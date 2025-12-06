Vega Bot

5

WICHTIGER HINWEIS:

  • Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar.
  • Der Preis wird bald auf $1999.99 erhöht.

Download Setfiles

Detail Guide

VEGA BOT – Der ultimative Multi-Strategie Trendfolge-EA

Willkommen bei Vega BOT, einem leistungsstarken Expert Advisor, der mehrere professionelle Trendfolge-Methoden in einem flexiblen und hochgradig anpassbaren System vereint.

Egal, ob Sie ein neuer Trader oder ein erfahrener algorithmischer Nutzer sind – Vega BOT ermöglicht Ihnen, Ihr eigenes Handelsmodell exakt nach Ihren Vorstellungen zu erstellen und zu optimieren, ganz ohne Programmierkenntnisse.


Multi-Strategie-Engine – Entwickelt für alle Marktbedingungen

Vega BOT wurde entwickelt, um in sämtlichen Marktphasen effektiv zu arbeiten und unterstützt alle wichtigen Handelsinstrumente:

  • Forex

  • Gold

  • Indizes

  • Kryptowährungen

  • Standard-, Raw-, ECN-, Pro- und Cent-Konten

Sie können mit Multi-Timeframe-Bestätigung handeln oder sich auf einen einzelnen Timeframe verlassen.

Der EA passt sich nahtlos an unterschiedliche Marktbedingungen und Handelspräferenzen an.


10+ optimierte Setfiles inklusive

Beginnen Sie sofort mit dem Handel durch mehr als zehn voroptimierte strategische Setfiles:

  • Scalping-Strategien

  • Breakout-Modelle

  • Trendfolge-Ansätze

  • Momentum-basierte Systeme

  • Volatilitätsgetriebene Methoden

Einfach ein Setfile laden – und der EA ist ohne weitere Anpassungen einsatzbereit.


Erstellen Sie Ihre eigene Trendstrategie

Vega BOT erlaubt vollständige Individualisierung für Trader, die einen einzigartigen und persönlichen Ansatz wünschen:

  • Einstiegslogik definieren

  • Mehrere Filter kombinieren

  • Risiko- und Trade-Management-Modelle anpassen

  • Ausstiegsbedingungen feinjustieren

  • Eigene Strategievorlagen speichern

Alles erfolgt direkt im EA – keine technische Expertise oder Programmierung erforderlich.


Sicherheit zuerst – Kein Martingale, kein Grid, kein Hedging

Risikokontrolle ist der Kern von Vega BOT.

Der EA vermeidet strikt alle risikoreichen Geldmanagement-Methoden:

  • Kein Martingale

  • Kein Grid

  • Kein Hedging

  • Immer mit Stop-Loss

  • Vollständig kontrollierte Positionsgröße

  • Entspricht den Regeln von Prop-Firmen

Ihr Konto bleibt auch in Phasen hoher Volatilität oder unerwarteter Marktbewegungen geschützt.


Warum Trader sich für Vega BOT entscheiden

  • Vollständiges Multi-Strategie-Trendfolge-Framework

  • Kein Einsatz von Martingale oder Grid

  • Mehr als 10 sofort einsetzbare Setfiles enthalten

  • Integriertes Modul zur Strategieerstellung

  • Schnell, leichtgewichtig und äußerst stabil

  • Geeignet für Einsteiger und Profis

  • Entwickelt für langfristiges, nachhaltiges Wachstum


Empfohlene Einstellungen

  • Paar: XAU

  • Timeframe: M15

  • Kontogröße: Beliebig (ab 1000 USD empfohlen, wenn Risiko ≤ 1 %)

  • Einstellung: Offizielles Setfile im Kommentarbereich herunterladen

  • Kontotyp: Standard, Raw, ECN, Pro, Cent


Risikohinweis:

  • Stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie den EA erwerben.

  • Frühere Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Gewinne (der EA kann ebenfalls Verluste verursachen).

  • Gezeigte Backtests (z.B. Screenshots) sind stark optimiert und können nicht direkt auf Live-Trading übertragen werden.

Bewertungen 3
Mateusz Winter
409
Mateusz Winter 2025.12.15 19:01 
 

Knowing the fact that I bough Vega Bot from a well known developer on the MQL5 marketplace, Los is always available for support. This EA she is developing will be continuously improved and I believe it will be an EA that she continues working on. I highly recommend this EA as you will have a good trading algo and you have good support from her. Thanks

SEAN
201
SEAN 2025.12.11 01:29 
 

I have been working with Ms. Lo for some time now, and this is the second EA I have purchased from her. I have been running Vegabot on both gold and major currency pairs. So far, the win rate has been impressive. Compared to other EAs I have used, Vegabot stands out for its aggressive profit-locking strategy through tight trailing stops, which has proven particularly effective in the current volatile market conditions. Out of 10+ trades executed to date, I have experienced only one losing trade, with all others closing in profit. Regarding Ms. Lo, she is honest, straightforward, and clearly dedicated to her product. This is evident in her frequent updates to setfiles and her ongoing plans to add support for new trading pairs. While it is still early days and long-term performance remains to be seen, I will continue to monitor results and may update this review accordingly. Based on my experience so far—and considering the expertise she has accumulated—I believe Vegabot is one of her strongest EAs to date.

Nice Trader
2763
Aller Uja 2025.12.06 12:28 
 

I’m already using several other EAs from this developer and they have been very stable and reliable over the long term, so I decided to add Vega Bot to my portfolio as a long-term project as well. 💼📈

I really like the concept of Vega Bot – multi-strategy engine, strict risk control and no martingale/grid. The structure with different groups of setfiles makes it flexible for various markets and trading styles.

The communication with the developer is clear and honest. I asked about using Vega on Forex, and she explained that at the moment the recommended setfiles are mainly focused on metals and indices,

and that additional presets for Forex will be added in future updates. This kind of transparency gives me confidence. 👍

What I also appreciate is that, in my opinion, this is a “real EA from a real developer” – not just marketing hype. The backtests and shared results look realistic, not like those over-optimized “perfect curve” backtests you often see in scam projects.

There is no sign of manipulated history data or other tricks used just to show unbelievable equity curves. For me, this is a big plus. ✅

Right now I’m running Vega Bot on several 1,000 EUR demo accounts with the recommended settings from the developer, and in parallel I’m also testing my own optimized variations. I plan to let these tests run for at least 3–6 months to collect proper long-term data.

If needed, I will adjust my rating and review based on real performance – but for now I see solid potential as a long-term EA. 🚀

📌 Important note for both beginners and experienced traders: I always recommend testing any new EA on demo accounts first (or with very small risk) to understand its logic,

reliability and behaviour in live market conditions before putting serious capital behind it. No EA is a magic money machine – proper testing and risk management are essential.

Thank you for your work on this project – I’m looking forward to the upcoming Forex setfiles and future improvements! 🙏✨

