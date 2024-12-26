SmartChoise

4.21

SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen

Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen.

Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bedingungen zu sehen.

Preis vorerst reduziert.

Dieses EA ist für langfristiges, kontrolliertes Wachstum entwickelt – es ist entscheidend, es mit Ihrer Risikobereitschaft zu verstehen und abzustimmen, um Erfolg zu haben.

Es verwendet eine auf neuronalen Netzwerken basierende Engine, die kontinuierlich Echtzeit-Marktdaten analysiert, um Handelsstrategien an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen. Dieser Ansatz hilft, die Handels-Einstiege zu optimieren, das Risikomanagement zu verbessern und die Exposition intelligent zu steuern.

Im Gegensatz zu Systemen, die auf Martingale-Strategien basieren, verwendet SmartChoise EA eine adaptive Lotgrößenberechnung und gut definierte Risikomanagement-Regeln, was es für Trader mit unterschiedlichem Erfahrungsstand und Risikobereitschaft geeignet macht.

Hauptmerkmale

  • Entscheidungsfindung basierend auf neuronalen Netzwerken

  • Kein Martingale

  • Adaptive Lotgrößenberechnung basierend auf Marktbedingungen, Eigenkapital, Trendstärke ...

  • Mehrere Handelsmodi und anpassbare Risikostufen

  • Optionale Unterstützung/ Widerstand- und Kerzenmuster-Strategien

  • Fortgeschrittenes Recovery-System zur Verwaltung von Drawdowns

  • Integrierte Trailing-Stop- und News-Filter-Optionen

Optionale Strategien (Standardmäßig deaktiviert)
Sie können manuell zwei zusätzliche Strategien aktivieren, um die Handelsfrequenz zu erhöhen und die Einstiegsl Logik zu diversifizieren:

  1. Support- & Widerstandsstrategie
    Erkennt wichtige Preisniveaus anhand der jüngsten Hochs, Tiefs und Reaktionszonen, um Handels-Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

  2. Kerzenmuster-Strategie
    Verwendet klassische Umkehr- und Fortsetzungs-Kerzenformationen, um die Trendrichtung zu bestätigen und profitable Einstiege zu erkennen.

Wichtige Hinweise

  • Kleinere Konten sind möglicherweise nicht ideal für die Recovery-Strategie, da sie weniger Spielraum für Drawdowns bieten.

  • Backtesting-Einschränkung:
    Dieses EA wurde mit historischen Marktdaten trainiert, was bedeutet, dass die Backtestergebnisse möglicherweise nicht die tatsächliche zukünftige Performance widerspiegeln. Während Backtesting die Logik und das Verhalten zeigen kann, kann es aufgrund der adaptiven Natur des neuronalen Netzwerks keine Live-Ergebnisse garantieren. Aus diesem Grund sollten Sie immer mehr auf Forward-Testing vertrauen.

  • Kleine Konten sind möglicherweise nicht für den Recovery-basierten Handel geeignet, da die Drawdown-Kapazität begrenzt ist.

  • Es wird empfohlen, für kleinere Konten einen Hard Stop Prozentsatz und einen Stop Loss zu verwenden.

  • Die Recovery-Strategie zielt darauf ab, Drawdowns im Laufe der Zeit zu erholen. Dieses EA ist für langfristiges, stetiges Wachstum ausgelegt.

  • Das Deaktivieren des Recovery-Systems oder die Verwendung einer festen Lotgröße verändert die Funktionsweise des EA erheblich und erhöht das Risiko.

  • Die feste Lotgröße deaktiviert die dynamische Lotberechnung des EA basierend auf der Trendstärke, wodurch das Risiko erheblich steigt und es für den Recovery-Handel ungeeignet wird, es sei denn, Sie verwalten das Risiko sorgfältig.

  • Ein kleiner Hard Stop deaktiviert die Recovery-Strategie und verwandelt den EA in einen einfachen TP/SL-Bot anstelle eines vollständigen Recovery-Systems.

Empfohlene Nutzung

Kleine Konten

  • Verwenden Sie niedrige oder mittlere Risikostufen

  • Fokussieren Sie sich auf stabile, kontrollierte Leistung

Größere Konten / Erfahrene Benutzer

  • Können hohe oder extreme Risikoeinstellungen erkunden

  • Geeignet für diejenigen, die höhere Renditen bei mehr Marktexposition suchen

Grundkonfiguration

  • Risikostufe: Niedrig, Mittel, Hoch, Extrem

  • Handelsstil: Konservativ (weniger Trades, geringeres Risiko) oder Aggressiv (mehr Trades, höheres Risiko)

  • Hard Stop %: Begrenzen Sie den maximalen täglichen Drawdown (z. B. 20 = 20%)

  • Max Spread: Steuert den Einstieg während volatiler Perioden, passt sich automatisch an die aktuellen Markt- und Brokerbedingungen an

  • Virtueller (verdeckter) Trailing Stop Loss - Die SL-Levels werden nur intern vom EA verwaltet. Dies bietet besseren Schutz und vermeidet unerwünschte Eingriffe.

News-Filter

  • Handelsaussetzung um geplante Nachrichtenereignisse basierend auf dem Einflusslevel (Niedrig, Mittel, Hoch)

  • Ermöglicht benutzerdefinierte Pufferzeit für den Handelsstopp vor/nach Nachrichtenereignissen

  • Hinweis: WebRequest muss für die Nachrichtenfilterung aktiviert werden

Handelskommentare Jeder Handel enthält einen Kommentar, um die verwendete Strategie zu identifizieren:

  • NN = Neuronales Netzwerk

  • SR = Support/Resistance

  • CD = Kerzenmuster

  • R = Recovery

Beispiel: SmartChoise_4A_CD bedeutet, dass ein Handel mit extremem Risiko (4) und aggressivem Stil (A) unter Verwendung der Kerzenmusterstrategie eröffnet wurde.

Bevor Sie Live-Trading durchführen

Testen Sie das EA immer zuerst auf einem Demokonto. Dies hilft Ihnen, zu verstehen, wie es sich unter den gewählten Einstellungen verhält und sicherzustellen, dass Ihr Risiko den Erwartungen entspricht.

Um das Risiko zu diversifizieren, können Sie mehrere Charts mit unterschiedlichen Magic Numbers betreiben.

Empfohlene Einstellung für kleine Konten:

Es wird dringend empfohlen, ein Cent-Konto zu verwenden, damit der EA genügend Spielraum hat, um die Trades effektiv zu verwalten. Wenn die Lotgröße zu hoch eingestellt ist, funktioniert das Wiederherstellungssystem des EAs möglicherweise nicht wie vorgesehen und der Drawdown kann erheblich ansteigen. Passen Sie die Lotgröße oder das Risikoniveau stets an Ihr Kontoguthaben an, um eine optimale Leistung und eine sichere Wiederherstellung zu gewährleisten.

Bewertungen 74
small river p.f.
118
small river p.f. 2025.12.18 07:59 
 

very good

Zsigus
29
Zsigus 2025.11.29 12:59 
 

After renting it for a month, I decided to buy this EA. It works perfectly, and the seller helped me with everything — whenever I wrote to him because something wasn’t clear, he always assisted me and even created a set file for me. That’s why I decided to purchase it. It works great even if you start with a small amount of money. Small profits add up over time. If you follow everything that is written in the strategy or what the seller advises, there should be no problems. I can confidently recommend it to everyone.

Clifton Creath
841
Clifton Creath 2025.11.28 15:26 
 

After renting for a month and really putting this EA through its paces i am happy to report its a winner. i posted screen shots from Ulitmate Extractor in the comments they speak for themselves on the EA's performance. the only equity dips were manual closes by me that if i would have left be would have closed in profit. Cant beat the Black friday deal dont miss out.

Empfohlene Produkte
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experten
„Zwei Fachberater, ein Preis: Der Motor für Ihren Erfolg!“ Brent-Öl-Scalping-Experte + Brent-Öl-Swingy-Experte in einem Expert Advisor   Live signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1120 $ Willkommen bei Brent Oil Der Fachberater für Brent Oil ist ein Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, die volatilen Energiemärkte mit Präzision und Agil
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experten
Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experten
Sun Bin SCF ist ein Expert Advisor, der Momente identifiziert, in denen Marktteilnehmer in die gleiche Richtung handeln. Er beobachtet die jüngsten Kursbalken und das Volumen, um Situationen zu erkennen, in denen Käufer oder Verkäufer gemeinsam dominieren. Wenn eine konsistente Massenbewegung auftritt, eröffnet der EA einen Handel in dieselbe Richtung und verwaltet ihn unter Verwendung vordefinierter Risiko- und Ausstiegsregeln. Hauptmerkmale: - Crowd-Erkennung basierend auf aufeinanderfolgend
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experten
Sonderangebot zum Jahresende! In den nächsten zwei Monaten sind alle meine Expert Advisors (EAs) für nur $99 USD erhältlich. Verpassen Sie nicht diese zeitlich begrenzte Gelegenheit, Ihr Trading mit erstklassigen automatisierten Strategien zu einem unschlagbaren Preis zu verbessern Aurum Rex: Ihr Goldstandard für automatisiertes Trading Erschließen Sie Ihr Handelspotenzial mit Aurum Rex , einem hochmodernen Expert Advisor, der für Stabilität, Sicherheit und beständiges Wachstum entwickelt wurde.
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Combo All In One ist ein EA Combo 10 Strategien , Der EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet. Normalerweise müssen Sie 10x Gebühren bezahlen, um 10 EAs mit verschiedenen Strategien zu kaufen. Aber mit ALL IN ONE brauchen Sie nur 1 Mal zu zahlen, um einen EA zu besitzen, der 10 verschiedene Strategien enthält. Dies ist eine kosteneffektive Lösung und kombiniert effektive Methoden. Zeitrahmen M15, Mindesteinlage $1.000, Hebel 1:500. STRATEGIE1: GLEITENDER DURCHSCHNITT S
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experten
UnoBot EA - Ihre leistungsstarke All-in-One-Handelslösung UnoBot EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Trader entwickelt wurde, die Konsistenz, Präzision und Leistung verlangen. Mit Trendfolge-Intelligenz , Multi-Währungs-Ausführung , Divergenz- und Umkehrlogik sowie harmonischer und Fibonacci-Konfluenz bietet UnoBot einen einzigartigen Vorteil in den schnelllebigen Märkten von heute. Hauptmerkmale Trend Strategy Core - Handelt synchron mit der vorherrsch
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Experten
Der offizielle "GRID EA" mit PipFinite Trend PRO Ein intelligenter Trendfolge-EA, der Trend PRO Indikatorsignale in einer einzigartigen Rasterstrategie verwendet. Trend Grid EA nimmt das Signal von Trend PRO Indikator auf den ersten Handel dann baut nachfolgende Trades, wenn die Bewegung geht gegen sie. Der innovative Grid-Algorithmus verwaltet jede Position, um sicherzustellen, dass jeder Korb mit einem positiven Nettogewinn geschlossen wird. LIVE-KONTOÜBERWACHUNG Echtzeit-Kontoüberwachung
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experten
GoldRobotics EA: Automatisierter Goldhandel mit Präzision und Geschwindigkeit GoldRobotics ist ein hochentwickelter Expert Advisor für den automatisierten Handel auf dem XAUUSD (Gold) Markt. Dieser EA verwendet eine einzigartige Strategie, die auf einer präzisen Erkennung von Kerzenmustern und einer Volumenanalyse basiert und schnelle Ein- und Ausstiege für eine optimale Performance unter volatilen Marktbedingungen ermöglicht . Er legt den Schwerpunkt auf schnelle Reaktionen auf Marktschwank
Gold Farming
Sigit Hariyono
Experten
Gold Farming ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der einen komplexen Algorithmus verwendet, der hauptsächlich auf Standardabweichung, CCI und mehreren anderen Indikatoren als Bestätigung basiert. Diese Forex EA verwendet adaptive Take-Profit und Stop-Loss auf der Grundlage der Preis-Aktion, und feste harte Stop-Loss zu sichern Equity Drawdown. Dieser Forex-Handelsroboter funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Paaren, aber er ist speziell für den Gold H1-Zeitrahmen konzipiert. Hauptme
EA Tunning
Sabil Yudifera
Experten
Professionelles automatisiertes Handelssystem EXKLUSIVE INNOVATION: 80% Drawdown-Reduzierungstechnologie Kombiniertes automatisches Handelssystem Modifizierter RSI und Standardabweichungsbänder , um Handelssignale zu erzeugen, die genauer und sicherer sind als Standardindikatoren . Bewährte Ergebnisse: 1. 20-80% geringerer Drawdown gegenüber RSI Standard 2. Gleiche Anzahl von Trades - Höhere Qualität der Eingänge 3. Anpassungsfähig an Marktvolatilität 4. Getestet unter Live-Marktbeding
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Experten
ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT5 Aktualisiert v4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren , MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com
Willain72ATM
He Ping Qing
Experten
Diese Strategie ist hauptsächlich für audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) und andere Währungen geeignet. Sie verwendet Batch-Closing und Hedging-Strategien, mit einer maximalen Position von 9 Aufträgen. 10 Jahre lang beträgt der maximale gleitende Verlust etwa 1.000$, und die durchschnittliche monatliche Rendite beträgt etwa 5-10%. Es wird empfohlen, 2-3 Währungen mit 3000usd zu handeln. Beschreibung der Parameter: Clots: anfängliche Einzelmenge; NoTrade1: Keine Handelszeit 1, es wird empfohl
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Raster ATR Bands Bounce EA Wichtiger Hinweis: Dieser Expert Advisor wird in seiner Basiskonfiguration zur Verfügung gestellt und muss für Ihre spezifischen Handelspräferenzen und Marktbedingungen optimiert werden. Der EA dient als Rahmen für Ihre persönliche Handelsstrategieentwicklung. Beschreibung: Der Grid ATR Bands Bounce EA kombiniert die technische Analyse mit der Grid-Trading-Methodik, um Kursausschläge von dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und zu nutzen
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Experten
Gold SWmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 5. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade ac
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Experten
Gold SDmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 5. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade a
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Weitere Produkte dieses Autors
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
5 (1)
Experten
SmartChoise Battery EA Eine verfeinerte und stabile Fortführung des klassischen SmartChoise Expert Advisor (v8.2). Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar. Diese Edition bewahrt die frühere neuronale Logik und das klassische Filtersystem, die viele Trader wegen ihres ruhigen und gut vorhersagbaren Verhaltens geschätzt haben. Sie ist für alle gedacht, die den ursprünglichen Trading Flow bevorzugen und mehr Wert auf Klarheit und Einfachheit legen als auf ständige
SmartBid
Gabriel Costin Floricel
3.82 (11)
Experten
SmartBid – Neuronales Netzwerk-basiertes Handelssystem für XAU/USD auf dem M10-Zeitrahmen Ein fortschrittliches Handelssystem, das ein neuronales Netzwerk nutzt, um die Ein- und Ausstiegspunkte auf der Grundlage der Marktbedingungen zu optimieren. Es wurde entwickelt, um intelligentes Handelsmanagement, risikoadjustierte Positionsgrößen und eine integrierte Wiederherstellungsstrategie zur Verwaltung des gesamten Drawdowns bereitzustellen. Mit anpassbaren Risikostufen, Spread-Filtern, Stop-Loss-E
SmartChoise MT4
Gabriel Costin Floricel
5 (1)
Experten
SmartChoise MT4 EA – Neural Network–Basiertes Handelssystem für XAU/USD (Gold) im M15-Zeitrahmen Benutzerhandbuch: Über den Link auf meiner Profilseite verfügbar. Aktuell entspricht es der MT5-Version — einige Optionen wurden in der MT4-Version entfernt, aber alle aktuellen Einstellungen werden dort erklärt. Ein spezielles MT4-Handbuch wird in Zukunft veröffentlicht. SmartChoise MT4 wurde für langfristiges, kontrolliertes Wachstum entwickelt, unterstützt von einer Neural-Network-Engine, die sich
SmartLimits
Gabriel Costin Floricel
Utilitys
SmartLimits - Visueller Manager für Pending Orders SmartLimits ist ein professionelles Trading-Tool, mit dem du Pending Orders direkt auf dem Chart mit vollständiger visueller Kontrolle verwalten kannst. Es ermöglicht dir, Buy- oder Sell-Limit- und Stop-Orders über ein intuitives On-Chart-Panel zu erstellen, anzupassen und zu bestätigen – ohne die Orderfenster von MetaTrader zu öffnen. Dieses Tool wurde für Trader entwickelt, die eine schnelle und organisierte visuelle Handhabung von Orders bevo
FREE
Auswahl:
small river p.f.
118
small river p.f. 2025.12.18 07:59 
 

very good

Zsigus
29
Zsigus 2025.11.29 12:59 
 

After renting it for a month, I decided to buy this EA. It works perfectly, and the seller helped me with everything — whenever I wrote to him because something wasn’t clear, he always assisted me and even created a set file for me. That’s why I decided to purchase it. It works great even if you start with a small amount of money. Small profits add up over time. If you follow everything that is written in the strategy or what the seller advises, there should be no problems. I can confidently recommend it to everyone.

Clifton Creath
841
Clifton Creath 2025.11.28 15:26 
 

After renting for a month and really putting this EA through its paces i am happy to report its a winner. i posted screen shots from Ulitmate Extractor in the comments they speak for themselves on the EA's performance. the only equity dips were manual closes by me that if i would have left be would have closed in profit. Cant beat the Black friday deal dont miss out.

algorithmus
77
algorithmus 2025.11.08 05:33 
 

Dont waste your money and time purchasint it.

Gabriel Costin Floricel
4711
Antwort vom Entwickler Gabriel Costin Floricel 2025.11.08 07:41
Thank you for taking the time to leave a review. However, giving feedback after only 10 days after you started using it does not reflect how the EA performs over the long run. In such a short period, it is better to only test and monitor the product to understand how it works. Please contact me and let me know what settings you used on your account so I can guide you properly. You also asked for a refund, but unfortunately MQL5 does not allow me to issue refunds. This is a platform rule, not a personal decision. I also noticed you did not reach out to ask for help with configurations or setup. To better understand your experience, please provide more details. Constructive reviews help improve the EA and assist other users. Very short comments without information do not add value. To anyone new: please run the EA on a demo account with the same broker for a few days to understand how it behaves. Start with a lower risk level and adjust gradually as you become more comfortable. Stay tuned for updates, I’m always working on improvements and new features.
ambighen
473
ambighen 2025.10.28 05:00 
 

It works well in an uptrending market but it’s very poor in a downtrending market. Needs to be made more adaptable and trade with the trend. Also, it is not clear if the EA actually matches the backtest. It never takes Sell orders, even though it shows several Sell orders in the backtest. Potentially this is not a legitimate EA. I encourage the Author to respond and explain why he is constantly updating the EA and then suddenly the unprofitable trades in the backtest become profitable, and why the backtest is showing Sell orders when the EA literally never executes Sell orders. As of now, I would not recommend this EA.

EDIT 1: Due to the Author’s comprehensive response, I am increasing my rating from 1 star to 3 stars. I will increase it further to 5 stars if the performance of the EA does eventually align with what is indicated from the backtests

EDIT 2: Still waiting on the Author to update the EA and improve its ability to trade. right now it takes zero Sell orders, and it keeps taking Buy orders during clear downtrends, while not taking Buy orders during price rebounds. Needs improvement ASAP. On the other hand, the Author has been responsive and says he is working on updates, so hopefully he can deliver on that.

Gabriel Costin Floricel
4711
Antwort vom Entwickler Gabriel Costin Floricel 2025.10.28 21:32
Thank you for the detailed feedback. This helps me improve SmartChoise and also clarify how the strategy works.
Below are the key points you mentioned and my responses:
1. Uptrends vs downtrends
SmartChoise is trained specifically for XAU/USD. Gold has spent most of the past decade in a bullish macro trend, so naturally the neural network has historically detected bullish continuation patterns more frequently.
I am continuously working on improving bearish trend adaptation by expanding the training dataset and adding better volatility-regime detection. Each update has strengthened trend recognition in both strong downward moves and sudden reversals.
2. Backtest shows Sells, live did not
The neural network does execute Sell signals, but only when market structure meets its confidence conditions.
In live trading, spreads, slippage, time filters, or entry-safety rules can filter out Sell trades that would show up in a perfect-fill backtest environment.
3.Frequent updates and shifting backtests
SmartChoise does not repaint any trade decisions.
Updates come from re-training the neural network on more recent market behavior and refining feature sensitivity. When the model improves, poor historical entries are naturally removed and better ones are introduced.
This means:
• Stronger live performance
• Reduced drawdown exposure
• More stability during high volatility
• Better understanding of current market patterns
4.Legitimacy and risk controls
Yes — SmartChoise uses no martingale and no grid.
Risk can always be capped by rules:
• Hard Stop
• Max positions
• Dynamic lot sizing controls
• Multiple optional trade-safety filters
It has been running successfully for around eight months with strong results.
Over roughly the last eight months, results have been strong under documented risk settings. The only notable drawdown clustered during a one-week period of aggressive gold selling that was driven primarily by news and external shocks. Under such conditions, strict risk filters may suppress short entries even when the backtest shows them, which can look like a discrepancy if the live environment is more stressed.
Most larger drawdowns came from accounts that:
• used too high risk levels
• ran multiple charts increasing exposure
• had no Hard Stop
• had no trade-management filters enabled
Most issues I have reviewed involved elevated risk settings, running multiple charts that increased exposure, missing hard stops, or disabled safety filters. With conservative risk and the provided trade-management settings, accounts have remained within expected risk and recovered normally.
Rizqy Bramantyo
148
Rizqy Bramantyo 2025.10.22 08:25 
 

Yeah is good EA

Gabriel Costin Floricel
4711
Antwort vom Entwickler Gabriel Costin Floricel 2025.10.22 09:14
A review after just two days of usage is too early to draw meaningful conclusions, as SmartChoise is a recovery-based EA that needs time to demonstrate its performance. Based on the accounts I’ve shared in the manual, the EA has consistently performed well without losses. Your review also does not explain why you consider the EA “bad,” which makes it difficult to address any specific concerns. I noticed you didn’t contact me for guidance before posting this. All shared accounts are performing properly, and it appears your review may be more focused on harming the EA’s reputation than offering constructive feedback. Proper evaluation requires time, correct risk settings, and observation. I recommend sharing your setup and testing on a demo account to fairly assess the EA’s behavior.
Kin Hing Szeto
140
Kin Hing Szeto 2025.10.21 12:52 
 

I finally lost all my money today. Luckily, it was my smallest account at the Prop Firm! SmartChoice wasn't very smart today. Luckily, other EAs recovered the losses on the Prop Firm account.

Gabriel Costin Floricel
4711
Antwort vom Entwickler Gabriel Costin Floricel 2025.10.22 09:12
To better understand what happened, it would be helpful if you could share your EA settings, including whether you used increased risk levels, custom lot sizes, or multiple charts. SmartChoise is recovery-based and designed to adapt to live market conditions, so proper setup and risk management are essential. I also noticed you never contacted me for guidance before posting this, and that other EAs were mentioned in your comments. All accounts I’ve shared in the manual are performing fine, and it seems your review is more focused on hurting the EA’s reputation rather than providing constructive feedback. Proper evaluation requires time and correct risk settings. I encourage sharing your setup and observing performance on a demo first if you want to assess the EA fairly.
Gustavo Morandi
24
Gustavo Morandi 2025.10.21 11:47 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Gabriel Costin Floricel
4711
Antwort vom Entwickler Gabriel Costin Floricel 2025.10.21 12:00
You have multiple options for this:
Auto lot size multiplier (1 = Default, 0.5 = Half, 2 = Double)
Fixed Lot size (0 = Auto)
Fixed Lot size based on % of balance (0 = Disabled)
Fixed Lot size based on % of equity (0 = Disabled)
This isn’t really the right place for support discussions, so let’s continue in a private chat to sort everything out properly.
lehoangnam.arc
55
lehoangnam.arc 2025.10.20 01:41 
 

I turned on real trading today on m1 framework but EA is not working. Help me

Gabriel Costin Floricel
4711
Antwort vom Entwickler Gabriel Costin Floricel 2025.10.20 07:05
I’ve sent you a private message. This isn’t really the right place for support discussions, so let’s continue there to sort everything out properly.
dmorin
646
dmorin 2025.10.16 11:28 
 

User support is very fluent - although I have no experienced any issue with the setup, the developper was responsive to my messages. The EA has showed an outstanding performance with close to no DD. I use it with low risk and conservative mode, without recovery for 3 months. This EA is standing out for its performance and relaibility. I have posted the results on my real account in the comment section - since it is no possible to post pictures on reviews. Good job Gabriel !!

Rodrigo Manrique Rosa
205
Rodrigo Manrique Rosa 2025.10.14 15:51 
 

So far...So good, in demo and live accounts. Let's see how it goes in the future

Vladislavs Dorodnovs
267
Vladislavs Dorodnovs 2025.10.08 07:35 
 

Пока оставлю краткий отзыв просто по фактам. Надеюсь переводчик вам все верно переведет на ваш язык. Советник открывает в 90% очень точные сделки на м1 графике в 10% будет маленькая просадка но все ровно будет профит В случае разворота рынка вторая сделка открывается очень умно и ровно в момент обратного разворота рынка (у меня было таких два случая и все два раза советник не открывал множество сделок а справился всего с одной) У меня подключен этот советник к большому счету и маленькому. Для счета в 300 долларов я день использовал агрессивную торговлю и был удивлен с 30% профита с 10% просадкой. Сейчас торгую на двух счетах с консервативной торговлей и все ровно доволен. У меня подключены все 5 стратегий на один счет с 5 графиками на м1 и один дополнительно на H1. Более подробный отзыв со всеми результатами дам позже когда пройдет несколько месяцев и на разных трендах.

Gabriel Costin Floricel
4711
Antwort vom Entwickler Gabriel Costin Floricel 2025.10.08 07:40
Translation:
“I’ll leave a short, factual review for now. I hope the translator gets everything right in your language.
The EA opens very accurate trades about 90% of the time on the M1 chart. In the remaining 10%, there might be a small drawdown, but it still ends up in profit.
In case of a market reversal, the second trade opens very intelligently and exactly at the turning point (I had two such cases, and both times the EA didn’t open multiple trades — it managed everything with just one).
I’ve connected this EA to both a large and a small account. On a $300 account, I used the aggressive mode for one day and was surprised — 30% profit with a 10% drawdown.
Now I’m trading on two accounts with the conservative mode, and I’m still satisfied.
I’ve enabled all 5 strategies on one account with 5 M1 charts and one additional on H1.
I’ll share a more detailed review later after several months and different market trends.” Thank you so much for the detailed feedback and for sharing your results!
I’m really glad to hear the EA is performing well for you.
I truly appreciate your trust and look forward to your long-term review after a few months of trading on different trends. Stay tuned for updates, I’m always working to make it even better!
Cyril Gross
203
Cyril Gross 2025.10.07 09:44 
 

Hello This is a great EA. I gave it 4 stars because I'm being transparent. There are some features that aren't easy to set up, but this EA works wonderfully when it's simple. I don't think it needs to have so many features because most of them we don't use at all. I think it could be even simpler to use. I recommend it because it does the job. Moreover, the designer is discreet in his presentation. No exorbitant results like some EAs, but a simple presentation that more than does its job. Thank you.

I’m changing my review, because due to people who can’t handle long-term losses and keep complaining, the updates have completely ruined this EA.

It went from 50% profit with around 10%;; drawdown to only 10% profit with around 50% drawdown.

In the long run, this EA has been destroyed by those frustrated by short-term losses — even though it was originally a profitable and well-balanced system.

Chato_trader
24
Chato_trader 2025.10.06 02:09 
 

he comprado el producto. como actualizo la ultima version. Gracias

Gabriel Costin Floricel
4711
Antwort vom Entwickler Gabriel Costin Floricel 2025.10.06 13:43
You can update it directly from your MQL5 terminal — just go to Market → Purchased, find SmartChoise, and click Update. Before updating, I recommend making a backup of the older version, just in case you want to keep using it later. You can simply save the old file in a separate folder before installing the new one.
Steelis
74
Steelis 2025.10.03 08:33 
 

I’ve been using the EA for about a week now, and I’ve only had successful trades. If the developer keeps updating the EA, this could become one of the best EAs out there

Andrei Trif
258
Andrei Trif 2025.09.27 21:48 
 

This EA was recomended to me ..so I decided to try it. Backtest is incredible on every tick based on real ticks ..and its not broker dependant . You get the same amazing results even on roboforex .. I use IC Markets and Fusion Markets because they are raw accounts but it handles well black bull and roboforex on backtest..so you can trade it on whatever account . I did on a 100£ in two days 17% . In reality its pushing it with 100£ because it did trade with 0.01 the minimal amount and it took two trades at the same time .. however it did managed to close on profit. So far it looks like a very solid ea.

Oyunbayar Khurelbaatar
208
Oyunbayar Khurelbaatar 2025.09.26 14:46 
 

Really great EA. I have tried many EAs but I haven't found anything better than this.

toshi
643
toshi 2025.09.19 06:29 
 

SmartChoice is an excellent EA. It's probably one of the few reliable MQLMarket EAs. I've been using it for about six months. At first, I was dissatisfied with the entry direction, but if I run it with the settings Gabriel mentioned, my account balance will definitely increase. Currently, I have a balance of about 25,000, and I've set one set of Risk: High, Aggressive and one set of Risk: Low, Conservative, Wait for Profit, and I'm expecting a monthly return of over 4% (Hard Stop 20%). I use it in conjunction with other EAs, but SmartChoice is the most reliable to use. Thank you, Gabriel. I'm always grateful.

KJ nile
72
KJ nile 2025.09.09 07:10 
 

the best EA for me so far.

zipeng yang
70
zipeng yang 2025.08.31 07:42 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Gabriel Costin Floricel
4711
Antwort vom Entwickler Gabriel Costin Floricel 2025.09.28 07:04
Hello, thank you for your purchase 🙏. You can simply choose your risk level and the EA will adjust automatically — it’s designed to be straightforward. However, if you’d like to see some example setups, I’ve shared set files in my Telegram channel that you can load directly for a quick start. As always, I recommend trying it first on a demo account with your broker, so you can see how it behaves and get comfortable with the setup before going live. If anything is unclear, feel free to ask and I’ll guide you through. 👍
1234
Antwort auf eine Rezension