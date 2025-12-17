Power Candles MT5

Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt

Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen.

Eine Logik für alle Märkte

Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen. Der Indikator erkennt selbstständig, ob es sich um ein Forex-Paar oder einen Non-Forex-Markt handelt, und wendet intern das passende Stärkemodell an.

Forex und Gold verwenden FX Power Delta-Werte (absoluter Bereich bis 100)

verwenden FX Power Delta-Werte (absoluter Bereich bis 100) Indizes, Krypto und CFDs verwenden IX Power Strength-Werte (absoluter Bereich bis 50)

Die benötigten Stärkeberechnungen sind vollständig in Power Candles integriert. Für die Kerzenfärbung und die Signallogik werden keine zusätzlichen Indikatoren benötigt.

Stärkezustände statt Preisrauschen

Jede Kerze wird einem von neun klar definierten Stärkezuständen zugeordnet:

Neutral

Bearish: Light, Medium, Strong, Extreme

Bullish: Light, Medium, Strong, Extreme

Dieser zustandsbasierte Ansatz filtert zufällige Preisbewegungen heraus und fokussiert sich auf echte Marktteilnahme. So lassen sich neue Richtungsphasen erkennen, anstatt auf einzelne Kerzen zu reagieren.

Integrierte Einstiegssignale

Power Candles kann wichtige Stärkenübergänge optional mit Pfeilen und Alerts markieren:

Verlassen der Neutralzone

Stärkebeschleunigung in gleicher Richtung

Bestätigte Richtungswechsel

Rückkehr in neutrale Bedingungen

Alle Signale basieren auf bestätigten Stärkenänderungen und repainten nicht.

Wie man Power Candles tradet

Power Candles ist als stärkebasiertes Trendbestätigungs-Tool konzipiert und nicht als Einzelkerzen-Signal.

Warten, bis der Markt die Neutralzone verlässt

Mehrere Kerzen derselben bullischen oder bearischen Farbe abwarten

Handel in Richtung der etablierten Stärkenphase

Pfeile und Alerts als Bestätigung nutzen, nicht als alleinige Signale

Die hochwertigsten Setups entstehen, wenn sich Stärke über mehrere Kerzen hinweg aufbaut und eine neue Trendphase bereits aktiv ist.

Integriertes Informationspanel

Das integrierte Panel bietet einen transparenten Überblick über die aktuelle Marktsituation:

Symbol und Berechnungsperiode

Aktueller Stärkezustand

Aktueller vs. vorheriger Delta- oder Strength-Wert

Stärkenveränderung

Dauer des aktuellen Zustands

Alle Werte sind vollständig mit den Berechnungen von FX Power und IX Power abgestimmt und direkt nachvollziehbar.

FX Power und IX Power Integration

Power Candles nutzt intern dieselbe bewährte Logik wie FX Power und IX Power. Diese Indikatoren sind nicht erforderlich, um Power Candles zu nutzen, stellen jedoch die ideale Ergänzung für Trader dar, die einen umfassenden Marktüberblick wünschen.

FX Power MT5 – Währungsstärke-Matrix und Trendübersicht für Forex und Gold





– Währungsstärke-Matrix und Trendübersicht für Forex und Gold IX Power MT5 – Stärkenanalyse für Indizes, Krypto und Non-Forex-Märkte

Die Kombination aus FX Power und Power Candles ermöglicht es, den Markt zunächst zu screenen und anschließend direkt im Chart mit Power Candles zu handeln.





Smart Stop – Der perfekte Partner für die Trade-Ausführung

Power Candles beantwortet die Frage, wann ein Trade sinnvoll ist. Für präzise Ausführung und professionelles Risikomanagement ergänzt sich das Tool ideal mit dem Smart Stop Indicator.

Smart Stop identifiziert automatisch statistisch valide Stop-Loss-Level auf Basis realen Marktverhaltens und bildet damit die perfekte Execution-Ebene nach einem bestätigten Stärken-Einstieg.

Zentrale Funktionen

Einsetzbar auf Forex, Gold, Indizes, Krypto und CFDs

Automatische Erkennung des Symboltyps

Integrierte FX Power und IX Power Logik

Nicht repaintende Stärkezustände

Stärkebasierte Kerzenfärbung

Optionale Pfeile und Alerts

Verschiebbares Informationspanel

Delta- und Strength-Werte im Data Window verfügbar

MetaTrader 5 kompatibel

Übersicht der Input-Parameter

Power Candles ist sofort einsatzbereit. Alle Eingaben dienen ausschließlich der optionalen Feinjustierung für fortgeschrittene Nutzer.

Calculation Settings

Definiert die Berechnungsperiode der Stärke (Standard: 8 Stunden)

Steuert die Anzahl historischer Kerzen

FX Power Delta Thresholds

Automatisch aktiv für Forex und Gold

Absolute Werte im Bereich bis 100

Definition von Neutral-, Light-, Medium- und Strong-Zonen

IX Power Strength Thresholds

Automatisch aktiv für Indizes, Krypto und Non-Forex-Symbole

Absolute Werte im Bereich bis 50

Definition von Neutral-, Light-, Medium- und Strong-Zonen

Arrow- und Alert-Einstellungen

Optionale Pfeile bei Stärkenübergängen

Alerts bei Aktivierung, Beschleunigung und Richtungswechsel

Power Candles richtet sich an Trader, die saubere, stärkebasierte Einstiege suchen und bewusst auf verzögerte, rein preisbasierte Signale verzichten.