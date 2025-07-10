VolumeHedger EA

[ Live-Signale ] , [ Mein Kanal ] , [ Set-Dateien ] , [ Blog ] , [ Использование ИИ ]

Empfohlene Konten: Standard mit hoher Hebelwirkung, ECN, Raw; Cent; Prop-Firmen (FTMO usw.)

Der Entwickler dieses EAs hat seine Professionalität durch die Qualität seiner anderen Roboter bewiesen.



Mit dem Volume Hedger EA

Dank der Möglichkeit, eine Einstiegsstrategie mit einem benutzerdefinierten Indikator zu definieren, müssen Sie keine zusätzlichen EAs mehr kaufen!

Dieser EA ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der die Martingale-Strategie mit Hedging und intelligentem Risikomanagement in hochvolatilen Märkten kombiniert. Anstatt zu versuchen, die Trendrichtung vorherzusagen, analysiert er das Handelsvolumen und führt Einstiege mit intelligenten Strategien durch. Mit den richtigen Set-Dateien können effektive Ergebnisse bei Instrumenten wie Forex, Gold, Aktien und Krypto erzielt werden. Besonders gut funktioniert er bei Instrumenten mit starken Ausschlägen oder stabilen Trends. Der Handelsprozess erfolgt über eine bidirektionale Schleife, die bei einem bestimmten Volumenschwellenwert ausgelöst wird. Das Starten dieser Schleife unter den richtigen Bedingungen reduziert das Risiko und erhöht die potenziellen Gewinne.

Öffnet systematisch Positionen sowohl in Buy- als auch in Sell-Richtung.

Wenn Hedging aktiviert ist, werden ältere Positionen geschlossen, um Verluste zu minimieren.

Bei Slippage wird diese erkannt und entsprechend angepasst.

Nach der ersten Schleife wird der Markt erneut analysiert, um das Risiko weiter zu reduzieren (das Verlustrisiko sinkt nach der ersten Schleife).

Mindestkapital: 10$ (mit angepasster Set-Datei)

Empfohlene Hebelwirkung: 500x oder höher (bei niedrigerem Hebel bitte Kontakt aufnehmen)

Spread-Bereich: Beliebig

Servergeschwindigkeit: Beliebig (funktioniert auch bei 500 ms Latenz gut)

Der erste Trade startet eine Schleife. Die Regeln der Set-Datei gelten nur für diesen ersten Trade. Die Schleife endet nur, wenn Gewinn erzielt wird oder das Positionslimit erreicht ist. Sie endet mit dem Schließen der letzten Position im Gewinn. Wenn jedoch die Margin nicht ausreicht oder das Positionslimit erreicht wird, wird sie mit Verlust geschlossen.

--> BLOG <--- Die Standard-Einstellungen sind für XAUUSD Standardkonto in PU vorbereitet! (750 $ Einzahlung, 500x Hebel) Diese können für niedrigere Kontostände angepasst werden. Laden Sie höherwertige Set-Dateien HIER herunter. Die alten Set-Dateien in den Kommentaren sind nicht mehr gültig. Für auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Empfehlungen zu den Set-Dateien für BTCUSD, XAUUSD und FX-Instrumente kontaktieren Sie bitte den Entwickler. Die Möglichkeit, gleichzeitig auf mehreren Charts zu laufen, ist eine verbesserte Funktion des EAs. Sie können Ihre monatlichen Gewinnerwartungen steigern. Wenn Sie eine Bewertung schreiben, ohne den EA tatsächlich genutzt zu haben, wird dies als Betrug betrachtet! Wenn es keine Lifetime-Kaufoption gibt, senden Sie mir eine Nachricht.



EA-Funktionen

Erweiterte Handelsoptionen:

Take Profit nur für die erste Position:

Setzen Sie einen niedrigeren TP für den ersten Trade, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen.

Setzen Sie einen niedrigeren TP für den ersten Trade, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Spread-Kontrolle:

Definieren Sie einen maximalen Spread, um schlechte Ausführungen zu vermeiden.

Definieren Sie einen maximalen Spread, um schlechte Ausführungen zu vermeiden. Kritischer Spread:

Wenn sich der Spread während einer Schleife zu stark ausweitet, pausiert der EA den Handel und setzt ihn fort, sobald er sich normalisiert.

Wenn sich der Spread während einer Schleife zu stark ausweitet, pausiert der EA den Handel und setzt ihn fort, sobald er sich normalisiert. Slippage-Kontrolle (automatisch)

Wenn Ihr Broker Slippage anwendet, wird diese erkannt und TP, SL sowie Preiswerte aktiver und ausstehender Orders entsprechend angepasst.

Multi-Symbol- & Multi-EA-Kompatibilität:

Wenn Sie neue Einstiege blockieren möchten, während eine Position offen ist, geben Sie die Liste der zu blockierenden Magic Numbers an (z. B. 12345,65431,34123).

Dies betrifft nur den ersten Trade der Schleife. Es stellt außerdem sicher, dass Trades in Sequenz mit anderen EAs eröffnet werden, wodurch der Drawdown minimiert wird.

Zukünftige Versionen erlauben Filter, sodass das Öffnen einer Buy-Position keinen Sell auf einem anderen Symbol blockiert.

Außerdem können Sie Buy->Buy oder Sell->Sell Verhalten erlauben oder blockieren.

Blockierte Magic Numbers: Verhindert das Öffnen von Trades, wenn eine entsprechende Magic-Number-Position offen ist.

Nur Umkehr-Richtung erlaubt Öffnet Trades basierend auf dem Positionstyp

Nur gleiche Richtung erlaubt Öffnet Trades basierend auf dem Positionstyp

Spoofing-Angriffsschutz:

Dies ist ein Schutzmechanismus, der entwickelt wurde, um Manipulationen gegen algorithmische Trader im Forex-Markt zu verhindern. Weder zentrale Börsen noch Broker sollten Ihre exakten Ausstiegspunkte kennen. Diese Funktion ist essenziell für populäre Roboter. Backtest-Ergebnisse spiegeln aufgrund von Manipulationen und Marktbedingungen möglicherweise nicht die Zukunft wider.



Verbirgt das reale TP-Level: Verhindert, dass der Broker Ihren TP sieht, und reduziert Manipulationsrisiken.

Wendet eine versteckte Ausstiegsstrategie an: Schließt die Position manuell, wenn der Preis das Ziel erreicht.

Sorgt für eine fairere Handelsumgebung: Hilft, Trades ohne algorithmische Fallen abzuschließen.

Behandelt Slippage: Berücksichtigt Slippage bei schnellen Ausstiegen. In vielen Fällen kann Slippage zugunsten des Traders wirken. Dieser Schutz ist ein großer Vorteil in Umgebungen mit geringer Liquidität oder aggressiven Brokern.

Dynamischer Volumen-Multiplikator:

Unser Ziel ist es, mit wachsendem Kontostand die Anzahl der Trades zu erhöhen – nicht die Lotgröße. Dies hilft, Broker-Limits zu vermeiden und erleichtert das Management und die Liquidation von Trades. In Multi-EA-Umgebungen wird der Equity-basierte Modus empfohlen.

Saldo-basiert

Equity-basiert

Hinweis: Der intelligente Startsaldo wird gespeichert. Auch wenn sich Equity oder Balance durch andere Trades ändern, verwendet der EA weiterhin den ursprünglichen Startsaldo für die Lot-Berechnung. Dadurch können Sie jederzeit Ein- oder Auszahlungen vornehmen.

Positions-Einstiegsstrategien:

Mehrere Einstiegsstrategien stellen sicher, dass der erste Trade einer Schleife zum optimalen Zeitpunkt eröffnet wird. Da der Einstieg bei starkem Trend das Risiko reduziert, sind die Strategien entsprechend ausgelegt.

Kerzenmuster + ATR

ADX-Indikator

Benutzerdefinierter Indikator

Zweiten Indikator-Crossover verwenden: Ermöglicht Trade-Einstiege basierend auf Signal-Kreuzungen eines zweiten benutzerdefinierten Indikators zusätzlich zu den oben genannten Optionen.

Verwenden Sie die Eingaben im Abschnitt „Zweiter benutzerdefinierter Indikator“.

Benutzerdefinierter Indikator – (Ihre spezielle Strategie): Kennen Sie eine bessere Methode, vertikale Bewegungen statt horizontaler zu erkennen? Haben Sie einen Indikator dafür? Dann nutzen und testen Sie ihn! Sie können einen eigenen oder einen Marktplatz-Indikator verwenden – geben Sie einfach den korrekten Pfad an.



Nach Auswahl Ihres benutzerdefinierten Indikators müssen Sie dessen Buffer-Index kennen. In der Regel stellen die Werte im „Datenfenster“ die Buffer dar und sind als 0,1,2 usw. nummeriert. Bei Ausnahmen wenden Sie sich an den Entwickler des Indikators. Der Shift-Wert gibt an, von welcher Kerze das Signal stammen soll: 0 = aktuelle Kerze, 1 = letzte geschlossene Kerze.

Zeitberechtigungs-Kontrolle:

Die Trendstärke variiert im Tagesverlauf; Sie können den Handel auf bestimmte Stunden/Tage beschränken. Geben Sie zu blockierende Tage numerisch an (z. B. 1,2,3,4,5,6,7) — 6 und 7 sind Samstag und Sonntag. Zeitformat: HH:MM–HH:MM (z. B. 03:30–21:30 oder 21:30–03:00)

Hinweis: Der EA blockiert das Öffnen des ersten Trades innerhalb der ersten 75 Minuten jedes Handelstages.

Gap-Schutz-Einstellung:

Wenn aktiviert, eröffnet der EA beim Übertragen von Trades über das Wochenende eine Hedge-Position in entgegengesetzter Richtung. Dies verhindert gapbedingte Verluste am Montag. Die Hedge-Position wird zu einer festgelegten Stunde entfernt und der Handel wird fortgesetzt. Schließt die Hedge-Position mit Gewinn oder Verlust, werden TP und SL des ursprünglichen Trades entsprechend aktualisiert.

So können Sie Freitag sicher in die Wochentags-Berechtigungen einbeziehen.

Markt-Abkühlungs-Timer:

Wartezeiten zur Vermeidung sofortiger Wiedereinstiege nach volatilen Bewegungen:

Nach-Letzter-Trade-Pending-Timer:

Wartet eine bestimmte Anzahl von Kerzen (z. B. 6 Kerzen auf H1-Chart), nachdem der letzte Trade geschlossen wurde.

Feiertagsschutz:

Feiertage stören das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern und können unvorhersehbare Seitwärtsbewegungen verursachen. Sie können neue Schleifen X Tage vor oder nach Feiertagen blockieren.

Beispiel: Handel 2 Tage vor oder nach einem Feiertag blockieren



Feiertagsdatenbank enthält USD-, EUR-, GBP-, JPY-, CAD-, CHF-, AUD-, NZD- und CNY-Feiertage von 2022–2026.

Dynamische Pips-Anpassung:

TP- und Distanzwerte werden automatisch an Marktpreisänderungen angepasst. Besonders ideal für XAUUSD. Nützlich für langfristige Backtests.

Eine Preisänderung von 1 % über 5 Jahre entspricht nicht den heutigen Punktwerten. Diese Funktion beantwortet, wie sich solche Dynamiken auf die Ergebnisse auswirken.

Basispreis: Referenzpreis.

Preisintervall: Schwellenwert der Preisänderung (z. B. 200).

Prozentsatz: Anpassungsrate beim Erreichen des Schwellenwerts (z. B. 10 %).

Beispiel: Steigt Gold von 3.000 $ auf 3.300 $ und die Distanz beträgt 1.300 Punkte bei 10 %, wird sie automatisch auf 1.430 Punkte angepasst.

Interessante Tatsache: Ich habe festgestellt, dass die durchschnittlichen Goldproduktionskosten bei etwa 1.600 $ liegen. Der aktuelle Preis liegt bei etwa 3.200 $ – eine Differenz von 1.600 $. Als ich ein Preisintervall von 200 $ und 13 % eingestellt habe, erzielte ich den besten Wert.

Nutzungsempfehlungen

Optimieren Sie die Einstiegsparameter für jedes Instrument:

Lotgrößenliste unter Berücksichtigung des Distanz- und Take-Profit-Verhältnisses anpassen „After Trade Timer“ aktivieren, um dem Markt 6–12 Stunden Ruhe zu geben Dynamischen Volumen-Multiplikator für zusammengesetztes Wachstum aktivieren Dynamische Pips für langfristige Pip-Anpassung testen (für Profis) Feiertagsfilter nutzen, um instabile Phasen zu vermeiden EA auf mehreren Paaren installieren und blockierte Magic-Listen verwenden, um die Handelsfrequenz zu erhöhen Erlaubte Magic-Liste mit mehreren Set-Dateien verwenden, um Gewinne zu steigern Gap-Schutz aktivieren, um Wochenend-Gaps zu vermeiden

Hinweis: Das erforderliche Mindestkapital wird auf dem Chart angezeigt.

Sie können meinen Blog über Prop-Firmen (Funded Accounts) lesen



Über den Entwickler

Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung. Als Finanz- und Mathematik-Enthusiast hat er die letzten über 3 Jahre der Entwicklung algorithmischer Trading-Roboter gewidmet. Er ist stolz auf die vielen Algorithmen und Strategien, die er entwickelt hat. Er kann Algo-Strategien aus jedem Indikator erstellen. Er glaubt, dass das kostenlose Teilen von Robotern sein Wissen und seine Fähigkeiten weiter verbessert. Er schätzt Ihr Feedback und Ihre Vorschläge.