Prizmal Logic

Live-Trading-Signal
Öffentliche Echtzeitüberwachung der Handelsaktivität:
https://www.mql5.com/de/signals/2353471

Offizielle Informationen
Verkäuferprofil
Offizieller Kanal

Benutzerhandbuch
Einrichtungsanweisungen und Nutzungshinweise:
Benutzerhandbuch öffnen


Dieser Expert Advisor basiert auf einer regelbasierten Handelsstrategie.
Die Strategie ist darauf ausgelegt, spezifische Marktbedingungen zu identifizieren, anstatt dauerhaft im Markt aktiv zu sein.

Das System analysiert das Preisverhalten, Volatilitätsmerkmale und zeitliche Faktoren.
Diese Elemente werden verwendet, um zu bestimmen, ob die aktuellen Marktbedingungen eine Teilnahme rechtfertigen.

Trades werden nur eröffnet, wenn mehrere vordefinierte Kriterien gleichzeitig erfüllt sind.
Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, bleibt der Expert Advisor inaktiv.

Infolgedessen ist die Handelsaktivität nicht gleichmäßig.
Es kann Phasen geben, in denen überhaupt keine Trades eröffnet werden.
Dies kann ganze Handelstage ohne Positionen einschließen.

Gleichzeitig kann das System in geeigneten Marktphasen mehrere Trades innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums ausführen.
Dieses Verhalten ist beabsichtigt und spiegelt die interne Struktur der Strategie wider.

Inaktive Phasen zeigen an, dass die Marktbedingungen herausgefiltert werden.
Eine erhöhte Aktivität signalisiert, dass der Markt dem operativen Modell der Strategie entspricht.

Das Risikomanagement ist direkt in die Handelslogik integriert.
Jeder Trade wird mit vordefinierten Schutzparametern eröffnet.
Das System vermeidet Techniken, die auf Positionsakkumulation oder unkontrollierter Exposition basieren.

Dieser Expert Advisor richtet sich an Nutzer, die verstehen, dass Beständigkeit im automatisierten Handel aus einer disziplinierten Auswahl von Bedingungen resultiert und nicht aus permanenter Aktivität.
Geduld in ruhigen Phasen und die Akzeptanz einer variablen Handelsfrequenz sind wesentliche Bestandteile der vorgesehenen Nutzung.


Hauptmerkmale

  • Verwendet keine risikoreichen Handelstechniken wie Martingale, Grid oder Positions-Averaging
  • Erlaubt bis zu 1 offene Positionen gleichzeitig
  • Jeder Trade ist durch einen vordefinierten Stop-Loss geschützt
  • Entwickelt für den einfachen Betrieb mit Standardeinstellungen
  • Integriert Zeit- und Nachrichtenfilter, um das Risiko in Zeiten abnormalen Preisverhaltens, einschließlich scharfer Bewegungen und Gaps, zu reduzieren
  • Unterstützt Break-Even-Funktionalität zum Schutz von Gewinnen, sobald sich ein Trade vorteilhaft entwickelt
  • Unterstützt Trailing-Stop-Funktionalität, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Markt bewegt
  • Vollautomatischer Expert Advisor (EA)

Empfehlungen    
Handelspaar: XAUUSD
Zeitrahmen: M15
Mindesteinzahlung: 500 USD
Hebelwirkung: 1:30 oder höher  
Handelsmodus: Hedging / Netting  
Kontotyp: Standard, ECN, Raw, Cent, Micro  
Kontowährung: USD, EUR, GBP, JPY, CAD, usw. (Jede Hauptwährung und die meisten anderen)  
Signal-Risiko: 0.015  
     
Risikoniveaus Erwarteter Drawdown  
0.01 15%  
0.02 25%  
0.03 35%  

PrizmaL: Wenn Trading zur Kunst wird
Die Entwicklung eines Trading-Roboters ähnelt dem Komponieren einer Sinfonie oder dem Schreiben eines Romans.
Man kann nicht einfach Noten verstreuen – Harmonie ist essenziell.
Genau so wird die PrizmaL-Serie gefertigt.

Dies ist nicht bloß eine Sammlung von Indikatoren, sondern eine ganzheitliche Philosophie.
Ich widme Monate der Analyse, dem Testen und der Verfeinerung, um sicherzustellen, dass Sie ein Produkt erhalten, bei dem jedes Detail zur Gesamtstabilität des Systems beiträgt.

Mein Ansatz ist nicht theoretisch; er ist kampferprobt.
Das Fundament dieser Serie wurde durch eine Strategie gelegt, die Silbermedaillengewinner der legendären MQL5 Automated Trading Championship 2008 wurde und über 1.500% Gewinn in nur drei Monaten erzielte.
Heute nutze und entwickle ich diese gleichen Erfolgsprinzipien weiter und biete Ihnen Werkzeuge an, die mit Respekt sowohl für den Markt als auch für Ihr Kapital gebaut sind.


Preisgestaltung und Vertrieb
Aktueller Ausgabepreis: $799

Dieser Expert Advisor folgt einem gestuften Preismodell.
Der Preis wird schrittweise angepasst, während der Vertrieb fortschreitet.

Es wird ein kontrolliertes Vertriebsmodell angewendet.
Die Anzahl der verteilten Kopien ist absichtlich begrenzt, um die potenziellen Auswirkungen einer übermäßigen Strategiekonzentration im Markt zu reduzieren und stabile Ausführungsbedingungen zu bewahren.

Der endgültige Zielpreis für diesen Expert Advisor beträgt $2499


Warnung

  • Dieser Expert Advisor wird ausschließlich über die MQL5-Website vertrieben.
  • Dritte, die behaupten, mich zu vertreten oder diesen EA außerhalb der offiziellen MQL5-Plattform anbieten, sind nicht autorisiert. Bitte blockieren und melden Sie solche Kontakte als Spam.
  • Käufe, die nicht über die MQL5-Website getätigt werden, können nicht autorisierte oder modifizierte Versionen beinhalten.
  • Diese Versionen funktionieren möglicherweise nicht wie beabsichtigt und sind nicht für Updates oder offiziellen Support berechtigt.

Haftungsausschluss
Der Handel an den Finanzmärkten birgt Risiken. Die vergangene Wertentwicklung garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.
Der Expert Advisor wird "wie besehen" bereitgestellt, und der Benutzer ist für ein angemessenes Risikomanagement verantwortlich.

Weitere Produkte dieses Autors
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Experten
Live-Signal Finden Sie mehr hier:   https://www.mql5.com/de/users/prizmal/seller Bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten, Updates und Entwicklungen, indem Sie den offiziellen  PrizmaL-Kanal   abonnieren! Dieser Trading-Roboter ist speziell auf das Währungspaar NZDCAD abgestimmt und basiert auf einer Durchschnittsstrategie, die RSI und CCI als Hauptindikatoren verwendet. Jeder Trade wird mit dynamischen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus verwaltet, um das Risikomanagement und die Re
Monic
Vladimir Lekhovitser
3.25 (12)
Experten
Live-Signal Finden Sie mehr hier:   https://www.mql5.com/de/users/prizmal/seller Die Strategie verwendet einen Durchschnittshandelsansatz und stützt sich hauptsächlich auf den Stochastik-Oszillator und die Bollinger-Bänder als Hauptindikatoren. Sie implementiert konsequent dynamische Take-Profit- und Stop-Loss-Level für jeden Handel. Die Optimierung wurde mit 14 Jahren Daten (von 2010 bis 2024) auf dem IC Markets-Server mit einem Standard-Kontotyp durchgeführt. Empfehlungen: Währungspaar: A
FXChronos
Vladimir Lekhovitser
5 (2)
Experten
Live-Signal Finden Sie mehr hier:   https://www.mql5.com/de/users/prizmal/seller Dieser Handelsroboter wurde speziell entwickelt, um das Währungspaar CHF/JPY mit außergewöhnlicher Effizienz und Zuverlässigkeit zu handeln. Er verwendet fortschrittliche Risikomanagementtechniken, um Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Kapital zu schützen. Vordefinierte Stop-Loss- und Take-Profit-Parameter sind integraler Bestandteil seiner Strategie, sichern Gewinne und begrenzen potenzielle Verluste. I
Prodigy FX
Vladimir Lekhovitser
Experten
Live-Signal Bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten, Updates und Entwicklungen, indem Sie den offiziellen  PrizmaL-Kanal   abonnieren! Dieser Expert Advisor wurde für das Währungspaar CADCHF entwickelt und verwendet einen Durchschnittsansatz, der auf den Bollinger-Bändern als Hauptindikator basiert. Jede Position enthält adaptive Take-Profit- und Stop-Loss-Parameter zur Verbesserung des Risikomanagements und der Performance. Die Strategie wurde anhand von sechs Jahren historischer Dat
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension