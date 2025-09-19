ABS GoldGrid
Einrichtungs- und Nutzungsanleitung: ABS Channel.
Echtzeit-Überwachung: ABS Signal.
Einrichtungsdatei vom Live-Signal
Grundlegende Einrichtungsdatei
Was ist ABS EA?
ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen.
Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollautomatisch und anpassbar an verschiedene Handelsstile.Hauptmerkmale
-
Martingale-Strategie mit benutzerdefinierten Sicherheitseinstellungen
-
Flexible Lotverwaltung: Festes Los oder automatisches Los
-
Maximale Drawdown-Grenze zum Pausieren des Handels bei gewählter Schwelle
-
Einfache Einrichtung: an Chart anhängen, Einstellungen konfigurieren und handeln
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: H1
-
Mindesteinzahlung: $300
-
Empfohlene Einzahlung: $1,000
-
Kontotyp: ECN / Raw Spread
-
Hebel: 1:50 oder höher (1:100+ empfohlen)
-
VPS: Empfohlen für kontinuierlichen Betrieb
Der Handel birgt erhebliche Risiken, und Verluste können Ihre ursprüngliche Investition übersteigen.
Martingale-Strategien bergen ein hohes Risiko, und die bisherige Leistung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Verwendung auf eigene Verantwortung.
Für Support oder Fragen kontaktieren Sie bitte den Verkäufer über den Kommentarbereich oder private Nachrichten.
