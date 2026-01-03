ApexBTC EA
- Experten
- Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 15
Fortgeschrittene Scalping-Strategie für BTCUSD
Premium Expert Advisor, speziell für Bitcoin entwickelt, kombiniert intelligente Breakout-Strategie mit professionellem Risikomanagement.
Hauptmerkmale
Automatische Breakout-Strategie
- Intelligente Erkennung von Swing-Hochs und Swing-Tiefs
- Strategisch platzierte Pending-Orders
- Erfasst explosive Bitcoin-Bewegungen
- Mindestens 2 Einstiege pro Tag unter normalen Marktbedingungen
Vollständiges Risikomanagement
- Automatische Lot-Berechnung basierend auf Risikoprozentsatz
- Stop Loss und Take Profit bei allen Trades
- Trailing Stop Loss zur Gewinnmaximierung
- Integrierter Anti-Stop-Out-Schutz
Intelligente Filter
- Konfigurierbarer Spread-Filter
- Kontrolle der Handelszeiten
- Arbeitet 24/7 einschließlich Wochenenden
Premium Dashboard
- Tägliche, monatliche und Gesamtperformance in Echtzeit
- Gewinnrate und Anzahl der Trades
- Status von Positionen und Pending-Orders
- Professionelles Dark-Theme-Design
Empfohlene Einstellungen
Zeitrahmen: M10 (10 Minuten)
Kontotyp: RAW/ECN (niedrige Spreads)
Mindestkapital: 100 USD
Maximaler Spread: 2200 Punkte
Betrieb: 24/7 einschließlich Wochenenden
Risikomanagement:
- Feste Lotgröße oder risikobasiert
- Einstellbare Take Profit und Stop Loss
- Konfigurierbarer Trailing Stop
Kompatibilität
- Plattform: MetaTrader 5
- Symbol: BTCUSD
- Empfohlener Zeitrahmen: M10
- Kontotyp: RAW/ECN (empfohlen)
- Mindestkapital: 100 USD
Wichtige Anforderungen
- Mindestkapital von 100 USD
- Broker mit wettbewerbsfähigem Spread (RAW/ECN empfohlen)
- Maximaler Spread von 2200 Punkten
- Stabile Verbindung (VPS empfohlen für bessere Performance)
SONDERANGEBOT - PROGRESSIVE PREISGESTALTUNG
ACHTUNG: Der Preis steigt alle 5 Verkäufe. Sichern Sie sich jetzt Ihren ApexBTC EA zum niedrigsten verfügbaren Preis!
EXKLUSIVER BONUS: Nach dem Kauf senden Sie eine private Nachricht, um zu erhalten:
- Vollständige Konfigurations- und Optimierungsanleitung
- Spezieller Bonus für Käufer
Erreichen Sie den Gipfel des Bitcoin-Handels mit professioneller Technologie.
Hinweis: Jeder Handel birgt Risiken. Testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie mit echtem Geld handeln.
Support: Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns per privater Nachricht, um Ihre vollständige Anleitung und exklusiven Bonus zu erhalten!