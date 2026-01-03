ApexBTC EA

ApexBTC EA - Professionelles Bitcoin-Handelssystem

Fortgeschrittene Scalping-Strategie für BTCUSD

Premium Expert Advisor, speziell für Bitcoin entwickelt, kombiniert intelligente Breakout-Strategie mit professionellem Risikomanagement.

Hauptmerkmale

Automatische Breakout-Strategie

  • Intelligente Erkennung von Swing-Hochs und Swing-Tiefs
  • Strategisch platzierte Pending-Orders
  • Erfasst explosive Bitcoin-Bewegungen
  • Mindestens 2 Einstiege pro Tag unter normalen Marktbedingungen

Vollständiges Risikomanagement

  • Automatische Lot-Berechnung basierend auf Risikoprozentsatz
  • Stop Loss und Take Profit bei allen Trades
  • Trailing Stop Loss zur Gewinnmaximierung
  • Integrierter Anti-Stop-Out-Schutz

Intelligente Filter

  • Konfigurierbarer Spread-Filter
  • Kontrolle der Handelszeiten
  • Arbeitet 24/7 einschließlich Wochenenden

Premium Dashboard

  • Tägliche, monatliche und Gesamtperformance in Echtzeit
  • Gewinnrate und Anzahl der Trades
  • Status von Positionen und Pending-Orders
  • Professionelles Dark-Theme-Design

Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: M10 (10 Minuten)

Kontotyp: RAW/ECN (niedrige Spreads)

Mindestkapital: 100 USD

Maximaler Spread: 2200 Punkte

Betrieb: 24/7 einschließlich Wochenenden

Risikomanagement:

  • Feste Lotgröße oder risikobasiert
  • Einstellbare Take Profit und Stop Loss
  • Konfigurierbarer Trailing Stop

Kompatibilität

  • Plattform: MetaTrader 5
  • Symbol: BTCUSD
  • Empfohlener Zeitrahmen: M10
  • Kontotyp: RAW/ECN (empfohlen)
  • Mindestkapital: 100 USD

Wichtige Anforderungen

  • Mindestkapital von 100 USD
  • Broker mit wettbewerbsfähigem Spread (RAW/ECN empfohlen)
  • Maximaler Spread von 2200 Punkten
  • Stabile Verbindung (VPS empfohlen für bessere Performance)

SONDERANGEBOT - PROGRESSIVE PREISGESTALTUNG

ACHTUNG: Der Preis steigt alle 5 Verkäufe. Sichern Sie sich jetzt Ihren ApexBTC EA zum niedrigsten verfügbaren Preis!

EXKLUSIVER BONUS: Nach dem Kauf senden Sie eine private Nachricht, um zu erhalten:

  • Vollständige Konfigurations- und Optimierungsanleitung
  • Spezieller Bonus für Käufer

Erreichen Sie den Gipfel des Bitcoin-Handels mit professioneller Technologie.

Hinweis: Jeder Handel birgt Risiken. Testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

Support: Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns per privater Nachricht, um Ihre vollständige Anleitung und exklusiven Bonus zu erhalten!


Weitere Produkte dieses Autors
CatFather EA
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (3)
Experten
LIVE SIGNAL EXNESS Übersicht CatFather EA- Fortgeschrittenes Breakout-System für XAUUSD und BTCUSD CatFather EA ist ein professioneller Multi-Asset Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit XAUUSD (Gold) und BTCUSD (Bitcoin) entwickelt wurde. Diese Breakout-Strategie nutzt Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um schwebende Orders während wichtiger Marktsitzungen zu platzieren, mit integriertem Risikomanagement und Trailing-Stops für eine optimierte Performance. Sie wurde für schne
HyperNDX EA
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (1)
Experten
HyperNDX Pro - Gold Trading EA Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine Nachricht, damit ich Ihnen bei der Einrichtung helfen kann. Professionelles automatisiertes Handelssystem für XAUUSD mit Premium-visueller Oberfläche. Was es tut: Intelligente Analyse von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus Dynamischer Trailing-Stop zur Gewinnmaximierung Optimiert für die New Yorker Handelssitzung Automatisches Risikomanagement pro Trade Hauptmerkmale: Intelligente Strategie: H1-Level-Erkennung + präzise Einst
NeonScalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.75 (16)
Experten
NeonScalper EA - Sicherer & zuverlässiger Gold Trading Robot !!! NACH DEM KAUF SENDEN SIE MIR EINE NACHRICHT, UM DIE DATEI ZU ERHALTEN !!! LIVE SIGNAL Professioneller automatisierter Handel für XAUUSD (Gold) auf M15 Timeframe) NeonScalper EA ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen (M15) entwickelt wurde. Er verwendet eine auf Ausbrüchen basierende Scalping-Strategie mit striktem Risikomanagement, die eine konsistente Performance liefert, o
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension