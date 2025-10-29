Prop Firm Gold EA

In diesem EA habe ich spezifische Risikomodi implementiert , zwischen denen Sie wählen können:

Niedrig

Mittel

Hoch

Jeder Risikomodus ist mit unterschiedlichen Drawdown-Charakteristika ausgestattet, sodass Sie den EA an Ihre Prop-Firm-Regeln und Ihre persönliche Risikotoleranz anpassen können

Im Abschnitt „Screenshots“ sehen Sie Folgendes:



Wie viele Anfechtungen gegen Prop-Firmen wären angenommen worden?

Wie viele wären gescheitert?

Für jeden Risikomodus

In den letzten 5 Jahren

Dadurch erhalten Sie ein viel klareres Bild vom tatsächlichen Risiko und können das Niveau wählen, das Ihnen die höchste Wahrscheinlichkeit des Bestehens bietet , und nicht nur die höchste kurzfristige Rendite.





Integrierter Schutz vor täglichen Verlusten und Handelsrandomisierung

Einer der häufigsten Gründe, warum Händler bei Prop-Trading-Wettbewerben scheitern, ist ein einziger schlechter Handelstag .

Dieser Expert Advisor (EA) beinhaltet einen täglichen Verlustschutz , der Ihren Intraday-Drawdown kontinuierlich überwacht.

Sollte Ihr täglicher Verlust die maximale Verlustgrenze Ihrer Prop-Firma überschreiten:

Alle offenen Positionen werden automatisch geschlossen

Der Handel ist für den Rest des Tages ausgesetzt.

Dies hilft, versehentliche Regelverstöße zu vermeiden , die häufig dazu führen, dass Händler bei Herausforderungen unnötigerweise scheitern.

Darüber hinaus beinhaltet der EA eine integrierte Funktion zur Handelsrandomisierung .

Geringfügige Variationen werden angewendet auf:

Einstiegspreise

Stop-Loss-Platzierung

Ausstiegszeitpunkt

Diese Abweichungen sind geringfügig und beeinträchtigen weder die Gesamtlogik noch die Leistung des Systems, sondern stellen lediglich sicher, dass die Trades jedes Benutzers etwas anders sind .

Dadurch eignet sich der EA besser für Prop-Trading-Firmen und Shared-Trading-Umgebungen , wobei dennoch die gleichen bewährten Handelsregeln befolgt werden



