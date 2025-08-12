Golden Synapse
- Experten
- Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
- Version: 2.50
- Aktualisiert: 23 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt.
Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Position eröffnet, um das Risiko unter Kontrolle zu halten und eine sichere Wahl sowohl für konservative als auch für erfahrene Händler zu sein. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es, auch bei volatilen Marktbedingungen stabil zu bleiben.
119$, dann erhöht sich der Preis um 10$ für jeden Kauf. Endgültiger Preis: 1299$
Live-Signal: HIER KLICKEN
Warum Golden Synapse so effektiv ist
Niedriges Risiko Design. Jede Position ist durch einen vordefinierten Stop-Loss gesichert, ohne riskante Mittelwertbildungstechniken.
Einzelhandelskontrolle. Es ist immer nur eine Position aktiv, um eine Überlastung des Kontos zu vermeiden.
Reine technische Analyse. Die Trades basieren auf klaren technischen Mustern und der Marktstruktur für Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Spezifikationen
Empfohlene Broker: Es kann bei jedem Broker laufen, aber STP-swapfreie Broker werden dringend empfohlen.
Hebelwirkung: Ab 1:100
Mindesteinlage: 100 USD
Symbole: XAUUSD
Zeitrahmen: M30
Golden Synapse EA wurde für Trader entwickelt, die Sicherheit, Präzision und Disziplin schätzen. Er jagt nicht dem Markt hinterher. Er wartet auf die richtige Gelegenheit, führt mit Genauigkeit aus und verwaltet jeden Handel mit Kapitalschutz als Priorität. Das macht ihn zu einer zuverlässigen Wahl für langfristigen Handelserfolg.
Erklärungen zu den Einstellungen:
-
Methode der Losgröße: Wählen Sie Ihre bevorzugte Losgrößenmethode. Alle Optionen sind verfügbar.
-
Risiko-Prozent: Der Prozentsatz des Kontosaldos, der pro Handel riskiert wird. Diese Option wird nur verwendet, wenn die Losgrößenmethode aufRisikoprozent eingestellt ist.
-
Feste Losgröße: Die genaue Losgröße, die bei jedem Handel eröffnet wird. Diese Option wird nur verwendet, wenn die Losgrößenmethode aufFeste Losgröße eingestellt ist.
-
Prop firm max daily drawdown percent%: Die maximale tägliche Drawdown-Grenze in Prozent, die der EA zur Berechnung sicherer Losgrößen verwendet. Diese Option wird nur verwendet, wenn die Losgrößenmethode aufProp firms eingestellt ist.
-
Dollarbetrag pro 0,01 Lot für dynamische Lotgröße: Legt fest, wie viel Geld jedes 0,01 Lot ausmacht, um die Lotgrößen automatisch zu skalieren. Diese Option wird nur verwendet, wenn die Losgrößenmethode aufDynamische Losgröße eingestellt ist.
-
Maximal zulässiger DD%: Der maximale Drawdown (als Prozentsatz des Kontokapitals), den der EA zulässt. Wenn dieser Wert erreicht wird, schließt der EA sofort alle offenen Trades und stoppt den Handel, um das Konto vor weiteren Verlusten zu schützen. Dies dient als eingebautes Sicherheitsnetz, um große Drawdowns zu verhindern.
Hinweis: Die Einstellung "Max allowed DD%" gilt universell für alle Lot Size Methoden. Unabhängig davon, welche Lot-Sizing-Methode Sie wählen (feste Lotgröße, dynamische Lotgröße, Risikoprozent, sehr geringes Risiko, geringes Risiko, mittleres Risiko, hohes Risiko, extremes Risiko oder Prop-Firmen), wird diese Drawdown-Grenze immer durchgesetzt, um Ihr Konto zu schützen.
-
Nachlaufender Stop-Loss-Wert: Der Abstand in Punkten, um den der Stop-Loss hinter dem aktuellen Kurs zurückbleibt.
-
Trailing-Schritt: Legt die Schrittgröße für das Trailing fest. Wenn beispielsweise derTrailing-Stop-Loss = 100 Punkte und der Trailing-Schritt = 50 Punkte ist, wird der Stop-Loss 50 Punkte hinter dem Kurs platziert, sobald sich der Kurs um 100 Punkte in Richtung Gewinn bewegt. Wenn sich der Kurs weiter bewegt, wird der Stop-Loss automatisch in Schritten von 50 Punkten nach hinten verschoben.
-
Magische Zahl: Eine eindeutige Nummer, die die Trades des EAs identifiziert und sicherstellt, dass sie nicht mit den Trades anderer EAs oder dem manuellen Handel kollidieren.
-
Kaufaufträge zulassen: Aktivieren oder deaktivieren Sie Kaufaufträge.
-
Verkaufsaufträge zulassen: Aktivieren oder deaktivieren Sie Verkaufsaufträge.
-
Spread-Filter: Der maximal zulässige Spread (in Punkten) für die Eröffnung eines neuen Handels. Wenn der Spread höher ist, werden keine Geschäfte getätigt.
-
EA-Name: EA-Name oder Handelskommentar.
-
Nachrichten mit geringer Auswirkung deaktivieren: Wenn dies zutrifft, hält der EA den Handel vor Nachrichten mit geringer Auswirkung an.
-
Deaktiviere Nachrichten mit mittlerer Auswirkung: Wenn dies zutrifft, wird der EA den Handel vor Nachrichten mit mittlerer Auswirkung unterbrechen.
-
Nachrichten mit hohem Einfluss deaktivieren: Wenn ja, unterbricht der EA den Handel vor Nachrichten mit hohem Einfluss.
-
Zeit vor Nachrichten in Minuten: Anzahl der Minuten, in denen der Handelvor einem Nachrichtenereignis unterbrochen wird.
-
Zeit nach Nachrichten in Minuten: Anzahl der Minuten, in denen der Handelnach einem Nachrichtenereignis unterbrochen wird.
THANKS TO Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed the author of Gold Synapse, the EA is working perfectly on my fundednext account. Recently, i have passed the STELAR 2-STEP CHALLENGE guaranteed profitable EA. BUGS? 10 T0 20 order in a row. It never happened in my account. I am very thankful to the author who had helping us (beginer) to be profitable. In my experience with him, all my questions and doubts were humbly answered by him. 100% recommended to all new traders.