Balanced Price Range BPR
- Indicadores
- Melaine Friedel Dominique Soglo
- Versão: 1.10
- Ativações: 5
O indicador BPR (Balanced Price Range) é uma ferramenta avançada de análise técnica desenvolvida para traders que seguem os conceitos ICT (Inner Circle Trader) e estratégias Smart Money.
🎯 O que é Balanced Price Range (BPR)?
Na metodologia ICT, o Balanced Price Range é formado quando o preço realiza um movimento rápido em uma direção, criando um desequilíbrio (imbalance) que frequentemente é revisitado antes da continuação da tendência. Essas zonas representam ineficiências de mercado onde a liquidez não foi adequadamente distribuída, tornando-as zonas-chave para potenciais recuos e setups de negociação.
O BPR é criado pela sobreposição de dois Fair Value Gaps (FVG) opostos:
- BPR de Alta: Sobreposição de um FVG de baixa seguido por um FVG de alta
- BPR de Baixa: Sobreposição de um FVG de alta seguido por um FVG de baixa
✨ Funcionalidades Principais
🔹 Detecção Automática de BPR
Não é mais necessário marcar desequilíbrios manualmente; o indicador identifica e destaca automaticamente no seu gráfico.
🔹 Identificação de Rastros do Smart Money
Identifique zonas onde o preço provavelmente recuará e reequilibrará a liquidez, permitindo entradas de alta probabilidade.
🔹 Sensibilidade Personalizável
Ajuste os parâmetros de detecção (0-25) de acordo com seu estilo de negociação preferido e condições de mercado.
🔹 Gestão de Mitigação
O indicador determina automaticamente quando um BPR foi "mitigado" (invalidado) pelo preço, com opção de mostrar ou ocultar zonas mitigadas.
🔹 Linha do Ponto Médio
Exibição opcional do ponto médio de cada zona BPR, frequentemente usado como nível preciso de entrada.
🔹 Setas Direcionais
Setas visuais indicando a direção esperada do movimento após a formação do BPR.
🔹 Sistema de Alertas
Receba alertas automáticos quando um novo BPR é formado ou quando é mitigado.