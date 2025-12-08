Nova Gold X

Wichtiger Hinweis:

Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo.

Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem Verkauf von 10 Exemplaren oder bei Veröffentlichung des nächsten Updates erhöht. Wenn Sie jetzt Ihre Kopie erhalten, garantiert dies lebenslangen Zugang zu diesem reduzierten Preis, unabhängig von zukünftigen Erhöhungen.

Contact :  t.me/Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX

LIVE-SIGNAL:

LIVE SIGNAL:   BITCOIN
 LIVE SIGNAL:   XAUUSD 
 

NOVA GOLD X 1H 

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real34

Account Number: 253171379

Investor Password:  111@Meta

  

NOVA GOLD X 5Min 

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real34

Account Number: 253198898

Investor Password:  111@Meta

NOVA GOLD X 5Min 

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real34

Account Number: 253183735

Investor Password:  111@Meta

NOVA GOLD X 1Min 

Broker: Exness

Server: Exness-MT5Real34

Account Number: 253198896

Investor Password:  111@Meta

Nach dem Kauf von Nova Gold X kontaktieren Sie mich bitte direkt, um die optimierten Einstellungen und vollständige Unterstützung bei der Einrichtung zu erhalten.
Wir empfehlen den Handel mit Gold (XAUUSD) im 5-Minuten-Zeitfenster (M5), um das beste Gleichgewicht zwischen Signalgenauigkeit und Risikomanagement zu erreichen.

Nova Gold X — KI-gestütztes Handelssystem

Nova Gold X ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 5, der speziell für den Handel mit Gold und Bitcoin entwickelt wurde und künstliche Intelligenzmodelle verwendet, die Price Action direkt lesen und Ein- und Ausstiegspunkte in Echtzeit bestimmen. Das System konzentriert sich darauf, konsistente Ergebnisse zu liefern und gleichzeitig Kapital durch professionelle Risikomanagement-Mechanismen zu schützen.

Hauptverpflichtungen Transparente Ergebnisse, die über das Investorenkonto überwacht werden können. Entscheidungsfindung basierend auf echter Preisanalyse ohne Abhängigkeit von traditionellen nachlaufenden Indikatoren. Kein Grid und kein Martingale. Jeder Trade ist unabhängig mit definiertem Stop Loss. Automatische Risikokontrolle mit intelligenter Lot-Größenberechnung basierend auf dem Kontostand.

Warum Nova Gold X wählen Hohe Genauigkeit bei der Signalgenerierung: KI-Algorithmen kombinieren Kerzenlesung mit Marktstrukturanalyse und Bewegungsstärke für schnelle und präzise Einstiege. Kapitalschutz zuerst: Fester oder Trailing-Stop-Loss je nach Ihren Präferenzen, mit Break-Even-Funktionen zur Sicherung von Trades, sobald Gewinn erreicht ist. Hohe Handelsfrequenz mit Disziplin: Mehr als hundert Trades pro Tag, wobei kleine wiederholte Gelegenheiten erfasst werden, während strenge Risikokontrollen beibehalten werden. Flexibel für alle Konten: Funktioniert ab einem Guthaben von hundert Dollar mit einem automatischen Lot-Berechnungssystem, das den Margin-Druck reduziert.

Wichtige technische Merkmale Exklusiver Betrieb auf MetaTrader 5. Mindesteinzahlung: 300 Dollar, empfohlen +500 Dollar. Unterstützte Instrumente: XAUUSD und BTCUSD, mit der Möglichkeit, sich an Hauptwährungspaare anzupassen. Vorgeschlagene Zeitrahmen: 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten und 1 Stunde. Empfohlene Verwendung eines VPS zur Gewährleistung kontinuierlichen Betriebs. Vollständig anpassbare Einstellungen einschließlich Risikolevel, Handelszeiten, Handelstage und Aktivierung oder Deaktivierung der Wiederherstellungsoption.

Integrierte Risikomanagementsysteme Intelligenter Stop Loss: Trailing-Stop-Option mit anpassbaren Regeln, die profitablen Trades folgt. Break-Even-System: Wenn ein Trade ein vordefiniertes Gewinnniveau erreicht, bewegt sich der Stop Loss automatisch zum Einstiegspunkt. Optionaler kontrollierter Wiederherstellungsmodus: Nach einem Verlust kann das System die nächste Lot-Größe nur einmal erhöhen, um sich zu erholen, und kehrt dann automatisch zum normalen Lot zurück. Dies ist kein Martingale und kann vollständig deaktiviert werden.

Leistung und Strategiestabilität Das System führt täglich eine große Anzahl von Operationen aus, mit dem Ziel, den Nettogewinn durch Wiederholung zu verbessern und extreme Verluste zu minimieren. Für vollständige Transparenz platzieren Sie hier Ihren MQL5-Signallink, um die Live-Kontoleistung und Handelsdetails anzuzeigen.

Anforderungen und Empfehlungen Eine Mindesteinzahlung von hundert Dollar wird empfohlen, mit zweihundert Dollar oder mehr für eine sicherere Margin. Funktioniert auf jedem MT5-Konto bei jedem zuverlässigen Broker. Verwenden Sie ein VPS, wenn Sie ununterbrochenen Betrieb benötigen. Vermeiden Sie den Handel während hochrelevanter Nachrichten, es sei denn, Sie haben spezifische Einstellungen dafür konfiguriert.

Häufig gestellte Fragen Verwendet das System Martingale- oder Grid-Strategien? Nein, es verwendet keine riskanten Strategien. Ist es für kleine Konten geeignet? Ja, es ist für den Betrieb ab einem Guthaben von hundert Dollar mit automatischer Lot-Kontrolle konzipiert. Wie viele Trades pro Tag? Mehr als hundert Trades über verschiedene Instrumente. Wie hoch ist die Genauigkeitsrate? Zwischen achtzig und neunzig Prozent, abhängig von Einstellungen und Marktbedingungen.

Support und Updates Technischer Support rund um die Uhr verfügbar. Kostenlose lebenslange Software-Updates.


Bewertungen 5
Manoj Lohar
157
Manoj Lohar 2025.12.24 14:47 
 

I think it's the best because its performance and management are very proper. It's absolutely the best. 💪💪💪💪💯💯💯💯❤️❤️❤️🤗🤗 Gorgeous 😍

Ana Lucia
30
Ana Lucia 2025.12.21 23:50 
 

This is by far the best trading robot I’ve ever had access to. Extremely consistent, with very low drawdown, and truly outstanding support. Highly recommended.

kungking168
33
kungking168 2025.12.17 11:58 
 

The expert patiently explained the settings of this EA. Finally mastered the correct operation of this EA.

OptivexPro MT5
Hicham Chergui
5 (4)
Experten
OPTIVEXPRO MT5 – Die Kraft intelligenten Scalpings und echten kumulativen Wachstums Anyone who has purchased the OPTIVEXPRO MT5 Expert Advisor should contact me so that I can send him the best settings to benefit from the expert because the settings differ from one broker to another. Discount Coupon Contact : https://www.mql5.com/en/users/infinitynetwork                                              OR Telegram:   https://t.me/OPTIVEXPRO&nbsp ;   OR      https://t.me/OPTIVEX_PRO Vergessen Sie
Antwort auf eine Rezension