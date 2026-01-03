Balanced Price Range BPR
Melaine Friedel Dominique Soglo
Versione: 1.10
L'indicatore BPR (Balanced Price Range) è uno strumento avanzato di analisi tecnica sviluppato per i trader che seguono i concetti ICT (Inner Circle Trader) e le strategie Smart Money.
🎯 Cos'è il Balanced Price Range (BPR)?
Nella metodologia ICT, il Balanced Price Range si forma quando il prezzo compie un movimento rapido in una direzione, creando uno squilibrio (imbalance) che viene spesso rivisitato prima della continuazione del trend. Queste zone rappresentano inefficienze di mercato dove la liquidità non è stata adeguatamente distribuita, rendendole zone chiave per potenziali ritracciamenti e setup di trading.
Il BPR è creato dalla sovrapposizione di due Fair Value Gap (FVG) opposti:
- BPR Rialzista: Sovrapposizione di un FVG ribassista seguito da un FVG rialzista
- BPR Ribassista: Sovrapposizione di un FVG rialzista seguito da un FVG ribassista
✨ Funzionalità Principali
🔹 Rilevamento Automatico BPR
Non è più necessario segnare manualmente gli squilibri; l'indicatore identifica ed evidenzia automaticamente sul tuo grafico.
🔹 Identificazione delle Tracce dello Smart Money
Identifica le zone dove il prezzo probabilmente ritraccerà e riequilibrerà la liquidità, permettendo ingressi ad alta probabilità.
🔹 Sensibilità Personalizzabile
Regola i parametri di rilevamento (0-25) in base al tuo stile di trading preferito e alle condizioni di mercato.
🔹 Gestione della Mitigazione
L'indicatore determina automaticamente quando un BPR è stato "mitigato" (invalidato) dal prezzo, con l'opzione di mostrare o nascondere le zone mitigate.
🔹 Linea del Punto Medio
Visualizzazione opzionale del punto medio di ogni zona BPR, spesso utilizzato come livello di ingresso preciso.
🔹 Frecce Direzionali
Frecce visive che indicano la direzione attesa del movimento dopo la formazione del BPR.
🔹 Sistema di Avvisi
Ricevi avvisi automatici quando si forma un nuovo BPR o quando viene mitigato.