Goldbot One MT5

So richten Sie den EA für den Live-Handel ein:

Stellen Sie „Lotgrößen-Berechnungsmethode“ auf „Maximales Risiko pro Strategie verwenden“ ein.

Sie müssen die URL „https : // www . worldtimeserver.com/“ (Leerzeichen entfernen!!)

Sie müssen die URL „https : // www . worldtimeserver.com/“ (Leerzeichen entfernen!!) zu den „erlaubten URLs“ in Ihrem MT4/MT5-Terminal hinzufügen (Tools -> Optionen -> Expert Advisors)









Parameterübersicht:

- ShowInfoPanel -> zeigt das Informationsfeld im Diagramm an

- Anpassung der Infopanelgröße -> bei 4K-Darstellung Wert auf "2" setzen

- Infopanel während des Tests aktualisieren -> deaktiviert für schnelleres Backtesting

- Kaufgeschäfte zulassen / Verkaufsgeschäfte zulassen -> hier können Sie Kaufgeschäfte und Verkaufsgeschäfte aktivieren/deaktivieren

- Strategie 1..8 ausführen -> die verschiedenen Strategien aktivieren/deaktivieren (alle sind Ausbrüche der täglichen Unterstützung und des Widerstands, aber unterschiedliche Ein- und Ausstiegseinstellungen)

- Maximal zulässiger Spread: maximal zulässiger Spread für ausstehende Aufträge

- Freitag Stoppstunde -> wenn Sie nicht möchten, dass Trades über das Wochenende zurückgehalten werden, legen Sie einen Wert zwischen 0 und 23 fest. (25 bedeutet „deaktiviert“)

- SetSL_TP_After_Entry -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit SL und TP zulässt

- Virtuelles Ablaufdatum verwenden -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit Ablaufdatum zulässt

- Randomisierung -> dadurch werden die Ein- und Ausgänge sowie die TrailingSL-Werte etwas zufällig verteilt, sodass mehrere Benutzer beim gleichen Broker etwas unterschiedliche Trades haben. Auch gut für Prop-Firmen. Ein guter Wert ist „50“

- BaseMagicNumber -> die Basis-Magicnumber, die für alle Strategien verwendet wird

- Kommentar für Trades -> der Kommentar, der für die Trades verwendet werden soll

- EnableNFP_Filter -> schalte den NFP-Filter ein oder aus

- AutoGMT -> lassen Sie den EA den korrekten GMT-Offset für Ihren Broker berechnen, damit die Zeit des NFP korrekt ist

- GMT_OFFSET_Winter -> zum manuellen Einstellen des GMT-Offsets im Winter (wenn AutoGMT ausgeschaltet ist oder während des Backtests!)

- GMT_OFFSET_Summer -> zum manuellen Einstellen des GMT-Offsets im Sommer (wenn AutoGMT ausgeschaltet ist oder während des Backtests!)

- NFP_CloseOpenTrades -> zwingt den EA, alle offenen Trades zu schließen, wenn NFP startet (X Minuten vor NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> erzwingt, dass der EA alle ausstehenden Aufträge löscht, wenn NFP startet (X Minuten vor NFP)

- NFP_MinutesBefore -> wie viele Minuten vor dem NFP-Ereignis sollen Trades und ausstehende Aufträge geschlossen werden

- NFP_MinutesAfter -> wie viele Minuten nach dem NFP-Ereignis, bevor der EA den Handel wieder aufnimmt

- Propfirm einzigartige Einstellungen -> hier können Sie verschiedene Ein- und Ausstiegsparameter anpassen, um den EA-Handel von dem anderer Benutzer abzugrenzen

- Lotsize-Berechnungsmethode -> hier legen Sie fest, wie die Lotgröße berechnet werden soll: Feste Lotgröße (StartLots verwenden), Maximales Risiko pro Strategie verwenden oder LotsizeStep verwenden

- Startlots -> legt den Wert für die feste Losgröße fest, wenn diese Option gewählt wird. Dieser Parameter wird als „Mindestlosgröße“ verwendet, wenn eine der beiden anderen Optionen zur Losgrößenberechnung verwendet wird.

- LotsizeStep -> bindet die Lotgröße an den Kontostand oder das Eigenkapital. LotsizeStep=1000 würde also bedeuten: 0,01 Lots pro 1000 Kontostand. Ein Kontostand von 3000 würde also 0,03 Lots ergeben.

- Maximales Risiko pro Strategie -> Der maximale Verlust (in %), wenn eine Strategie ihren maximalen historischen Drawdown erreicht. Der Wert „2“ würde also einen maximalen Verlust von 2 % bedeuten, wenn der maximale historische Drawdown dieser Strategie erreicht wird.

- Set Max Daily Drawdown -> Hier können Sie einen maximal zulässigen täglichen Drawdown (in %) festlegen. Wenn dieser erreicht wird, schließt der EA alle Trades und ausstehenden Aufträge und wartet auf den nächsten Tag. Dies ist nützlich für Prop-Firmen

- Eigenkapital statt Guthaben verwenden -> verwenden Sie das Eigenkapital des Kontos, um alle Lotgrößenwerte zu berechnen

- OnlyUp -> dies verhindert, dass die Losgröße nach Verlusten abnimmt (aggressiver, aber schnellere Erholung nach Verlusten)

- Prüfen Sie vor dem Setzen von Trades, ob die Marge frei ist -> Verwenden Sie diese Option, wenn der EA aufgrund der geringen Marge Probleme hat, Trades bei Ihrem Broker zu setzen, obwohl ausreichend Marge vorhanden ist.

- AdjustLotsizeToVariableValues ​​-> dadurch wird die Lotgröße an angepasste SL/TP-Levels angepasst (falls sich der Goldpreis selbst stark ändert)







