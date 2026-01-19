Prizmal Logic

Live-Trading-Signal

https://www.mql5.com/de/signals/2353471



Dieser Expert Advisor basiert auf einer regelbasierten Handelsstrategie.

Die Strategie ist darauf ausgelegt, spezifische Marktbedingungen zu identifizieren, anstatt dauerhaft im Markt aktiv zu sein.



Das System analysiert das Preisverhalten, Volatilitätsmerkmale und zeitliche Faktoren.

Diese Elemente werden verwendet, um zu bestimmen, ob die aktuellen Marktbedingungen eine Teilnahme rechtfertigen.



Trades werden nur eröffnet, wenn mehrere vordefinierte Kriterien gleichzeitig erfüllt sind.

Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, bleibt der Expert Advisor inaktiv.



Infolgedessen ist die Handelsaktivität nicht gleichmäßig.

Es kann Phasen geben, in denen überhaupt keine Trades eröffnet werden.

Dies kann ganze Handelstage ohne Positionen einschließen.



Gleichzeitig kann das System in geeigneten Marktphasen mehrere Trades innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums ausführen.

Dieses Verhalten ist beabsichtigt und spiegelt die interne Struktur der Strategie wider.



Inaktive Phasen zeigen an, dass die Marktbedingungen herausgefiltert werden.

Eine erhöhte Aktivität signalisiert, dass der Markt dem operativen Modell der Strategie entspricht.



Das Risikomanagement ist direkt in die Handelslogik integriert.

Jeder Trade wird mit vordefinierten Schutzparametern eröffnet.

Das System vermeidet Techniken, die auf Positionsakkumulation oder unkontrollierter Exposition basieren.



Dieser Expert Advisor richtet sich an Nutzer, die verstehen, dass Beständigkeit im automatisierten Handel aus einer disziplinierten Auswahl von Bedingungen resultiert und nicht aus permanenter Aktivität.

Geduld in ruhigen Phasen und die Akzeptanz einer variablen Handelsfrequenz sind wesentliche Bestandteile der vorgesehenen Nutzung.

Hauptmerkmale

Verwendet keine risikoreichen Handelstechniken wie Martingale, Grid oder Positions-Averaging

Erlaubt bis zu 1 offene Positionen gleichzeitig

Jeder Trade ist durch einen vordefinierten Stop-Loss geschützt

Entwickelt für den einfachen Betrieb mit Standardeinstellungen

Integriert Zeit- und Nachrichtenfilter, um das Risiko in Zeiten abnormalen Preisverhaltens, einschließlich scharfer Bewegungen und Gaps, zu reduzieren

Unterstützt Break-Even-Funktionalität zum Schutz von Gewinnen, sobald sich ein Trade vorteilhaft entwickelt

Unterstützt Trailing-Stop-Funktionalität, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Markt bewegt

Vollautomatischer Expert Advisor (EA)

Empfehlungen Handelspaar: XAUUSD Zeitrahmen: M15 Mindesteinzahlung: 500 USD Hebelwirkung: 1:30 oder höher Handelsmodus: Hedging / Netting Kontotyp: Standard, ECN, Raw, Cent, Micro Kontowährung: USD, EUR, GBP, JPY, CAD, usw. (Jede Hauptwährung und die meisten anderen) Signal-Risiko: 0.015 Risikoniveaus Erwarteter Drawdown 0.01 15% 0.02 25% 0.03 35%

PrizmaL: Wenn Trading zur Kunst wird

Die Entwicklung eines Trading-Roboters ähnelt dem Komponieren einer Sinfonie oder dem Schreiben eines Romans.

Man kann nicht einfach Noten verstreuen – Harmonie ist essenziell.

Genau so wird die PrizmaL-Serie gefertigt.



Dies ist nicht bloß eine Sammlung von Indikatoren, sondern eine ganzheitliche Philosophie.

Ich widme Monate der Analyse, dem Testen und der Verfeinerung, um sicherzustellen, dass Sie ein Produkt erhalten, bei dem jedes Detail zur Gesamtstabilität des Systems beiträgt.



Mein Ansatz ist nicht theoretisch; er ist kampferprobt.

Das Fundament dieser Serie wurde durch eine Strategie gelegt, die Silbermedaillengewinner der legendären MQL5 Automated Trading Championship 2008 wurde und über 1.500% Gewinn in nur drei Monaten erzielte.

Heute nutze und entwickle ich diese gleichen Erfolgsprinzipien weiter und biete Ihnen Werkzeuge an, die mit Respekt sowohl für den Markt als auch für Ihr Kapital gebaut sind.



Preisgestaltung und Vertrieb

Aktueller Ausgabepreis: $799



Dieser Expert Advisor folgt einem gestuften Preismodell.

Der Preis wird schrittweise angepasst, während der Vertrieb fortschreitet.



Es wird ein kontrolliertes Vertriebsmodell angewendet.

Die Anzahl der verteilten Kopien ist absichtlich begrenzt, um die potenziellen Auswirkungen einer übermäßigen Strategiekonzentration im Markt zu reduzieren und stabile Ausführungsbedingungen zu bewahren.



Der endgültige Zielpreis für diesen Expert Advisor beträgt $2499

Warnung

Dieser Expert Advisor wird ausschließlich über die MQL5-Website vertrieben.

Dritte, die behaupten, mich zu vertreten oder diesen EA außerhalb der offiziellen MQL5-Plattform anbieten, sind nicht autorisiert. Bitte blockieren und melden Sie solche Kontakte als Spam.

Käufe, die nicht über die MQL5-Website getätigt werden, können nicht autorisierte oder modifizierte Versionen beinhalten.

Diese Versionen funktionieren möglicherweise nicht wie beabsichtigt und sind nicht für Updates oder offiziellen Support berechtigt.

Haftungsausschluss

Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken. Die vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

Der Expert Advisor wird "wie besehen" bereitgestellt, und der Benutzer ist für ein angemessenes Risikomanagement verantwortlich.

