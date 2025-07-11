Quantum Baron

Quantum Baron EA

Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen.
Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision.

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.


Ermäßigt   Preis .   Der Preis erhöht sich mit jedem 10. Kauf um 50 $. Endpreis 4999 $

Quantum Baron-Kanal:   Klicken Sie hier

***Kaufen Sie Quantum Baron MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten!

Ich bin ein Grid-EA, der sorgfältig entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Mit über 15 Jahren Handelserfahrung wurde ich nahezu perfektioniert. Meine Entwickler haben ihr umfassendes Marktwissen und ihre Expertise in jede Zeile meines Codes einfließen lassen, um die bestmögliche Leistung zu gewährleisten.


Vom Entwickler von Quantum Emperor, Quantum Queen, Quantum StarMan und dem überaus erfolgreichen Quantum Bitcoin kommt der bisher exklusivste EA – entwickelt für Händler, die bereit sind, ernsthaft Kapital zu bewegen und ernsthafte Gewinne zu erzielen.

Quantum Baron folgt nicht dem Markt. Es beherrscht ihn.

Warum Quantum Baron EA wählen?

Für die Elite: Quantum Baron ist nicht für jeden geeignet. Es ist für Händler mit einem Mindestguthaben von 5.000 US-Dollar optimiert, die bereit sind, ihr Portfolio wie ein professionelles Anlagegut zu behandeln.

Nur kaufen, immer gewinnen: Quantum Baron eröffnet ausschließlich Kaufaufträge und nutzt die natürlichen Aufwärtszyklen des Ölpreises voll aus. Und hier ist der Clou: Der Overnight-Swap ist immer positiv, d. h. Sie werden für das Halten von Positionen bezahlt, während der EA die Schwerstarbeit übernimmt.

Präzision in der Volatilität: Öl ist einer der volatilsten Vermögenswerte der Welt. Quantum Baron lässt sich nicht beirren – es nutzt das Chaos und sichert sich kalkulierte und konstante Gewinne.

Intelligente Trendfolge-Rasterstrategie: Kombiniert modernste Trenderkennung mit einem fortschrittlichen, verfeinerten und anpassbaren Rastersystem, das Preisschwankungen in Gewinnchancen umwandelt.

Erfolgreiche Ausführung: Jeder Handelszyklus ist darauf ausgelegt, mit einem Sieg zu enden. Punkt. Der Drawdown wird minimiert, die Logik optimiert und jeder Einstieg wird durch solide Marktdaten unterstützt.

Vermächtnis der Exzellenz: Präsentiert vom besten Topseller auf MQL5, mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung marktbeherrschender EAs, denen Tausende von Händlern auf der ganzen Welt vertrauen.

 Mindestanforderungen und Empfehlungen :
Symbol: XTIUSD (Rohöl)
Zeitrahmen: M30
Mindesteinzahlung: 5.000 $ – empfohlen 10.000 $ oder mehr
Kontotyp: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads (fragen Sie mich privat nach Broker-Vorschlägen)
Hebel: 1:500
Kontotyp: Hedge
WICHTIG: Verwenden Sie Konten mit NIEDRIGEM SPREAD für die beste Leistung!
VERWENDEN Sie einen VPS , damit der EA rund um die Uhr funktioniert (obligatorisch).


Werden Sie Teil der Quantum Elite : Dies ist Ihre Einladung, in die oberste Liga des algorithmischen Handels aufzusteigen. Quantum Baron ist kein Massenprodukt. Es ist exklusiv, leistungsstark und für echte Trader konzipiert, die sich nicht mit Durchschnitt zufrieden geben.


Bewertungen 44
Maicel Brand
83
Maicel Brand 2025.12.11 12:09 
 

Hello Bogdan, first: Thanks for the Baron T-Shirt :) it's very cool and a little bit funny. That's my most expensive Shirt ever :). But my first trade was at 8. august, with 7K in account, now the account stand at above 9K. Only one Trade on the last 4 months was a little bit dangerous - every other deal was easy :) Thanks.

Anh Tuan Bui
198
Anh Tuan Bui 2025.12.06 15:55 
 

Quantum Baron performs very reliably on XTIUSD. The EA makes smart entries, clean exits, and delivers consistent profit cycle after cycle. Risk management is excellent — it doesn’t over-trade, and margin remains safe even during strong volatility in oil. The strategy is well-designed, runs smoothly, and produces trustworthy results. Developer support is fast and professional. Overall, Quantum Baron is a high-quality EA for trading oil and absolutely worth owning. I’m very satisfied with its performance.

Emil Galabov
88
Emil Galabov 2025.11.30 13:06 
 

I've been using Quantum Baron on production account for sharp two months. Week after week it delivers steady performance and and excellent entry/exist management! Thank you Bogdan for yet another great EA!

Antwort auf eine Rezension