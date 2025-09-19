ABS GoldGrid

onderpreis von

$109

(regulärer Preis: $365)

.

.

Einrichtungs- und NutzungsanleitungEchtzeit-Überwachung:

ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen.

Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollautomatisch und anpassbar an verschiedene Handelsstile.

Martingale-Strategie mit benutzerdefinierten Sicherheitseinstellungen

Flexible Lotverwaltung: Festes Los oder automatisches Los

Maximale Drawdown-Grenze zum Pausieren des Handels bei gewählter Schwelle

Einfache Einrichtung: an Chart anhängen, Einstellungen konfigurieren und handeln

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: H1

Mindesteinzahlung: $300

Empfohlene Einzahlung: $1,000

Kontotyp: ECN / Raw Spread

Hebel: 1:50 oder höher (1:100+ empfohlen)

VPS: Empfohlen für kontinuierlichen Betrieb