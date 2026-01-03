BPR（Balanced Price Range）インジケーターは、ICT（Inner Circle Trader）の概念とスマートマネー戦略に従うトレーダー向けに開発された高度なテクニカル分析ツールです。

🎯 バランスド・プライス・レンジ（BPR）とは？

ICT方法論において、バランスド・プライス・レンジは、価格が一方向に急速に動き、インバランス（不均衡）を作り出すときに形成されます。このインバランスは、トレンドが継続する前にしばしば再訪されます。これらのゾーンは、流動性が適切に分配されていない市場の非効率性を表しており、潜在的なリトレースメントとトレードセットアップの重要なゾーンとなります。

BPRは、2つの対照的なフェアバリューギャップ（FVG）の重複によって作成されます：

強気のBPR ：弱気のFVGの後に強気のFVGが続く重複

：弱気のFVGの後に強気のFVGが続く重複 弱気のBPR：強気のFVGの後に弱気のFVGが続く重複

✨ 主な機能

🔹 BPR自動検出

インバランスを手動でマークする必要はありません。インジケーターが自動的に識別し、チャート上でハイライト表示します。

🔹 スマートマネーの足跡識別

価格がリトレースし、流動性をリバランスする可能性が高いゾーンを特定し、高確率のエントリーを可能にします。

🔹 カスタマイズ可能な感度

お好みのトレードスタイルと市場条件に合わせて、検出パラメータ（0-25）を調整できます。

🔹 ミティゲーション管理

インジケーターは、BPRが価格によって「ミティゲート」（無効化）されたかどうかを自動的に判定し、ミティゲートされたゾーンの表示/非表示を選択できます。

🔹 中間点ライン

各BPRゾーンの中間点をオプションで表示。精密なエントリーレベルとしてよく使用されます。

🔹 方向矢印

BPR形成後の予想される価格の方向を示す視覚的な矢印。

🔹 アラートシステム

新しいBPRが形成されたとき、またはミティゲートされたときに自動アラートを受け取ります。