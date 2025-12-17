Power Candles MT5

Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt

Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen.

Eine Logik für alle Märkte

Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen. Der Indikator erkennt selbstständig, ob es sich um ein Forex-Paar oder einen Non-Forex-Markt handelt, und wendet intern das passende Stärkemodell an.

  • Forex und Gold verwenden FX Power Delta-Werte (absoluter Bereich bis 100)
  • Indizes, Krypto und CFDs verwenden IX Power Strength-Werte (absoluter Bereich bis 50)

Die benötigten Stärkeberechnungen sind vollständig in Power Candles integriert. Für die Kerzenfärbung und die Signallogik werden keine zusätzlichen Indikatoren benötigt.

Stärkezustände statt Preisrauschen

Jede Kerze wird einem von neun klar definierten Stärkezuständen zugeordnet:

  • Neutral
  • Bearish: Light, Medium, Strong, Extreme
  • Bullish: Light, Medium, Strong, Extreme

Dieser zustandsbasierte Ansatz filtert zufällige Preisbewegungen heraus und fokussiert sich auf echte Marktteilnahme. So lassen sich neue Richtungsphasen erkennen, anstatt auf einzelne Kerzen zu reagieren.

Integrierte Einstiegssignale

Power Candles kann wichtige Stärkenübergänge optional mit Pfeilen und Alerts markieren:

  • Verlassen der Neutralzone
  • Stärkebeschleunigung in gleicher Richtung
  • Bestätigte Richtungswechsel
  • Rückkehr in neutrale Bedingungen

Alle Signale basieren auf bestätigten Stärkenänderungen und repainten nicht.

Wie man Power Candles tradet

Power Candles ist als stärkebasiertes Trendbestätigungs-Tool konzipiert und nicht als Einzelkerzen-Signal.

  • Warten, bis der Markt die Neutralzone verlässt
  • Mehrere Kerzen derselben bullischen oder bearischen Farbe abwarten
  • Handel in Richtung der etablierten Stärkenphase
  • Pfeile und Alerts als Bestätigung nutzen, nicht als alleinige Signale

Die hochwertigsten Setups entstehen, wenn sich Stärke über mehrere Kerzen hinweg aufbaut und eine neue Trendphase bereits aktiv ist.

Integriertes Informationspanel

Das integrierte Panel bietet einen transparenten Überblick über die aktuelle Marktsituation:

  • Symbol und Berechnungsperiode
  • Aktueller Stärkezustand
  • Aktueller vs. vorheriger Delta- oder Strength-Wert
  • Stärkenveränderung
  • Dauer des aktuellen Zustands

Alle Werte sind vollständig mit den Berechnungen von FX Power und IX Power abgestimmt und direkt nachvollziehbar.

FX Power und IX Power Integration

Power Candles nutzt intern dieselbe bewährte Logik wie FX Power und IX Power. Diese Indikatoren sind nicht erforderlich, um Power Candles zu nutzen, stellen jedoch die ideale Ergänzung für Trader dar, die einen umfassenden Marktüberblick wünschen.

  • FX Power MT5 – Währungsstärke-Matrix und Trendübersicht für Forex und Gold

  • IX Power MT5 – Stärkenanalyse für Indizes, Krypto und Non-Forex-Märkte

Die Kombination aus FX Power und Power Candles ermöglicht es, den Markt zunächst zu screenen und anschließend direkt im Chart mit Power Candles zu handeln.


Smart Stop – Der perfekte Partner für die Trade-Ausführung

Power Candles beantwortet die Frage, wann ein Trade sinnvoll ist. Für präzise Ausführung und professionelles Risikomanagement ergänzt sich das Tool ideal mit dem Smart Stop Indicator.

Smart Stop identifiziert automatisch statistisch valide Stop-Loss-Level auf Basis realen Marktverhaltens und bildet damit die perfekte Execution-Ebene nach einem bestätigten Stärken-Einstieg.

Zentrale Funktionen

  • Einsetzbar auf Forex, Gold, Indizes, Krypto und CFDs
  • Automatische Erkennung des Symboltyps
  • Integrierte FX Power und IX Power Logik
  • Nicht repaintende Stärkezustände
  • Stärkebasierte Kerzenfärbung
  • Optionale Pfeile und Alerts
  • Verschiebbares Informationspanel
  • Delta- und Strength-Werte im Data Window verfügbar
  • MetaTrader 5 kompatibel

Übersicht der Input-Parameter

Power Candles ist sofort einsatzbereit. Alle Eingaben dienen ausschließlich der optionalen Feinjustierung für fortgeschrittene Nutzer.

Calculation Settings

  • Definiert die Berechnungsperiode der Stärke (Standard: 8 Stunden)
  • Steuert die Anzahl historischer Kerzen

FX Power Delta Thresholds

  • Automatisch aktiv für Forex und Gold
  • Absolute Werte im Bereich bis 100
  • Definition von Neutral-, Light-, Medium- und Strong-Zonen

IX Power Strength Thresholds

  • Automatisch aktiv für Indizes, Krypto und Non-Forex-Symbole
  • Absolute Werte im Bereich bis 50
  • Definition von Neutral-, Light-, Medium- und Strong-Zonen

Arrow- und Alert-Einstellungen

  • Optionale Pfeile bei Stärkenübergängen
  • Alerts bei Aktivierung, Beschleunigung und Richtungswechsel

Power Candles richtet sich an Trader, die saubere, stärkebasierte Einstiege suchen und bewusst auf verzögerte, rein preisbasierte Signale verzichten.

Bewertungen 2
franklin_sergio
130
franklin_sergio 2025.12.25 15:39 
 

First of all: thanks for that amazing tool. It really works. Indicator is really amazing and brings us excellent results. Long life to the developers!

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.12.18 06:09 
 

I have All of the Stein Indicators (Because they ARE that good!) And for me, this Power Candles Indicator is the Crown Jewel, visually displaying the FX Power AND the IX Power algorithm on the chart and even providing Arrow Entry Points.... A beautiful and dynamic work of technical art.... AT THIS PRICE WITH 10 ACTIVATIONS? Thank you Mr Stein!

franklin_sergio
130
franklin_sergio 2025.12.25 15:39 
 

First of all: thanks for that amazing tool. It really works. Indicator is really amazing and brings us excellent results. Long life to the developers!

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2025.12.25 16:47
Thank you very much for the great feedback and your kind words. I’m really glad to hear that Power Candles is delivering strong results for you and fits well into your trading workflow. Feedback like this confirms that the concept works exactly as intended. Wishing you continued success and many good trades ahead.
Gryffn10
445
Gryffn10 2025.12.18 06:09 
 

I have All of the Stein Indicators (Because they ARE that good!) And for me, this Power Candles Indicator is the Crown Jewel, visually displaying the FX Power AND the IX Power algorithm on the chart and even providing Arrow Entry Points.... A beautiful and dynamic work of technical art.... AT THIS PRICE WITH 10 ACTIVATIONS? Thank you Mr Stein!

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2025.12.18 08:58
Thank you very much for this fantastic feedback – I really appreciate it. Power Candles was designed exactly for traders like you, to make real market strength visible directly on the chart, without interpretation or guesswork. I’m glad you see it as a natural extension of FX Power and IX Power, and even more so that it fits so well into your daily trading. Thanks again for your support and trust. Best regards, Daniel
