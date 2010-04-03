Cheat Engine

Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann.

WICHTIG! Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Anweisungen und einen Bonus!

Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 80 USD

  • Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System.
  • Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen
Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesamten Kontowert von über 1 Milliarde USD. Cheat Engine kann diese Daten sofort über eine API abrufen und sie bei Entscheidungen nutzen. Dies ist eine optionale Funktion und vollständig vom Benutzer anpassbar.

    Empfohlen

    • Chart: XAUUSD
    • Zeitrahmen: H1

    Einstellungen

    • Methode zur Lotgrößenberechnung – Automatische Lots oder feste Lots auswählen
    • Feste Lotgröße – Feste Lotgröße
    • Automatische Lots – 0,01 Lots pro diesem Betrag der Kontowährung
    • Maximaler Spread – Maximal erlaubter Spread zum Öffnen von Positionen
    • Automatische GMT-Erkennung – Berechnet automatisch den GMT-Offset Ihres Brokers
    • Fester Stop-Loss – Stop-Loss-Eingabe
    • Magic Number – Magic Number für jede Order
    • Kommentar – Order-Kommentar
    • Sentiment-Filter-URL – Für API-Anfragen verwendet
    • Sentiment Kauf/Verkauf-Filter – Aktivieren oder deaktivieren
    • Verhalten des Sentiment-Filters
    Weitere Produkte dieses Autors
    Two Sided Scalp MT4
    Connor Michael Woodson
    5 (2)
    Experten
    Two Sided Scalp ermöglicht es Ihnen, 2 Paare zum Handeln auszuwählen, und beide Paare werden gleichzeitig auf einem Chart gescalpt. Empfohlene Paar-Beispiele (GBPUSD und USDCHF, EURUSD und USDCHF, AUDUSD und GBPUSD) Two Sided Scalp Live-Signal ist jetzt verfügbar! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 75 USD Kein Grid, kein Martingale Empfohlen Chart: Handelt 2 Symbole auf 1 Chart (Einzel-Chart-Setup) Zeitrahmen: H1 Eingaben Lotgrößen-Berechnungsmethode - Automatische oder f
    Bitcoin Cross Hedge
    Connor Michael Woodson
    Experten
    Bitcoin Cross Hedge eröffnet eine Position auf BTCUSD, während gleichzeitig eine Gegenposition auf EURUSD und GBPUSD eingenommen und diese gleichzeitig verwaltet werden. Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Sonderpreis 50 USD Verwendet kein Grid oder Martingale und handelt 2 Währungspaare im selben Chart. Empfohlen Chart: BTCUSD Einzel-Chart-Setup Zeitrahmen: H1 Eingaben Kreuzpaar-Auswahl - Wählen Sie das Gold-Kreuzpaar Lotgrößen-Berechnungsmethode - Auto-Lot oder festes Lot auswählen Fest
    Bitcoin Fear and Greed Scalper MT4
    Connor Michael Woodson
    5 (1)
    Experten
    Bitcoin Fear & Greed Scalper – Echtzeit-Bitcoin-Stimmungsanalyse aus dem Internet Einer der größten Trader aller Zeiten lebte nach dem Prinzip: "Kaufe, wenn andere ängstlich sind, und verkaufe, wenn andere gierig sind." Mit diesem Sprichwort arbeitet der Bitcoin Fear & Greed Scalper. Der Bitcoin Fear and Greed Index ist eine umfassende Analyse aller gesellschaftlichen Faktoren, die den Bitcoin-Markt beeinflussen, zusammengefasst in einer leicht verständlichen Zahl. Er scannt automatisch die zuve
    Synaptica MT4
    Connor Michael Woodson
    Experten
    Synaptica wurde entwickelt, um konsistente Zuverlässigkeit zu bieten und gleichzeitig Ihre Interessen mit fortschrittlichen KI-gesteuerten Strategien zu schützen. Das autonome Risikomanagement-System passt sich dynamisch an sich ändernde Bedingungen an und sorgt jederzeit für optimalen Schutz Ihres Kapitals. Mit der Echtzeit-Überwachung passt sich Synaptica potenziellen Bedrohungen an und reagiert darauf, wobei die Stabilität auch bei unvorhersehbaren Schwankungen aufrechterhalten wird. Intellig
    Rise of the Planet of the Apes MT4
    Connor Michael Woodson
    Experten
    Rise of the Planet of the Apes ist ein Scalping-System mit niedriger Volatilität. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Anweisungen und einen Bonus! Live-Signal von Rise of the Planet of the Apes kommt bald! Der aktuelle Preis wird steigen. Begrenzter Preis 50 USD Einzelschuss, kein Raster, kein Martingale. Jeder Handel hat einen Stop-Loss Empfohlen Diagramm: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitfenster: M30 Eingaben Lotgrößenmodus - Wählen Sie Auto-Lot oder feste Lotgröße Lotgröße - Feste Lo
    Cheat Engine MT4
    Connor Michael Woodson
    Experten
    Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Anweisungen und einen Bonus! Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 80 USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung is
    Rise of the Planet of the Apes MT5
    Connor Michael Woodson
    Experten
    Rise of the Planet of the Apes ist ein Scalping-System mit niedriger Volatilität. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Anweisungen und einen Bonus! Live-Signal von Rise of the Planet of the Apes kommt bald! Der aktuelle Preis wird steigen. Begrenzter Preis 50 USD Einzelschuss, kein Raster, kein Martingale. Jeder Handel hat einen Stop-Loss Empfohlen Diagramm: GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitfenster: M30 Eingaben Lotgrößenmodus - Wählen Sie Auto-Lot oder feste Lotgröße Lotgröße - Feste Lo
