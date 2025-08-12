Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt.

Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Position eröffnet, um das Risiko unter Kontrolle zu halten und eine sichere Wahl sowohl für konservative als auch für erfahrene Händler zu sein. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es, auch bei volatilen Marktbedingungen stabil zu bleiben.

Warum Golden Synapse so effektiv ist

Niedriges Risiko Design. Jede Position ist durch einen vordefinierten Stop-Loss gesichert, ohne riskante Mittelwertbildungstechniken.

Einzelhandelskontrolle. Es ist immer nur eine Position aktiv, um eine Überlastung des Kontos zu vermeiden.

Reine technische Analyse. Die Trades basieren auf klaren technischen Mustern und der Marktstruktur für Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.



Spezifikationen

Empfohlene Broker: Es kann bei jedem Broker laufen, aber STP-swapfreie Broker werden dringend empfohlen.

Hebelwirkung: Ab 1:100

Mindesteinlage: 100 USD

Symbole: XAUUSD

Zeitrahmen: M30

Golden Synapse EA wurde für Trader entwickelt, die Sicherheit, Präzision und Disziplin schätzen. Er jagt nicht dem Markt hinterher. Er wartet auf die richtige Gelegenheit, führt mit Genauigkeit aus und verwaltet jeden Handel mit Kapitalschutz als Priorität. Das macht ihn zu einer zuverlässigen Wahl für langfristigen Handelserfolg.





Erklärungen zu den Einstellungen: