Vega Bot
- Experten
- Lo Thi Mai Loan
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 15 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
VEGA BOT – Der ultimative Multi-Strategie Trendfolge-EA
Willkommen bei Vega BOT, einem leistungsstarken Expert Advisor, der mehrere professionelle Trendfolge-Methoden in einem flexiblen und hochgradig anpassbaren System vereint.
Egal, ob Sie ein neuer Trader oder ein erfahrener algorithmischer Nutzer sind – Vega BOT ermöglicht Ihnen, Ihr eigenes Handelsmodell exakt nach Ihren Vorstellungen zu erstellen und zu optimieren, ganz ohne Programmierkenntnisse.
Multi-Strategie-Engine – Entwickelt für alle Marktbedingungen
Vega BOT wurde entwickelt, um in sämtlichen Marktphasen effektiv zu arbeiten und unterstützt alle wichtigen Handelsinstrumente:
-
Forex
-
Gold
-
Indizes
-
Kryptowährungen
-
Standard-, Raw-, ECN-, Pro- und Cent-Konten
Sie können mit Multi-Timeframe-Bestätigung handeln oder sich auf einen einzelnen Timeframe verlassen.
Der EA passt sich nahtlos an unterschiedliche Marktbedingungen und Handelspräferenzen an.
10+ optimierte Setfiles inklusive
Beginnen Sie sofort mit dem Handel durch mehr als zehn voroptimierte strategische Setfiles:
-
Scalping-Strategien
-
Breakout-Modelle
-
Trendfolge-Ansätze
-
Momentum-basierte Systeme
-
Volatilitätsgetriebene Methoden
Einfach ein Setfile laden – und der EA ist ohne weitere Anpassungen einsatzbereit.
Erstellen Sie Ihre eigene Trendstrategie
Vega BOT erlaubt vollständige Individualisierung für Trader, die einen einzigartigen und persönlichen Ansatz wünschen:
-
Einstiegslogik definieren
-
Mehrere Filter kombinieren
-
Risiko- und Trade-Management-Modelle anpassen
-
Ausstiegsbedingungen feinjustieren
-
Eigene Strategievorlagen speichern
Alles erfolgt direkt im EA – keine technische Expertise oder Programmierung erforderlich.
Sicherheit zuerst – Kein Martingale, kein Grid, kein Hedging
Risikokontrolle ist der Kern von Vega BOT.
Der EA vermeidet strikt alle risikoreichen Geldmanagement-Methoden:
-
Kein Martingale
-
Kein Grid
-
Kein Hedging
-
Immer mit Stop-Loss
-
Vollständig kontrollierte Positionsgröße
-
Entspricht den Regeln von Prop-Firmen
Ihr Konto bleibt auch in Phasen hoher Volatilität oder unerwarteter Marktbewegungen geschützt.
Warum Trader sich für Vega BOT entscheiden
-
Vollständiges Multi-Strategie-Trendfolge-Framework
-
Kein Einsatz von Martingale oder Grid
-
Mehr als 10 sofort einsetzbare Setfiles enthalten
-
Integriertes Modul zur Strategieerstellung
-
Schnell, leichtgewichtig und äußerst stabil
-
Geeignet für Einsteiger und Profis
-
Entwickelt für langfristiges, nachhaltiges Wachstum
Empfohlene Einstellungen
-
Paar: XAU
-
Timeframe: M15
-
Kontogröße: Beliebig (ab 1000 USD empfohlen, wenn Risiko ≤ 1 %)
-
Einstellung: Offizielles Setfile im Kommentarbereich herunterladen
-
Kontotyp: Standard, Raw, ECN, Pro, Cent
Risikohinweis:
-
Stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie den EA erwerben.
-
Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne (der EA kann ebenfalls Verluste verursachen).
-
Gezeigte Backtests (z.B. Screenshots) sind stark optimiert und können nicht direkt auf Live-Trading übertragen werden.
Knowing the fact that I bough Vega Bot from a well known developer on the MQL5 marketplace, Los is always available for support. This EA she is developing will be continuously improved and I believe it will be an EA that she continues working on. I highly recommend this EA as you will have a good trading algo and you have good support from her. Thanks