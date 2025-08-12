Golden Synapse

3.75

Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt.

Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Position eröffnet, um das Risiko unter Kontrolle zu halten und eine sichere Wahl sowohl für konservative als auch für erfahrene Händler zu sein. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es, auch bei volatilen Marktbedingungen stabil zu bleiben.

119$, dann erhöht sich der Preis um 10$ für jeden Kauf. Endgültiger Preis: 1299$

Begrenztes Jahresendangebot 15% Rabatt

Live-Signal: HIER KLICKEN

Warum Golden Synapse so effektiv ist

Niedriges Risiko Design. Jede Position ist durch einen vordefinierten Stop-Loss gesichert, ohne riskante Mittelwertbildungstechniken.
Einzelhandelskontrolle. Es ist immer nur eine Position aktiv, um eine Überlastung des Kontos zu vermeiden.
Reine technische Analyse. Die Trades basieren auf klaren technischen Mustern und der Marktstruktur für Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Spezifikationen

Empfohlene Broker: Es kann bei jedem Broker laufen, aber STP-swapfreie Broker werden dringend empfohlen.
Hebelwirkung: Ab 1:100
Mindesteinlage: 100 USD
Symbole: XAUUSD
Zeitrahmen: M30

Golden Synapse EA wurde für Trader entwickelt, die Sicherheit, Präzision und Disziplin schätzen. Er jagt nicht dem Markt hinterher. Er wartet auf die richtige Gelegenheit, führt mit Genauigkeit aus und verwaltet jeden Handel mit Kapitalschutz als Priorität. Das macht ihn zu einer zuverlässigen Wahl für langfristigen Handelserfolg.


Erklärungen zu den Einstellungen:

  • Methode der Losgröße: Wählen Sie Ihre bevorzugte Losgrößenmethode. Alle Optionen sind verfügbar.

  • Risiko-Prozent: Der Prozentsatz des Kontosaldos, der pro Handel riskiert wird. Diese Option wird nur verwendet, wenn die Losgrößenmethode aufRisikoprozent eingestellt ist.

  • Feste Losgröße: Die genaue Losgröße, die bei jedem Handel eröffnet wird. Diese Option wird nur verwendet, wenn die Losgrößenmethode aufFeste Losgröße eingestellt ist.

  • Prop firm max daily drawdown percent%: Die maximale tägliche Drawdown-Grenze in Prozent, die der EA zur Berechnung sicherer Losgrößen verwendet. Diese Option wird nur verwendet, wenn die Losgrößenmethode aufProp firms eingestellt ist.

  • Dollarbetrag pro 0,01 Lot für dynamische Lotgröße: Legt fest, wie viel Geld jedes 0,01 Lot ausmacht, um die Lotgrößen automatisch zu skalieren. Diese Option wird nur verwendet, wenn die Losgrößenmethode aufDynamische Losgröße eingestellt ist.

  • Maximal zulässiger DD%: Der maximale Drawdown (als Prozentsatz des Kontokapitals), den der EA zulässt. Wenn dieser Wert erreicht wird, schließt der EA sofort alle offenen Trades und stoppt den Handel, um das Konto vor weiteren Verlusten zu schützen. Dies dient als eingebautes Sicherheitsnetz, um große Drawdowns zu verhindern.

    Hinweis: Die Einstellung "Max allowed DD%" gilt universell für alle Lot Size Methoden. Unabhängig davon, welche Lot-Sizing-Methode Sie wählen (feste Lotgröße, dynamische Lotgröße, Risikoprozent, sehr geringes Risiko, geringes Risiko, mittleres Risiko, hohes Risiko, extremes Risiko oder Prop-Firmen), wird diese Drawdown-Grenze immer durchgesetzt, um Ihr Konto zu schützen.

  • Nachlaufender Stop-Loss-Wert: Der Abstand in Punkten, um den der Stop-Loss hinter dem aktuellen Kurs zurückbleibt.

  • Trailing-Schritt: Legt die Schrittgröße für das Trailing fest. Wenn beispielsweise derTrailing-Stop-Loss = 100 Punkte und der Trailing-Schritt = 50 Punkte ist, wird der Stop-Loss 50 Punkte hinter dem Kurs platziert, sobald sich der Kurs um 100 Punkte in Richtung Gewinn bewegt. Wenn sich der Kurs weiter bewegt, wird der Stop-Loss automatisch in Schritten von 50 Punkten nach hinten verschoben.

  • Magische Zahl: Eine eindeutige Nummer, die die Trades des EAs identifiziert und sicherstellt, dass sie nicht mit den Trades anderer EAs oder dem manuellen Handel kollidieren.

  • Kaufaufträge zulassen: Aktivieren oder deaktivieren Sie Kaufaufträge.

  • Verkaufsaufträge zulassen: Aktivieren oder deaktivieren Sie Verkaufsaufträge.

  • Spread-Filter: Der maximal zulässige Spread (in Punkten) für die Eröffnung eines neuen Handels. Wenn der Spread höher ist, werden keine Geschäfte getätigt.

  • EA-Name: EA-Name oder Handelskommentar.

  • Nachrichten mit geringer Auswirkung deaktivieren: Wenn dies zutrifft, hält der EA den Handel vor Nachrichten mit geringer Auswirkung an.

  • Deaktiviere Nachrichten mit mittlerer Auswirkung: Wenn dies zutrifft, wird der EA den Handel vor Nachrichten mit mittlerer Auswirkung unterbrechen.

  • Nachrichten mit hohem Einfluss deaktivieren: Wenn ja, unterbricht der EA den Handel vor Nachrichten mit hohem Einfluss.

  • Zeit vor Nachrichten in Minuten: Anzahl der Minuten, in denen der Handelvor einem Nachrichtenereignis unterbrochen wird.

  • Zeit nach Nachrichten in Minuten: Anzahl der Minuten, in denen der Handelnach einem Nachrichtenereignis unterbrochen wird.

Bewertungen 51
ronaldo cabardo
203
ronaldo cabardo 2025.12.24 14:30 
 

THANKS TO Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed the author of Gold Synapse, the EA is working perfectly on my fundednext account. Recently, i have passed the STELAR 2-STEP CHALLENGE guaranteed profitable EA. BUGS? 10 T0 20 order in a row. It never happened in my account. I am very thankful to the author who had helping us (beginer) to be profitable. In my experience with him, all my questions and doubts were humbly answered by him. 100% recommended to all new traders.

Konradsilver83
31
Konradsilver83 2025.12.24 07:42 
 

Ho acquistato Golden Synapse perchè facendo diversi backtest con prop firm e conti reali, mi ha sempre dato dei risultati positivi. Sto investendo tempo e denaro con gli expert advisors e questo è uno dei pochi su cui ci si può affidare. Nel mese di Dicembre L'EA ha fatto poche operazioni, ma tutte in profitto. Il drawdown c'è stato però come tutti gli EA, le impostazioni vanno modificate in base al vostro rischio di perdita, non sul guadagno, sopratutto se lo utilizzate con le prop firm. Io attualmente lo sto utilizzando con funder pro e funded next con 1% di DD giornaliero e devo ammettere che fà il suo lavoro egregiamente. Non abbiate fretta L'EA funziona, apre le operazioni in base alle sue caratteristiche di entrata. Non basatevi sul guadagno di una settimana o un mese, ma bisogna attendere almeno un'anno prima di trarre conclusioni. Come conto reale sto utilizzando FPMARKETS standard account, low spread, top broker, 1:500 leverage. Ahmed Mahmoud è una persona strepitosa, ad ogni dubbio risponde e ti aiuta al meglio per capire insieme cosa migliorare dell'EA. Grazie mille! TOP!

uchimi
1775
uchimi 2025.12.23 15:31 
 

The developer is kind and sincerely considers the buyers. He is a trustworthy developer. I trust him wholeheartedly.

Empfohlene Produkte
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experten
EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
Experten
Der Snake Sclaper EA ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine optimierte Breakout-Strategie verwendet. Für den Einstieg werden Stop-Orders verwendet, um die schnellstmögliche Ausführung zu gewährleisten. Der ausgelöste Trailing-Stop kann die Erträge schützen. Bitte testen Sie den EA zunächst in einem Demokonto. Wir empfehlen die Verwendung eines Brokers mit niedrigem Spread und eines VPS mit niedriger Latenzzeit. Dieser EA verwendet keine Grid- oder Martingale-Funktionalitäten ! Üb
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experten
Als erfahrener Trader ist es entscheidend, die richtigen Tools und Ressourcen zu haben, um erfolgreich am Markt zu agieren. Pro Trader EA bietet eine professionelle und effiziente Handelslösung. Mit unserer innovativen Software können Sie Handelsstrategien automatisieren, präzise Handelssignale erhalten und Emotionen eliminieren. Pro Trader EA ermöglicht das Handeln verschiedener Assetklassen, bietet Echtzeit-Analysen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Unser Support-Team steht zur Verfügun
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experten
GridMasterFx ist ein innovatives Tool für den automatisierten Devisenhandel, das auf einer Kombination aus einer Grid-Strategie und einem einzigartigen Trendberechnungsalgorithmus unter Verwendung des Indikators Gleitender Durchschnitt basiert. Diese Strategie ermöglicht es dem Expert Advisor, Positionen rechtzeitig zu öffnen und zu schließen, die Analyse des aktuellen Trends zu nutzen und sofort auf Marktveränderungen zu reagieren. GridMasterFx Expert Advisor ist eine ausgezeichnete Wahl für
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Dark Mars
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Experten
Der Dark Mars Expert Advisor ist bereit für den vollautomatischen Handel mit verschiedenen Symbolen. Der Dark Mars EA ist ein Scalper, den ich auf den Zeitrahmen M5, M15, M30 und H1 getestet habe. Der EA eröffnet Trades bei Ausbrüchen oder Pullbacks basierend auf dem Bollinger Bands Indikator. Der EA ist mit den Standardeinstellungen sofort handelsbereit - für GBPUSD und USDCAD ist keine Optimierung erforderlich. Ein bekannter Vorteil von Scalpers ist die hohe Anzahl der täglich ausgeführten Tr
HighRider
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
EA Revolution - Intelligentes Kaufen und Halten Dieser EA wurde für diejenigen entwickelt, die an die Buy-and-Hold-Strategie glauben, diese aber auf die nächste Stufe heben wollen. Anstatt Positionen tagelang oder wochenlang offen zu halten, kauft und verkauft dieses System täglich und vermeidet so die Risiken von Marktlücken , eliminiert Swap-Kosten und verbessert das Risikomanagement. Das Ziel ist einfach: Beibehaltung der traditionellen Anlagephilosophie, aber mit einer dynamischeren und effi
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experten
ThanosAlgotrade ist ein automatischer Handelsberater zur Erzielung stabiler Gewinne über einen langen Zeitraum. Erfordert keine manuellen Eingriffe. Entwickelt, um im MT5-Terminal auf Konten vom Typ "Hedge" zu arbeiten Der Adviser muss auf dem Chart des Währungspaares EURUSD auf dem Zeitrahmen M1 installiert werden und den automatischen Handel aktivieren. Die Überwachung der Arbeit des Advisers kann hier eingesehen werden
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Missy Fab MT5 — Automatisiertes Handelssystem Missy Fab MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Missy Fab MT5 wählen? Analyse-Algorithmen: Rund-um-die-Uhr automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich an Vol
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Experten
Überblick Smart Gold Digger ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor für XAUUSD, der mit einem fortschrittlichen Algorithmus aus einer Kombination von überverkauften/überkauften RSI-Niveaus und leistungsstarken Pin-Bar-Kerzenleuchter-Formationen hochwahrscheinliche Umkehr-Setups nutzt. Er wurde für moderne Trader entwickelt und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Genauigkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit, was ihn ideal für Scalping, kurze Schwankungen und die Einhaltung der Pro
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experten
Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Weitere Produkte dieses Autors
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
Experten
Golden Zephyr ist ein Expert Advisor, der die Zuverlässigkeit der klassischen Unterstützungs- und Widerstandsanalyse mit einer revolutionären proprietären Strategie namens Quantum Trend Dynamics verbindet. Entwickelt, um versteckte Marktmuster und subtile Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren, führt dieser EA Trades mit Präzision aus und bietet sowohl Konsistenz als auch Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Marktbedingungen. 119$ , dann erhöht sich der Preis um 10$ für jeden Kauf. E
Exolara
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
Experten
Exolara ist ein MT5 EA der nächsten Generation, der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mit einem brandneuen proprietären Ansatz namens Quantum Liquidity Compression Strategy verbindet. 99$ , dann wird der Preis um 10$ für jeden Kauf erhöht. Endgültiger Preis: 499$ Begrenzte Zeit zum Jahresende 15% Rabatt Warum Exolara so effektiv ist Diese einzigartige Strategie basiert auf einem Konzept, das im Einzelhandel selten verwendet wird. Der EA analysiert, wie sich der Preis verhält, wenn er zwisch
Auswahl:
ronaldo cabardo
203
ronaldo cabardo 2025.12.24 14:30 
 

THANKS TO Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed the author of Gold Synapse, the EA is working perfectly on my fundednext account. Recently, i have passed the STELAR 2-STEP CHALLENGE guaranteed profitable EA. BUGS? 10 T0 20 order in a row. It never happened in my account. I am very thankful to the author who had helping us (beginer) to be profitable. In my experience with him, all my questions and doubts were humbly answered by him. 100% recommended to all new traders.

Konradsilver83
31
Konradsilver83 2025.12.24 07:42 
 

Ho acquistato Golden Synapse perchè facendo diversi backtest con prop firm e conti reali, mi ha sempre dato dei risultati positivi. Sto investendo tempo e denaro con gli expert advisors e questo è uno dei pochi su cui ci si può affidare. Nel mese di Dicembre L'EA ha fatto poche operazioni, ma tutte in profitto. Il drawdown c'è stato però come tutti gli EA, le impostazioni vanno modificate in base al vostro rischio di perdita, non sul guadagno, sopratutto se lo utilizzate con le prop firm. Io attualmente lo sto utilizzando con funder pro e funded next con 1% di DD giornaliero e devo ammettere che fà il suo lavoro egregiamente. Non abbiate fretta L'EA funziona, apre le operazioni in base alle sue caratteristiche di entrata. Non basatevi sul guadagno di una settimana o un mese, ma bisogna attendere almeno un'anno prima di trarre conclusioni. Come conto reale sto utilizzando FPMARKETS standard account, low spread, top broker, 1:500 leverage. Ahmed Mahmoud è una persona strepitosa, ad ogni dubbio risponde e ti aiuta al meglio per capire insieme cosa migliorare dell'EA. Grazie mille! TOP!

uchimi
1775
uchimi 2025.12.23 15:31 
 

The developer is kind and sincerely considers the buyers. He is a trustworthy developer. I trust him wholeheartedly.

olaham
195
olaham 2025.12.17 17:05 
 

I bought Golden Synapse in the end of September 2025 and so far its profitable with very few SLs. The seller is also very friendly and offers support if needed! I recommend this EA! 👍

small river p.f.
118
small river p.f. 2025.12.05 17:14 
 

Hi, I recommend this EA. It's very effective and generates profits. May I ask if you could add mediation when the trade starts to approach the stop loss? I don't know, maybe it could be a good idea. What do you think?

Marvin Oelsner
222
Marvin Oelsner 2025.12.03 14:40 
 

By the time of writing this review Iam using Golden Synapse since more than 3 months now! So I think Iam in a position to leave a solid review! First of all I completely understand some of the negative reviews written here! Because loosing isn't a good thing and always feels bad. But I honestly have to say, if you trust a new EA blindly and take it straight away to your live account and set it up at some high risk/lotsize, it's your own fault when get burnt! Also it may occour that after a short testphase on demo and switching to live the EA hits a SL. Anyway, all I can say is, that Golden Synapse is one of my trusty EAs I have running on my live account! Yes, it has a large SL, but sometimes it needs it to give the retrace some space to breath and in 8-9 out of 10 bigger drawdown trades it is coming back and closes the position in profit. And yes it's a scalper and not goin for homerun trades. So if you can't handle these situations lieke being stuck in some DD or gaining only a couple of pips for each trade, go and search for another EA which suits you better. For me, Golden Synapse has produced way more profit over the time Iam using it and it hit 4 SLs. All SLs got hit before some good and reliable updates has been made to it! Since the last update it's trading lot more sonservative and for the last 7 weeks I had no SL at all!!!! What I also have to say is, that it's performance is a bit broker dependant! Get in touch with me if you want my recommendation! All in all I really enjoy it to have it in my portfolio and can actually recommend it to 100%. Also to mention! Abdelrahman is always there if you have any questions, problems or whatever! He listens carefully to some critism and is trying his best to improve the stability and performance of his EAs! Keep up the good work! And no! This is not a paid review! It's just my two cent after using it for quiet some time!

László Zseli
264
László Zseli 2025.11.26 09:57 
 

Since August 18, i.e. for more than three months, I have been running different versions of the EA on a live account (a total of nearly 500 transactions, 2,300 pips profit). All three months have been profitable. The latest version, which has been running for a month, has executed 157 transactions (with one significant loss) and generated a profit of 1,180 pips. After three months of live testing, my cautious opinion is that this EA is good and very profitable. Of course, I can only hope that this will continue to be the case in the future. In any case, thanks to the developer!

Bill Mz
95
Bill Mz 2025.11.26 02:11 
 

Golden Synapse is undoubtedly one of the most active EAs when it comes to both buying and selling. It operates frequently throughout the day. However, in my personal experience, the results have not been favorable. Although it has generated small profits (a few cents) at times, it has also produced losses that cancel out or exceed those gains. As we know, the gold market is highly volatile, and this EA doesn’t seem to be sensitive enough to adapt effectively to those market movements. I purchased the EA when it was priced at $310, and now it's down to $199. When I contacted the developer (Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed) about the sharp price drop, he told me it was part of a promotional strategy. Fair enough — maybe the promotion worked at the time — but it seems like that’s where it stopped. In my opinion, the EA has lost momentum over time. I recommend that other users proceed with caution. Backtesting might show great results, but live market conditions are a different story, and outcomes can change significantly. I’ve had a few conversations with the developer, and he explained that the EA uses strict market-based configurations. I understand that — but at the same time, I can't expect too much from an EA that has dropped in both performance and price. Lastly, I want to mention that I stopped using Golden Synapse at the beginning of November, after suffering several consecutive losses. As I said, it simply hasn’t been profitable for me.

Clifton Creath
841
Clifton Creath 2025.11.22 05:06 
 

i have had this EA for almost 2 months and it has generated more profit than all of my other bots. Around a 40% Gain with this bot alone. i have 0 complaints, great purchase!

VIACHESLAV MERKULOV
523
VIACHESLAV MERKULOV 2025.11.20 19:06 
 

I bought this Expert Advisor Golden Synapse. The robot started trading today, and that's a good start.

Shui Hua Li
508
Shui Hua Li 2025.11.13 01:36 
 

整体是赚的，但偶尔也会亏一大笔。

pikachu88
288
pikachu88 2025.11.03 01:14 
 

A bit disappointed in this EA. When I initially used it in my Live account, it nearly blew my account as it was constantly opening and closing trades infinitely (earlier version). Luckily I noticed it and disabled the EA. Reached out to author and he mentioned it might be broker issue. Fair enough. Then ran it in demo and did some backtests on different settings. Found an issue in my backtest and reached out to the author, and again, he said it might be broker issue as he can't replicate it. Fair enough again. So it appears this EA is broker sensitive. If you are on Blackbull (which is what I am using), or if you are not sure if your broker will play nice, I would suggest avoiding this EA. I have other EAs trading gold and they haven't had any issues. This is just based on my experience. It may work well for others.

Update 18-Nov-25

===============

After updating to v2.3 and some minor tweaks on the settings, it has done reasonably well in my demo account for the past 3-4 weeks. I have upgraded my star rating. Hope it continues to do well going forward.

Update 02-Dec-25

================

Golden Synapse has been running pretty well since v2.3.

Glad I stuck by this EA in demo and have gone Live with it now.

I have re-rated to full 5 stars.

goldwu
82
goldwu 2025.10.31 05:47 
 

千万不要购买，这款EA真的不行，40次左右的盈利会让一次亏损赔完

Raymond Brueckner
23
Raymond Brueckner 2025.10.29 11:02 
 

After a month of running this on my account I must confirm what many other users have observed: the EA makes a good number of small, profitable trades, but all of that gets wiped out by 1-2 large drawdowns! As an example, today I had 13 profitable trades and two negative trades, ending up with a 950€ overall loss. I do realize that things depend on parameterization (input values), but I used default values, just limiting the max drawdown value. The two major problems I see are: 1) Stop losses are way too high/low 2) There is no easy way to set the maximum stop losses 3) I often observed that several trades are executed right after another - even if a single one of them meets the max risk criteria, having several of them shortly one after another basically multiplies the risk! There is no way to limit the maximum number of "parallel" trades. BTW, I'm using a VPS with minimal ping and an account with small spreads - so that's not the issue. I hate to admit it, but for me buying the EA was a loss in itself.

Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4249
Antwort vom Entwickler Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed 2025.11.03 00:13
Thank you for your detailed feedback. I completely understand your concerns. The EA strategy is designed for long term consistency rather than short term perfection so it can sometimes experience drawdowns when the market behaves unpredictably. On my signal the EA continues to perform well but results can vary depending on broker conditions liquidity and timing. The stop loss and reentry logic are part of the core strategy and cannot be reduced too much without breaking the recovery and balance mechanism that make it profitable over time. When multiple trades open close together that happens because the EA identifies strong correlated signals and it is part of its adaptive recovery system. I recommend keeping it running continuously to let the strategy complete its recovery cycle. Many users see the full potential after a few weeks once the market stabilizes and the system has enough time to adapt.
jb75020_
46
jb75020_ 2025.10.29 08:08 
 

Pour l'instant, j'en suis satisfait ;)

Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4249
Antwort vom Entwickler Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed 2025.11.03 00:12
Bonjour, je comprends votre frustration. L’EA utilise une stratégie à long terme qui peut parfois subir des pertes ponctuelles avant de se stabiliser et de retrouver la rentabilité. Sur mon signal, il fonctionne correctement et reste globalement positif. Les résultats peuvent varier selon le broker, les spreads et la vitesse d’exécution, ce qui peut expliquer la différence que vous avez observée.
Guus
99
Guus 2025.10.26 11:41 
 

I'm using the EA now for 4 weeks on 2 cents accounts and I'm very pleased with the good perfomance of this EA. Of course the EA hits a S/L (3x per account) from time to time but it recovers also very well! The EA proved over these 4 weeks very profitable; my profit is already more than what I paid for the EA. I'm using the low risk lot size method and leave all other settings as is and update the EA as soon as a new version is released. Pls, keep on improving and updating the EA!

Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4249
Antwort vom Entwickler Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed 2025.10.27 04:41
Thank you so much for your wonderful review. I’m really glad to hear that you’re enjoying the EA’s performance and that it’s already brought you solid profits. It’s great that you’re using the low risk lot size method and keeping everything up to date because that’s exactly how to get the most consistent results. I truly appreciate your support and feedback and I’ll keep improving and updating the EA to make it even better over time.
Varun Kodo
229
Varun Kodo 2025.10.20 06:47 
 

Been using it for a month or more. While the dev is supportive and helpful, the EA has too far to go, it builds good small profits and one large loss wipes it all off. the trailing SL kicks in almost instantly and almost scared follows price way before it even stabalises to avoid a SL. I will change review if things get better , but as of now this is what it is.

Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4249
Antwort vom Entwickler Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed 2025.10.27 04:40
Hello, thank you for taking the time to share your honest feedback. I completely understand your frustration and appreciate you giving the EA a fair trial. The current trailing SL system is designed for tighter protection, but I see how it can sometimes close trades too early in volatile conditions. I’m already working on improvements to make it more adaptive and better at filtering noise so it can hold trades longer when conditions are right. Your input helps a lot in shaping these updates, and I truly value your support. I hope you’ll notice the improvements in the upcoming versions and reconsider your review once you see the progress.
hassanidrisi
39
hassanidrisi 2025.10.19 13:17 
 

A money making machine.

Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4249
Antwort vom Entwickler Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed 2025.10.19 14:59
Thank you for the amazing feedback really glad it is making you good profits.
maakufx
254
maakufx 2025.10.17 10:14 
 

This is like 10 steps forward and 1 step backward, problem is that one step wipes whatever profit were made from previous steps. 3 STOP loss for today and i am back to start. I've been trading for 1 month. And no don't believe that the profit is significant, 3 stop loses for today is $40, $49 and $47 and this is with 0.01 lots. I am using IC Markets and vps with 2ms ping. And this is what you wrote on pm "You can adjust the lot size in the inputs, but the stop loss is handled fully by the EA. It’s dynamic and adapts to each trade’s market conditions, so there’s no need to set it manually. This way the system manages risk automatically for you." clearly your live account is using a different EA because your max loss as of 10/16/2025 is $22

Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4249
Antwort vom Entwickler Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed 2025.10.17 17:38
Hi, even though the EA hit stop losses, the overall profit still exceeds the losses by a significant margin. If you are not seeing the same results as the signal, it is likely due to your broker having high spreads or slower execution times. These factors can negatively impact any scalping strategy, as scalpers are extremely sensitive to spreads and execution speed.
msturkenbo
120
msturkenbo 2025.10.17 06:29 
 

i wish i could upload of picture of the chart of what happened october 17th. bullish market had a quick reversal and synapse recognized the opportunity, and sold, the problem is, the EA didnt know when to stop selling, until market reversed. This EA doesnt use clear support and resistance logic, so even past a support, it can still keep over trading until its too late, market reverses and hits an SL again. Developper doesnt care, and runs signals on a 300$ account. If he had 10-100k account, he would fix his broken EA, but he doesnt care to fix it, because the backtest shows long term growth, and he is not invested as much as us serious traders with big balances.

Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4249
Antwort vom Entwickler Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed 2025.10.17 17:36
Hi, I’ve already contacted you regarding this. Your suggestions wouldn’t improve the EA because the current strategy already shows very strong results and doesn’t require any updates. The reason you lost money is because you changed the EA’s default settings, which I strongly recommend using. With poor risk management, even the best EA or trader in the world can lose. Using default settings, losses don’t exceed 7% per trade, but in your case, you lost 50% on a single trade. Account size doesn’t affect results; performance is consistent regardless of the account balance. The signals I share are purely to show traders how the EA performs live.
123
Antwort auf eine Rezension