Vortex Turbo EA

Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“



Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte für Gold (XAUUSD(GOLD)) entwickelt und nutzt ein kontrolliertes Martingal- und Durchschnittsbildungsraster. Jede Position ist durch einen integrierten Stop-Loss vollständig abgesichert – für ein perfektes Gleichgewicht zwischen Stärke, Präzision und Sicherheit.

Das ist sehr wichtig! Bitte schreiben Sie mir nach dem Kauf des Experten eine private Nachricht. Ich schicke Ihnen dann eine Anleitung mit allen notwendigen Empfehlungen.

Die ersten 20 Exemplare sind für 375 $ erhältlich, danach kostet es 455 $ (Endpreis 1999 $). Beim Kauf des Vortex Turbo Expert Advisors erhalten Sie die Möglichkeit, eine kostenlose Lizenz für einen meiner anderen EAs zu erhalten , die mit drei Handelskontonummern Ihrer Wahl verknüpft ist (Bonus-Experten werden direkt als Datei im .ex-Format gesendet). Bedingungen bitte per Privatnachricht anfragen https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685

Hier finden Sie die Live-Ergebnisse: Normales Risiko https://www.mql5.com/en/signals/2351471 10.000 $ Echtgeldkonto https://www.mql5.com/en/signals/2345752 ICMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2345754 Bitte fordern Sie den Link zum MyFx-Buchsignal per Privatnachricht an (er kann hier nicht veröffentlicht werden). HANDBUCH (Anleitung)

Kerntechnologien

Dreischichtige neuronale Logik – integriert Momentumerkennung, Volatilitätsabbildung und adaptive Filterung, um kurzfristige Chancen und Mikrobewegungen im Goldpreis zu erkennen, bevor sie sich im Chart abzeichnen. Echte Multi-Layer-Scalping-Engine – basierend auf einem Scalping-Framework für XAUUSD, das Controlled Averages und eine Measured Martingale-Struktur kombiniert, um das Erholungspotenzial zu maximieren und gleichzeitig strategische Disziplin zu wahren. Definierter Risikoschutz – obwohl das System Durchschnittsbildung und Martingal-Logik nutzt, ist jede Position durch einen klar definierten Stop-Loss abgesichert. Die Stop-Loss-Abstände sind relativ groß, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten und den Positionen in volatilen Marktphasen ausreichend Spielraum zu geben. Automatisch anpassbare Filter – der Experte passt seine internen Parameter kontinuierlich an Veränderungen der Liquidität, Volatilität und Sitzungsdynamik an und gewährleistet so eine optimale Performance in allen Marktphasen. Plug-and-Play-Konfiguration – beinhaltet voroptimierte Risikoprofile und vereinfachte Benutzerparameter.



Was macht Vortex Turbo einzigartig?