Balanced Price Range BPR

BPR（Balanced Price Range）指标是一款先进的技术分析工具，专为遵循ICT（Inner Circle Trader）概念和Smart Money策略的交易者设计。

🎯 什么是平衡价格区间（BPR）？

在ICT方法论中，当价格在一个方向上快速移动时，会形成平衡价格区间，创造出一种不平衡（imbalance）。这种不平衡在趋势延续之前通常会被重新审视。这些区域代表着流动性未被正确分配的市场低效区，使其成为潜在回调和交易设置的关键区域。

BPR由两个相反的公允价值缺口（FVG）重叠形成：

  • 看涨BPR：看跌FVG之后紧跟看涨FVG的重叠区域
  • 看跌BPR：看涨FVG之后紧跟看跌FVG的重叠区域

✨ 主要功能

🔹 自动检测BPR

无需手动标记不平衡区域；指标会自动识别并在图表上高亮显示。

🔹 Smart Money足迹识别

识别价格可能回调并重新平衡流动性的区域，从而实现高概率入场。

🔹 可自定义灵敏度

调整检测参数（0-25），以匹配您偏好的交易风格和市场条件。

🔹 缓解管理

指标会自动确定BPR何时被价格"缓解"（失效），并可选择显示或隐藏已缓解的区域。

🔹 中点线

可选显示每个BPR区域的中点，通常用作精确的入场点位。

🔹 方向箭头

可视化箭头，指示BPR形成后预期的价格走向。

🔹 警报系统

当新的BPR形成或被缓解时，接收自动警报通知。


推荐产品
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
指标
Basic information. To perform its work, the indicator takes data on volumes from a lower timeframe, builds Market Profiles for a higher timeframe and a histogram for the current timeframe. The indicator starts in several stages. In this case, messages like: "Build Source & Target TF. Step: …" are output to the log. The process can be accelerated by changing the input parameter Milliseconds between steps - the initialization speed. The final value of this parameter is always individual and is set
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
指标
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator (MetaTrader 5)   Product Description  4xZeovo is a powerful trading indicator system monitoring 24/7 financial markets. Metatrader5 tool designed to find the best buying/selling opportunities and notifies the user.    Making life easy for traders in helping with the two most difficult decisions with the use of advanced innovate trading indicators aiming to encourage users to hold the winning positions and take profit at the best times.    Equipped with a unique tra
Silver Zebra Trading System
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Silver Zebra Trading System - Uncover Market Momentum Unlock a powerful new way to visualize market trends and momentum with the Silver Zebra Trading System. This unique MetaTrader 5 indicator is designed to give you a clear and immediate understanding of market dynamics, helping you make more informed trading decisions. For just $30, you can add this indispensable tool to your trading arsenal. What is the Silver Zebra Trading System? The Silver Zebra Trading System is a sophisticated indicator
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
指标
With Renko Plus you can use the features in the Indicator functionality, just add it to the Metatrader5 chart.             The Renko chart is a type of chart, developed by the Japanese, that is constructed using price movement rather than standardized prices and time intervals like most charts. It is believed to be named after the Japanese word for bricks, "renga", as the graphic looks like a series of bricks.             A new brick is created when the price moves a specified pri
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
指标
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator LBR Oscillator 是经典 3/10 Oscillator 的增强版本，该指标由专业交易员 Linda Raschke 广泛使用并推广。 该指标严格遵循 Linda Raschke 使用的原始标准参数：3 周期和 10 周期移动平均线，以及 16 周期信号线，专注于动量读取和市场节奏变化。 概念基础 – Linda Raschke 如何使用 3/10 Oscillator Linda Raschke 将 3/10 Oscillator 作为动量确认工具，而不是简单的自动信号生成器。 主要用途包括： 识别动量的加速与减速 确认趋势中的回调 预判市场短期方向变化 与价格行为、移动平均线和趋势背景结合使用 重点在于柱状图的行为、斜率和方向变化，而不仅仅是机械式的交叉。 柱状图表示快速均线（3 周期）与慢速均线（10 周期）之间的差值： 高于零表示看涨动量 低于零表示看跌动量 柱体的扩展或收缩显示动量的增强或减弱。 高级配色系统（Visual Clarity Mode） 为了提升视觉可读性，增加了智能配色模式： 零轴配
PZ Lopez Trend MT5
PZ TRADING SLU
指标
该指标通过忽略突然的波动和市场噪音，以无与伦比的可靠性跟踪市场趋势。它被设计用于趋势交易日内图表和较小的时间范围。其获胜率约为85％。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 查找超卖/超买情况 随时享受无噪音交易 避免在盘中图表中被鞭打 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 该指标适用于低时限交易，因为它通过降低平均价格周围的市场噪音而忽略了突然的价格飙升或修正。 该指标根本不需要优化 它实现了一个多时间仪表板 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为不可重涂和不可重涂 该指标实现了适合于较小时间范围的趋势跟踪方向，该趋势可以渗透到较高时间范围内的非常长的趋势中，从而扩大了您的收益。 指标剖析 指标显示一条彩色的线，周围环绕着一个价格带。彩色线是有价证券的平均价格，而价格带表示超买/超卖水平。如果平均价格为蓝色，则您应该在市场没有超买的情况下寻找多头交易；如果平均价格为红色，则应该在市场没有超卖的情况下寻找空头交易。 指标的趋势变化并不表示立即进行交易或完成相反交易的信号！这些频段用于计时。 技术信息 指标的评估
Visual Oceans Gate Stochastic Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Welcome to the Ocean's Gate Stochastic Indicator! Note: This indicator is not optimized by default—it has been crafted for you to tweak and optimize based on your unique trading style! Dive into precise decision-making with this advanced trading tool that harnesses the power of the stochastic oscillator. The Ocean's Gate Stochastic Indicator not only visualizes overbought and oversold conditions but also identifies critical crossovers, allowing you to anticipate market movements with confidence
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
指标
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
指标
Universal Soul Reaper is an atmospheric market-flow oscillator designed to interpret price behavior as a cycle of spiritual energy. Instead of reacting to raw price alone, it visualizes the state of the market’s soul —revealing when momentum is awakening, stabilizing, or fading. The indicator operates in a separate window and presents three interwoven entities: the Ectoplasmic Veil , the Spirit Boundary , and the Soul Core . Together, they form a living framework that helps traders sense pressu
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
指标
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
指标
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
Terra Infinity
Ivan Simonika
指标
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
指标
MercariaPattern1-2-3 відстежує рух ціни, знаходить трьоххвильові структури 1-2-3 та підсвічує момент, коли сценарій підтверджується пробоєм ключового рівня. MercariaPattern1-2-3 tracks price movement, detects three-leg 1-2-3 structures and highlights the moment when the scenario is confirmed by a key level breakout. Індикатор збирає локальні свінги в компактну фігуру 0–1–2–3 , чекає підтвердженого пробою та будує стрілку входу з готовими рівнями SL/TP. The indicator combines local swings into a
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
指标
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Swing Tracer
Ely Alsedy
5 (1)
指标
it depends on ATR period to get swing points to help make better trading decisions  blue dot and red dot is the default color scheme of course you can change it later if you'd like  you can change the following : ATR PERIOD  sending notifications number of times to send notifications  sending notifications to your smart phone that's it very simple to use just drag and drop and follow the trend 
Cosmic Scalper
Pieter Gerhardus Van Zyl
指标
Cosmic Scalper – MT5 A multi-layer momentum engine designed to track short-, medium- and long-range volatility shifts. It plots three pairs of dynamic trend lines: Cosmic Pulses (bullish drift) and Nebula Surges (bearish drift). These lines adjust using ATR-based quantum ranges, galactic high/low scans, and trend-biased filtering. When strength conditions align, the indicator prints Nova Buy or Supernova Sell dots, factoring wick structure, volatility bursts, candle body expansion, future midpo
Advanced Bollinger Bands Scanner MT5
Amir Atif
指标
40% off. Original price: $50 Advanced Bollinger Bands Scanner is a multi symbol multi timeframe Bollinger bands dashboard that monitors and analyzes the Bollinger Bands indicator from one chart. This panel scans the Bollinger bands indicator in up to 28 configurable instruments and 9 timeframes for price overbought/oversold, price consolidation (Bollinger bands squeeze), and consolidation breakout (squeeze break)  with a deep scan feature to scan all market watch symbols (up to 1000 instrument
Dynamic sinusoidal cycle projection
Massimiliano Zin
指标
Dynamic Sinusoidal Cycles Projection by TradingCrossover Dynamic Sinusoidal Cycles Projection è un indicatore per MetaTrader 5 che visualizza cicli di mercato in una finestra separata, sviluppato da TradingCrossover. Basato su cinque periodi ciclici (10, 32, 64, 128 e 256 barre), offre un’analisi meccanica dei movimenti di mercato con proiezioni sinusoidali. Caratteristiche principali : Cinque periodi ciclici : Analizza il mercato con cicli di diversa lunghezza, attivabili singolarmente. Proiez
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
指标
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Trend pointer mt5
Andrey Kozak
指标
An indicator for accurately determining price reversal points on all timeframes and all currency pairs. With the help of technical analysis of the market and mathematical diagnostic models, this indicator determines the price reversal points and the current trend direction with great efficiency. The indicator displays this information on the chart in the form of arrows and lines. The arrows show the trend reversal points and the lines show the current trend direction. INDICATOR trades in real t
Fractal Model
Barend Paul Stander
指标
Fractal Model Indicator for Metatrader , meticulously crafted around the renowned Fractal Model by TTrades. This powerful tool empowers traders to navigate price action with precision, leveraging multi-timeframe analysis to anticipate momentum shifts, swing formations, and trend continuations. Designed for MetaTrader , the Fractal Model Indicator combines advanced algorithmic insights with customizable features, making it an essential addition for traders seeking to capitalize on expansive mar
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
指标
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Stochastic Advanced MT5
Siarhei Vashchylka
指标
The " Stochastic Advanced " indicator displays the signals of the 'Stochastic" indicator directly on the chart without the presence of the indicator itself at the bottom of the screen. The indicator signals can be displayed not only on the current timeframe, but also on a timeframe one level higher. In addition, we have implemented a filter system based on the Moving Average indicator. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Displaying the signals of the "Stoch
Fractal 358 Plus
Renato Fridschtein
指标
Fractal 358 Plus is a predictive indicator that provides the clearest sight of price movements. Identifying graphic patterns such as Caixote (Crate), Pivot and Inside Candle , it shows entries and exits spots, as well as threats to your trades in the markets. It comes ready to use with B3 Mini Index (WIN$ series) and can be adjusted to use with any asset and timeframe. Fractal 358 unravels price movement Based on the Fibonacci sequence, Fractal 358 is a new and different way of reading and und
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
指标
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. The indicator parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period Macd
ATR HeikenAshi by Gerega
Illia Hereha
指标
The ATR Indicator Based on Heiken Ashi is a unique volatility analysis tool that combines the Average True Range (ATR) with Heiken Ashi candlestick calculations to provide a smoother and more reliable measure of market volatility. Unlike the traditional ATR, which uses standard candlesticks, this indicator applies the Heiken Ashi formula to filter out market noise and deliver a clearer volatility signal. Key Features: • ATR Calculation Based on Heiken Ashi Candlesticks – Offers a more stable v
FREE
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
指标
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Mario Order Blocks
Sandeep Kumar Tiwary
指标
Mario Order Block Indicator Overview The Professional Order Block Indicator is an advanced technical analysis tool that automatically identifies and displays institutional order blocks on your chart. Based on smart money concepts, this indicator helps traders identify high-probability support and resistance zones where institutional traders have placed significant orders. Key FeaturesAutomatic Order Block Detection Identifies bullish and bearish order blocks based on pivot point analysis Uses so
RSI con Bollinger Bands
Antonello Belgrano
指标
RSI Indicator with Bollinger Bands: Maximize Your Win Rate with Precision and Advanced Trading Strategies Take your trading to the next level with the RSI Indicator combined with Bollinger Bands. Customize the RSI period, band moving average, and deviation to tailor the indicator to your unique strategies. Upon request, we also offer the possibility to customize or create bespoke indicators to best meet your trading needs.
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (57)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
指标
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
指标
下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
指标
ACB Breakout Arrows 指标通过检测特殊的突破形态，提供市场中的关键入场信号。该指标持续扫描图表中的价格动量，在价格出现重大变动前，提前提供精确的入场信号。 点击此处获取多品种多周期扫描器 - ACB Breakout Arrows MT5 扫描器 主要特点 指标自动提供止损和止盈价格。 内置多周期扫描仪仪表盘，可追踪所有时间周期的突破信号。 适用于日内交易者、波段交易者和剥头皮交易者。 优化算法提升信号精度。 特别设置的快速盈利线用于无亏损移动或短线目标。 支持胜率、盈亏比、平均利润等绩效分析指标。 无重绘，信号可靠。 交易确认 - 可使用 ACB Trade Filter 指标 来过滤低概率的交易信号。 强烈买入： 向上箭头 + 绿色柱状图 + 多头趋势。 强烈卖出： 向下箭头 + 红色柱状图 + 空头趋势。 当柱状图为灰色且趋势为震荡时，应避免交易。 （可选） -  使用  KT 支撑阻力水平指标  避免在重要支撑/阻力位附近入场。这类交易可能迅速变成亏损。 “一个成功交易者的目标是做出最好的交易。金钱只是附属。” —— 亚历山大·埃尔德 输入参数 历史
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
指标
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
指标
TREND FLOW PRO 可帮助识别市场真正发生方向变化的位置。该指标可标示趋势反转，以及大型市场参与者再次进场的区域。 图表上的 BOS 标记代表真实的趋势转换和高时间周期的关键水平。指标数据不重绘，并在每根K线收盘后保留在图表上。 指标主要元素： BOS FLOW —— 趋势波动与真实的趋势变化，代表大型市场参与者的进场，并确认其存在（以数字标注）。 BOS FILL —— 按趋势方向对K线进行着色。 标示“大型玩家”的进场位置以及趋势发生变化的区域。 信号级别： BOS —— 强度未明确的参与者进场（通常是主趋势中的一次回调）。 Move SL —— 直观展示大型参与者如何移动其持仓，可作为交易者调整止损的参考。 Super BOS —— 优先级高于普通 BOS 的大型参与者进场。在某些情况下，当出现确认信号时，BOS 可升级为 Super BOS，指标会通过颜色变化进行提示。 Mega BOS —— 最大级别市场参与者的关键水平，具备扭转趋势方向的能力。 Mega BOS moved —— Mega BOS 持仓的移动，以及其在市场中主导地位的确认。 STRUCTURE —
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
指标
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
Meravith Auto 是 Meravith 交易系统的自动化版本。 该指标由趋势线组成，趋势线会改变颜色。处于多头状态时为绿色，处于空头状态时为红色。这是趋势支撑线。还有一条流动性线，在该位置多头成交量与空头成交量相等。三重多头偏差线。三重空头偏差线。紫色和蓝色的点用于表示大成交量。紫色点表示成交量高于平均成交量两个偏差，蓝色点表示两个偏差。 如何使用？ 多头趋势线加上位于趋势线之上的流动性，表示多头趋势。我们预期市场将向上运行，开立多头仓位。 空头趋势线加上位于趋势线之下的流动性，表示空头趋势。我们预期市场将向下运行，开立空头仓位。 可根据您的选择与其他指标结合使用。 可用于任何交易品种和任何时间周期。 由于不同经纪商提供的成交量不同，您可能会看到不同的结果。 由于成交量更大，建议选择规模较大的经纪商。 自动版和手动版有什么区别？ 在手动版本中，我们根据高点和低点评估趋势，因此也会提供市场成交量枯竭的水平。 在自动版本中，使用的是一个会在不同市场阶段发生变化的周期。该周期在高波动时较短，在低波动时较长。这里没有枯竭水平，因为分析的不是趋势，而是周期。这也是使用偏差的原因。默认显
筛选:
无评论
回复评论