O indicador BPR (Balanced Price Range) é uma ferramenta avançada de análise técnica desenvolvida para traders que seguem os conceitos ICT (Inner Circle Trader) e estratégias Smart Money.

🎯 O que é Balanced Price Range (BPR)?

Na metodologia ICT, o Balanced Price Range é formado quando o preço realiza um movimento rápido em uma direção, criando um desequilíbrio (imbalance) que frequentemente é revisitado antes da continuação da tendência. Essas zonas representam ineficiências de mercado onde a liquidez não foi adequadamente distribuída, tornando-as zonas-chave para potenciais recuos e setups de negociação.

O BPR é criado pela sobreposição de dois Fair Value Gaps (FVG) opostos:

BPR de Alta : Sobreposição de um FVG de baixa seguido por um FVG de alta

: Sobreposição de um FVG de baixa seguido por um FVG de alta BPR de Baixa: Sobreposição de um FVG de alta seguido por um FVG de baixa

✨ Funcionalidades Principais

🔹 Detecção Automática de BPR

Não é mais necessário marcar desequilíbrios manualmente; o indicador identifica e destaca automaticamente no seu gráfico.

🔹 Identificação de Rastros do Smart Money

Identifique zonas onde o preço provavelmente recuará e reequilibrará a liquidez, permitindo entradas de alta probabilidade.

🔹 Sensibilidade Personalizável

Ajuste os parâmetros de detecção (0-25) de acordo com seu estilo de negociação preferido e condições de mercado.

🔹 Gestão de Mitigação

O indicador determina automaticamente quando um BPR foi "mitigado" (invalidado) pelo preço, com opção de mostrar ou ocultar zonas mitigadas.

🔹 Linha do Ponto Médio

Exibição opcional do ponto médio de cada zona BPR, frequentemente usado como nível preciso de entrada.

🔹 Setas Direcionais

Setas visuais indicando a direção esperada do movimento após a formação do BPR.

🔹 Sistema de Alertas

Receba alertas automáticos quando um novo BPR é formado ou quando é mitigado.