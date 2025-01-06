Goldbot One MT5

5

Einführungsaktion:

  • Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar!
  • Endpreis: 990 $
  • NEU: Kaufen Sie Goldbot One und wählen Sie 1 EA gratis!! (für 2 Handelskonten)


LIVE SIGNAL

Wir stellen Goldbot One  vor  , einen hochentwickelten Handelsroboter, der für den Goldmarkt entwickelt wurde.  

Mit seinem Fokus auf Breakout-Trading nutzt Goldbot One sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandsniveaus, um erstklassige Handelsmöglichkeiten zu erkennen.

Dieser Expert Advisor ist für Händler konzipiert, die auf dem volatilen Edelmetallmarkt nach Effizienz, Zuverlässigkeit und einem strategischen Vorteil suchen.

 

Bemerkenswerte Tatsache:    Die Leistung des EA bei Out-of-Sample-Daten entspricht genau den zur Optimierung verwendeten In-Sample-Daten.  

Der In-Sample-Zeitraum erstreckt sich von 2016 bis 2023.  Out-of-Sample-Daten, die zur Bestätigung der Strategien verwendet werden, sind die Jahre 2004–2016 und 2024.     

Im Jahr 2024 gehörte die Performance zu den besten der letzten 20 Jahre!    Das ist ein sehr guter Indikator für die zukünftige Performance.

 

Hauptmerkmale:

Multi-Strategie-Ansatz:

    • 8 Varianten einer erfolgreichen Strategie:  Goldbot One bietet acht verschiedene Varianten der Breakout-Strategie an, die jeweils für unterschiedliche Marktbedingungen optimiert sind. Diese Diversifizierung sorgt für eine gute Risikostreuung und schafft eine gleichmäßigere Wachstumserwartung.  

Breakout-Handel:

    • Goldbot One wurde speziell für den Handel mit Ausbrüchen entwickelt und erkennt Schlüsselmomente, in denen der Goldpreis durch bestehende Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus durchbricht, und bietet so die Möglichkeit, zu potenziell lukrativen Zeitpunkten in den Handel einzusteigen.

Risikomanagement:

    • Stop-Loss und Take-Profit:    Jeder Trade ist durch vordefinierte Stop-Loss- und Take-Profit-Levels geschützt. So ist Ihre Investition vor erheblichen Abschwüngen geschützt und in Spitzenzeiten werden Gewinne gesichert.
    • Trailing Stops:    Der Roboter verwendet Trailing-Stop-Loss- und Trailing-Take-Profit-Mechanismen, die es ihm ermöglichen, dem Markttrend zu folgen, Gewinne bei günstigen Marktentwicklungen zu sichern und Verluste durch plötzliche Kursrückgänge zu verhindern.
    • Trailing Takeprofit:  Trailing Take Profit: Der Roboter verwendet außerdem einen intelligenten Trailing-Take-Profit-Algorithmus, der versucht, einen Trade früher zu beenden, wenn sich der Preis gegen die offene Position bewegt.  

Einzelner Handel pro Strategie:

    • Goldbot One führt einen Trade pro Strategie aus, um die Abläufe sauber, fokussiert und überschaubar zu halten. Dieser disziplinierte Ansatz hilft dabei, die Strategieintegrität aufrechtzuerhalten, ohne die Komplexität mehrerer gleichzeitiger Trades pro Strategie.

Benutzerfreundliche Oberfläche:

    • Die Einrichtung und Anpassung von Goldbot One ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler konzipiert und unkompliziert. Die Parameter für jede Strategie können an individuelle Risikoprofile und Marktansichten angepasst werden.

Automatische Anpassungsfähigkeit:

    • Der EA passt sich automatisch an den aktuellen Goldwert an.  Das heißt, sollte der Goldpreis in Zukunft weiter steigen, sind keine neuen Optimierungen erforderlich, sondern der EA passt alle internen Parameter automatisch an.    

Kontinuierliche Verbesserung:

    • Zur Anpassung an die sich ändernde Marktdynamik werden regelmäßige Updates bereitgestellt, um sicherzustellen, dass Goldbot One auf dem neuesten Stand der Handelstechnologie bleibt.

 

Warum sollten Sie sich für Goldbot One entscheiden?

  • Spezialisiert auf Gold:    Speziell auf den Goldmarkt zugeschnitten, mit Berücksichtigung seiner einzigartigen Volatilität und Trends.
  • Bewährte Strategie:    Breakout-Trading ist eine anerkannte Methode mit einer Erfolgsgeschichte, wenn sie präzise angewendet wird.
  • Robustes Risikomanagement:    Durch mehrere Schutzebenen für jeden Handel ist Ihr Kapital geschützt.
  • Einfachheit und Raffinesse:    Einfach zu verwenden und dennoch mit ausgefeilten Algorithmen für professionelle Handelsergebnisse ausgestattet.

 

Erste Schritte:    Schöpfen Sie das Potenzial Ihres Goldhandels mit Goldbot One.

Egal, ob Sie Ihr Portfolio diversifizieren oder sich auf den Goldhandel spezialisieren möchten, Goldbot One ist Ihr automatisierter Trader, der darauf ausgelegt ist, den Goldmarkt präzise und profitabel zu navigieren.

Schließen Sie sich den Reihen erfolgreicher Händler an, die auf den goldenen Standard der Trading-Bots vertrauen.

 


So führen Sie einen Backtest des EA durch:

  • Führen Sie einen Backtest auf dem täglichen XAUUSD-Chart durch.
  • Stellen Sie „Lotgrößen-Berechnungsmethode“ auf „Maximales Risiko pro Strategie verwenden“ ein.
  • Setzen Sie das maximale Risiko pro Strategie auf „3“ für geringes Risiko, „6“ für mittleres Risiko oder „10“ für höheres Risiko.
  • MT5 -> Sie können „1-Minuten-OHLC“ für die Modellierungsqualität verwenden (der EA verwendet intern ohnehin nur 1-Minuten-OHLC-Informationen)
  • MT4 -> nutze „jeden Tick“ für die Modellierungsqualität
  • Legen Sie für das Backtesting einen Mindestzeitraum von einem Jahr fest  . Dies ist eine langfristige Strategie. Je länger der Zeitraum, desto stabiler wird der EA.


So richten Sie den EA für den Live-Handel ein:

  • Aktivieren Sie „AlgoTrading“ in Ihrem MT5 („AutoTrading“ in MT4)
  • Sie müssen die URL „https : // www . worldtimeserver.com/“ (Leerzeichen entfernen!!)  zu den „erlaubten URLs“ in Ihrem MT4/MT5-Terminal  hinzufügen (Tools -> Optionen -> Expert Advisors)    
  • Öffnen Sie den XAUUSD-Tageschart
  • Stellen Sie „Lotgrößen-Berechnungsmethode“ auf „Maximales Risiko pro Strategie verwenden“ ein.
  • Setzen Sie das maximale Risiko pro Strategie auf "3" für geringes Risiko, "6" für mittleres Risiko oder "10" für höheres Risiko oder laden Sie die eingestellten Dateien einfach  hier



Parameterübersicht:

- ShowInfoPanel -> zeigt das Informationsfeld im Diagramm an 

- Anpassung der Infopanelgröße -> bei 4K-Darstellung Wert auf "2" setzen

- Infopanel während des Tests aktualisieren -> deaktiviert für schnelleres Backtesting

- Kaufgeschäfte zulassen / Verkaufsgeschäfte zulassen -> hier können Sie Kaufgeschäfte und Verkaufsgeschäfte aktivieren/deaktivieren

- Strategie 1..8 ausführen -> die verschiedenen Strategien aktivieren/deaktivieren (alle sind Ausbrüche der täglichen Unterstützung und des Widerstands, aber unterschiedliche Ein- und Ausstiegseinstellungen)

- Maximal zulässiger Spread: maximal zulässiger Spread für ausstehende Aufträge

- Freitag Stoppstunde -> wenn Sie nicht möchten, dass Trades über das Wochenende zurückgehalten werden, legen Sie einen Wert zwischen 0 und 23 fest. (25 bedeutet „deaktiviert“)

- SetSL_TP_After_Entry -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit SL und TP zulässt

- Virtuelles Ablaufdatum verwenden -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit Ablaufdatum zulässt

- Randomisierung -> dadurch werden die Ein- und Ausgänge sowie die TrailingSL-Werte etwas zufällig verteilt, sodass mehrere Benutzer beim gleichen Broker etwas unterschiedliche Trades haben. Auch gut für Prop-Firmen. Ein guter Wert ist „50“

- BaseMagicNumber -> die Basis-Magicnumber, die für alle Strategien verwendet wird

- Kommentar für Trades -> der Kommentar, der für die Trades verwendet werden soll

- EnableNFP_Filter -> schalte den NFP-Filter ein oder aus

- AutoGMT -> lassen Sie den EA den korrekten GMT-Offset für Ihren Broker berechnen, damit die Zeit des NFP korrekt ist 

- GMT_OFFSET_Winter -> zum manuellen Einstellen des GMT-Offsets im Winter (wenn AutoGMT ausgeschaltet ist oder während des Backtests!)

- GMT_OFFSET_Summer -> zum manuellen Einstellen des GMT-Offsets im Sommer (wenn AutoGMT ausgeschaltet ist oder während des Backtests!)

- NFP_CloseOpenTrades -> zwingt den EA, alle offenen Trades zu schließen, wenn NFP startet (X Minuten vor NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> erzwingt, dass der EA alle ausstehenden Aufträge löscht, wenn NFP startet (X Minuten vor NFP)

- NFP_MinutesBefore -> wie viele Minuten vor dem NFP-Ereignis sollen Trades und ausstehende Aufträge geschlossen werden

- NFP_MinutesAfter -> wie viele Minuten nach dem NFP-Ereignis, bevor der EA den Handel wieder aufnimmt

- Propfirm einzigartige Einstellungen -> hier können Sie verschiedene Ein- und Ausstiegsparameter anpassen, um den EA-Handel von dem anderer Benutzer abzugrenzen

- Lotsize-Berechnungsmethode -> hier legen Sie fest, wie die Lotgröße berechnet werden soll: Feste Lotgröße (StartLots verwenden), Maximales Risiko pro Strategie verwenden oder LotsizeStep verwenden

- Startlots -> legt den Wert für die feste Losgröße fest, wenn diese Option gewählt wird. Dieser Parameter wird als „Mindestlosgröße“ verwendet, wenn eine der beiden anderen Optionen zur Losgrößenberechnung verwendet wird.

- LotsizeStep -> bindet die Lotgröße an den Kontostand oder das Eigenkapital. LotsizeStep=1000 würde also bedeuten: 0,01 Lots pro 1000 Kontostand. Ein Kontostand von 3000 würde also 0,03 Lots ergeben.

- Maximales Risiko pro Strategie -> Der maximale Verlust (in %), wenn eine Strategie ihren maximalen historischen Drawdown erreicht. Der Wert „2“ würde also einen maximalen Verlust von 2 % bedeuten, wenn der maximale historische Drawdown dieser Strategie erreicht wird.

- Set Max Daily Drawdown -> Hier können Sie einen maximal zulässigen täglichen Drawdown (in %) festlegen. Wenn dieser erreicht wird, schließt der EA alle Trades und ausstehenden Aufträge und wartet auf den nächsten Tag. Dies ist nützlich für Prop-Firmen

- Eigenkapital statt Guthaben verwenden -> verwenden Sie das Eigenkapital des Kontos, um alle Lotgrößenwerte zu berechnen

- OnlyUp -> dies verhindert, dass die Losgröße nach Verlusten abnimmt (aggressiver, aber schnellere Erholung nach Verlusten)

- Prüfen Sie vor dem Setzen von Trades, ob die Marge frei ist -> Verwenden Sie diese Option, wenn der EA aufgrund der geringen Marge Probleme hat, Trades bei Ihrem Broker zu setzen, obwohl ausreichend Marge vorhanden ist.

- AdjustLotsizeToVariableValues ​​-> dadurch wird die Lotgröße an angepasste SL/TP-Levels angepasst (falls sich der Goldpreis selbst stark ändert)



NOTIZ: 

Ich verwende kein Verkaufsgerede über „neuronale Netzwerke/maschinell lernende KI/ChatGPT/Quantencomputer/perfekte geradlinige Backtests“, sondern biete stattdessen ein echtes, ehrliches Handelssystem an  .

basierend auf bewährter Methodik für Entwicklung und Live-Ausführung.

Als Entwickler verfüge ich über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Erstellung automatisierter Handelssysteme. Ich weiß, was das Potenzial hat zu funktionieren und was nicht. 

Ich erstelle ehrliche Systeme mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass der Live-Handel den Backtests entspricht, ohne zu schummeln.


Bewertungen 15
EShiN
284
EShiN 2025.09.14 10:07 
 

Another great EA by WIM, i have said too many honest and good things about WIM in his other product reviews, so im only leaving this review because i have used it for more than 6months and it has made profit after profit, waiting for a real DD from this EA hopefully it will stay in line with the backtest!

jimdog
819
jimdog 2025.06.13 16:37 
 

recommend

bi mo
226
bi mo 2025.05.17 02:24 
 

This is the reason why i keep buying Wim experts, well crafted, simple to use and manage your risk, signals matching live accounts, no manipulation of the signal funds, all the good stuff in a market full of scammers. Good to have serious and honest developers around.

Profalgo Limited
5 (4)
Experten
LAUNCH-PROMO: Nur 2 Exemplare für 199 $ erhältlich Endpreis: 999 $ NEU: Jetzt kaufen und 1 EA gratis erhalten!   (für 2 Handelskonten) Live-Ergebnisse:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account Wir stellen Ihnen die neueste Ergänzung unserer Reihe von Forex-Handelsrobotern vor -     den Apex Trader   . Apex Trader wurde mit jahrelanger Erfahrung in der Erstellung von Fachberatern entwickelt und ist ein leistungsstarkes Handelstool für den Devisenmarkt.   Als Entwickler habe i
EShiN
284
EShiN 2025.09.14 10:07 
 

Another great EA by WIM, i have said too many honest and good things about WIM in his other product reviews, so im only leaving this review because i have used it for more than 6months and it has made profit after profit, waiting for a real DD from this EA hopefully it will stay in line with the backtest!

jimdog
819
jimdog 2025.06.13 16:37 
 

recommend

bi mo
226
bi mo 2025.05.17 02:24 
 

This is the reason why i keep buying Wim experts, well crafted, simple to use and manage your risk, signals matching live accounts, no manipulation of the signal funds, all the good stuff in a market full of scammers. Good to have serious and honest developers around.

Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.05.10 12:42 
 

Great EA, very easy to setup. Live account results have been great and match with the backtest. I highly recommend this product as actually all products of Wim. He provides great support for his whole community, and using his EAs in my portfolio made me significant profits over the last 1.5 years.

gwayne9595
339
gwayne9595 2025.05.02 14:25 
 

Works really well, honest developer and great results, more to come!

Nice Trader
2763
Aller Uja 2025.04.11 13:33 
 

updated 02.06.2025

I’m updating my previous review, as it was based on too short of a testing period and was overly critical in hindsight.

After five to six months of testing, the EA has shown consistent and respectable profitability. As of the beginning of June,

I’ve added this EA to my live account, as I trust its long-term stability. It fits very well into my portfolio and runs smoothly alongside several other EAs.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

first review

As seen, this EA lacks stability — trades take a very long time to appear, even though gold has been trending strongly since the EA and the developer's signal were released.

With very high risk, it's only produced a 30% return in half a year, which is an extremely poor result. I've been testing it on a demo account since its public release, and it's clear that I won’t be adding it to a real money account.

Trying to make money with it is a stressful process due to the very low win rate. While the developer has long-term experience and is very helpful, that mostly benefits the sales of his products — not the end user of this particular EA.

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.04.11 15:02
I’m sorry to hear that you feel that way. But honestly, if you truly believe that 30% in a few months is bad result, I can guarantee that you will lose a lot of money in trading with that mindset. Chasing holy grails that promise +10% per month “safe” will kill your balance time after time. As I mention on my product page, make real trading systems. Not “quick rich schemes” that only want to take your money and disappear. Also the ea has been released in January so I don’t know where you see 6months or trading already
Chiwi's IT
630
Paula Bianca Van Kerchove 2025.03.29 17:29 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.03.29 19:41
Thx for the nice feedback! Much appreciated!
Andrii Soma
726
Andrii Soma 2025.01.27 12:05 
 

Bought on the 1st day. Backtests look promising, only time will show the truth.

Dmichaels
25
Dmichaels 2025.01.17 05:09 
 

Hi Wim, purchased this ea last week, am i still eligible to pick out another per your promo? Will be running tests as well as showing results further down the line as i had not realized US based customers weren't allowed to trade gold on the forex market.

basa2021
288
basa2021 2025.01.07 08:34 
 

Wim is the best in the market. Was able to generate decent profit long term and stable with his other EAs. Excited to see how this one play out

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.01.07 08:52
thx mate! Happy to see you onboard for this one as well!
king1898
390
king1898 2025.01.07 04:23 
 

As an honest developer, Wim is definitely worth buying at this price, and its support is top-notch, so I bought it. I will update the results later.

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.01.07 07:52
Thx for your continuous support!
markus.s
196
markus.s 2025.01.06 20:19 
 

I trust Wim and his programming skills. He always provides quick and great support. He lives open communication and I trust Wim - so I bought the new EA and I am sure it was a bargain :-) Great thank you Wim !

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.01.07 07:52
Thx buddy! Much appreciated
Guilherme Jose Mattes
3476
Guilherme Jose Mattes 2025.01.06 19:51 
 

Just like me, Profalgo Limited is a genuine developer. I purchased their product because I know it will be profitable in the long run.

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.01.07 07:51
Thx for the nice feedback!
Trendtrader2015
295
Trendtrader2015 2025.01.06 18:49 
 

Legendary Wim is back with a new ea!!! Of course i wanna be the first to test this beast out, because hes one of the very few honest coders on this site.

Will update after i get the results.

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.01.06 19:00
:-p Thanks for the awesome words!
Sharif Hamwi
208
Sharif Hamwi 2025.01.06 15:34 
 

This ea was with the rest of wim gold eas shows great results less drown down and much more profit an excellent edition to my portfolio!!wim always provides a great support!!

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.01.06 18:59
thx mate! much appreciated to have your support!
Antwort auf eine Rezension