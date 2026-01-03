Fortgeschrittene Scalping-Strategie für BTCUSD

ApexBTC EA - Professionelles Bitcoin-Handelssystem

Premium Expert Advisor, speziell für Bitcoin entwickelt, kombiniert intelligente Breakout-Strategie mit professionellem Risikomanagement.

Hauptmerkmale

Automatische Breakout-Strategie

Intelligente Erkennung von Swing-Hochs und Swing-Tiefs

Strategisch platzierte Pending-Orders

Erfasst explosive Bitcoin-Bewegungen

Mindestens 2 Einstiege pro Tag unter normalen Marktbedingungen

Vollständiges Risikomanagement

Automatische Lot-Berechnung basierend auf Risikoprozentsatz

Stop Loss und Take Profit bei allen Trades

Trailing Stop Loss zur Gewinnmaximierung

Integrierter Anti-Stop-Out-Schutz

Intelligente Filter

Konfigurierbarer Spread-Filter

Kontrolle der Handelszeiten

Arbeitet 24/7 einschließlich Wochenenden

Premium Dashboard

Tägliche, monatliche und Gesamtperformance in Echtzeit

Gewinnrate und Anzahl der Trades

Status von Positionen und Pending-Orders

Professionelles Dark-Theme-Design

Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: M10 (10 Minuten)

Kontotyp: RAW/ECN (niedrige Spreads)

Mindestkapital: 100 USD

Maximaler Spread: 2200 Punkte

Betrieb: 24/7 einschließlich Wochenenden

Risikomanagement:

Feste Lotgröße oder risikobasiert

Einstellbare Take Profit und Stop Loss

Konfigurierbarer Trailing Stop

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 5

Symbol: BTCUSD

Empfohlener Zeitrahmen: M10

Kontotyp: RAW/ECN (empfohlen)

Mindestkapital: 100 USD

Wichtige Anforderungen

Mindestkapital von 100 USD

Broker mit wettbewerbsfähigem Spread (RAW/ECN empfohlen)

Maximaler Spread von 2200 Punkten

Stabile Verbindung (VPS empfohlen für bessere Performance)

SONDERANGEBOT - PROGRESSIVE PREISGESTALTUNG

ACHTUNG: Der Preis steigt alle 5 Verkäufe. Sichern Sie sich jetzt Ihren ApexBTC EA zum niedrigsten verfügbaren Preis!

EXKLUSIVER BONUS: Nach dem Kauf senden Sie eine private Nachricht, um zu erhalten:

Vollständige Konfigurations- und Optimierungsanleitung

Spezieller Bonus für Käufer

Erreichen Sie den Gipfel des Bitcoin-Handels mit professioneller Technologie.

Hinweis: Jeder Handel birgt Risiken. Testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

Support: Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns per privater Nachricht, um Ihre vollständige Anleitung und exklusiven Bonus zu erhalten!