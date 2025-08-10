Autorithm AI

[guide line]



• SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2)

• TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM)

• Wochenendschutzsystem

• ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren

• FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23)

• FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59)

• Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren

• PreNewsStopMinutes: Vor Nachrichten Ereignissen nicht handeln (Minuten)

• PostNewsStopMinutes: Nach Nachrichten Ereignissen wieder handeln (Minuten)

• FilterLowImpactNews: Nachrichten mit geringer Auswirkung filtern

• FilterMediumImpactNews: Nachrichten mit mittlerer Auswirkung filtern

• FilterHighImpactNews: Nachrichten mit hoher Auswirkung filtern

• MonitoredCurrencies: Zu überwachende Währungen (Standard: USD, EUR, GBP, JPY, XAU)

• Dynamisches Trailing-System • EnableTrailingStop: Trailing Stop aktivieren

• TrailingTrigger: Gewinnschwelle zur Aktivierung (Pips)

• TrailingDistance: Abstand zum aktuellen Preis (Pips)

• Kapitalschutzschild • RiskPercentage: Kontorisiko pro Trade in Prozent (Standard: 1,0 %)

• UseAutoLotSizing: Automatische Lotberechnung aktivieren

• FixedLotSize: Feste Lotgröße bei deaktivierter automatischer Berechnung

• Marktvolatilitätsschutz • EnableVolatilityProtection: Handelsfilter basierend auf Volatilität aktivieren

• MaxVolumeMultiplier: Maximale Volumenspitze • MaxPriceChange: Maximal akzeptierte Preisänderung (Pips)

• VolumeLookbackPeriod: Analysezeitraum für Volumen (Kerzen) • MaxExecutionSlippage: Maximales Ausführungsslippage (Punkte)

• Erweitertes KI-Martingale-System • MartingaleProfitTargetPips: Gewinnziel zum Schließen aller Positionen (Pips)

• MartingaleLossTargetPips: Verlustgrenze zum Schließen aller Positionen (Pips)

• MartingaleMultiplier: Volumenerhöhungsfaktor für nachfolgende Orders

• MartingaleMaxOrders: Maximale Anzahl aufeinanderfolgender Orders (3–8 empfohlen)

• MartingaleOrderSpacingPips: Abstand zwischen Martingale-Orders (Pips)









Wichtiger Hinweis zum Strategy Tester:

Aufgrund technischer Einschränkungen von MetaTrader erlaubt die Umgebung des Strategy Testers keinen Internetzugang. Daher verwendet der EA beim Backtesting einen festen, vortrainierten Datensatz anstelle von Live-AI-Daten. Das bedeutet: • Die Backtest-Ergebnisse können bei verschiedenen Parameterkombinationen statisch oder identisch erscheinen. • Für die Nutzung der dynamischen und adaptiven KI-Funktionen ist der Live-Handel erforderlich.

Befolgen Sie diese Anleitung für eine erfolgreiche Installation.