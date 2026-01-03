L'indicateur BPR (Balanced Price Range) est un outil d'analyse technique avancé conçu pour les traders qui suivent les concepts ICT (Inner Circle Trader) et les stratégies Smart Money.

🎯 Qu'est-ce qu'un Balanced Price Range (BPR) ?

Dans la méthodologie ICT, un Balanced Price Range se forme lorsque le prix effectue un mouvement rapide dans une direction, créant un déséquilibre (imbalance) qui est souvent revisité avant que le prix ne poursuive sa tendance. Ces zones représentent des inefficiences de marché où la liquidité n'a pas été correctement distribuée, ce qui en fait des zones clés pour des retracements potentiels et des configurations de trading.

Un BPR est créé par le chevauchement de deux Fair Value Gaps (FVG) opposés :

BPR Haussier : Chevauchement d'un FVG baissier suivi d'un FVG haussier

: Chevauchement d'un FVG baissier suivi d'un FVG haussier BPR Baissier : Chevauchement d'un FVG haussier suivi d'un FVG baissier

✨ Fonctionnalités Principales

🔹 Détection Automatique des BPR

Plus besoin de marquer manuellement les déséquilibres ; l'indicateur les identifie et les met en évidence automatiquement sur votre graphique.

🔹 Identification des Empreintes Smart Money

Repérez les zones où le prix est susceptible de retracer et de rééquilibrer la liquidité, permettant des entrées de haute probabilité.

🔹 Sensibilité Personnalisable

Ajustez les paramètres de détection (0-25) en fonction de votre style de trading préféré et des conditions de marché.

🔹 Gestion de la Mitigation

L'indicateur détecte automatiquement quand un BPR a été "mitigé" (invalidé) par le prix, avec option d'afficher ou masquer les zones mitigées.

🔹 Ligne de Point Médian

Affichage optionnel du point médian de chaque zone BPR, souvent utilisé comme niveau d'entrée précis.

🔹 Flèches Directionnelles

Flèches visuelles indiquant la direction anticipée du mouvement après formation du BPR.

🔹 Système d'Alertes

Recevez des alertes automatiques lors de la formation d'un nouveau BPR ou lors de sa mitigation