—it’s a big step!
fmw1961
483
fmw1961 2025.07.30 13:50 
 

I have been using Quantum BTC for just over 3 weeks and have yet to have a loss , it doesn’t trade all the time but picks the best moments . Bogd@n as has always answered my questions promptly and I am more than happy with the product . I hope in time to be able to add more of the quantum ea’s to my portfolio

Bogdan Ion Puscasu
48430
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.08.01 11:24
Thank you so much for taking the time to share your experience. It’s awesome to hear, that Quantum Bitcoin has been reliable and patient in choosing the right trades, that’s exactly what I aimed for when building it.
Looking forward to having you onboard with more of the Quantum EAs soon!
1234567
Antwort auf eine Rezension