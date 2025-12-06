WICHTIGER HINWEIS: Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar.

VEGA BOT – Der ultimative Multi-Strategie Trendfolge-EA

Willkommen bei Vega BOT, einem leistungsstarken Expert Advisor, der mehrere professionelle Trendfolge-Methoden in einem flexiblen und hochgradig anpassbaren System vereint.

Egal, ob Sie ein neuer Trader oder ein erfahrener algorithmischer Nutzer sind – Vega BOT ermöglicht Ihnen, Ihr eigenes Handelsmodell exakt nach Ihren Vorstellungen zu erstellen und zu optimieren, ganz ohne Programmierkenntnisse.





Multi-Strategie-Engine – Entwickelt für alle Marktbedingungen

Vega BOT wurde entwickelt, um in sämtlichen Marktphasen effektiv zu arbeiten und unterstützt alle wichtigen Handelsinstrumente:

Forex

Gold

Indizes

Kryptowährungen

Standard-, Raw-, ECN-, Pro- und Cent-Konten

Sie können mit Multi-Timeframe-Bestätigung handeln oder sich auf einen einzelnen Timeframe verlassen.

Der EA passt sich nahtlos an unterschiedliche Marktbedingungen und Handelspräferenzen an.





10+ optimierte Setfiles inklusive

Beginnen Sie sofort mit dem Handel durch mehr als zehn voroptimierte strategische Setfiles:

Scalping-Strategien

Breakout-Modelle

Trendfolge-Ansätze

Momentum-basierte Systeme

Volatilitätsgetriebene Methoden

Einfach ein Setfile laden – und der EA ist ohne weitere Anpassungen einsatzbereit.





Erstellen Sie Ihre eigene Trendstrategie

Vega BOT erlaubt vollständige Individualisierung für Trader, die einen einzigartigen und persönlichen Ansatz wünschen:

Einstiegslogik definieren

Mehrere Filter kombinieren

Risiko- und Trade-Management-Modelle anpassen

Ausstiegsbedingungen feinjustieren

Eigene Strategievorlagen speichern

Alles erfolgt direkt im EA – keine technische Expertise oder Programmierung erforderlich.





Sicherheit zuerst – Kein Martingale, kein Grid, kein Hedging

Risikokontrolle ist der Kern von Vega BOT.

Der EA vermeidet strikt alle risikoreichen Geldmanagement-Methoden:

Kein Martingale

Kein Grid

Kein Hedging

Immer mit Stop-Loss

Vollständig kontrollierte Positionsgröße

Entspricht den Regeln von Prop-Firmen

Ihr Konto bleibt auch in Phasen hoher Volatilität oder unerwarteter Marktbewegungen geschützt.





Warum Trader sich für Vega BOT entscheiden

Vollständiges Multi-Strategie-Trendfolge-Framework

Kein Einsatz von Martingale oder Grid

Mehr als 10 sofort einsetzbare Setfiles enthalten

Integriertes Modul zur Strategieerstellung

Schnell, leichtgewichtig und äußerst stabil

Geeignet für Einsteiger und Profis

Entwickelt für langfristiges, nachhaltiges Wachstum





Empfohlene Einstellungen

Paar: XAU

Timeframe: M15

Kontogröße: Beliebig (ab 1000 USD empfohlen, wenn Risiko ≤ 1 %)

Einstellung: Offizielles Setfile im Kommentarbereich herunterladen

Kontotyp: Standard, Raw, ECN, Pro, Cent





Risikohinweis: