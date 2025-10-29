Prop Firm Gold EA
- Experten
- Jimmy Peter Eriksson
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Lesen Sie dies zuerst (sehr wichtig)
- Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht darauf ausgelegt, schnell und einfach Konten zu verkaufen oder Sie innerhalb einer Woche reich zu machen. Wenn Sie das suchen, ist dieses System nicht das Richtige für Sie.
- Prop Firm Gold EA ist nur für eines konzipiert: Das Bestehen von Prop-Firm-Herausforderungen, die Finanzierung und die erste Auszahlung.
Warum es so schwierig ist, eine Herausforderung für eine Prop-Firma zu bestehen
Die Hauptgründe, warum Händler bei Prop-Firm-Herausforderungen scheitern, sind einfach und sehr häufig:
-
zu hohes Risiko eingehen
-
Da sie die historischen maximalen Kursverluste des Systems, mit dem sie handeln, nicht kennen, handeln sie damit.
-
Verstoß gegen die Regel zum maximalen Tagesverlust innerhalb eines Handelstages
Die meisten Händler scheitern, weil ihr System keinen wirklichen Vorteil im Markt hat und das Risiko nicht richtig kontrolliert wird.
Wie Ihnen dieser Expert Advisor dabei hilft, diese Fehler zu vermeiden
In diesem EA habe ich spezifische Risikomodi implementiert , zwischen denen Sie wählen können:
-
Niedrig
-
Mittel
-
Hoch
Jeder Risikomodus ist mit unterschiedlichen Drawdown-Charakteristika ausgestattet, sodass Sie den EA an Ihre Prop-Firm-Regeln und Ihre persönliche Risikotoleranz anpassen können
Im Abschnitt „Screenshots“ sehen Sie Folgendes:
-
Wie viele Anfechtungen gegen Prop-Firmen wären angenommen worden?
-
Wie viele wären gescheitert?
-
Für jeden Risikomodus
-
In den letzten 5 Jahren
Dadurch erhalten Sie ein viel klareres Bild vom tatsächlichen Risiko und können das Niveau wählen, das Ihnen die höchste Wahrscheinlichkeit des Bestehens bietet , und nicht nur die höchste kurzfristige Rendite.
Beschränkter Zugriff – Bitte vor dem Fortfahren lesen
Prop Firm Gold EA wird in limitierter Auflage veröffentlicht .
-
Nur noch sehr wenige Exemplare zum aktuellen Preis erhältlich.
-
Nächste Preisstufe: 399 $
-
Höhere Preisstufen bis zu: 999 $
Der Preis steigt allmählich mit zunehmender Verkaufszahl .
Integrierter Schutz vor täglichen Verlusten und Handelsrandomisierung
Einer der häufigsten Gründe, warum Händler bei Prop-Trading-Wettbewerben scheitern, ist ein einziger schlechter Handelstag .
Dieser Expert Advisor (EA) beinhaltet einen täglichen Verlustschutz , der Ihren Intraday-Drawdown kontinuierlich überwacht.
Sollte Ihr täglicher Verlust die maximale Verlustgrenze Ihrer Prop-Firma überschreiten:
-
Alle offenen Positionen werden automatisch geschlossen
-
Der Handel ist für den Rest des Tages ausgesetzt.
Dies hilft, versehentliche Regelverstöße zu vermeiden , die häufig dazu führen, dass Händler bei Herausforderungen unnötigerweise scheitern.
Darüber hinaus beinhaltet der EA eine integrierte Funktion zur Handelsrandomisierung .
Geringfügige Variationen werden angewendet auf:
-
Einstiegspreise
-
Stop-Loss-Platzierung
-
Ausstiegszeitpunkt
Diese Abweichungen sind geringfügig und beeinträchtigen weder die Gesamtlogik noch die Leistung des Systems, sondern stellen lediglich sicher, dass die Trades jedes Benutzers etwas anders sind .
Dadurch eignet sich der EA besser für Prop-Trading-Firmen und Shared-Trading-Umgebungen , wobei dennoch die gleichen bewährten Handelsregeln befolgt werden
Die Strategie
Die Strategie
Der Expert Advisor (EA) kombiniert mehrere bewährte Ansätze, die auf den natürlichen Intraday-Mustern und Volatilitätszyklen des Goldpreises basieren.
Er verzichtet auf traditionelle Indikatoren und stützt sich stattdessen auf wiederholbare Preisstrukturen, die sich im Goldmarkt seit über einem Jahrzehnt als konsistent erwiesen haben.
Positionsgröße und Stop-Loss-Niveaus passen sich automatisch der Volatilität an, was zu einer gleichmäßigeren Kursentwicklung und einem besseren Kapitalschutz führt.
Das System konzentriert sich auf Stabilität und langfristige Wertbeständigkeit anstatt auf kurzfristige Gewinne.
Empfohlene Einstellungen
|Parameter
|Empfehlung
|Symbol
|XAUUSD
|Zeitrahmen
|Beliebiger Zeitrahmen
|Mindestguthaben
|500 $
| Brokertyp
|GMT +2/3
| Risikostufe (Eigenmarkenkonten)
|Niedrig
|Risikostufe (Privatkonten)
|Niedrig/Mittel
INSTALLATIONSANLEITUNG: Hier klicken
Risikomodus (Manuell):
- Tägliches Risiko in Prozent: Maximal zulässiger Verlust (%) für einen einzelnen Handelstag
- Feste Losgröße: Legen Sie die genaue Losgröße fest, die der Expert Advisor für jeden Trade verwenden soll.
Parameter:
- Handelskommentar: Legen Sie Ihren eigenen, einzigartigen Handelskommentar fest
- Magische Zahl: Verwenden Sie Ihre eigene, einzigartige magische Zahl
- Chart-Info: Auf „true“ setzen, um tägliche Drawdowns, Gewinne und weitere Informationen anzuzeigen.
- Portfolio-Manager: Legen Sie die Anzahl der Expert Advisors (EAs) fest, die Sie auf dem Konto verwenden, um das Risiko zu verteilen.
- Risikoberechnungsgrundlage: Wählen Sie aus, ob das Risiko anhand des Anfangssaldos, des aktuellen Eigenkapitals oder einer benutzerdefinierten Kontogröße berechnet wird.
- Benutzerdefinierte Kontogröße: Legen Sie eine benutzerdefinierte Kontogröße als Risikogrundlage fest.
- Risikotyp: Gewünschten Risikotyp festlegen
- Risikostufe (automatisch): Gewünschte Risikostufe festlegen
- Risiko (Manuell): Gewünschten maximalen Verlust pro Handelstag festlegen
- Risiko (Festes Los): Gewünschte feste Losgröße festlegen
- Drawdown-Schutz aktivieren: Auf „true“ setzen, um den integrierten Drawdown-Schutz zu aktivieren.
- Maximaler täglicher Drawdown (%): Legen Sie das maximale tägliche Drawdown-Limit fest (z. B. 4 %).
- Verzögerung beim ersten Trade: Verzögert den ersten Trade, wenn Ihr Prop-Trading-Unternehmen Gold nach 01:05 Uhr öffnet. Beispiel: Wenn Gold um 01:15 Uhr öffnet, stellen Sie diesen Wert auf 10 ein.
- FIFO-konformer Modus : Wenn dieser Modus aktiviert ist, schließt der Expert Advisor (EA) immer die vorherige Position, bevor er eine neue eröffnet, um die Kompatibilität mit der FIFO-Regel zu gewährleisten.
Erinnerung an die Regeln für Prop-Firmen:
Dieses System kann Positionen auch in Phasen hoher Volatilität, beispielsweise bei Nachrichtenveröffentlichungen, halten, da die Strategie darauf ausgelegt ist, die in solchen Zeiten häufig auftretenden größeren Kursbewegungen auszunutzen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Prop-Trading-Konto das Halten von Positionen während Nachrichtenveröffentlichungen zulässt (FTMO bietet geeignete Kontotypen an).
Unterstützte Broker:
Prop Firm Gold EA funktioniert mit den meisten Brokern, die die Serverzeit UTC+2 oder UTC+3 (New Yorker Schlusskurs) verwenden
Vollständig kompatibel mit großen Brokern wie IC Markets, FTMO, The5ers, FundedNext, Darwinex, Vantage und vielen anderen, die die gleichen Serverzeiteinstellungen verwenden.
Falls Ihr Broker eine andere Zeitzone verwendet, kontaktieren Sie mich für weitere Informationen.
I’m leaving this review because truly honest Gold EAs on MQL5 are extremely rare. Prop Firm Gold EA is clearly not a “marketing EA”. There is no grid, no martingale, no fake AI narrative, and no over-optimized backtests. The strategy is based on real market logic and realistic risk management, which unfortunately already puts it far above most products on this platform. This EA is designed for long-term trading, not for instant profits. Like any serious Gold strategy, it can go through drawdowns, and that is completely normal, especially given Gold’s volatility. Judging this EA after one or two weeks makes no sense at all. Even strong systems can be negative for several weeks or months and still perform very well over a full year. What I personally appreciate is the transparency: live signals are not manipulated, trades are realistic, and risk is clearly visible. The EA behaves exactly like a real trading system should. On top of that, Jimmy is one of the very few developers on MQL5 I genuinely trust. He is honest, responsive, and always willing to help users understand risk, drawdowns, and proper settings instead of selling unrealistic dreams. If you are looking for a serious Gold EA for prop firms or personal accounts, built with discipline and realism, Prop Firm Gold EA is absolutely worth considering.