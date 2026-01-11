AI Aurum Pivot

AI Aurum Pivot — Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel (XAUUSD), entwickelt für langfristige Konsistenz und strikte Risikokontrolle

Nur noch wenige Exemplare zum vergünstigten Preis verfügbar — nach dem Ausverkauf wird der Preis sofort auf $299.99 erhöht.

LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634

AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725

Download Setfile

AI Aurum Pivot ist ein vollautomatisierter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.

Der klare Fokus liegt auf langfristiger Konsistenz, kontrolliertem Drawdown und professionellem Risikomanagement.

  • Dies ist kein Martingale-EA.
  • Dies ist kein Grid- oder Recovery-System.
  • Und dies ist kein „90–99 % Win-Rate“-Produkt, das lediglich kurzfristige Ergebnisse beeindrucken soll.

AI Aurum Pivot wurde mit einer professionellen Denkweise entwickelt:

kontrollierte Verluste, hochwertige Trades und nachhaltige Performance über die Zeit.


Zentrales Trading-Konzept: Bestätigter Pivot-Breakout (Confirmed Pivot Breakout)

AI Aurum Pivot basiert auf einer bestätigten Pivot-Breakout-Strategie.

Der EA sagt keine Hochs oder Tiefs voraus und steigt nicht impulsiv in den Markt ein.

Die Ausführungslogik ist klar und diszipliniert:

  • Zunächst werden bestätigte Pivot Highs und Pivot Lows identifiziert

  • Erst wenn die Marktstruktur eindeutig ausgebildet ist, wird ein Trade in Betracht gezogen

  • Trades werden über Pending Orders ausgeführt, nicht über zufällige Markteinstiege

Dieser Ansatz hilft dabei:

  • Marktrauschen und Seitwärtsphasen zu reduzieren

  • Schwache oder verfrühte Breakouts zu vermeiden

  • Nur dann einzusteigen, wenn der Markt eine klare Richtungsabsicht zeigt


Was die „KI“ tatsächlich macht (wichtige Klarstellung)

Die KI in AI Aurum Pivot generiert KEINE Handelssignale.

Die Trading-Logik selbst ist deterministisch und fest definiert.

Die KI fungiert als Qualitätsfilter und Risiko-Entscheidungsebene, vergleichbar mit einem internen Risikomanager.

Bevor ein Trade zugelassen wird, bewertet die KI:

  • Die Marktbedingungen zum Zeitpunkt des Breakouts

  • Die Effizienz des Chance-Risiko-Verhältnisses

  • Die strukturelle Stärke des Setups

Erreicht die Qualitätsbewertung nicht den erforderlichen Schwellenwert, wird der Trade übersprungen, selbst wenn ein gültiger Pivot-Breakout vorliegt.

Ein entscheidender Unterschied zu den meisten EAs am Markt:

  • Klassische EAs: Signal = Trade

  • AI Aurum Pivot: Signal → Qualitätsprüfung → Entscheidung


Warum die Trefferquote moderat ist, das System aber profitabel bleibt

AI Aurum Pivot versucht nicht, die Trefferquote zu maximieren.

Stattdessen konzentriert sich das System auf eine positive Erwartung:

  • Typische Trefferquote: 45–55 %

  • Durchschnittliches Chance-Risiko-Verhältnis: 1.8–2.0 oder höher

Das bedeutet:

  • Ein Verlusttrade ist auf -1R begrenzt

  • Ein Gewinntrade liefert häufig +2R oder mehr

Selbst mit einer moderaten Trefferquote bleibt das System langfristig profitabel — dank disziplinierter Risikokontrolle und einer vorteilhaften Ertragsstruktur.

Dies ist die Logik professioneller Trader, nicht die von spekulativen Retail-Systemen.


Risikomanagement und Prop-Firm-Kompatibilität

Risikomanagement ist das Fundament von AI Aurum Pivot.

Zentrale Eigenschaften:

  • Stop Loss wird von Beginn an festgelegt

  • Kein Nachziehen oder Erweitern des Stops

  • Kein Grid und kein Positions-Stapeln

  • Keine Martingale-Logik

  • Keine emotionalen Recovery-Trades

Das Ergebnis:

  • Der Drawdown bleibt kontrolliert

  • Die Equity-Kurve ist sauber und logisch

  • Gute Anpassung an Prop-Firm-Regeln, einschließlich täglicher und maximaler Drawdown-Grenzen


Warum AI Aurum Pivot für Gold (XAUUSD) optimiert ist

Gold ist bekannt für:

  • Hohe Volatilität

  • Plötzliche Spikes und Fake-Breakouts

  • Spread-Ausweitungen in instabilen Marktphasen

AI Aurum Pivot versucht nicht, jede Bewegung im Gold zu handeln.

Stattdessen:

  • Filtert es Volatilität niedriger Qualität

  • Handelt nur strukturell saubere Breakouts

  • Priorisiert Qualität vor Handelsfrequenz

Aus diesem Grund zeigt der EA seine beste Performance auf höheren Zeitebenen, insbesondere D1, wo die Marktstruktur klarer und das Rauschen geringer ist.


Empfohlene Einstellungen für Gold (XAUUSD)

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeiteinheit: D1 (Daily)

  • Einstellungen: Standardparameter verwenden

Installationsschritte:

  1. XAUUSD-Chart öffnen

  2. Zeiteinheit auf D1 wechseln

  3. AI Aurum Pivot anhängen

  4. Algo Trading aktivieren

Eine komplexe Optimierung ist nicht erforderlich.


Risikokonfiguration (wichtigste Einstellung)

AI Aurum Pivot unterstützt sowohl den Risiko-Prozent-Modus als auch den Fixed-Lot-Modus.

Empfohlen: Risiko-Prozent-Modus

  • Passt die Positionsgröße automatisch an den Kontostand an

  • Hält das Risiko über die Zeit hinweg konsistent

Empfohlene Werte:

  • Prop-Firm-Konten: 0.25 % – 0.75 % pro Trade

  • Private Konten: 0.5 % – 1.0 % pro Trade

Dieser Ansatz sorgt für stabile Risikokontrolle bei steigendem oder fallendem Kontostand.

Fixed-Lot-Modus

  • Nur für Tests oder sehr erfahrene Nutzer geeignet

  • Nicht empfohlen für Prop-Firms aufgrund ungleichmäßiger Risikoskalierung


Betriebsempfehlungen

  • Ein EA pro Konto

  • Ein Chart (XAUUSD D1)

  • Häufige Parameteränderungen vermeiden

  • VPS für unterbrechungsfreie Ausführung verwenden


Risikohinweis

Der Handel mit Forex und CFDs ist mit einem hohen Risiko verbunden und nicht für alle Anleger geeignet.

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Resultate.

AI Aurum Pivot ist ein Trading-Tool und keine Gewinngarantie.

Marktbedingungen können sich ändern, und Verluste sind möglich.

Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement und handeln Sie niemals mit Kapital, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

