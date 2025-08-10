Autorithm AI
• SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2)
• TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM)
• Wochenendschutzsystem
• ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren
• FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23)
• FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59)
• Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
• PreNewsStopMinutes: Vor Nachrichten Ereignissen nicht handeln (Minuten)
• PostNewsStopMinutes: Nach Nachrichten Ereignissen wieder handeln (Minuten)
• FilterLowImpactNews: Nachrichten mit geringer Auswirkung filtern
• FilterMediumImpactNews: Nachrichten mit mittlerer Auswirkung filtern
• FilterHighImpactNews: Nachrichten mit hoher Auswirkung filtern
• MonitoredCurrencies: Zu überwachende Währungen (Standard: USD, EUR, GBP, JPY, XAU)
• Dynamisches Trailing-System • EnableTrailingStop: Trailing Stop aktivieren
• TrailingTrigger: Gewinnschwelle zur Aktivierung (Pips)
• TrailingDistance: Abstand zum aktuellen Preis (Pips)
• Kapitalschutzschild • RiskPercentage: Kontorisiko pro Trade in Prozent (Standard: 1,0 %)
• UseAutoLotSizing: Automatische Lotberechnung aktivieren
• FixedLotSize: Feste Lotgröße bei deaktivierter automatischer Berechnung
• Marktvolatilitätsschutz • EnableVolatilityProtection: Handelsfilter basierend auf Volatilität aktivieren
• MaxVolumeMultiplier: Maximale Volumenspitze • MaxPriceChange: Maximal akzeptierte Preisänderung (Pips)
• VolumeLookbackPeriod: Analysezeitraum für Volumen (Kerzen) • MaxExecutionSlippage: Maximales Ausführungsslippage (Punkte)
• Erweitertes KI-Martingale-System • MartingaleProfitTargetPips: Gewinnziel zum Schließen aller Positionen (Pips)
• MartingaleLossTargetPips: Verlustgrenze zum Schließen aller Positionen (Pips)
• MartingaleMultiplier: Volumenerhöhungsfaktor für nachfolgende Orders
• MartingaleMaxOrders: Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Orders (3–8 empfohlen)
• MartingaleOrderSpacingPips: Abstand zwischen Martingale-Orders (Pips)
Wichtiger Hinweis zum Strategy Tester: Aufgrund technischer Einschränkungen von MetaTrader erlaubt die Umgebung des Strategy Testers keinen Internetzugang. Daher verwendet der EA beim Backtesting einen festen, vortrainierten Datensatz anstelle von Live-AI-Daten. Das bedeutet: • Die Backtest-Ergebnisse können bei verschiedenen Parameterkombinationen statisch oder identisch erscheinen. • Für die Nutzung der dynamischen und adaptiven KI-Funktionen ist der Live-Handel erforderlich.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ I’ve been using Autorithm AI for one week starting with a $500 on Vantage and Fusion Markets in actual live trading, and after moving it to a VPS, the results became even more stable and consistent. The EA performs best on the higher timeframe and follows the developer’s recommended setup perfectly. Fusion Markets provides more trade opportunities, and now I clearly understand why the author recommends specific brokers because execution quality genuinely affects results. I am running both the Alpha and Gamma strategies, and they are intelligently structured with controlled risk, smart entries, and well-managed martingale logic. The EA completely removes emotional trading and maintains solid, responsible risk management. Based on my own real trading results, the performance has been stable, consistent, and has given me greater confidence in my trading journey. What truly sets this EA apart is the developer, Zaha Feiz is extremely supportive, responsive, and genuinely invested in helping users become profitable. I am truly grateful for her guidance, her dedication, and especially her vision in creating a tool that empowers traders to grow confidently and responsibly. Very easy to install and truly beginner-friendly. Perfect for anyone starting their automated trading journey. HIGHLY RECOMMENDED. #AutorithmAI #500to5000Challenge