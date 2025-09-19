ABS GoldGrid

5
Sonderpreis von $109 (regulärer Preis: $365).
Einrichtungs- und NutzungsanleitungABS Channel.
Echtzeit-Überwachung: ABS Signal

Einrichtungsdatei vom Live-Signal
Grundlegende Einrichtungsdatei


Was ist ABS EA?

ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen.

Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollautomatisch und anpassbar an verschiedene Handelsstile.

Hauptmerkmale

  • Martingale-Strategie mit benutzerdefinierten Sicherheitseinstellungen

  • Flexible Lotverwaltung: Festes Los oder automatisches Los

  • Maximale Drawdown-Grenze zum Pausieren des Handels bei gewählter Schwelle

  • Einfache Einrichtung: an Chart anhängen, Einstellungen konfigurieren und handeln

Technische Spezifikationen

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: H1

  • Mindesteinzahlung: $300

  • Empfohlene Einzahlung: $1,000

  • Kontotyp: ECN / Raw Spread

  • Hebel: 1:50 oder höher (1:100+ empfohlen)

  • VPS: Empfohlen für kontinuierlichen Betrieb

Haftungsausschluss

Der Handel birgt erhebliche Risiken, und Verluste können Ihre ursprüngliche Investition übersteigen.
Martingale-Strategien bergen ein hohes Risiko, und die bisherige Leistung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwendung auf eigene Verantwortung.

Für Support oder Fragen kontaktieren Sie bitte den Verkäufer über den Kommentarbereich oder private Nachrichten.

Bewertungen 16
Forester82
34
Forester82 2025.12.25 10:47 
 

Works beautifully

small river p.f.
118
small river p.f. 2025.12.22 19:22 
 

good

fery379
118
fery379 2025.12.17 20:47 
 

Good one. I have had many grid eas. This is one of the better ones. Read developer guide carefully. My personal suggestion is you MUST use a stop loss; 5 to 10% Max DD.

Empfohlene Produkte
Gold Cracker AI
J Gomat
Experten
Nur die ersten 5 Exemplare kosten 50$ und werden dann auf ihren ursprünglichen Preis umgerechnet. Einzahlung 500$ Gewinn 2500$+ in 1 Monat Goldhandel. Dieser Roboter funktioniert sehr gut auf Gold. Bietet guten Gewinn. Hauptmerkmale: Sehr einfach zu bedienen Arbeitssymbole: XAUUSD(GOLD) Arbeiten Timeframe: M1, M5, M30 Alle Zeitrahmen Die Mindesteinlage $100, $500 Hier können Sie Lot Size, Auto Lot, SL, TP, Trading Time, Profit pips, Percentage Equity, fixed ratio delta volume für Lot Size incre
XAU Breakout EA
Akbarxon Amirxonov
Experten
Daily Breakout Expert Advisor - XAUUSD/GOLD Spezialist Handeln Sie Gold-Ausbrüche wie ein Profi! Daily Breakout EA ist ein hochentwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (GOLD) entwickelt und optimiert wurde. Erfassen Sie starke Goldpreisbewegungen mit der bewährten täglichen Breakout-Strategie. Perfekt für Anfänger und Fortgeschrittene, die ihren Gold-Breakout-Handel ohne den emotionalen Stress des manuellen Handels automatisieren möchten. **Wie es
AI Swing EA Meta5
Reza Aghajanpour
5 (1)
Experten
Einführung : AI Swing EA ist ein vollautomatischer Trader mit Fixed SL und hoher Gewinnrate. Es wird 200$ sein, es ist jetzt nur 49$. No Martingale, No Grid Kontaktieren Sie mich , um Ihnen Anweisungen zu senden und fügen Sie in der Gruppe. Das OpenAI-Modell der nächsten Generation hat mit seinem breiten Spektrum an Fähigkeiten und seiner Vielseitigkeit schnell große Aufmerksamkeit erregt. Wir haben seine Expertise bei der Unterstützung von Preisvorhersagen zur Formulierung und Anwendung ver
InterSym MT5
Aliaksandr Chupryna
4.5 (2)
Experten
Der „InterSym MT5“-Berater handelt mit allen Symbolen, die der Broker im „Market Watch“ präsentiert, sofern für das Symbol keine Handelsbeschränkungen gelten. Ermöglicht Ihnen den gleichzeitigen Handel und Test von bis zu 15 Symbolen (mit unterschiedlichen Einstellungen für jedes Symbol). Der Einfluss des Spreads ist unkritisch, sodass Sie auf Konten mit hohem Spread (Cent-Konten) handeln können. Der Berechnungsalgorithmus basiert auf der Dynamik der Preisbewegung und ist nicht an feste Punkt
Fundamentals EA
Giam Zhen Rong Colin
Experten
Neujahrsverkauf - $88. Üblicher Preis $288 Risikohinweis Der Handel mit Devisen und gehebelten Instrumenten birgt ein hohes Risiko und kann zum Verlust eines Teils oder des gesamten Kapitals führen. Dieser Expert Advisor ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung bei der Handelsausführung und dem Risikomanagement auf der Grundlage vordefinierter Regeln. Er schaltet das Risiko nicht aus. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Risikoparameter zu konfigurieren und sicherzustellen, dass die St
Advanced ADX Bot
Steve Zoeger
1 (1)
Experten
Willkommen beim MT 5 Advanced ADX Robot Stellen Sie einfach den ADX-Indikatorfilter nach Ihren Wünschen ein und der Roboter erledigt den Job für Sie. Funktionen: - Magische Zahl - Spread Filter - Take Profit - Stop-Loss - Balkenverschiebung - Ausfahrt am gegenüberliegenden Signal - Filter (einstellbar) - Nachlauf (einstellbar) - Martingale (einstellbar) und viele mehr. Bitte zögern Sie nicht, es herunterzuladen und 24/7 zu handeln. Wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung benötigen, wend
Defender of the Deposit
Alexey Viktorov
Experten
Der Expert Advisor sperrt eine Verlustposition oder ein Raster mit der angegebenen Magic-Nummer und versucht weiterhin, den Verlust auf Null oder ein Minimum zu reduzieren. Die Dauer der Operation hängt von den Parametern des Expert Advisors ab und kann von einigen Tagen bis zu mehreren Monaten dauern. Parameter des Expert Advisors und ihr Zweck: Welche Position ist gesperrt Welche Richtung die Position oder das Positionsgitter ist gesperrt. Kaufen oder Verkaufen. Magische Zahl Magische Zahl der
TrendLimit
Sergey Shigorin
Experten
TrendLimit - Handelsroboter für das Währungspaar EURUSD auf dem Zeitrahmen M1 . Handelt mit oder gegen den Trend. Legt Gewinn- und Verlustlimits fest. Ändert die Limits. Parameter: GegenTrend. Wenn true, wird gegen den Trend gehandelt, andernfalls wird mit dem Trend gehandelt. StopVerlust. Legt ein Verlustlimit in Punkten fest. Wenn 0, gibt es kein Limit. NachlaufenderStopp. Wenn true, wird das Verlustlimit in diese Richtung verschoben, wenn sich der Kurs in Richtung Gewinn bewegt. Gewinnmitnah
Ex Gold MT5 EA
Richard Kofi Anim Darko
Experten
Nachdem Sie den EA heruntergeladen haben, treten Sie bitte unserer Telegrammgruppe bei: ..... https://t.me/aFXeas EX GOLD MT5 EA ist ein einzigartiger, vollautomatischer Expert Advisor, der eine Kombination aus Preisaktionen und Indikatoren verwendet, um profitable Einstiegsmöglichkeiten auf dem Markt zu finden. Es verwendet einen Durchschnitt der Standardabweichung, um den Trend für zusätzliche Einträge zu folgen und somit den Vorteil des Trends zu nehmen. Seine einzigartigen, aber einfachen P
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Experten
Dies ist ein universeller automatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der an Standardindikatoren arbeitet. UniversalEA Der Constructor EA verfügt über eine Vielzahl von Funktionen. Sie können eines von 20 Signalen auswählen, um eine Position zu öffnen, und 5 von 20 Filtern, um die Signale der im MetaTrader-Paket enthaltenen Standardindikatoren auszusortieren. Außerdem können Sie die Indikatorparameter anpassen, einen Zeitrahmen auswählen und für jedes Signal einen Signalbalken festlegen. Bea
VJX Gold MT5
Jhad
Experten
VJX GOLD MT5 VJX Gold ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Preis: 99$ ->   149$ Er basiert auf   jahrelanger Handels- und Entwicklungserfahrung , wobei der Schwerpunkt auf   langfristiger   Konsistenz und adaptiver Marktanalyse liegt. Hauptstärken Proprietärer Algorithmus, der sich auf breitere Markttrends konzentriert Adaptives Risikomanagement zum Schutz des Kapitals bei Volatilität Intelligente Handelsausführungslogik, die für unterschiedliche Marktb
Correlation Arbitrage Hedging EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Korrelation Arbitrage Hedging EA Ein Werkzeug zur Erforschung der statistischen Arbitrage Dieser Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die korrelationsbasierte Strategien erforschen möchten. Er basiert auf dem Prinzip der statistischen Arbitrage und identifiziert potenzielle Handelsmöglichkeiten durch die Analyse der Beziehung zwischen zwei Währungspaaren. Bitte beachten Sie, dass dieser EA als grundlegendes Werkzeug zur Verfügung gestellt wird und Sie aufgefordert sind, seine Einstellun
QuantumPip
Evgeniy Scherbina
4.36 (11)
Experten
Der Experte "QuantumPip" ist ein vollautomatischer Experte, der mehrere Symbole aus einem Chart handeln kann. Der Experte verwendet auch Preise von Gold, Öl, "Schmuksie" (meine Adaption des "Dixie"-Indikators), DAX oder FTSE, um Eingaben für die Symbole zu berechnen. Der Experte verwendet 2 Arten von rekurrenten neuronalen Modellen - 1 Netzwerk (Entscheidungen "Kauf" oder "Verkauf") und 2 Netzwerke (Entscheidungen "Kauf" oder "Unsicherheit" und "Verkauf" oder "Unsicherheit"). QuantumPip kann dah
Perfect Grid EA
Sopheaktra Phan
5 (1)
Experten
Nach Jahren der Beobachtung auf Grid-Strategie, fand ich viele Funktionen, die einfach das Konto weggeblasen. Wie z.B. Market Execution (Instant open BUY/SELL), kein OFF/ON für Initial und Sequence Trade, keine Loss Accepted Funktion, etc. So Perfect Grid EA wurde auf die nächste Ebene für alle Händler zu entwickeln, um mehr nützlich als die alte Ära der Grid-Handel sein. (Der Backtest basiert nur auf früheren Ereignissen vom 01-01-2022 bis 31-12-2022) Bitte beachten Sie, dass JEDE INVESTITION
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
Heiken Ashi vernkham2
Vernkham Sorsavanh
Experten
EA, der den Goldpreis während der Periode Heiken Ashi mit operativer Kontrolle verfolgt und überwacht. Empfohlene Einstellungen - Symbol: XAUUSD / Gold - Zeitrahmen: H1 - Mindesteinlage: $1000 - Los 0.01 - Hebelwirkung: 1:100 oder höher - VPS: Sehr empfehlenswert für 24/7 Handelsoperationen Was Sie vor dem Kauf wissen sollten Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die bisherige Performance ist keine Garantie für den zukünftigen Erfolg. Die Marktbedingungen können sich ändern, und es ist wic
Break Hunter 28
Jimmy Musyoki Mwongela
Experten
BREAK HUNTER 28 - Professioneller Straddle Trading Expert Advisor BESCHREIBUNG Break Hunter 28 ist ein automatisierter Expert Advisor für Straddle-Strategien, der entwickelt wurde, um Ausbruchsbewegungen zu erfassen, indem er zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag gleichzeitig schwebende Buy Stop- und Sell Stop-Orders platziert. Wenn eine Order durch einen Kursausbruch ausgelöst wird, wird die andere Order automatisch storniert, so dass Sie das Momentum in Richtung des Ausbruchs mitnehmen können.
BreakTheCage EA
Gerold Roy Baisie
Experten
Mindestanforderungen Kontotyp: ECN / RAW / Niedriger Spread Empfohlene Broker: IC Markets, IC Trading oder ähnliche ECN-Broker Mindesteinzahlung: 500 $ (Hebel 1:500) Empfohlene Einzahlung: 1000 $ (Hebel 1:500) Mindesthebel: 1:100 (1:500 empfohlen) VPS: Erforderlich für 24/7-Betrieb Kernfunktionen Automatisierte Range-Breakout-Strategie mit anpassbaren Range-Stunden Dynamische Positionsgrößen: Fest, Fest pro Guthaben, Prozentuales Risiko oder Festbetrag Erweitertes Stop-Management: Break
Wall Street Scalper
Wilna Barnard
5 (1)
Experten
Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January Take advantage of this special offer before the price returns to $199 . Wallstreet Scalper (US30 · US500 · US100 · M5) Übersicht Wallstreet Scalper ist ein Breakout-Expert Advisor, der für die wichtigsten US-Indizes (US30, US500, US100) auf dem M5-Chart entwickelt wurde. Das System erfasst Momentum, wenn der Preis jüngste Hochs oder Tiefs durchbricht, und nutzt mehrere Schutzebenen, um das Risiko streng zu kontrollieren. Es ist sowohl für
EA Gann angle gold AI
Aliaksandr Kazunka
Experten
EA Gann Angles Gold AI - Eine neue Ära im Handel! EA Gann Angles Gold AI ist ein revolutionärer Handelsberater, der winkelbasierte Preisanalysen mit maschinellem Lernen kombiniert , um Muster in den Finanzmärkten zu erkennen und auszunutzen. Der Advisor nutzt über 100 prädiktive Merkmale, die auf historischen Daten trainiert wurden, um Preisbewegungen mit beispielloser Genauigkeit vorherzusagen. ️ Kernkomponenten 1. Winkelanalyse-Engine (Angle Extraction Engine) Konvertiert historische Kursdate
UV Samurai
Banh Thanh Vi
Experten
UV Samurai UV Samurai ist ein speziell entwickelter Expert Advisor (EA) , der automatisch Handelsaufträge in vordefinierten Preisintervallen (Distanz ) eröffnet, um Marktbewegungen auf kontrollierte Weise auszunutzen. Der EA arbeitet auf der Grundlage eines Multiplikator-Distanz-Mechanismus für jeden nachfolgenden Handel, kombiniert mit dem DDR (Dynamic Drawdown Reduction) -Risikomanagementsystem , um potenzielle Verluste zu minimieren und die Sicherheit des Kontos während hochvolatiler Marktbed
Grid Harvester MT5 Free
Grzegorz Korycki
4.5 (2)
Experten
WARNUNG: Das Produkt wird nicht mehr unterstützt ! Kostenlose Version der Grid-Strategie! Identische Strategie wie die Vollversion, die einzige Einschränkung ist die Anzahl der Positionen. Ihr Ziel ist es, das meiste aus einem Trendmarkt (im automatischen Modus) herauszuholen, indem man von Trendkorrekturen profitiert. Sie kann auch von erfahrenen Händlern für den manuellen Handel verwendet werden. Diese Art von System wird von den meisten erfolgreichen Social Tradern mit 500+ bezahlten Abonnen
FREE
Gangorra Risk EURUSD
Willian Roberto Silva Klafke
Experten
Beschreibung von EURUSD_Gangorra_Risk EURUSD_Gangorra_Risk – M30 Gegentrend-Roboter mit Konfluenzfiltern und prozentualem Risikomanagement Übersicht EURUSD_Gangorra_Risk ist ein professioneller Mean-Reversion-Expertenberater , der für EURUSD im M30 entwickelt wurde (kann mit Parameteranpassungen auch auf anderen Paaren/Zeiteinheiten verwendet werden). Er erkennt Berührungen/Annäherungen des Preises an Unterstützungs- und Widerstandszonen (Donchian/Bollinger) und bestätigt den Einstieg durch k
Janus Disaster Recovery MT5
Boris Sklyaruk
2 (1)
Experten
Expert Advisor für Recovery-Konten aus einem Drawdown ! MT4-Version Zwei Betriebsmodi: Wiederherstellung: Erholung vom bestehenden Drawdown auf Ihrem Konto Funktioniert mit Trades von anderen Beratern und manuell eröffneten Trades Beschützen : Online-Kontokontrolle Wenn ein Drawdown für ein bestimmtes Handelsinstrument erreicht wird, schaltet es andere Expert Advisors aus und zeigt das Konto ohne Verlust an Mathematisches System mit der Formel des Autors zum Schließen von Geschäften Funktionier
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Experten
EINFÜHRUNG Gold Rush Turbo - Reiten Sie auf der schnellsten Welle des Goldhandels Erleben Sie den Nervenkitzel des rasanten Goldhandels. Gold Rush Turbo ist ein leistungsstarker Expert Advisor mit mittlerem Risiko, der für Händler entwickelt wurde, die sich in dynamischen Marktbedingungen wohl fühlen. Er wurde für aggressives Scalping auf XAUUSD (Gold) entwickelt und nutzt schnelle Markteintritte, enge Stopps und eine auf Momentum basierende Logik, um kurzfristige Preisbewegungen zu erfassen. We
EA Red Vision MT5
Ruslan Pishun
Experten
Der Expert Advisor verwendet zwei Strategien, die auf Indikatoren basieren: Moving Average, Envelopes, Commodity Channel Index, Average True Range Der Handel erfolgt nach bestimmten Trendmustern (Mustern des Preismarktes), der Advisor sucht nach einem Signalmuster und eröffnet eine Order, dann kann eine Order zur Mittelwertbildung der ersten Order eröffnet werden. Wenn die erste Order mit Verlust geschlossen wird, eröffnet der EA die zweite Order mit einem größeren Lot. Der Berater verwendet auc
EA Red Dragon MT5
Ruslan Pishun
2.7 (10)
Experten
Der Expert Advisor verwendet eine Strategie, die auf der Aufschlüsselung der wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsebenen basiert. Es wird ein adaptiver Trade-Trailing-Algorithmus verwendet. Der EA verwendet einen sehr kleinen SL, so dass das Konto immer vor Aktien Drawdown mit einem sehr niedrigen Risiko pro Handel geschützt ist. Der EA integriert ein System der teilweisen Positionsschließung bei Slippages (kann konfiguriert werden). Er wurde mit echten Ticks mit einer Qualität von 99,9% g
Audcad Dynamic MR
Adrian-paul Bostina
Experten
AUDCAD Dynamischer MR v.1.0 Übersicht AUDCAD Dynamic MR v.1.0 ist ein einfacher und intuitiver Expert Advisor für MetaTrader 5, der für das Währungspaar AUDCAD auf Hedging-Konten entwickelt wurde. Dieser EA folgt einer einfachen Mean-Reversion-Strategie, die den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) von 192 Perioden auf dem letzten geschlossenen H1-Balken als "fairen Preis"-Punkt verwendet. Die Einstiegsschwellen werden dynamisch berechnet, wobei die aktuellen Marktbedingungen im Vergleich zu
Sentinel Heikin Ashi
Daniel Eduardo San Martin
Experten
Möchten Sie Ihre Gewinne maximieren und Risiken minimieren? SENTINEL Heikin-Ashi kombiniert Heikin-Ashi-Signale mit dem robusten Risikomanagement des SENTINEL-Moduls, optimiert, um Ihnen fortschrittliche, aber benutzerfreundliche Tools bereitzustellen. Ausgangspunkte (Backtest 2024): EURUSD M15 , XAUUSD M12 , USDJPY M5 · Anpassbar an verschiedene Vermögenswerte und Zeitrahmen Präzise Chancen identifizieren : Ergreifen Sie profitable Handelsmöglichkeiten durch die Kombination von Heikin-Ashi-Si
Price Gold
Yuriy Kuzmin
5 (1)
Experten
Endpreis: $999. Kaufen Sie früh, sparen Sie Geld und erhalten Sie AI Engine Crypto MT5 oder AI Engine Crypto MT4 Bonus!!!! Hallo an alle Goldhandels-Enthusiasten, ich präsentiere einen neuen Trading Advisor - Price Gold, speziell für MT5 Handelsplattform entwickelt. Automatisierter Expert Advisor für Trader, die in der Lage sind, zu warten und emotional bereit sind, auf dem Markt zu handeln, Experte im größeren Fall für den langfristigen Handel Der Expert Advisor wurde auf Basis von benutzerdef
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Weitere Produkte dieses Autors
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Titan Trade Panel
Thi Ngoc Tram Le
Utilitys
Benutzerdefiniertes Handels-Panel für effizientes manuelles Trading Dieses Handels-Panel bietet Tools für den manuellen Handel in MT5 und stellt Funktionen zur Verfügung, um Trades effektiv zu verwalten. Das Panel umfasst Funktionen für die Auftragserteilung, das Ordermanagement und die Positionsüberwachung – alles in einer kompakten Benutzeroberfläche. Warum dieses Handels-Panel wählen? Egal, ob Sie mehrere Trades gleichzeitig verwalten oder Ihren Handelsprozess einfach optimieren möchten – di
FREE
Auswahl:
Forester82
34
Forester82 2025.12.25 10:47 
 

Works beautifully

small river p.f.
118
small river p.f. 2025.12.22 19:22 
 

good

fery379
118
fery379 2025.12.17 20:47 
 

Good one. I have had many grid eas. This is one of the better ones. Read developer guide carefully. My personal suggestion is you MUST use a stop loss; 5 to 10% Max DD.

Ming Zhe Lu
185
Ming Zhe Lu 2025.12.16 08:41 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Kali
329
Kali 2025.12.13 10:32 
 

I've been extremely impressed with the performance of ABS compared to many other grid bots out there. I've tried many, but this one stands out amongst the crowd. I gave it a go after trying out AOT, which I was also very impressed with. Le is an expert developer and the real deal in a marketplace otherwise full of scams. And for the current price point, it would be crazy not to try it out. Dial in your risk, have realistic expectations, and you'll be good to go. Highly recommend!

Varun Kodo
229
Varun Kodo 2025.12.13 06:05 
 

Just get it! period! the grid system makes me forget my old grid PTSD and brings back hope in the system. dev is very intelligent and gives very sorted responses. For the price, its bang for the buck and loving it!

Russell
50
Russell 2025.12.12 03:39 
 

i can say, this ABS beat so many higher price EA. get it now will its still cheap. one of the best XAUUSD EA or the best.

Lynard Glenn
68
Lynard Glenn 2025.12.11 11:55 
 

Le is super friendly and very accomodating. I have seen how this EA works and it is superb!

Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.11 12:05
Thank you so much for your kind words, Lynard! I truly appreciate your support and I’m very happy to hear the EA is working well for you. If you ever need any assistance or have questions, feel free to reach out anytime. 🙏😊
Tosin Komolafe
1028
Tosin Komolafe 2025.12.03 10:58 
 

I think if you are running this EA with high risk, your minimum balance should be $250, but if you want to be safe for a very long time, use minimum balance $1,000 usd. I've been using and no issue with my account till date.

Markus
588
Markus 2025.12.02 11:54 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Simonas Kavaliauskas
306
Simonas Kavaliauskas 2025.12.01 06:10 
 

Yes, I did blow my account, but I was warned. So no one to blame, to be honest. Now, if you plan to start small - like 50 to 100$ account - be super cautious, as few trades to the wrong side with grid system - and you're done in like 10 minutes. My recommendation - not less than 200$ and with minimum lot - 0.01. This can save you from blowing account too soon. Overall - very good logic in the bot, and creator is very supportive!

Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.01 06:14
Thank you for sharing your experience.
At the moment, the ABS Gold Grid has only executed two trades recently, and both closed in profit, so we’re not sure what happened on your side. Please check your inbox — I’ve sent you a message so we can review your settings together.
Sometimes a small configuration difference can create a big impact, and we’re happy to help you verify everything step by step.
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.01 02:05 
 

Highly recommend! Le always emphasizes on risk management! Respect that and this EA works wonders! Also, LE is very helpful and will respond promptly to your concerns!

Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.12.01 02:18
Thank you so much for your kind words! We really appreciate your support and we’re glad to hear the EA is working well for you.
If you ever need help, feel free to message us anytime.
Thank you for supporting ABS!
kurisung13
156
kurisung13 2025.11.24 07:16 
 

I bought an ABS GoldGrid product, but I'm trying to work it after installing it on my MT5, but it doesn't seem to work. I don't think I know how to set it up yet, so can I get the instructions.

Thank you for your kind consultation on how to use the product. I will set up the product well, use it, and leave a good review.

Thi Ngoc Tram Le
13698
Antwort vom Entwickler Thi Ngoc Tram Le 2025.11.24 07:31
Thank you for your purchase.
It seems there was a misunderstanding — if the EA didn’t work for you, you could simply message me privately and I would help you set it up immediately.
I have already sent you a message — please check your inbox so I can assist you step-by-step.
The ABS GoldGrid does work, and many users are running it normally. Most installation issues can be fixed quickly once you message me.
Serafin Perez
3609
Serafin Perez 2025.11.02 11:15 
 

The risk exists, but the reward is greater. Perhaps a few filters need to be added to reduce the risk a little, and I hope my comment will serve to give this project more momentum.

pikachu88
288
pikachu88 2025.10.29 21:13 
 

I've been using ABS EA for a few weeks and so far, it ROCKS! One of the best EAs I have come across. It doesn't trade every day and only trades at the right time. It stayed out of the gold volatility the past couple of weeks which was good to see. Just need to follow the author's strategy of withdrawing profits every now and then.

Trade2222
1262
Trade2222 2025.10.19 17:32 
 

Strong

Antwort auf eine Rezension