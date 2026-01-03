Balanced Price Range BPR
- 指标
- Melaine Friedel Dominique Soglo
- 版本: 1.10
- 激活: 5
BPR（Balanced Price Range）指标是一款先进的技术分析工具，专为遵循ICT（Inner Circle Trader）概念和Smart Money策略的交易者设计。
🎯 什么是平衡价格区间（BPR）？
在ICT方法论中，当价格在一个方向上快速移动时，会形成平衡价格区间，创造出一种不平衡（imbalance）。这种不平衡在趋势延续之前通常会被重新审视。这些区域代表着流动性未被正确分配的市场低效区，使其成为潜在回调和交易设置的关键区域。
BPR由两个相反的公允价值缺口（FVG）重叠形成：
- 看涨BPR：看跌FVG之后紧跟看涨FVG的重叠区域
- 看跌BPR：看涨FVG之后紧跟看跌FVG的重叠区域
✨ 主要功能
🔹 自动检测BPR
无需手动标记不平衡区域；指标会自动识别并在图表上高亮显示。
🔹 Smart Money足迹识别
识别价格可能回调并重新平衡流动性的区域，从而实现高概率入场。
🔹 可自定义灵敏度
调整检测参数（0-25），以匹配您偏好的交易风格和市场条件。
🔹 缓解管理
指标会自动确定BPR何时被价格"缓解"（失效），并可选择显示或隐藏已缓解的区域。
🔹 中点线
可选显示每个BPR区域的中点，通常用作精确的入场点位。
🔹 方向箭头
可视化箭头，指示BPR形成后预期的价格走向。
🔹 警报系统
当新的BPR形成或被缓解时，接收自动警报通知。