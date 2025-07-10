VolumeHedger

4.95

VolumeHedger EA

Empfohlene Konten: Standard mit hoher Hebelwirkung, ECN, Raw; Cent; Prop-Firmen (FTMO usw.)

Der Entwickler dieses EAs hat seine Professionalität durch die Qualität seiner anderen Roboter bewiesen.

Mit dem Volume Hedger EA 

Dank der Möglichkeit, eine Einstiegsstrategie mit einem benutzerdefinierten Indikator zu definieren, müssen Sie keine zusätzlichen EAs mehr kaufen!
Dieser EA ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der die Martingale-Strategie mit Hedging und intelligentem Risikomanagement in hochvolatilen Märkten kombiniert. Anstatt zu versuchen, die Trendrichtung vorherzusagen, analysiert er das Handelsvolumen und führt Einstiege mit intelligenten Strategien durch. Mit den richtigen Set-Dateien können effektive Ergebnisse bei Instrumenten wie Forex, Gold, Aktien und Krypto erzielt werden. Besonders gut funktioniert er bei Instrumenten mit starken Ausschlägen oder stabilen Trends. Der Handelsprozess erfolgt über eine bidirektionale Schleife, die bei einem bestimmten Volumenschwellenwert ausgelöst wird. Das Starten dieser Schleife unter den richtigen Bedingungen reduziert das Risiko und erhöht die potenziellen Gewinne.

  • Öffnet systematisch Positionen sowohl in Buy- als auch in Sell-Richtung.
  • Wenn Hedging aktiviert ist, werden ältere Positionen geschlossen, um Verluste zu minimieren.
  • Bei Slippage wird diese erkannt und entsprechend angepasst.
  • Nach der ersten Schleife wird der Markt erneut analysiert, um das Risiko weiter zu reduzieren (das Verlustrisiko sinkt nach der ersten Schleife).

Mindestkapital: 10$ (mit angepasster Set-Datei)
Empfohlene Hebelwirkung: 500x oder höher (bei niedrigerem Hebel bitte Kontakt aufnehmen)
Spread-Bereich: Beliebig
Servergeschwindigkeit: Beliebig (funktioniert auch bei 500 ms Latenz gut)

Der erste Trade startet eine Schleife. Die Regeln der Set-Datei gelten nur für diesen ersten Trade. Die Schleife endet nur, wenn Gewinn erzielt wird oder das Positionslimit erreicht ist. Sie endet mit dem Schließen der letzten Position im Gewinn. Wenn jedoch die Margin nicht ausreicht oder das Positionslimit erreicht wird, wird sie mit Verlust geschlossen.

--> BLOG <---

Die Standard-Einstellungen sind für XAUUSD Standardkonto in PU vorbereitet! (750 $ Einzahlung, 500x Hebel) Diese können für niedrigere Kontostände angepasst werden.

Laden Sie höherwertige Set-Dateien HIER herunter. Die alten Set-Dateien in den Kommentaren sind nicht mehr gültig.

Für auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Empfehlungen zu den Set-Dateien für BTCUSD, XAUUSD und FX-Instrumente kontaktieren Sie bitte den Entwickler.

Die Möglichkeit, gleichzeitig auf mehreren Charts zu laufen, ist eine verbesserte Funktion des EAs. Sie können Ihre monatlichen Gewinnerwartungen steigern.

Wenn Sie eine Bewertung schreiben, ohne den EA tatsächlich genutzt zu haben, wird dies als Betrug betrachtet!

Wenn es keine Lifetime-Kaufoption gibt, senden Sie mir eine Nachricht.


EA-Funktionen

Erweiterte Handelsoptionen:

  • Take Profit nur für die erste Position:
    Setzen Sie einen niedrigeren TP für den ersten Trade, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen.
  • Spread-Kontrolle:
    Definieren Sie einen maximalen Spread, um schlechte Ausführungen zu vermeiden.
  • Kritischer Spread:
    Wenn sich der Spread während einer Schleife zu stark ausweitet, pausiert der EA den Handel und setzt ihn fort, sobald er sich normalisiert.
  • Slippage-Kontrolle (automatisch)
    Wenn Ihr Broker Slippage anwendet, wird diese erkannt und TP, SL sowie Preiswerte aktiver und ausstehender Orders entsprechend angepasst.

Multi-Symbol- & Multi-EA-Kompatibilität:

Wenn Sie neue Einstiege blockieren möchten, während eine Position offen ist, geben Sie die Liste der zu blockierenden Magic Numbers an (z. B. 12345,65431,34123).
Dies betrifft nur den ersten Trade der Schleife. Es stellt außerdem sicher, dass Trades in Sequenz mit anderen EAs eröffnet werden, wodurch der Drawdown minimiert wird. 
Zukünftige Versionen erlauben Filter, sodass das Öffnen einer Buy-Position keinen Sell auf einem anderen Symbol blockiert.
Außerdem können Sie Buy->Buy oder Sell->Sell Verhalten erlauben oder blockieren.

  • Blockierte Magic Numbers: Verhindert das Öffnen von Trades, wenn eine entsprechende Magic-Number-Position offen ist.
  • Nur Umkehr-Richtung erlaubt  Öffnet Trades basierend auf dem Positionstyp
  • Nur gleiche Richtung erlaubt  Öffnet Trades basierend auf dem Positionstyp

Spoofing-Angriffsschutz:

Dies ist ein Schutzmechanismus, der entwickelt wurde, um Manipulationen gegen algorithmische Trader im Forex-Markt zu verhindern. Weder zentrale Börsen noch Broker sollten Ihre exakten Ausstiegspunkte kennen. Diese Funktion ist essenziell für populäre Roboter. Backtest-Ergebnisse spiegeln aufgrund von Manipulationen und Marktbedingungen möglicherweise nicht die Zukunft wider.

  • Verbirgt das reale TP-Level: Verhindert, dass der Broker Ihren TP sieht, und reduziert Manipulationsrisiken.
  • Wendet eine versteckte Ausstiegsstrategie an: Schließt die Position manuell, wenn der Preis das Ziel erreicht.
  • Sorgt für eine fairere Handelsumgebung: Hilft, Trades ohne algorithmische Fallen abzuschließen.
  • Behandelt Slippage: Berücksichtigt Slippage bei schnellen Ausstiegen. In vielen Fällen kann Slippage zugunsten des Traders wirken. Dieser Schutz ist ein großer Vorteil in Umgebungen mit geringer Liquidität oder aggressiven Brokern.

Dynamischer Volumen-Multiplikator:

Unser Ziel ist es, mit wachsendem Kontostand die Anzahl der Trades zu erhöhen – nicht die Lotgröße. Dies hilft, Broker-Limits zu vermeiden und erleichtert das Management und die Liquidation von Trades. In Multi-EA-Umgebungen wird der Equity-basierte Modus empfohlen. 

  • Saldo-basiert
  • Equity-basiert 

Hinweis: Der intelligente Startsaldo wird gespeichert. Auch wenn sich Equity oder Balance durch andere Trades ändern, verwendet der EA weiterhin den ursprünglichen Startsaldo für die Lot-Berechnung. Dadurch können Sie jederzeit Ein- oder Auszahlungen vornehmen.

Positions-Einstiegsstrategien:

Mehrere Einstiegsstrategien stellen sicher, dass der erste Trade einer Schleife zum optimalen Zeitpunkt eröffnet wird. Da der Einstieg bei starkem Trend das Risiko reduziert, sind die Strategien entsprechend ausgelegt.

  • Kerzenmuster + ATR
  • ADX-Indikator
  • Benutzerdefinierter Indikator

Zweiten Indikator-Crossover verwenden: Ermöglicht Trade-Einstiege basierend auf Signal-Kreuzungen eines zweiten benutzerdefinierten Indikators zusätzlich zu den oben genannten Optionen.
Verwenden Sie die Eingaben im Abschnitt „Zweiter benutzerdefinierter Indikator“.

Benutzerdefinierter Indikator – (Ihre spezielle Strategie):

Kennen Sie eine bessere Methode, vertikale Bewegungen statt horizontaler zu erkennen? Haben Sie einen Indikator dafür? Dann nutzen und testen Sie ihn! Sie können einen eigenen oder einen Marktplatz-Indikator verwenden – geben Sie einfach den korrekten Pfad an. 

Nach Auswahl Ihres benutzerdefinierten Indikators müssen Sie dessen Buffer-Index kennen. In der Regel stellen die Werte im „Datenfenster“ die Buffer dar und sind als 0,1,2 usw. nummeriert. Bei Ausnahmen wenden Sie sich an den Entwickler des Indikators. Der Shift-Wert gibt an, von welcher Kerze das Signal stammen soll: 0 = aktuelle Kerze, 1 = letzte geschlossene Kerze.

Zeitberechtigungs-Kontrolle:

Die Trendstärke variiert im Tagesverlauf; Sie können den Handel auf bestimmte Stunden/Tage beschränken. Geben Sie zu blockierende Tage numerisch an (z. B. 1,2,3,4,5,6,7) — 6 und 7 sind Samstag und Sonntag. Zeitformat: HH:MM–HH:MM (z. B. 03:30–21:30 oder 21:30–03:00)

Hinweis: Der EA blockiert das Öffnen des ersten Trades innerhalb der ersten 75 Minuten jedes Handelstages.

Gap-Schutz-Einstellung:

Wenn aktiviert, eröffnet der EA beim Übertragen von Trades über das Wochenende eine Hedge-Position in entgegengesetzter Richtung. Dies verhindert gapbedingte Verluste am Montag. Die Hedge-Position wird zu einer festgelegten Stunde entfernt und der Handel wird fortgesetzt. Schließt die Hedge-Position mit Gewinn oder Verlust, werden TP und SL des ursprünglichen Trades entsprechend aktualisiert. 
So können Sie Freitag sicher in die Wochentags-Berechtigungen einbeziehen. 

Markt-Abkühlungs-Timer:

Wartezeiten zur Vermeidung sofortiger Wiedereinstiege nach volatilen Bewegungen:

  • Nach-Letzter-Trade-Pending-Timer:
    Wartet eine bestimmte Anzahl von Kerzen (z. B. 6 Kerzen auf H1-Chart), nachdem der letzte Trade geschlossen wurde.

Feiertagsschutz:

Feiertage stören das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern und können unvorhersehbare Seitwärtsbewegungen verursachen. Sie können neue Schleifen X Tage vor oder nach Feiertagen blockieren.

Beispiel: Handel 2 Tage vor oder nach einem Feiertag blockieren

  • Feiertagsdatenbank enthält USD-, EUR-, GBP-, JPY-, CAD-, CHF-, AUD-, NZD- und CNY-Feiertage von 2022–2026.

Dynamische Pips-Anpassung:

TP- und Distanzwerte werden automatisch an Marktpreisänderungen angepasst. Besonders ideal für XAUUSD. Nützlich für langfristige Backtests.
Eine Preisänderung von 1 % über 5 Jahre entspricht nicht den heutigen Punktwerten. Diese Funktion beantwortet, wie sich solche Dynamiken auf die Ergebnisse auswirken.

  • Basispreis: Referenzpreis.
  • Preisintervall: Schwellenwert der Preisänderung (z. B. 200).
  • Prozentsatz: Anpassungsrate beim Erreichen des Schwellenwerts (z. B. 10 %).

Beispiel: Steigt Gold von 3.000 $ auf 3.300 $ und die Distanz beträgt 1.300 Punkte bei 10 %, wird sie automatisch auf 1.430 Punkte angepasst.

Interessante Tatsache: Ich habe festgestellt, dass die durchschnittlichen Goldproduktionskosten bei etwa 1.600 $ liegen. Der aktuelle Preis liegt bei etwa 3.200 $ – eine Differenz von 1.600 $. Als ich ein Preisintervall von 200 $ und 13 % eingestellt habe, erzielte ich den besten Wert. 


Nutzungsempfehlungen

Optimieren Sie die Einstiegsparameter für jedes Instrument:

  1. Lotgrößenliste unter Berücksichtigung des Distanz- und Take-Profit-Verhältnisses anpassen
  2. „After Trade Timer“ aktivieren, um dem Markt 6–12 Stunden Ruhe zu geben
  3. Dynamischen Volumen-Multiplikator für zusammengesetztes Wachstum aktivieren
  4. Dynamische Pips für langfristige Pip-Anpassung testen (für Profis)
  5. Feiertagsfilter nutzen, um instabile Phasen zu vermeiden
  6. EA auf mehreren Paaren installieren und blockierte Magic-Listen verwenden, um die Handelsfrequenz zu erhöhen
  7. Erlaubte Magic-Liste mit mehreren Set-Dateien verwenden, um Gewinne zu steigern
  8. Gap-Schutz aktivieren, um Wochenend-Gaps zu vermeiden

Hinweis: Das erforderliche Mindestkapital wird auf dem Chart angezeigt. 
Sie können meinen Blog über Prop-Firmen (Funded Accounts) lesen


Über den Entwickler

Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung. Als Finanz- und Mathematik-Enthusiast hat er die letzten über 3 Jahre der Entwicklung algorithmischer Trading-Roboter gewidmet. Er ist stolz auf die vielen Algorithmen und Strategien, die er entwickelt hat. Er kann Algo-Strategien aus jedem Indikator erstellen. Er glaubt, dass das kostenlose Teilen von Robotern sein Wissen und seine Fähigkeiten weiter verbessert. Er schätzt Ihr Feedback und Ihre Vorschläge. 

Wenn Ihnen meine Roboter gefallen und Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, treten Sie meinem Kanal bei: Furkan's Robots

Bewertungen 43
chacha
22
chacha 2025.11.30 12:38 
 

I've been using this EA on my live account for two months now, and the results have been excellent. This is an excellent EA, and the developer's support is also top-notch. The developer is constantly releasing updates and feature development, and this EA has us even more excited.

MohamedRashedy
19
MohamedRashedy 2025.11.24 17:18 
 

Amazing respect to the developer. This EA performs incredibly well, and the results have exceeded my expectations. I’m genuinely impressed and plan to purchase all of your trading robots. Thank you for your support, dedication, and brilliant work, Looking forward for new setfiles with Lorentzian indicator and the new upcoming version of your great EA.

Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.11.23 11:48 
 

Best EA on the market. Huseyin’s support is genuinely next level — he’s responsive, knowledgeable and actually takes the time to make sure you’re set up correctly. Follow his recommended setup and you’ll be off to a strong start. Once you explore the EA properly and understand how it thinks, the performance will honestly blow your mind. Smooth execution, smart logic, and consistent results. Highly recommend.

Auswahl:
Cristian Salute
209
Cristian Salute 2025.11.21 21:18 
 

I will never buy any other EAs again. Because this one is the best. This isn't just about the product itself, but the person behind it. This is a truly special, one-of-a-kind case. The authentic value here isn't just in the EA, which is truly extraordinary, meticulously crafted in every detail, complex yet made simple, completely customizable! The real value is the person behind all of this. He loves what he does, and it shows; he loves his clients, and it shows. He is not only a genuine GENIUS, a true GENIUS in his field, and precisely for this reason, sometimes misunderstood and unfairly discriminated against, but he is also an authentic, genuine, generous person (see HedgingMartingale), who does not compromise his values and his clients for profit. This market, and more generally the entire trading robot sector, let's be clear... is full of garbage, scams, trickery, people who want to sell you a bot to make easy money and who will then abandon it at the first difficulty. One might ask: "If it's truly so extraordinary, why isn't it first in the market?" The answer is simple (besides the fact that HedgingMartingale, the younger brother of VolumeHedger, is absolutely first among free EAs): the world isn't truly meritocratic. The masses want smoke and mirrors, appearances, promises. But true value doesn't need any of this; it doesn't need marketing. So here we have a rare gem... a truly excellent EA from a technical standpoint, created by a GENIUS, with the best intentions, with his clients' best interests at heart, and with love for what he does. This is a recipe that guarantees assured success. He will never leave his clients behind and will always continue to improve this EA until he deems it perfect. Seriously, if you haven't realized what we have before us... open your eyes. How many here in the market are so scrupulous as to follow the progress of every single client?! How many are always kind and honest, and instead of promises and chatter, help you find solutions to problems?! How many constantly provide you with updates and an embarrassing amount of customized Set files for every single broker?! And how many provide you with tailor-made ones?! Huh?! Long live this man, because his EA is extraordinary, but he is the true strength behind all of this. I wish this man that all his dreams come true and that he always has the strength to remain genuine without being brought down by malicious tongues. I recently started my journey with VolumeHedger, but I can already say that it will be extraordinary, because the vision of this man is extraordinary. Keep striving in what you love, and know that there are those who have seen your value and genuinely and deeply appreciate it. THANK YOU

Bon Lee
83
Bon Lee 2025.11.19 17:03 
 

Best EA I’ve ever used – highly recommended! After testing many EAs, this is by far the most reliable and profitable one. Great strategy, solid risk management, consistent results, and excellent developer support. The developer is clearly very experienced and actually cares about the product. Updates are regular, the code is clean, and support is fast and helpful whenever I had questions. To anyone reading the negative reviews: please keep in mind that no EA can win 100% of the time in all market conditions, and most bad reviews come from users who either overuse leverage, trade on bad brokers, or simply don't follow the very clear instructions and recommended settings. Used properly, this EA performs exactly as described. Author, please don’t let unfair 1-star reviews discourage you. Your EA is exceptional and many of us truly appreciate it. Keep up the fantastic work! 5 stars without any hesitation.

Carmelo Monaco
296
Carmelo Monaco 2025.11.18 21:04 
 

Often reviews are written just for the sake of writing them; I believe they are an important way to truly highlight a product. These are my honest impressions: 1) Strategy Volume Hedger is clearly the result of a brilliant vision. It’s based on a system that I would describe as almost infallible: growth is steady, controlled, and only rarely does a significant loss occur (it may happen, or sometimes not even once a year) — something completely normal for a strategy of this type. 2) Consistent and honest backtests The backtests are completely transparent. The rule is always the same: your yearly profit will match your maximum drawdown. If you want a 20% profit, you must accept a 20% drawdown. With the right settings, you can achieve around 240% per year, and the only real risk is possibly facing one loss over the course of a year, equal to the drawdown you selected. To me, this is an exceptional compromise: many months of steady growth and, in the worst case, sacrificing only one month. 3) Genuine reviews There are no rewards or incentives here, unlike 90% of what you see on MQL5. Nobody gave me anything. I’m writing this review to reward the developer for his outstanding work and to genuinely recommend this EA to those looking for a real additional income. 4) The developer He is a kind, helpful, and incredibly supportive person. He will assist you all the way with impressive patience. 5) A personal note He once said he dreams of building a hotel to host his clients. I honestly can’t wait to meet him in person one day and congratulate him.

Emo84
29
Emo84 2025.11.16 13:21 
 

I purchased this product after long consideration and research. Last week, I bought it and installed 3 set files from a folder named 'BTC_GOLD_B1k_L350_TrCatcher_Lydians' onto my MT5 demo account with a balance of 5,000 euros from PU Prime (as recommended and 500x leverage). After just 3 days, the EA generated 370 euros, which is an incredible result! Unfortunately, the weekend has now intervened, so I have turned the EA off. I will turn it back on on Monday. The support provided by Mr. Öztürk is simply unique, and I am profoundly grateful for it. I plan to test many more folders containing different set files on several MT5 terminals using demo accounts in the coming weeks before I go live. I am very confident that the EA will continue to deliver excellent results. So far, I can definitely recommend the product. The effort required to install it is absolutely worth it and, thanks to the support from Mr. Öztürk, it wasn't difficult at all! I give it a clear buy recommendation! I have put screenshots from the trading results of the EA in the "diskussion" area. you can check it! thx!

Update 18.11.2025:

I will give a Update, I started the EA on Sunday evening at 6:00 PM (18:00), on six different MetaTrader 5 platforms with six different SET files (Setfile folders) and with a starting balance of 5000 Euros for each MT5 account (and a leverage of x500). This morning (Tuesday) at 3:00 AM, the EA had generated 590 Euros. Screenshots will follow soon. The result is very good from my perspective; I am truly excited to see how the EA will perform in the coming days!

OMG FZE LLC
64718
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.18 20:49
Thank you so much for your amazing feedback and for taking the time to test multiple set files! I’m really happy to see your results, and your excitement motivates me even more. 🙏
Also, I’ve shared an Excel sheet where everyone can see my clients’ performances — anyone can check it 🌟
Abel Liu
1189
Abel Liu 2025.11.11 04:51 
 

This EA takes a very systematic approach — using real volume spike triggers to activate hedge positioning, then managing exposure with controlled logic rather than chasing price direction blindly. The mechanics are transparent and easy to follow, which gives confidence during live forward testing and avoids emotional confusion. Most importantly, the author is extremely responsive, patient in explaining logic, and genuinely helpful when it comes to optimization questions. You can clearly see effort, passion and professionalism behind this product. Overall, this is a solid volume-based hedging engine with good support from the developer.

OMG FZE LLC
64718
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.13 04:12
Thank you so much for this thoughtful review! 🙏
I’m really glad to read that you appreciate how the system uses volume (rather than guessing price direction) and that you’ve found the logic clear and professional ❤️
wyoung2025
24
wyoung2025 2025.11.09 00:18 
 

Developer support is attentive and proactive. Updates roll out smoothly, responding to market conditions and user feedback. Documentation is clear, making it easy for even moderately experienced traders to implement and optimize the EA. Unlike most EAs, which promise much and deliver little, this system is remarkably consistent. Day after day, the profit curve climbs, with average daily returns and fully reinvested cycles showing both steady growth and low variance. Weekly and monthly projections routinely exceed initial backtest expectations.

OMG FZE LLC
64718
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.09 23:09
Thank you so much for your fair and thoughtful feedback! 🙏
As long as there are users like you who appreciate and value my work, I’ll keep improving the product continuously. 🚀
maakufx
254
maakufx 2025.11.07 13:22 
 

been running great for 6 weeks, giving an average of maybe 0.5% a day, then 1 loss and you get 70% down. maybe because it's friday? i would never know because i'm removing this on my account.

OMG FZE LLC
64718
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.08 17:46
There are countless set files available, and I’ve already shared all possible combinations with you. Since your balance is relatively small, it’s unfortunately not possible to create a lower-risk setup for 300$. I’m still fully confident that you’ll continue using this powerful system. To show my commitment, I plan to cover your losses if you contact with me.
You can also view my live trading signals and see the overall performance of all users in the publicly shared spreadsheet. Thank you sincerely for your understanding and trust.
Tomi Luv
694
Tomi Luv 2025.11.03 02:59 
 

I took some time with the EA before this review. In the beginning we had a rough start. Huseyin has been very patient with me. I'm new to Mt5, it's been a learning curb and I'm far from done. (I still like MT4 better) he has been patient with my horrible choice of brokers since I live in USA. Bottom line is Huseyin customer service is amazing. The ea is on demo and has make 260 USD demo dollars in its first week or trading. I feel bad I need a set file for 8.1 with a horrible broker but I'm thankful he's willing to do it. I look forward to the day I can go live.

OMG FZE LLC
64718
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.03 15:49
Wishing you continued success and steady profits! ❤️ I hope we can work together in the long run 🙏
hubergut
109
hubergut 2025.10.27 08:21 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating.

OMG FZE LLC
64718
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.27 22:34
Thank you so much for the amazing 5-star review! 🌟 Your success is our priority, and I am here to support you every step of the way. Happy trading! ❤️❤️
junedkk
24
junedkk 2025.10.24 18:14 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

OMG FZE LLC
64718
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.26 23:16
Thank you for your amazing feedback! 🚀 I’m happy to see you getting great results — even more powerful updates are on the way!
halil özarslan
82
halil özarslan 2025.10.23 05:30 
 

Foreks uzun yıllar boyunca karmaşadan uzak standartlarda gelir sağlıyorum. Ekranın başında takibe gerek kalmadan bitkilerin bir tanesi olmuş. Üreticinin hızlı etkileşimi ve anında yanıt vermesi kişiye özel dosyaların saklanması. Bu ea'nın ve üreticinin profesyonelliğidir. mutlaka bu benzersiz ea ile işlem yapılması önerilir

OMG FZE LLC
64718
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.23 16:14
Teşekkür ederim kıymetli yorumun için 🙏 Bol kazançlar dilerim
Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.10.22 13:08 
 

I’ve been using this EA for about two weeks with the settings provided by the author. The account performance has been stable, and whenever I have any questions, the author is always willing to provide assistance.

OMG FZE LLC
64718
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.23 16:13
Looking forward to hearing your profits in long term ❤️
Michal
269
Michal 2025.10.21 16:50 
 

Good evening, for me it's the best you can buy. Stable results, great support and simply a robot as it should be.

OMG FZE LLC
64718
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.21 17:02
Thank you for your valuable review.🙏 I hope to keep improving this more and more for my clients’ stable results 🚀
Thomas Maehrel
723
Thomas Maehrel 2025.10.21 09:19 
 

I've been using it for a few days and so far everything is going well. The developer has created a set for my broker and has great after-sales customer service.

OMG FZE LLC
64718
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.21 15:21
Wishing you continued success and steady profits! ❤️❤️
nobbie
51
nobbie 2025.10.15 22:10 
 

Well.. I've bought this EA about month ago. I started with 10k demo account at first, to get to know how it works and the logic of opening trades. After one week I've opened a live account at recommended broker and made a deposit. So, the EA have been working on my VPS since three weeks now. The most important for me is the right money management, to protect the funds on live account and.. surely I'm impressed. After one month I still have the demo and live accounts going together and the results for me are very good for now. The contact with Huseyin is also very good, he puts some new stuff everyday on chat and privat messages, like new set files for different instruments and using different indicators. There are also new updates coming, so.. yeah, I'm excited with the things to go on :-)

OMG FZE LLC
64718
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.17 23:23
Thank you so much for your thoughtful and detailed feedback — I really appreciate it! ❤️
It’s great to hear that you took the time to test the EA properly and that both your demo and live results have been positive so far. the upcoming versions will bring even more exciting features and smarter improvements 🚀
Fabio Quantumless
307
Fabio Quantumless 2025.10.14 11:44 
 

I’ve been using this EA for a while now and I have to say — it’s easily one of the best experiences I’ve ever had on the MQL5 marketplace. The developer is not only extremely professional but also a genuinely kind and supportive person. He truly stands out as a rare pearl in this space. What really impressed me is how he provides personal settings for each user, carefully tuning the EA based on individual goals and broker conditions. He knows exactly how different brokers work, which makes a huge difference in performance and consistency. The support is simply amazing — fast, detailed, and always helpful. You can feel that he actually cares about his users’ success, not just selling a product. So far, this has been the best experience I’ve had in the entire MQL5 marketplace. I 100% recommend both the EA and the developer — true professionalism and passion combined!

OMG FZE LLC
64718
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.17 23:22
Your feedback gives me even more motivation to keep improving and pushing the limits.
Thanks again for your trust and support — it’s a real pleasure to have you in the community ❤️
rojith
121
rojith 2025.10.13 02:49 
 

I just bought and used it for three week - one word, great. And as expected good support from developer to start using it. Thanks. Highly appreciate Huseyin Furkan Ozturk for your real time support.

OMG FZE LLC
64718
Antwort vom Entwickler Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.13 16:09
Glad I could help. I hope you make all the profits you're hoping for ❤️
123
