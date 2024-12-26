SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen

Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen.

Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bedingungen zu sehen.

Preis vorerst reduziert.

Dieses EA ist für langfristiges, kontrolliertes Wachstum entwickelt – es ist entscheidend, es mit Ihrer Risikobereitschaft zu verstehen und abzustimmen, um Erfolg zu haben.

Es verwendet eine auf neuronalen Netzwerken basierende Engine, die kontinuierlich Echtzeit-Marktdaten analysiert, um Handelsstrategien an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen. Dieser Ansatz hilft, die Handels-Einstiege zu optimieren, das Risikomanagement zu verbessern und die Exposition intelligent zu steuern.

Im Gegensatz zu Systemen, die auf Martingale-Strategien basieren, verwendet SmartChoise EA eine adaptive Lotgrößenberechnung und gut definierte Risikomanagement-Regeln, was es für Trader mit unterschiedlichem Erfahrungsstand und Risikobereitschaft geeignet macht.

Hauptmerkmale

Entscheidungsfindung basierend auf neuronalen Netzwerken

Kein Martingale

Adaptive Lotgrößenberechnung basierend auf Marktbedingungen, Eigenkapital, Trendstärke ...

Mehrere Handelsmodi und anpassbare Risikostufen

Optionale Unterstützung/ Widerstand- und Kerzenmuster-Strategien

Fortgeschrittenes Recovery-System zur Verwaltung von Drawdowns

Integrierte Trailing-Stop- und News-Filter-Optionen

Optionale Strategien (Standardmäßig deaktiviert)

Sie können manuell zwei zusätzliche Strategien aktivieren, um die Handelsfrequenz zu erhöhen und die Einstiegsl Logik zu diversifizieren:

Support- & Widerstandsstrategie

Erkennt wichtige Preisniveaus anhand der jüngsten Hochs, Tiefs und Reaktionszonen, um Handels-Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Kerzenmuster-Strategie

Verwendet klassische Umkehr- und Fortsetzungs-Kerzenformationen, um die Trendrichtung zu bestätigen und profitable Einstiege zu erkennen.

Wichtige Hinweise

Kleinere Konten sind möglicherweise nicht ideal für die Recovery-Strategie, da sie weniger Spielraum für Drawdowns bieten.

Backtesting-Einschränkung:

Dieses EA wurde mit historischen Marktdaten trainiert, was bedeutet, dass die Backtestergebnisse möglicherweise nicht die tatsächliche zukünftige Performance widerspiegeln. Während Backtesting die Logik und das Verhalten zeigen kann, kann es aufgrund der adaptiven Natur des neuronalen Netzwerks keine Live-Ergebnisse garantieren. Aus diesem Grund sollten Sie immer mehr auf Forward-Testing vertrauen.

Kleine Konten sind möglicherweise nicht für den Recovery-basierten Handel geeignet, da die Drawdown-Kapazität begrenzt ist.

Es wird empfohlen, für kleinere Konten einen Hard Stop Prozentsatz und einen Stop Loss zu verwenden.

Die Recovery-Strategie zielt darauf ab, Drawdowns im Laufe der Zeit zu erholen. Dieses EA ist für langfristiges, stetiges Wachstum ausgelegt.

Das Deaktivieren des Recovery-Systems oder die Verwendung einer festen Lotgröße verändert die Funktionsweise des EA erheblich und erhöht das Risiko.

Die feste Lotgröße deaktiviert die dynamische Lotberechnung des EA basierend auf der Trendstärke, wodurch das Risiko erheblich steigt und es für den Recovery-Handel ungeeignet wird, es sei denn, Sie verwalten das Risiko sorgfältig.

Ein kleiner Hard Stop deaktiviert die Recovery-Strategie und verwandelt den EA in einen einfachen TP/SL-Bot anstelle eines vollständigen Recovery-Systems.

Empfohlene Nutzung

Kleine Konten

Verwenden Sie niedrige oder mittlere Risikostufen

Fokussieren Sie sich auf stabile, kontrollierte Leistung

Größere Konten / Erfahrene Benutzer

Können hohe oder extreme Risikoeinstellungen erkunden

Geeignet für diejenigen, die höhere Renditen bei mehr Marktexposition suchen

Grundkonfiguration

Risikostufe: Niedrig, Mittel, Hoch, Extrem

Handelsstil: Konservativ (weniger Trades, geringeres Risiko) oder Aggressiv (mehr Trades, höheres Risiko)

Hard Stop %: Begrenzen Sie den maximalen täglichen Drawdown (z. B. 20 = 20%)

Max Spread: Steuert den Einstieg während volatiler Perioden, passt sich automatisch an die aktuellen Markt- und Brokerbedingungen an

Virtueller (verdeckter) Trailing Stop Loss - Die SL-Levels werden nur intern vom EA verwaltet. Dies bietet besseren Schutz und vermeidet unerwünschte Eingriffe.

News-Filter

Handelsaussetzung um geplante Nachrichtenereignisse basierend auf dem Einflusslevel (Niedrig, Mittel, Hoch)

Ermöglicht benutzerdefinierte Pufferzeit für den Handelsstopp vor/nach Nachrichtenereignissen

Hinweis: WebRequest muss für die Nachrichtenfilterung aktiviert werden

Handelskommentare Jeder Handel enthält einen Kommentar, um die verwendete Strategie zu identifizieren:

NN = Neuronales Netzwerk

SR = Support/Resistance

CD = Kerzenmuster

R = Recovery

Beispiel: SmartChoise_4A_CD bedeutet, dass ein Handel mit extremem Risiko (4) und aggressivem Stil (A) unter Verwendung der Kerzenmusterstrategie eröffnet wurde.



Bevor Sie Live-Trading durchführen

Testen Sie das EA immer zuerst auf einem Demokonto. Dies hilft Ihnen, zu verstehen, wie es sich unter den gewählten Einstellungen verhält und sicherzustellen, dass Ihr Risiko den Erwartungen entspricht.

Um das Risiko zu diversifizieren, können Sie mehrere Charts mit unterschiedlichen Magic Numbers betreiben.

Empfohlene Einstellung für kleine Konten:

Es wird dringend empfohlen, ein Cent-Konto zu verwenden, damit der EA genügend Spielraum hat, um die Trades effektiv zu verwalten. Wenn die Lotgröße zu hoch eingestellt ist, funktioniert das Wiederherstellungssystem des EAs möglicherweise nicht wie vorgesehen und der Drawdown kann erheblich ansteigen. Passen Sie die Lotgröße oder das Risikoniveau stets an Ihr Kontoguthaben an, um eine optimale Leistung und eine sichere Wiederherstellung zu gewährleisten.