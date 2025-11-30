Dragon Nova MT5

5

Dragon Nova MT5 – Mehrwährungs-Adaptiver Handelsroboter für MetaTrader 5 (EURUSD / USDJPY / GBPUSD / USDCAD)

Dragon Nova MT5 ist ein professioneller automatischer Handelsroboter (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde.
Er handelt die wichtigsten Währungspaare EURUSD, USDJPY, GBPUSD und USDCAD mithilfe eines fortschrittlichen adaptiven Algorithmus, der Volatilitätsanalyse (Volatility Analysis), dynamisches Risikomanagement (Dynamic Risk Control) und intelligente Signalfilterung (Signal Filtering) kombiniert, um präzise, stabile und realistische Handelsergebnisse zu erzielen.

Hauptmerkmale (Key Features of Dragon Nova MT5)

  • Mehrwährungs-Engine (Multi-Currency Engine) – Handelt EURUSD, USDJPY, GBPUSD und USDCAD gleichzeitig mit unabhängiger Logik für jedes Paar.

  • Adaptives Risikomanagement (Adaptive Risk Management) – Passt die Positionsgröße (Lot Size), den Stop Loss und den Take Profit automatisch an die aktuelle Marktvolatilität an.

  • Intelligente Signalfilterung (Intelligent Signal Filtering) – Verhindert Überbelastung durch Analyse von Korrelationen zwischen den Paaren.

  • Plug-and-Trade-Setup – Optimierte Parameter sind enthalten; keine zusätzliche Optimierung erforderlich.

  • Geringe CPU-Last (Low CPU Load) – Stabile Leistung auf VPS-Servern und in Multi-EA-Umgebungen.

Technische Informationen (Technical Information)

  • Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

  • Zeiteinheiten: M15

  • Währungspaare: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD

  • Mindest­einzahlung: $100

  • Lotgröße (Lot Size): ab 0.01

  • Kontotypen: ECN, Raw, Standard, Cent

  • Ausführung: Vollautomatischer Betrieb (24/5)

Warum Dragon Nova MT5 wählen (Why Choose Dragon Nova MT5)

  • Entwickelt nach Tausenden von Backtests und Forward Tests.

  • Kein Martingale, kein Grid, kein Hedging.

  • Entwickelt für Stabilität, geringen Drawdown (Drawdown) und hohe Genauigkeit.

  • Kompatibel mit allen Brokern, die MetaTrader 5 unterstützen.

  • Regelmäßige Updates und technischer Support inklusive.

Benutzerunterstützung und Dokumentation (User Support and Documentation)

Nach dem Kauf von Dragon Nova MT5 erhalten Benutzer:

  • Ein detailliertes Installations- und Konfigurationshandbuch (Installation Manual)

  • Persönliche Unterstützung über MQL5-Nachrichten

  • Lebenslange Updates und algorithmische Verbesserungen (Lifetime Updates)

Entwicklungshintergrund (Development Background)

Dragon Nova MT5 wurde nach über zehn Monaten intensiver Forschung und Multi-Pair-Optimierung entwickelt.
Das Ziel war die Entwicklung eines stabilen und intelligenten Expert Advisors, der sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpasst, ohne überoptimiert oder risikoreich zu sein.

Wichtige Hinweise (Important Notes)

  • Der EA verwendet interne Stop-Loss- und Take-Profit-Werte, die in die Handelslogik integriert sind.

  • Manuelle SL/TP-Eingaben sind deaktiviert, um die Integrität des Algorithmus zu gewährleisten.

  • Die Verwendung eines VPS wird für einen stabilen und kontinuierlichen Betrieb empfohlen.


Bewertungen 1
Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2025.12.15 15:07 
 

Great match between results and expectations. Demo and live behavior align well, with solid risk management. Excellent, prompt support.

FREE
Auswahl:
