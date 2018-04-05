Vortex Turbo EA
- Stanislav Tomilov
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“
Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte für Gold (XAUUSD(GOLD)) entwickelt und nutzt ein kontrolliertes Martingal- und Durchschnittsbildungsraster. Jede Position ist durch einen integrierten Stop-Loss vollständig abgesichert – für ein perfektes Gleichgewicht zwischen Stärke, Präzision und Sicherheit.
Das ist sehr wichtig! Bitte schreiben Sie mir nach dem Kauf des Experten eine private Nachricht. Ich schicke Ihnen dann eine Anleitung mit allen notwendigen Empfehlungen.
Die ersten 20 Exemplare sind für 375 $ erhältlich, danach kostet es 455 $ (Endpreis 1999 $).
Beim Kauf des Vortex Turbo Expert Advisors erhalten Sie die Möglichkeit, eine kostenlose Lizenz für einen meiner anderen EAs zu erhalten , die mit drei Handelskontonummern Ihrer Wahl verknüpft ist (Bonus-Experten werden direkt als Datei im .ex-Format gesendet).
Kerntechnologien
Dreischichtige neuronale Logik – integriert Momentumerkennung, Volatilitätsabbildung und adaptive Filterung, um kurzfristige Chancen und Mikrobewegungen im Goldpreis zu erkennen, bevor sie sich im Chart abzeichnen.
Echte Multi-Layer-Scalping-Engine – basierend auf einem Scalping-Framework für XAUUSD, das Controlled Averages und eine Measured Martingale-Struktur kombiniert, um das Erholungspotenzial zu maximieren und gleichzeitig strategische Disziplin zu wahren.
Definierter Risikoschutz – obwohl das System Durchschnittsbildung und Martingal-Logik nutzt, ist jede Position durch einen klar definierten Stop-Loss abgesichert. Die Stop-Loss-Abstände sind relativ groß, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten und den Positionen in volatilen Marktphasen ausreichend Spielraum zu geben.
Automatisch anpassbare Filter – der Experte passt seine internen Parameter kontinuierlich an Veränderungen der Liquidität, Volatilität und Sitzungsdynamik an und gewährleistet so eine optimale Performance in allen Marktphasen.
Plug-and-Play-Konfiguration – beinhaltet voroptimierte Risikoprofile und vereinfachte Benutzerparameter.
Was macht Vortex Turbo einzigartig?
Anders als seine Vorgänger ist Aura Ultimate nicht einfach nur eine verbesserte Version – es ist ein neues neuronales Framework , das von Grund auf neu entwickelt wurde, um das Marktverhalten durch Mustererkennung in verschiedenen Kontexten zu erfassen .
|Kernfokus
|Hochentwickelte neuronale Scalping-Intelligenz, die darauf ausgelegt ist, kurzfristige Bewegungen und Mikrotrends bei XAUUSD auszunutzen , unter Verwendung von kontrolliertem Durchschnitting und einer moderierten Martingalstruktur für eine effiziente Positionswiederherstellung.
| Architektur
| Ein mehrschichtiges hybrides neuronales Ensemble, das Deep Learning, Mustererkennung und Volatilitätskartierung kombiniert, um ein präzises und adaptives Handelstiming zu erreichen.
| Strategie-Engine
| Ein Dual-Core-Scalping-System, das gleichzeitig mit einer mehrstufigen Risikokontrolle arbeitet – wobei sich derzeit ein dritter adaptiver Modus in der Entwicklung befindet, um die Einstiegsgenauigkeit und die Logik zur Handelswiederherstellung weiter zu verbessern.
| Marktumfang
| Optimiert für Gold (XAUUSD ) , passt sich dynamisch an unterschiedliche Volatilitätsregime an – von ruhigen, engen Handelsspannen bis hin zu Phasen scharfer Ausbrüche.
| Risikokontrolle
| Jeder Trade ist durch einen festen Stop-Loss abgesichert , um den Kapitalschutz zu gewährleisten. Obwohl der Expert Advisor (EA) Durchschnittsbildung und Martingale-Mechanismen nutzt , sind die Stop-Loss-Abstände bewusst größer gewählt , um den Trades in volatilen Marktphasen den nötigen Spielraum zu geben.
| Selbstoptimierung
| Ein kontinuierlicher Selbstlernmechanismus passt interne Parameter entsprechend den Veränderungen von Liquidität, Volatilität und Sitzungsaktivität an und gewährleistet so Stabilität und Konsistenz über die Zeit.
| Ausführungsgeschwindigkeit
| Ultraleichte, asynchrone Architektur, entwickelt für hohe Ausführungsgeschwindigkeit und Stabilität.
| Flexibilität
| Vordefinierte Risikoprofile (konservativ, ausgewogen, aggressiv) ermöglichen es Händlern, die Logik von Vortex Turbo an jeden Handelsstil oder Kapitalmanagementplan anzupassen.
| Integrationsbereit
|Ein zukunftssicheres neuronales Framework, das darauf ausgelegt ist, neue Vorhersageschichten, Volatilitätsmodelle und externe KI-Module im Zuge ihrer Weiterentwicklung zu integrieren.
| Transparenz
|Jede Handelsentscheidung wird protokolliert und nachvollziehbar – keine versteckte Logik, nur überprüfbare neuronale Analysen und Echtzeit-Transparenz im Handel.
Vortex Turbo ist auf langfristige, zuverlässige Leistung ausgelegt und basiert auf neuronalen Netzwerkalgorithmen. Sein innovatives Design schließt riskante Strategien aus und macht es somit zu einer sicheren Option für den automatisierten Handel.
Info:
- Aktuelle Handelspaare : XAUUSD(GOLD)
- Zeitraum: H1
- Empfohlene Mindesteinlage: 1000 $ und mehr
- Mindesthebel 1:30 (nur für Handel mit geringem Risiko)
- Empfohlene Hebelwirkung : 1:100 und höher
- Funktioniert mit jedem Broker, wobei ein ECN-Broker mit niedrigen Spreads empfohlen wird.
Merkmale:
- Feste Stop-Loss- und Take-Profit-Begrenzungen für jeden Trade
- Stabile Ergebnisse mit 99,9 % qualitativ hochwertigen Angeboten
- Funktioniert bei den meisten Brokern, erzielt aber die besten Ergebnisse mit ECN-Brokern mit niedrigem Spread, da diese eine höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit bieten.
- Einfach zu installieren und zu verwenden
- Entspricht den FIFO-Regeln
Wichtige Hinweise vor dem Kauf:
- Ein Stop-Loss ist ein normaler und wesentlicher Bestandteil der Strategie – er ist kein Fehler. Das System verwendet ein Martingale-Grid, jedoch ein begrenztes und vollständig abgesichertes: Es werden zwar zusätzliche Positionen eröffnet, das Grid ist aber gedeckelt und kontrolliert, das Risiko wird gemanagt und das Konto ist nicht wie bei klassischen Martingale-Systemen einem unbegrenzten Drawdown ausgesetzt.
- Wer also erwartet, ohne jegliche Stop-Loss-Orders handeln zu können, für den ist dieser Expert Advisor (EA) nicht geeignet. Verluste sind unvermeidbar – das gehört zum sicheren Grid-Trading mit Stop-Loss-Schutz dazu.
- Die Leistung sollte immer über einen ganzen Monat oder länger beurteilt werden , nicht anhand einiger weniger Tage.
- Kurzfristige Verluste oder Handelspausen von 2-3 Tagen sind normal; der Expert Advisor (EA) hat Phasen ohne Transaktionen – dies ist beabsichtigt. Er wartet ab, wenn das Modell Unsicherheit oder eine instabile Marktstruktur erkennt.
- Es ist wichtig, sich auf reale Signale zu verlassen, nicht auf Backtests . Der Strategietester dient ausschließlich der Optimierung, nicht der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse.
- Bei mittlerem Risiko beträgt die empfohlene Mindesteinlage 1.000 US-Dollar.
- Es gibt keinen Online-Support. Ich antworte innerhalb von 24 Stunden. An Wochenenden kann es zu Verzögerungen von bis zu 48 Stunden kommen. Wenn Sie also Online-Support in Echtzeit benötigen, kann ich diesen leider nicht anbieten.
Preispolitik:
Die Anzahl der zum Verkauf stehenden Exemplare wird begrenzt sein, um die Exklusivität des Experten zu wahren!
Risikohinweis: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Kein Handelssystem ist vor Verlusten gefeit. Backtests und historische Wertentwicklungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an und testen Sie den Expert Advisor (EA) vor dem Live-Einsatz im Demokonto.