Prop Firm Gold EA

4.36

Lesen Sie dies zuerst (sehr wichtig)

  • Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht darauf ausgelegt, schnell und einfach Konten zu verkaufen oder Sie innerhalb einer Woche reich zu machen. Wenn Sie das suchen, ist dieses System nicht das Richtige für Sie.
  • Prop Firm Gold EA ist nur für eines konzipiert: Das Bestehen von Prop-Firm-Herausforderungen, die Finanzierung und die erste Auszahlung.
Live-Ergebnisse:   FTMO-Ergebnisse   |   Hauptportfolio   |   Live-Signal   |   Videoanalysen

Warum es so schwierig ist, eine Herausforderung für eine Prop-Firma zu bestehen

Die Hauptgründe, warum Händler bei Prop-Firm-Herausforderungen scheitern, sind einfach und sehr häufig:

  • zu hohes Risiko  eingehen

  • Da sie die  historischen maximalen Kursverluste  des Systems, mit dem sie handeln, nicht kennen, handeln sie damit.

  • Verstoß gegen die  Regel zum maximalen Tagesverlust innerhalb eines Handelstages

Die meisten Händler scheitern, weil ihr System keinen wirklichen Vorteil im Markt hat und das Risiko nicht richtig kontrolliert wird.


Wie Ihnen dieser Expert Advisor dabei hilft, diese Fehler zu vermeiden

In diesem EA habe ich  spezifische Risikomodi  implementiert , zwischen denen Sie wählen können:

  • Niedrig

  • Mittel

  • Hoch

Jeder Risikomodus ist mit unterschiedlichen Drawdown-Charakteristika ausgestattet, sodass Sie den EA an Ihre Prop-Firm-Regeln und Ihre persönliche Risikotoleranz anpassen können

Im  Abschnitt „Screenshots“  sehen Sie Folgendes:

  • Wie viele Anfechtungen gegen Prop-Firmen wären  angenommen worden?

  • Wie viele wären  gescheitert?

  • Für jeden Risikomodus

  • In den  letzten 5 Jahren

Dadurch erhalten Sie ein viel klareres Bild vom tatsächlichen Risiko und können das Niveau wählen, das Ihnen die  höchste Wahrscheinlichkeit des Bestehens  bietet , und nicht nur die höchste kurzfristige Rendite.


Beschränkter Zugriff – Bitte vor dem Fortfahren lesen

Prop Firm Gold EA wird in  limitierter Auflage  veröffentlicht .

  • Nur noch sehr wenige Exemplare zum aktuellen Preis erhältlich.

  • Nächste Preisstufe:  399 $

  • Höhere Preisstufen bis zu:  999 $

Der  Preis  steigt  allmählich mit zunehmender Verkaufszahl  .


Integrierter Schutz vor täglichen Verlusten und Handelsrandomisierung

Einer der häufigsten Gründe, warum Händler bei Prop-Trading-Wettbewerben scheitern, ist  ein einziger schlechter Handelstag  .

Dieser Expert Advisor (EA) beinhaltet einen  täglichen Verlustschutz  , der Ihren Intraday-Drawdown kontinuierlich überwacht.
Sollte Ihr täglicher Verlust die maximale Verlustgrenze Ihrer Prop-Firma überschreiten:

  • Alle offenen Positionen werden automatisch geschlossen

  • Der Handel ist für den Rest des Tages ausgesetzt.

Dies hilft,  versehentliche Regelverstöße  zu vermeiden , die häufig dazu führen, dass Händler bei Herausforderungen unnötigerweise scheitern.

Darüber hinaus beinhaltet der EA eine  integrierte Funktion zur Handelsrandomisierung  .
Geringfügige Variationen werden angewendet auf:

  • Einstiegspreise

  • Stop-Loss-Platzierung

  • Ausstiegszeitpunkt

Diese Abweichungen sind geringfügig und beeinträchtigen weder die Gesamtlogik noch die Leistung des Systems, sondern stellen lediglich sicher, dass  die Trades jedes Benutzers etwas anders sind  .
Dadurch eignet sich der EA besser für  Prop-Trading-Firmen und Shared-Trading-Umgebungen  , wobei dennoch die gleichen bewährten Handelsregeln befolgt werden


Die Strategie

Kein Martingal. Kein Raster. Keine kurvenangepassten Backtests – nur ein strukturiertes, regelbasiertes System, das für den Live-Handel entwickelt wurde

Der Expert Advisor (EA) kombiniert mehrere bewährte Ansätze, die auf den natürlichen Intraday-Mustern und Volatilitätszyklen des Goldpreises basieren.
Er verzichtet auf traditionelle Indikatoren und stützt sich stattdessen auf wiederholbare Preisstrukturen, die sich im Goldmarkt seit über einem Jahrzehnt als konsistent erwiesen haben.

Positionsgröße und Stop-Loss-Niveaus passen sich automatisch der Volatilität an, was zu einer gleichmäßigeren Kursentwicklung und einem besseren Kapitalschutz führt.
Das System konzentriert sich auf Stabilität und langfristige Wertbeständigkeit anstatt auf kurzfristige Gewinne.


WERDE TEIL DER COMMUNITY

ZUGANG ZUR PRIVATEN GRUPPE
Nach dem Kauf sende mir eine Nachricht und ich füge dich unserer privaten Community-Gruppe hinzu

Öffentliche Gruppe    https://www.mql5.com/en/messages/0359246ad744dc01


             Empfohlene Einstellungen

Parameter Empfehlung
Symbol XAUUSD
Zeitrahmen Beliebiger Zeitrahmen
Mindestguthaben 500 $
Brokertyp
GMT +2/3
Risikostufe (Eigenmarkenkonten)
Niedrig
Risikostufe (Privatkonten) Niedrig/Mittel

INSTALLATIONSANLEITUNG:  Hier klicken


    Risikomodus (Manuell):

    • Tägliches Risiko in Prozent:  Maximal zulässiger Verlust (%) für einen einzelnen Handelstag
    Risikomodus (Festes Los):
    • Feste Losgröße:  Legen Sie die genaue Losgröße fest, die der Expert Advisor für jeden Trade verwenden soll.

    Parameter:

    • Handelskommentar:  Legen Sie Ihren eigenen, einzigartigen Handelskommentar fest
    • Magische Zahl:  Verwenden Sie Ihre eigene, einzigartige magische Zahl 
    • Chart-Info:  Auf „true“ setzen, um tägliche Drawdowns, Gewinne und weitere Informationen anzuzeigen. 
    • Portfolio-Manager:   Legen Sie die Anzahl der Expert Advisors (EAs) fest, die Sie auf dem Konto verwenden, um das Risiko zu verteilen.
    • Risikoberechnungsgrundlage:   Wählen Sie aus, ob das Risiko anhand des Anfangssaldos, des aktuellen Eigenkapitals oder einer benutzerdefinierten Kontogröße berechnet wird.
    • Benutzerdefinierte Kontogröße:  Legen Sie eine benutzerdefinierte Kontogröße als Risikogrundlage fest.
    • Risikotyp:  Gewünschten Risikotyp festlegen
    • Risikostufe (automatisch):  Gewünschte Risikostufe festlegen
    • Risiko (Manuell):   Gewünschten maximalen Verlust pro Handelstag festlegen 
    • Risiko (Festes Los):  Gewünschte feste Losgröße festlegen
    • Drawdown-Schutz aktivieren:  Auf „true“ setzen, um den integrierten Drawdown-Schutz zu aktivieren.  
    • Maximaler täglicher Drawdown (%):  Legen Sie das maximale tägliche Drawdown-Limit fest (z. B. 4 %).  
    • Verzögerung beim ersten Trade:  Verzögert den ersten Trade, wenn Ihr Prop-Trading-Unternehmen Gold nach 01:05 Uhr öffnet. Beispiel: Wenn Gold um 01:15 Uhr öffnet, stellen Sie diesen Wert auf 10 ein.
    • FIFO-konformer Modus  :  Wenn dieser Modus aktiviert ist, schließt der Expert Advisor (EA) immer die vorherige Position, bevor er eine neue eröffnet, um die Kompatibilität mit der FIFO-Regel zu gewährleisten.


    Erinnerung an die Regeln für Prop-Firmen:

    Dieses System kann Positionen auch in Phasen hoher Volatilität, beispielsweise bei Nachrichtenveröffentlichungen, halten, da die Strategie darauf ausgelegt ist, die in solchen Zeiten häufig auftretenden größeren Kursbewegungen auszunutzen. Stellen Sie  sicher, dass Ihr Prop-Trading-Konto das Halten von Positionen während Nachrichtenveröffentlichungen zulässt  (FTMO bietet geeignete Kontotypen an).


    Unterstützte Broker:

    Prop Firm Gold EA funktioniert mit den meisten Brokern, die die Serverzeit UTC+2 oder UTC+3 (New Yorker Schlusskurs) verwenden  

    Vollständig kompatibel mit großen Brokern wie IC Markets, FTMO, The5ers, FundedNext, Darwinex, Vantage und vielen anderen, die die gleichen Serverzeiteinstellungen verwenden.

    Falls Ihr Broker eine andere Zeitzone verwendet, kontaktieren Sie mich für weitere Informationen.

    Bewertungen 24
    Rudy74
    111
    Rudy74 2025.12.28 18:39 
     

    I’m leaving this review because truly honest Gold EAs on MQL5 are extremely rare. Prop Firm Gold EA is clearly not a “marketing EA”. There is no grid, no martingale, no fake AI narrative, and no over-optimized backtests. The strategy is based on real market logic and realistic risk management, which unfortunately already puts it far above most products on this platform. This EA is designed for long-term trading, not for instant profits. Like any serious Gold strategy, it can go through drawdowns, and that is completely normal, especially given Gold’s volatility. Judging this EA after one or two weeks makes no sense at all. Even strong systems can be negative for several weeks or months and still perform very well over a full year. What I personally appreciate is the transparency: live signals are not manipulated, trades are realistic, and risk is clearly visible. The EA behaves exactly like a real trading system should. On top of that, Jimmy is one of the very few developers on MQL5 I genuinely trust. He is honest, responsive, and always willing to help users understand risk, drawdowns, and proper settings instead of selling unrealistic dreams. If you are looking for a serious Gold EA for prop firms or personal accounts, built with discipline and realism, Prop Firm Gold EA is absolutely worth considering.

    SRTB
    104
    SRTB 2025.12.19 13:30 
     

    I bought the PropFirmGold EA several weeks ago and its trading strategy is exactly doing what it was doing in the backtests. Even though we are currently facing a DD-period, the EA handles its risk very well. Jimmy as a developer is doing an outstanding Job. His support is fast and very professional - 10 out of 10.

    LPK68
    58
    LPK68 2025.12.06 09:58 
     

    I have been using this EA for exactly 1 month, I have some impartial reviews:

    1- This EA does not use grid, safe for the account and limits risk.

    2- EA uses a quite unique order entry method, based on the timeline and has been tested by the author Jimmy for many years.

    3- EA is not over-optimized, I think this is an advantage.

    4- EA is plug and play, very simple.

    5- The author's support is very dedicated and great, the community of members is also very active.

    However, to be fair, there are still some limitations:

    6- The market is in a difficult period for EA, so capital management and keys.

    7- There are too many exchanges/prop firms, and the author needs to test the EA himself to adapt to all of them. It's a tough job but I hope in the future he will continue to improve it so that the EA can maximize its automatic lot calculation ability. Yes, currently my account is not as expected but with a good EA. Hopefully everything will be fine in the future.

    I just want to send encouragement to the author, he did well and continue to do better in the future with this EA and his other EAs.

    (I will update again in a while.)

    Empfohlene Produkte
    Magic EA MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experten
    Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
    Supply Demand Brake Out
    Domantas Juodenis
    Experten
    Angebot-Nachfrage-Breakout EA - Professionelle Ausgabe Automatisiertes Supply & Demand Zone Trading System mit fortschrittlichem Risikomanagement und Schutz vor False Breakout WAS IST DIESES EA? Der Supply Demand Breakout EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der hochwahrscheinliche Angebots- und Nachfragezonen identifiziert und mit Hilfe von institutionellen Handelskonzepten handelt. Er kombiniert CHoCH (Change of Character) und BOS (Break of Structure) Erkennung mit intelligentem Risiko
    Supertrend G5 Prime
    Van Minh Nguyen
    Experten
    Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experten
    | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
    Kabuto Golden Balls 4
    Tham Horanop
    Experten
    Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
    Phoenix Plus
    Dang Cong Duong
    Experten
    Zuerst habe ich mich in Phoenix Ultra Expert Advisor verguckt . Dieser Expert Advisor unterstützt die automatische Schließung, wenn die Richtung richtig ist, und führt eine Erholung durch, wenn die Richtung falsch ist. Wenn Sie einen Auftrag eingeben: 1. Der Preis geht in die richtige Richtung und trifft den Min Profit Point , Trailing Stop 20% des aktuellen Gewinns. 2. Der Preis geht in die entgegengesetzte Richtung, der Expert Advisor wird den Auftrag mit dem Volumen platzieren ist Recovery V
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    Experten
    Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
    Forecast Effective
    Ivan Simonika
    Experten
    Der Forecast Effective Bot arbeitet mit Niveaus, die durch den Preis selbst gebildet werden. Auf der Grundlage dieser Niveaus erzeugt der Algorithmus ein Einstiegssignal. So erhält man ein recht zuverlässiges System. Es wird empfohlen, für 1-2 Jahre zu optimieren und für 3-6 Monate zu arbeiten. Dieser Test wurde mit dem H1-Zeitrahmen und dem Währungspaar EURUSD durchgeführt. Außerdem wird empfohlen, diesen Bot für eine bessere Rentabilität auf mehreren verschiedenen Charts zu verwenden. Bot-Pa
    The Bitcoin Reaper
    Profalgo Limited
    3.67 (33)
    Experten
    EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
    SmartScalp Pro MT5
    Serhii Shtepa
    Experten
    Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
    Exp TickSniper PRO FULL
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (58)
    Experten
    Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Experten
    Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
    Bitcoin Robot Grid MT5
    MQL TOOLS SL
    4.67 (46)
    Experten
    Bitcoin Robot Grid MT5 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
    ExtremeX
    Noelle Chua Mei Ping
    Experten
    Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
    Indicement MT5
    Profalgo Limited
    4.04 (26)
    Experten
    Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
    TropangFX v1 MT5
    Jordanilo Sarili
    Experten
    PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
    ThanosAlgotrade
    Irina Manikeeva
    1 (1)
    Experten
    ThanosAlgotrade ist ein automatischer Handelsberater zur Erzielung stabiler Gewinne über einen langen Zeitraum. Erfordert keine manuellen Eingriffe. Entwickelt, um im MT5-Terminal auf Konten vom Typ "Hedge" zu arbeiten Der Adviser muss auf dem Chart des Währungspaares EURUSD auf dem Zeitrahmen M1 installiert werden und den automatischen Handel aktivieren. Die Überwachung der Arbeit des Advisers kann hier eingesehen werden
    Super Rebate Mix System
    Mr Punnatorn Tunbee
    Experten
    Die grundlegenden Funktionsprinzipien des EA haben 2 Hauptsysteme. 1. Zeitgesteuerte Ordereröffnung bedeutet, dass der EA zur festgelegten Zeit 1 Kauf- und 1 Verkaufsorder eröffnet. 2. Wenn der Graph stark ist, wird sich der EA an die Geschwindigkeit des Graphen erinnern. ist die Anzahl der Punkte pro Sekunde, die bestimmt werden kann Sie können die Anzahl der Aufträge in der Funktion ( Loop Order ) einstellen. Das Orderschließungssystem verwendet das Trailling Moneym Loss System, aber ich habe
    Rul MT5
    Vladimir Khlystov
    Experten
    Der Expert Advisor ist für den Umgang mit komplexen Situationen, einschließlich Loka, konzipiert. Darüber hinaus kann der Expert Advisor auch selbst erfolgreich handeln. Zu diesem Zweck bietet er automatische Handelsfunktionen. Parameter BUY - Ermöglicht die Abwicklung von Verkäufen SELL - Ermöglicht die Abwicklung von Käufen Step = 60; - Schritt zwischen den Mittelwertbildungspositionen ProfitClose - Schlussgewinn in Währung Lot = 0.01; - das erste Lot der Mittelwertbildung K_Lot = 1.5; - Mitte
    DCA Guardian
    Yulia Azan Sabaeva
    Experten
    EA 100% konzentriert auf GBPUSD auf M15. DCA-Strategie mit einem Korb von bis zu 5 Aufträgen, Ergänzungen auf der Grundlage der prozentualen Abweichung und Korb Take-Profit. Wird mit zwei Voreinstellungen geliefert: Funding (konservativ): gebaut, um Prop-Firm-Herausforderungen mit niedrigem Drawdown zu bestehen. Turbo (aggressiv): Derselbe Algorithmus mit höherer Losgröße und Equity SL für diejenigen, die Geschwindigkeit suchen und gleichzeitig ein höheres Risiko in Kauf nehmen wollen. ️ Keine
    Sun Bin SCF
    Peat Winch
    Experten
    Sun Bin SCF ist ein Expert Advisor, der Momente identifiziert, in denen Marktteilnehmer in die gleiche Richtung handeln. Er beobachtet die jüngsten Kursbalken und das Volumen, um Situationen zu erkennen, in denen Käufer oder Verkäufer gemeinsam dominieren. Wenn eine konsistente Massenbewegung auftritt, eröffnet der EA einen Handel in dieselbe Richtung und verwaltet ihn unter Verwendung vordefinierter Risiko- und Ausstiegsregeln. Hauptmerkmale: - Crowd-Erkennung basierend auf aufeinanderfolgend
    Grid ATR Bands Bounce EA
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Experten
    Raster ATR Bands Bounce EA Wichtiger Hinweis: Dieser Expert Advisor wird in seiner Basiskonfiguration zur Verfügung gestellt und muss für Ihre spezifischen Handelspräferenzen und Marktbedingungen optimiert werden. Der EA dient als Rahmen für Ihre persönliche Handelsstrategieentwicklung. Beschreibung: Der Grid ATR Bands Bounce EA kombiniert die technische Analyse mit der Grid-Trading-Methodik, um Kursausschläge von dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und zu nutzen
    Exclusive black Pro Max MT5
    Natalyia Nikitina
    Experten
    Exclusive Black Pro Max MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Black Pro Max MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf fortschrittlichen Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken.
    Santa Scalping MT5
    Morten Kruse
    Experten
    Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    Experten
    Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
    No Marti No Party MT5
    Agus Santoso
    Experten
    MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90395 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/99545 Wir stellen den Expert Advisor (EA) „No Marti No Party“ vor: der Inbegriff aggressiver Handelsstrategien. Dieser EA ist nichts für schwache Nerven, da er nach einem Prinzip mit hohem Risiko und hohem Gewinn arbeitet, das entweder zu erheblichen Gewinnen oder erheblichen Verlusten führen kann. Der Name ist Programm – die Martingale-Strategie steht im Mittelpunkt dieses EA. Es is
    Bollinger Band Strategy EA MT5
    Biswarup Banerjee
    Experten
    Bollinger Band Strategy EA MT5 ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das darauf ausgelegt ist, Handelsmöglichkeiten basierend auf den Umkehrbedingungen der Bollinger-Bänder zu nutzen. Es führt Kauftransaktionen durch, wenn eine bullische Umkehr in der Nähe des unteren Bandes erkannt wird (wenn die vorherige Kerze unter dem unteren Band schließt und die aktuelle Kerze darüber schließt, von einer roten zu einer grünen Kerze wechselnd) und Verkaufstransaktionen bei einer bärischen Umkehr in der
    MACD Trader MT5
    Konstantin Nikitin
    Experten
    Dies ist ein vollautomatischer Multi-Währungs-Expert Advisor mit einer unbegrenzten Anzahl von Währungspaaren unter Verwendung der Indikatoren MACD und Envelopes . Sie können festlegen, wie der EA mit jedem Währungspaar arbeiten soll. Sie können Aufträge manuell hinzufügen. Die kostenlose Version ist hier erhältlich . Parameter Allgemein TradeObjectsDelete : Löschen von Handelsobjekten. OrderPanel : Anzeige des Panels für die Eröffnung von Aufträgen. TradeToBalance : Zielsaldo zum Beenden des H
    FusionPro EA
    Bram Van De Vooren
    Experten
    FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System mit fortschrittlicher Risikoabsicherung BEGRENZTE BETA-VERSION - $299 (Preiserhöhung +$100 nach jeweils 10 Verkäufen - Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar!) ️ SICHERHEITSORIENTIERTER HANDELSANSATZ Konservatives Risikomanagement - Maximal 0,1%-2.0% Risiko pro Paar, niemals riskante Martingale News Event Protection - Automatische Blockierung von Trades bei hochvolatilen Ereignissen Smart Po
    MT5 EA Bravissimo EURUSD
    Sergey Demin
    Experten
    Währung EURUSD . Zeitrahmen H1 Die Mindesteinlage beträgt $ 200 bei 0,5% pro Trade.  Der Expert Advisor basiert auf klassischen, bewährten Indikatoren . Einige Strategien verwenden auch Price Action . Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt .  Keine Martingale , kein Grid , keine Hochrisiko-Strategien . Alle hier verwendeten Strategien sind Trendfolge- und Umkehrstrategien. Die Einhaltung von MM = 0,5% für jeden Trade wird empfohlen. Frage: - Warum ist das Testen so langsam? Antwo
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (23)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    Experten
    Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (88)
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (5)
    Experten
    Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (84)
    Experten
    Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experten
    Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (4)
    Experten
    Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experten
    Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (8)
    Experten
    Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experten
    PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Experten
    Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experten
    How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Experten
    AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Experten
    Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Experten
    Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Experten
    [guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    Experten
    Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
    The Techno Deity EA MT5
    Solomon Din
    Experten
    The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
    Weitere Produkte dieses Autors
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    4.78 (9)
    Experten
    DIE ERGEBNISSE SPRECHEN FÜR SICH SELBST! Live-Ergebnisse:   [Live-Signal]    |    [FTMO-Ergebnisse] Update:   Nur noch 3 Exemplare zum aktuellen Preis von 399 $ verfügbar. Nächster Preis: 499 $. Endpreis: 999 $. Über den Entwickler Ich bin hauptberuflich Trader und Systementwickler mit über fünf Jahren Erfahrung im Live-Trading und in der Strategieentwicklung. Mehrere meiner Expert Advisors wurden auf der MQL5-Startseite vorgestellt, und meine Produkte haben sich insgesamt über 300 Mal verk
    Market Anomalies EA
    Jimmy Peter Eriksson
    5 (7)
    Experten
    Market Anomalies ist kein System für kurzfristige Kontospekulation. Es ist auf langfristige Stabilität und stetiges Wachstum ausgelegt. Market Anomalies wurde speziell für   das USD/JPY-Paar   und dessen Intraday-Kursverhalten entwickelt. Das System analysiert   die Kursbewegungen innerhalb eines Handelstages   mithilfe eines eigens entwickelten   Mustererkennungstools   . Dabei konzentriert es sich auf die tatsächlichen Kursbewegungen und nicht auf Indikatoren oder überoptimierte Einstellunge
    FTMO Risk Manager
    Jimmy Peter Eriksson
    Utilitys
    Der FTMO Risk Manager EA wurde entwickelt, um einen beispiellosen Schutz für Ihr Handelskonto zu bieten, indem er Sie gegen häufige, aber oft übersehene Drawdown-Risiken absichert, die zu einem Kontoverlust führen können. Dieser EA schützt Sie vor drei kritischen Bedrohungen: Schutz vor Equity Drawdowns : Der EA überwacht aktiv Ihr Eigenkapital und stellt sicher, dass alle offenen Positionen sofort geschlossen werden, wenn sie unter die von Ihnen festgelegte tägliche Verlustgrenze (z. B. 4 % ode
    Auswahl:
    Rudy74
    111
    Rudy74 2025.12.28 18:39 
     

    I’m leaving this review because truly honest Gold EAs on MQL5 are extremely rare. Prop Firm Gold EA is clearly not a “marketing EA”. There is no grid, no martingale, no fake AI narrative, and no over-optimized backtests. The strategy is based on real market logic and realistic risk management, which unfortunately already puts it far above most products on this platform. This EA is designed for long-term trading, not for instant profits. Like any serious Gold strategy, it can go through drawdowns, and that is completely normal, especially given Gold’s volatility. Judging this EA after one or two weeks makes no sense at all. Even strong systems can be negative for several weeks or months and still perform very well over a full year. What I personally appreciate is the transparency: live signals are not manipulated, trades are realistic, and risk is clearly visible. The EA behaves exactly like a real trading system should. On top of that, Jimmy is one of the very few developers on MQL5 I genuinely trust. He is honest, responsive, and always willing to help users understand risk, drawdowns, and proper settings instead of selling unrealistic dreams. If you are looking for a serious Gold EA for prop firms or personal accounts, built with discipline and realism, Prop Firm Gold EA is absolutely worth considering.

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.12.28 23:23
    Thank you for the detailed review!
    SRTB
    104
    SRTB 2025.12.19 13:30 
     

    I bought the PropFirmGold EA several weeks ago and its trading strategy is exactly doing what it was doing in the backtests. Even though we are currently facing a DD-period, the EA handles its risk very well. Jimmy as a developer is doing an outstanding Job. His support is fast and very professional - 10 out of 10.

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.12.19 13:34
    Thank you for the review!
    LPK68
    58
    LPK68 2025.12.06 09:58 
     

    I have been using this EA for exactly 1 month, I have some impartial reviews:

    1- This EA does not use grid, safe for the account and limits risk.

    2- EA uses a quite unique order entry method, based on the timeline and has been tested by the author Jimmy for many years.

    3- EA is not over-optimized, I think this is an advantage.

    4- EA is plug and play, very simple.

    5- The author's support is very dedicated and great, the community of members is also very active.

    However, to be fair, there are still some limitations:

    6- The market is in a difficult period for EA, so capital management and keys.

    7- There are too many exchanges/prop firms, and the author needs to test the EA himself to adapt to all of them. It's a tough job but I hope in the future he will continue to improve it so that the EA can maximize its automatic lot calculation ability. Yes, currently my account is not as expected but with a good EA. Hopefully everything will be fine in the future.

    I just want to send encouragement to the author, he did well and continue to do better in the future with this EA and his other EAs.

    (I will update again in a while.)

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.12.06 15:14
    Thank you for the detailed review and feedback!
    shino1486
    338
    shino1486 2025.12.04 11:20 
     

    Posting a review after 3 weeks of use. Since it's a single-position trading system and avoids risky methods like averaging down or grid trading, I feel secure with the SL and TP settings. However, so far I'm 16 losses out of 27 trades, with a win rate around 40%, putting me in the red. It seems weak in ranges, with noticeable buying at highs and selling at lows, so I suspect it targets breakouts. I'll continue posting updates for the long haul.

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.12.04 11:28
    Hi! Thanks a lot for the honest review after 3 weeks.
    Yes, the system uses a mix of directional intraday patterns and breakout logic. Gold has strong breakout characteristics historically, so it makes sense to buy or sell near the breakout areas. That does mean there will be periods where the market ranges tightly and conditions aren’t ideal. Just like any strategy, there are good and bad periods, even if the long-term edge stays the same.
    This is also why I offer multiple EAs for different symbols and behaviors — so users can diversify and build a portfolio, rather than rely on only one style or one market. Diversification gives smoother monthly results overall.
    Just give it more time and let it go through different market conditions — historically these weaker range phases get recovered when volatility picks up again.
    Thanks again for the detailed feedback, appreciate it!
    drasi
    79
    drasi 2025.12.01 08:45 
     

    A real robot, for long-term operation. Honest developer, great customer support!

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.12.01 09:03
    Thank you! appreciate the review :)
    Caique Moreno
    91
    Caique Moreno 2025.12.01 01:54 
     

    The Prop Firm Gold EA has been very stable and realistic in my trading. It follows real market behavior and handles volatility well. What makes the biggest difference is Jimmy — he is active every single day, guiding the community, explaining trades, and supporting everyone through good and bad periods. His transparency and presence give a lot of confidence. Great EA for long-term consistency.

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.12.01 09:02
    Thank you for the review :)
    Alexander Seidel
    1025
    Alexander Seidel 2025.11.26 11:22 
     

    ist den Marktanforderungen nicht gewachsen.. Ergebnisse sind eher zufälliger Natur...

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.26 11:26
    If you read the EA description, it explains very clearly that this is a real trading system based on market behaviour, not a curve-fitted or artificial strategy.
    Real systems naturally have sideways periods, and patience is a key part of long-term trading. It’s unfortunate to see you give up on the strategy after such a short time.
    If someone expects to win every single day, the only way to achieve that is by using martingale/grid EAs, but those eventually blow accounts, which is exactly what this EA is designed to avoid. This system is built for traders who value long-term, realistic performance, not short-term illusions.
    krzys1973
    531
    krzys1973 2025.11.22 17:25 
     

    Don't be mad, Jjmmy, you're a cool guy, but I also had to disable EA because it ruined my account. I wish you success,

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.22 19:45
    Yeah, I really wish you would give it some more time.
    All real trading strategies have ups and downs, that’s just how the market works. If you stop after a bad week or two, you’ll never be there for the recovery. And that’s exactly the reason most traders fail, they don’t stick to a system long enough to benefit from the long-term edge.
    SEAN
    201
    SEAN 2025.11.21 00:14 
     

    Jimmy is hands-down one of the most honest, responsible, and genuinely caring sellers I’ve ever dealt with. He responds incredibly fast and is always ready to guide you – it literally feels like he’s online 24/7 just to make sure his customers are happy and everything is running smoothly. I’ve been running the bot for a little over a week now. Of course that’s still early days for long-term results, but the parameter setup alone shows how much thought and care went into the design. Everything is logical, well-documented, and clearly built to deliver consistent performance. I’ll definitely come back with a detailed update once I have more data points, but I already have full confidence in this EA. When the time comes for my next bot, I’m buying straight from Jimmy again – no question about it. Highly recommended!

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.21 00:43
    Thank you man! appreciate the review :)
    Qing Dui Meng
    616
    Qing Dui Meng 2025.11.20 13:07 
     

    The result was disappointing and a complete waste of time.

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.20 13:18
    Quitting after 1–2 weeks says more about you than about the EA. The system is up 20% in one month so I am not sure what you are talking about.
    What you were expecting when buying a bot. Printing money and becoming millionaire in 1 month? Maybe time for you to come back to reality. If you expect to win every single day with zero drawdown, better that you go and buy a martingale bot.
    This EA is built for real long-term profitability. If you’re looking for instant gratification instead of real trading results, then this system simply isn’t for you.
    Ibrahim Siraz
    806
    Ibrahim Siraz 2025.11.17 08:23 
     

    I don’t understand why people judge and leave bad reviews on someone’s hard work after just a single trading day. Jimmy seems like an honest and legit person, and he has an active Telegram group as well. I already like the strategy, and I’ll at least give it a couple of months before making any review. So far it’s working well — the EA is up 24%. And it definitely won’t ruin your entire balance in a single trade or from a few consecutive losses. Keep up the good work, mate, and hopefully we’ll have good months and years ahead. Cheers!!!

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.17 09:04
    Thank you man!
    Yeah some people have no idea what real trading is. They think it is money printing and if there is a loss the system doesn't work.
    Andichan
    193
    Andichan 2025.11.15 04:37 
     

    After using Prop Firm Gold for two weeks, I can confidently say that this EA is safe and reliable. Every trade comes with a clear Stop Loss and Take Profit, which makes the strategy very comfortable to run. Jimmy is an outstanding developer — he responds to every question with patience, clarity, and full transparency. Thank you, Jimmy, for your hard work and dedication

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.15 05:25
    Thank you for the review!
    Gonzalo Javier Bardesio Grana
    560
    Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.11.12 17:46 
     

    This EA has terrible risk management; each loss requires about 5 winning trades to recover. It's clear that with such a long stop loss you'll see small gains, but with consecutive losses, the trading is ruined.

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.12 18:45
    Sorry to hear that you’re not happy with the system.
    But it’s not really fair to judge a strategy after one losing day — the EA has been winning almost every day for the past 3 weeks, reaching around +21% profit with only 4.8% drawdown in that time. The system is based on patterns and volatility, so it needs some room to move for those setups to play out.
    You can always adjust the risk level in the inputs to match your own preference. Losses are a natural part of trading — after several weeks of consistent profits, it’s normal to have a few losing days.
    If you expect to win every day, only martingale or grid systems can do that — but those always end up blowing the account.
    This EA is designed for long-term, steady profitability, not short-term gambling. Please reach out to me in a private message and I’ll be happy to explain more about how the system works — so you can better understand the logic behind it and gain more confidence when using it.
    Abdullah Uygar Tuna
    420
    Abdullah Uygar Tuna 2025.11.11 19:04 
     

    It is a solid product with a unique strategy. The seller apparently has put quite a lot of effort and honest work into it. So far very happy with this EA and Jimmy's approach. Kudos to him.

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.11 21:44
    Thanks for the review!
    Isaac Brempong Oppong Mensah
    111
    Isaac Brempong Oppong Mensah 2025.11.10 21:06 
     

    I've been testing Prop Firm Gold EA for a while on my vantage demo accounts, and its been solid so far. The EA trades gold smartly with great risk control-no martingale, no over- trading, just clean and consistent setups. I really like how it respects prop firm rules automatically, especially the drawdown protection and low-risk management. Todays trades closed in profit an it handled the market smoothly even in high volatility. The developer, Jimmy, is also very supportive and explains everything clearly. overall, I'm genuinely impressed- this EA feels professional and reliable, not just hype . Definitely worth it if you 're serious about prop firm or personal account. This EA isn't a 'get-rich-quick' robot-it trades methodically, manages risk and focuses on steady growth.

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.10 22:45
    Thank you man! Appreciate it
    hubergut
    109
    hubergut 2025.11.09 12:17 
     

    Very good support. EA works great. Using it for real and propfirm accounts

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.09 12:19
    Appreciate the review :)
    Ahmad Rafizi
    115
    Ahmad Rafizi 2025.11.09 01:20 
     

    After 3 days of using the EA I am very happy. The risk is well defined and controlled for prop firms which makes it even safer for personal accounts. The EA trades similar to how one would trade manually minus the emotion part obviously as it is a robot😃Jimmy is a great person and he provides support quickly and explains about the EA clearly.

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.09 03:15
    Thank you for the Review :)
    Todo Muhamit Schaft
    750
    Todo Muhamit Schaft 2025.11.07 16:51 
     

    First of all, Jimmy is a genuine great guy. Heads up for his support and customer experience. Next to that, he developed an EA that actually works. Yes, there will be losses, but the profits are so far larger than the losses. He shared his vision and some of the EA background. He takes time to support anyone. So you can't go wrong. Of course, follow his instructions and don't do any monkey testing, as that can change the results.

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.07 16:59
    Thank you for the Review!
    Abel Liu
    1189
    Abel Liu 2025.11.06 13:17 
     

    I have done backtest on this EA and also been foward testing on FTMO trial account for a week. I can say, the live signal so far matches, the backtest also matches. There is no martingale or grid or any red flags that im concerned of. In fact, the EA is off to a great start on my FTMO trial and looking forward to its performance down the road (especially how the EA handle difficult dd). I do believe this is a real gem here. Thank you Jimmy for this EA and your support.

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.06 13:46
    Thank you for the great feedback! I’m really grateful that some traders notice the hard work behind building real trading systems, it means a lot.
    Frank Alexander Nitsch
    600
    Frank Alexander Nitsch 2025.11.06 06:47 
     

    I've used this EA for a week and I am very satisfied. Setup was easy, and performance stable. I appreciate it avoids risky strategies like martingale or grid. Thanks to Jimmy for the great work and support! I'll update my review after more live trading data.

    Jimmy Peter Eriksson
    3444
    Antwort vom Entwickler Jimmy Peter Eriksson 2025.11.06 15:07
    Thanks for your kind words! Happy to hear it’s running smoothly for you, appreciate the trust!
    12
    Antwort auf eine Rezension