AI Aurum Pivot — Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), entwickelt für langfristige Konsistenz und strikte Risikokontrolle

AI Aurum Pivot ist ein vollautomatisierter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.

Der klare Fokus liegt auf langfristiger Konsistenz, kontrolliertem Drawdown und professionellem Risikomanagement.

Dies ist kein Martingale-EA.

Martingale-EA. Dies ist kein Grid- oder Recovery-System.

Grid- oder Recovery-System. Und dies ist kein „90–99 % Win-Rate“-Produkt, das lediglich kurzfristige Ergebnisse beeindrucken soll.

AI Aurum Pivot wurde mit einer professionellen Denkweise entwickelt:

kontrollierte Verluste, hochwertige Trades und nachhaltige Performance über die Zeit.





Zentrales Trading-Konzept: Bestätigter Pivot-Breakout (Confirmed Pivot Breakout)

AI Aurum Pivot basiert auf einer bestätigten Pivot-Breakout-Strategie.

Der EA sagt keine Hochs oder Tiefs voraus und steigt nicht impulsiv in den Markt ein.

Die Ausführungslogik ist klar und diszipliniert:

Zunächst werden bestätigte Pivot Highs und Pivot Lows identifiziert

Erst wenn die Marktstruktur eindeutig ausgebildet ist, wird ein Trade in Betracht gezogen

Trades werden über Pending Orders ausgeführt, nicht über zufällige Markteinstiege

Dieser Ansatz hilft dabei:

Marktrauschen und Seitwärtsphasen zu reduzieren

Schwache oder verfrühte Breakouts zu vermeiden

Nur dann einzusteigen, wenn der Markt eine klare Richtungsabsicht zeigt





Was die „KI“ tatsächlich macht (wichtige Klarstellung)

Die KI in AI Aurum Pivot generiert KEINE Handelssignale.

Die Trading-Logik selbst ist deterministisch und fest definiert.

Die KI fungiert als Qualitätsfilter und Risiko-Entscheidungsebene, vergleichbar mit einem internen Risikomanager.

Bevor ein Trade zugelassen wird, bewertet die KI:

Die Marktbedingungen zum Zeitpunkt des Breakouts

Die Effizienz des Chance-Risiko-Verhältnisses

Die strukturelle Stärke des Setups

Erreicht die Qualitätsbewertung nicht den erforderlichen Schwellenwert, wird der Trade übersprungen, selbst wenn ein gültiger Pivot-Breakout vorliegt.

Ein entscheidender Unterschied zu den meisten EAs am Markt:

Klassische EAs: Signal = Trade

AI Aurum Pivot: Signal → Qualitätsprüfung → Entscheidung





Warum die Trefferquote moderat ist, das System aber profitabel bleibt

AI Aurum Pivot versucht nicht, die Trefferquote zu maximieren.

Stattdessen konzentriert sich das System auf eine positive Erwartung:

Typische Trefferquote: 45–55 %

Durchschnittliches Chance-Risiko-Verhältnis: 1.8–2.0 oder höher

Das bedeutet:

Ein Verlusttrade ist auf -1R begrenzt

Ein Gewinntrade liefert häufig +2R oder mehr

Selbst mit einer moderaten Trefferquote bleibt das System langfristig profitabel — dank disziplinierter Risikokontrolle und einer vorteilhaften Ertragsstruktur.

Dies ist die Logik professioneller Trader, nicht die von spekulativen Retail-Systemen.





Risikomanagement und Prop-Firm-Kompatibilität

Risikomanagement ist das Fundament von AI Aurum Pivot.

Zentrale Eigenschaften:

Stop Loss wird von Beginn an festgelegt

Kein Nachziehen oder Erweitern des Stops

Kein Grid und kein Positions-Stapeln

Keine Martingale-Logik

Keine emotionalen Recovery-Trades

Das Ergebnis:

Der Drawdown bleibt kontrolliert

Die Equity-Kurve ist sauber und logisch

Gute Anpassung an Prop-Firm-Regeln, einschließlich täglicher und maximaler Drawdown-Grenzen





Warum AI Aurum Pivot für Gold (XAUUSD) optimiert ist

Gold ist bekannt für:

Hohe Volatilität

Plötzliche Spikes und Fake-Breakouts

Spread-Ausweitungen in instabilen Marktphasen

AI Aurum Pivot versucht nicht, jede Bewegung im Gold zu handeln.

Stattdessen:

Filtert es Volatilität niedriger Qualität

Handelt nur strukturell saubere Breakouts

Priorisiert Qualität vor Handelsfrequenz

Aus diesem Grund zeigt der EA seine beste Performance auf höheren Zeitebenen, insbesondere D1, wo die Marktstruktur klarer und das Rauschen geringer ist.





Empfohlene Einstellungen für Gold (XAUUSD)

Symbol: XAUUSD

Zeiteinheit: D1 (Daily)

Einstellungen: Standardparameter verwenden

Installationsschritte:

XAUUSD-Chart öffnen Zeiteinheit auf D1 wechseln AI Aurum Pivot anhängen Algo Trading aktivieren

Eine komplexe Optimierung ist nicht erforderlich.



Risikokonfiguration (wichtigste Einstellung)

AI Aurum Pivot unterstützt sowohl den Risiko-Prozent-Modus als auch den Fixed-Lot-Modus.

Empfohlen: Risiko-Prozent-Modus

Passt die Positionsgröße automatisch an den Kontostand an

Hält das Risiko über die Zeit hinweg konsistent

Empfohlene Werte:

Prop-Firm-Konten: 0.25 % – 0.75 % pro Trade

Private Konten: 0.5 % – 1.0 % pro Trade

Dieser Ansatz sorgt für stabile Risikokontrolle bei steigendem oder fallendem Kontostand.

Fixed-Lot-Modus

Nur für Tests oder sehr erfahrene Nutzer geeignet

Nicht empfohlen für Prop-Firms aufgrund ungleichmäßiger Risikoskalierung





Betriebsempfehlungen

Ein EA pro Konto

Ein Chart (XAUUSD D1)

Häufige Parameteränderungen vermeiden

VPS für unterbrechungsfreie Ausführung verwenden





Risikohinweis

Der Handel mit Forex und CFDs ist mit einem hohen Risiko verbunden und nicht für alle Anleger geeignet.

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Resultate.

AI Aurum Pivot ist ein Trading-Tool und keine Gewinngarantie.

Marktbedingungen können sich ändern, und Verluste sind möglich.

Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie niemals mit Kapital, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.