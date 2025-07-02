Telegram To MT5 Signal Trader

5

Beta-Version

Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern.


Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90: 2/20.

Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram-Kanälen oder -Gruppen automatisch in dein MetaTrader 5-Konto kopiert.

Es unterstützt öffentliche und private Kanäle, und du kannst mehrere Signal-Provider mit einem oder mehreren MT5-Konten verbinden. Die Software ist optimiert für Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und höchste Kontrolle über jeden Trade.

Die Oberfläche ist klar strukturiert, mit ansprechendem Dashboard, interaktiven Charts und intuitiver Navigation. Du kannst mehrere Signal-Accounts verwalten, Einstellungen pro Provider anpassen und alle Aktivitäten live verfolgen.

Anforderungen

Aufgrund von MQL-Einschränkungen benötigt der EA eine Desktop-Anwendung, um mit Telegram zu kommunizieren.
Der Installer ist im offiziellen Installationsleitfaden enthalten.

Hauptfunktionen

  • Multi-Provider Support: Signale aus mehreren Telegram-Kanälen in mehrere MT5-Konten kopieren
  • Erweiterte Signal-Erkennung: Anpassbar über Keywords, Patterns und Platzhalter
  • Provider-spezifische Einstellungen: Tradearten, SL/TP, Teil-Schließungen oder Ordermodifikationen individuell steuern
  • Flexibles Risikomanagement: Fixed Lot, Fixed Money, % vom Balance/Equity und Teil-Schließungen
  • Anpassbare SL/TP-Logik: Signalwerte überschreiben, mehrere TP-Level unterstützen
  • Break-even und Trailing Stop: Automatische Logik basierend auf SL/TP/Pips
  • Prop Firm Schutz: Zufälliger Entry-Offset für Unterschied zum ursprünglichen Signal
  • Equity-Schutz: Automatisches Schließen und Blockieren bei festgelegten Gewinn-/Verlussschwellen
  • Trade-Limits: Begrenzung der Anzahl an Trades pro Tag oder Woche
  • Zeitfilter: Active Times einstellen, automatisch vor dem Wochenende schließen
  • News-Filter: Signale bei wichtigen makroökonomischen News blockieren
  • Benachrichtigungen: Alerts per Email, Mobile App oder Telegram (in Entwicklung)
  • Screenshots: Automatische Trade-Screenshots (in Entwicklung)

Sehen Sie sich die Screenshots und das Benutzerhandbuch an, um mehr zu erfahren. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie mich jederzeit kontaktieren – ich unterstütze Sie gerne!

Systemanforderungen

  • Windows 10 oder höher

  • Windows Server 2016 und neuer (empfohlen für vollständige WebView2-Unterstützung). Windows Server 2012 R2 kann die App ausführen, aber die Benutzeroberfläche wird möglicherweise nicht korrekt dargestellt

  • Microsoft Edge WebView2 Runtime (neueste Version erforderlich)

Bewertungen 15
STtrader
44
STtrader 2025.12.04 21:08 
 

"One Of the Best Programs I have bought in Years" It's amazing to think it's still in beta. Everything mostly works well and I am satisfied with the purchase. I strongly recommend it, this will be the cream of the crop for sure.Thanks Lukas keep up the good coding.

Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.10.21 09:09 
 

Amazing work Thank you, it works great.

C098 K098
104
C098 K098 2025.10.09 12:09 
 

Great product. The best part is the developer’s support and video walk throughs that help tremendously with setup. Works as it should, and developer constantly updates it to make it better

Empfohlene Produkte
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Dieses Panel wurde für das Paar XAU/USD entwickelt und bietet eine vollautomatische und manuelle Handelslösung mit optionalen Money-Management-Kontrollen. Die Anwendung funktioniert nahtlos unter allen Marktbedingungen und verfügt über integrierte Indikatoren, die in die Schnittstelle zur Echtzeitanalyse integriert sind. HAUPTMERKMALE: - Martingale-Strategie & Range Sequence Detection - Verbessert die Handelserholung und identifiziert wichtige Kursniveaus. - Mehrere Indikat
Moving Average Custom
Danrlei Hornke
Indikatoren
Der gleitende Durchschnitt ist ein Indikator, der Teil der technischen Analyse ist. Mit ihm können Sie das Gleichgewicht der Preise auf dem Markt erkennen und Aufwärts-, Neutral- oder Abwärtstrends beobachten. Dieser benutzerdefinierte Indikator verfügt über zusätzliche Optionen zur Definition der Berechnungsmethode, und Sie können zwischen SMA, EMA, SSMA, LWMA, JJMA, JurX, ParMA, T3, Vidya, AMA, HULL MA wählen. Es gibt auch mehrere Optionen für die Wahl der Berechnungsmethode für den Basispreis
Partial N Trail EA
Vitor Salvador
Utilitys
Hallo Partial N Trail Ea existiert, um Ihnen das Leben als Händler zu erleichtern. Wie das? Nun.. Mit diesem ea können Sie sicher sein, dass Ihre Positionen sicher sind, wenn Sie weg sind oder etwas anderes tun! Eigenschaften: 1) -Aktivieren/Deaktivieren von Partial Close -Teilweises Schließen bei X Pips -% zu schließen 2) - SL aktivieren/deaktivieren bis Break even -Break even start -Break even Profit 3) -Aktivieren/Deaktivieren des Trailing Stops -Trailing Start -Trailing Abstand 4) TP automat
Prop Firm Recovery System
Mario Sommerhalder
Utilitys
Dieser Experte kopiert grundsätzlich alle Trades von einem Prop-Trading-Konto auf ein privates Live-Konto (Master Slave Copier). ALLEINSTELLUNGSMERKMAL! Was ihn einzigartig macht, ist die Tatsache, dass dieser EA die Trades rückgängig machen kann und Orignal-Lots so berechnet, dass Sie für jeden verlorenen Prop-Firm-Challange-Trade Geld verdienen. Zum Beispiel: Wenn Sie eine 100K-Challenge verlieren und 500$ dafür bezahlt haben, holt der EA diese Verluste auf Ihrem privaten Live-Konto zurück. We
Crystal ball
Nickey Magale
Experten
Crystal Ball - Trendgestützter Mean Reversion EA für MT5 Crystal Ball ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter, sondern eine Präzisionsmaschine, die entwickelt wurde, um den natürlichen Rhythmus des Marktes zu erfassen. Durch die Kombination der Pullback-Fähigkeit des Mean Reversion EA mit der Trendfolge-Logik des Trend-Trading geht Crystal Ball mit Absicht in den Handel und verlässt ihn mit Ziel. Er wurde entwickelt, um zufälliges Rauschen zu vermeiden, aus Strukturen Kapital zu schlagen
Key Candlepatterns
Raphael Lorenz Baumgartner
Indikatoren
Schlüssel Kerzenmuster Plattform: MetaTrader 5 Typ: Benutzerdefinierter Indikator Anzeige: Chart-Fenster (Candlestick-Overlay) Funktionen: Erkennt und kodiert spezifische Candlestick-Muster auf der Grundlage von Kerzenform, relativer Position und ATR-Filtern. Kerzen erhalten je nach Typ unterschiedliche Farben (z.B. innerer Balken, äußerer Balken, Engulfing, Hammer, Shooting Star usw.). Visuelle Muster können Händlern helfen zu erkennen, wo Käufer oder Verkäufer wahrscheinlich aktiv sind . Wende
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
ZigZag SMC Premium MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indikatoren
Wenn Sie auf der Suche nach Präzision bei der Identifizierung strategischer Höchst- und Tiefststände sind, ist der ZigZag SMC/SMT-Indikator für MT5 das Tool, das zu Ihrer technischen Analyse beitragen wird. Er wurde auf der Grundlage der fortschrittlichen Konzepte von Smart Money Concepts (SMC) und Smart Money Trap (SMT) entwickelt und bietet einen Einblick in das Marktverhalten, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Was finden Sie in diesem Indikator? Automatische Identifizierung von
Gapscalper AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
4 (13)
Experten
Gapscalper AI ist ein fortschrittlicher, KI-gestützter Handelsalgorithmus, der Fair Value Gaps (FVG) intelligent erkennt und mit traditioneller technischer Analyse kombiniert, um Kursbewegungen mit hoher Präzision vorherzusagen. Im Kern nutzt das System ein proprietäres Reinforcement-Learning-Modell, das sorgfältig darauf trainiert wurde, versteckte Marktineffizienzen zu identifizieren und diese durch dynamische Handelsstrategien zu nutzen. Dieser hochmoderne Ansatz ermöglicht es dem EA, hochwah
Alpha Trader v4
Sabina Fik
Experten
AlphaTrader: Ihr intelligenter Partner im Devisenhandel AlphaTrader ist ein fortschrittliches Handelssystem, das automatisierte Analysen und Handelsstrategien einsetzt, um die Entscheidungsfindung auf dem Forex-Markt zu optimieren. Mit Hilfe von geometrischen Mustern und hochmodernen Algorithmen erkennt dieser Bot Kursmuster und liefert präzise Signale für erfolgreiche Trades. Warum AlphaTrader wählen? AlphaTrader ist nicht nur ein Handels-Bot, sondern ein vollwertiger Partner , der Ihnen hil
Dragon SuperTrend OB
Fabio Oliveira Magalhaes
Indikatoren
Dragon SuperTrend OB Indikator er Dragon ist ein Indikator, der entwickelt wurde, um den Beginn eines neuen Trends zu erfassen. Er eignet sich hervorragend für Binäre Optionen und Forex und sogar für B3 im Mini Index und Mini Dolar. Er hat 4 Trendstufen in 4 verschiedenen Zeitrahmen, so dass Sie sicher sein können, dass Sie auf der richtigen Seite des Trends sind. Trend stehen! Es ist sehr einfach und leicht zu bedienen, am Ende erkläre ich, wie wir mit dem Indikator arbeiten! Bestätigungsmodi
MT5 Auto Delete Pending Orders by Timeframe
Xin You Lin
Utilitys
Der EA "MT5 Auto Delete Pending Orders by Timeframe" ist ein Hightech-Tool für moderne Trader. Es führt keine Handels- oder Entscheidungsprozesse durch, sondern löst den Kernproblem des traditionellen Handels, bei dem vergessene schwebende Aufträge oder plötzliche Marktveränderungen zu gebundenem Kapital und verpassten neuen Chancen führen, indem es den Ablauf von Aufträgen automatisch verwaltet. ️ Hauptarbeitsprinzip: Intelligentes Pending Order Management Der Kern dieses EA liegt in seinem in
MA Catcher Pro
Tiago Muniz Glicerio
Indikatoren
MA Catcher Pro - 2025 Edition ===================================== Indikator Typ: Moving Average Crossover Alert (MetaTrader 5) Version: 1.0 (2025) Plattform: MetaTrader 5 (.mq5) -------------------------------------------------------------- ÜBERBLICK -------------------------------------------------------------- MA Catcher Pro ist ein professioneller Trend-Erkennungs-Indikator, der Sie immer dann alarmiert, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt einen langsamen gleitenden Durchschnitt kr
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
Indikatoren
Gehen Sie mit dem Trend. Ja, warten Sie in einem 15-Minuten-Frame auf das Einstiegssignal, ob Kauf oder Verkauf, und überprüfen Sie das Signal, wenn es in einem 30-Minuten-Frame erscheint (manchmal dauert es eine Stunde oder länger, bis das Signal erscheint. Sie können zurückkehren Gehen Sie zum 15-Minuten-Rahmen und kehren Sie zum 30-Minuten-Rahmen zurück und wiederholen Sie dies, bis das Hauptsignal für Sie erscheint. Wenn das Signal im 30-Minuten-Rahmen erscheint, steigen Sie mit dem Preis e
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
Ultra AS MT5
Yaroslav Varankin
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator ist für den Handel mit binären Optionen konzipiert. Der Parameter "Periode" kann an Ihre Handelsstrategie angepasst werden, so dass Sie die Anzahl und Qualität der Signale selbst bestimmen können. Ein roter Pfeil, der nach unten zeigt, bedeutet ein Verkaufssignal, während ein blauer Pfeil, der nach oben zeigt, ein Kaufsignal bedeutet. Die empfohlene Verfallszeit beträgt eine Kerze. Sie können entweder bei Erscheinen des Signals oder bei der nächsten Kerze in den Handel einsteigen.
Trade Manager AIO
Zhilwan Hussein
Utilitys
Dieses Tool ist eine umfassende und benutzerfreundliche Lösung, die jeden Aspekt des Handelsprozesses abdeckt. Vom Risikomanagement bis hin zur fortgeschrittenen Orderausführung und -überwachung bietet es Händlern eine Reihe leistungsstarker Funktionen zur Verbesserung ihrer Entscheidungs- und Ausführungskapazitäten auf dem Devisenmarkt. Alert : Dieses Tool funktioniert nicht im Strategietester! MT4 Version Eigenschaften: Risiko-Management: Bietet Tools zum Festlegen und Verwalten von Risikon
Darwin Assistant
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen den revolutionären MT5-Indikator DARWIN Assistant   vor – Ihr ultimativer Zugang zur Welt des erfolgreichen Handels! DARWIN Assistant   wurde mit Präzision und Fachwissen entwickelt und verfolgt eine spezielle Strategie, die die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher technischer Indikatoren – RSI, Stochastik, CCI und Trends – über alle Zeitrahmen hinweg nutzt. Machen Sie sich auf ein außergewöhnliches Handelserlebnis gefasst, denn dieser hochmoderne Indikator bietet Ihnen die genauest
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT5 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. Funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohaktien Limitless MT5 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und nun die Hauptsache Warum Limitless MT5? 1 völliges Fehlen von Redrawing 2 zweijährige Tests durch die besten Spezialisten im Handel 3 die Genauigkeit der richtigen Signale übersteigt 80% 4 eine gute Performance beim Handel während de
Smart Trendline Auto Snap Tool
Deyna Kurniawan
Utilitys
Übersicht Das Smart Trendline Auto Snap Tool ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm, das jede Trendlinie automatisch und in Echtzeit an den genauesten Kurspunkten - Hoch, Tief oder Schluss - ausrichtet. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision und Vertrauen legen, und eliminiert das Rätselraten, das oft mit dem manuellen Zeichnen von Trendlinien verbunden ist. Viele Händler haben mit inkonsistenten oder subjektiven Trendlinien zu kämpfen, die zu Unsicherheiten bei Handel
FREE
Binary Option KBO
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
In Ordnung. Dieser Indikator funktioniert auf MT5 und mt4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von ihm erhalten, Sie warten, dass die Kerze mit dem Signal zu schließen und Sie geben Ihren Handel zu Beginn der nächsten neuen Kerze. Ein roter Pfeil bedeutet verkaufen und ein grüner Pfeil bedeutet kaufen. wie für die einfache Identifizierung von Handelssignalen. Sind Sie damit einverstanden? Kerze 1 Minute ablaufen 1 Minute wenn Sie Hilfe benötigen. bitte zögern Sie nicht, mir e
MT5 Auto TPSL with Trailing Stop
Siti Kamilah Binti Malik
Utilitys
Assistent für alle, die vergessen haben, StopLoss, TakeProfit und Trailing Stop in den Handelsparametern zu setzen, oder die auf einem sehr schnellen Markt handeln und es nicht schaffen, sie rechtzeitig zu setzen. Dieses Tool verfolgt automatisch Trades ohne StopLoss , TakeProfit, Trailing Stop und prüft, welches Level gemäß den Einstellungen gesetzt werden sollte. Das Tool arbeitet sowohl mit Markt- als auch mit Pending-Orders. Die Art der Aufträge, mit denen gearbeitet werden soll, kann in den
Long Short B3 Bovespa
Rafael Gazzinelli
5 (1)
Experten
lsbot.trade Long & Short EA für B3 BOVESPA BMF IBOV Link, um zu verstehen, wie die Parametrisierung und das Kontrollpanel funktionieren mql5.com/de/blogs/post/757181 Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Long- und Short-Trades an der Börse von São Paulo (B3 BOVESPA) auszuführen, und kann sowohl im Day-Trade- als auch im Swing-Trade-Format arbeiten. Er automatisiert den Prozess der Identifizierung von Handelsmöglichkeiten zwischen zwei Vermögenswerten (Symbol 1 und Symbol 2), indem er
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Alpha Risk Controller PRO
Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
Utilitys
Alpha Risk Controller PRO – Professionelles Risikomanagement-System Alpha Risk Controller PRO ist ein fortschrittliches Tool, das Tradern hilft, diszipliniert Risiken zu steuern, das Kapital zu schützen und Überhandel zu vermeiden. Es funktioniert sowohl im manuellen Trading als auch in Kombination mit anderen Expert Advisors reibungslos. Dieses Produkt liefert keine Handelssignale . Ziel ist es, Kapitalschutz, automatische Lot-Berechnung und Positionskontrolle bereitzustellen. Hauptfunktionen 1
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experten
CSP Strategie. Dieses Candlestick Pattern basiert, wie der Name schon sagt, auf einer bestimmten Art von Mustern auf Kerzen (beste Performance auf 1H Zeitrahmen) Der Backtest und die Optimierung wurde auf externen historischen Daten durchgeführt, aus diesem Grund wird ein Backtest, der auf meta trader5 durchgeführt wurde, nicht die gleichen guten Ergebnisse zeigen, trotzdem haben wir neben dem Backtest einen realen Test für 1 Woche vom 2023.03.27 bis zum 2023.0330 durchgeführt, die Ergebnisse
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Verwandeln Sie Ihren Chart in ein professionelles Trading-Dashboard, das anzeigt, wohin sich die Kurse bewegen und wann der nächste Schock kommt - ohne ein einziges zusätzliches Fenster zu laden. Dieser Indikator kombiniert ein preisverfolgendes MA-Band mit einem Live-Nachrichtenradar direkt auf dem Chart, so dass Sie auf einen Blick sowohl Trend- als auch Ereignisrisiken erkennen können. Trend Ribbon - Lesen Sie die Markttendenz sofort Ein sanftes, stufenförmiges Band mit gleitendem Durchschnit
Economic Calendar Trading Panel
Harifidy Razafindranaivo
Utilitys
KURZE EINFÜHRUNG : Bei diesem neuen Produkt handelt es sich um eine vollständige Anwendung, die entwickelt wurde, um die Handelsaufgaben eines Händlers mit modernen Handelsstrategien zu automatisieren. Dieses neue Markenprodukt bietet zwei Arten von Funktionalitäten wie einen manuellen und einen vollautomatischen Handel. Dieses Panel ist für mehrere Währungen geeignet. Diese Anwendung nutzt technische Trend-Indikatoren als Marktpreis Trend Richtung und Oszillator-Indikator als Preis Oszillation
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsoperationen und managen Sie auf intelligente Weise das Risiko Ihrer Positionen. Mit diesen Tools können Sie: Die potenziellen Gewinne oder Verluste aus Ihren Operationen abschätzen, entweder in Geld oder in Pips. Sie können auch Gewinne oder Verluste durch Subtraktion der Spread-Kosten, die zuvor in den Eingabeparametern des Tools konfiguriert wurden, visualisieren. Berechnen Sie die für Ihre Aufträge erforderliche Losgröße oder Marge. Schätzen Sie
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitys
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihre Lieblings-Indizes/Gold-EAs auf MT5 zu betreiben und gleichzeitig die Regeln der Top-Prop-Firmen zu erfüllen. Hauptmerkmale Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (Öffnen/Schließen) in Tradovate als Marktaufträge. Auto-Wiederaufnahme-Logik: Erkennt automatisch, wenn der Markt wieder geöffnet wird (nach täglichen Pausen oder am Wochenende) und nimmt Ihre verwalteten Position
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilitys
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - AI Trade Validator für manuelle Trader Sie sind der Trader. Die KI ist Ihre zweite Meinung. Einführungspreis gültig bis 26.12.2025. Danach wird der Preis auf 197 USD aktualisiert. DoIt Trade Coach AI ist ein MetaTrader-Dienstprogramm, das Ihnen hilft, Ihre Handelsideen zu überprüfen, bevor Sie einsteigen: Sie schlagen Richtung + Einstieg/SL/TP vor, die KI analysiert das Setup, erklärt, was stark/schwach ist, schlägt Verbesserungen vor und lässt Sie direkt über
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitys
Binance Trading Tool für MT5 1. Dieses Produkt enthält Live-Charts per WebSocket, historische Charts und automatische Updates beim Neustart des MT5-Terminals, um einen reibungslosen Betrieb ohne manuelle Eingriffe zu gewährleisten und Ihnen einen reibungslosen Binance-Handel zu ermöglichen. Handel, Live-Charts und historische Daten für Spot und Futures verfügbar Chartfunktionen: 1. Live-OHLC-Chart über WebSocket (WSS) 2. Verlaufsaktualisierung über API 3. Automatische Aktualisierung des Char
Renko Builder GLX1
Eranga Thilina Dhanushka Gallage
Utilitys
Der GLX1 Renko Builder Expert Advisor (EA) kann Renko-Bar-Charts für jedes beliebige Symbol erstellen. Die Renko-Charts werden als benutzerdefinierte Echtzeit-Symbol-Charts generiert, die für die technische Analyse mit jedem MT5-kompatiblen Indikator weiter verwendet werden können. Den kostenlosen GLX1 Renko Euro Expert Advisor finden Sie hier. https://www. mql5.com/en/market/product/115074 Enthaltene Funktionen: Wirklich reaktionsschnelles Renko-Charting in einem benutzerdefinierten Symbolch
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Utilitys
ACHTUNG : Für eine kostenlose Testversion besuche meine Website. Bedienungsanleitung RiskGuard Management — Dein ultimativer Verbündeter für kompromissloses Trading. Lot Calculator — Automatische Berechnung der Positionsgröße. Quantum — Automatisches Risiko, um Gewinne zu maximieren und Drawdowns zu reduzieren. Automatic Journal — Inklusive und kostenlos auf meiner Website herunterladbar. Automatic Screenshot — Zwei Screenshots: einer beim Öffnen und einer beim Schließen des Trades. Partial Pr
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Kursentwicklung, Strategieerstellung, "Set and Forget", mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Positionsgrößenrechner mit Risikoprozentsatz, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrittene Orde
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Utilitys
Der Local Trade Copier EA ist eine Lösung für Einzelhändler oder Kontomanager, die Handelssignale von externen Quellen ausführen oder mehrere Konten gleichzeitig verwalten müssen, ohne dass ein MAM- oder PAMM-Konto erforderlich ist. Es kopiert von bis zu 8 Master-Konten auf unbegrenzte Slave-Konten [ Installationsanleitung | Aktualisierungsanleitung | Fehlerbehebung | Häufig gestellte Fragen | Alle Produkte ] 100% selbst gehostet Einfach zu installieren und zu verwenden Kein Installer, Konfigur
Myfxpaddy Boom and Crash Range Detector
Joseph Wonder Obasi
Utilitys
Boom- und Crash-Range-Detektor: Ihre Geheimwaffe für Trading-Spikes! Wir stellen Ihnen den Boom and Crash Range Detector vor, ein leistungsstarkes Tool, das Ihre Handelserfahrung revolutionieren wird. Das System wurde mit Hilfe einer Strategie entwickelt, die mit Hilfe eines maschinellen Lernmodells zusammengestellt und optimiert wurde, und basiert auf riesigen Mengen historischer Daten, die bis zur Perfektion analysiert wurden. Das Ergebnis? Ein hochpräzises System, das erkennt, wo diese lukra
Tick Charts
Vasily Kravtsov
4 (1)
Utilitys
Eine Tick-Chart-App. Mit ihr können Sie Echtzeit-Tick-Charts erstellen, die auf der Anzahl der Ticks pro Kerze basieren. Sie können die Anzahl der Ticks pro Kerze und die Anzahl der zu ladenden Ticks wählen. Unterstützt die Anzeige der Handelshistorie und der Handelsstufen. Wenn Sie diesen EA zu einem Instrument hinzufügen, generiert er automatisch ein benutzerdefiniertes Symbol mit dem Zusatz _Tick im Namen. Der Tick-Chart sollte sich automatisch öffnen. Stellen Sie sicher, dass der Zeitrahmen
Hotkeys for Streamdeck
Manuel Michiels
5 (1)
Utilitys
MT5-StreamDeck bietet die Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl von vorprogrammierten Hot-Keys mit einer klar definierten Rolle zu verwenden. So können Sie mit einem Tastendruck einen Handel mit einer vordefinierten Losgröße, Stoploss und Take Profit öffnen. Schließen Sie alle Ihre Trades, schließen Sie die Trades mit Gewinn oder Verlust, setzen Sie Break-even oder einen Trailing Stop. All dies mit einer Hotkey-Taste. In der Funktionsliste finden Sie alle Aktionen, die mit einem Tastendruck ausgefü
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitys
Das Produkt kopiert alle Discord-Signale auf den MT5 (bei dem Sie Mitglied sind ) und kann auch als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten. Arbeitet mit fast allen Signalformaten, unterstützt die Übersetzung anderer Sprachen ins Englische Arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5. Arbeitet mit Image Signal. Kopieren Sie Auftrag sofort, automatisch erkennen Symbol. Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über Ticket-Nummer zu kopieren. Wie man einrich
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitys
In dem hinzugefügten Video werden alle Funktionen, die Effektivität und die Einsatzmöglichkeiten des Trade Managers vorgestellt. Drag and Drop Trade Manager. Zeichnen Sie Ihren Einstieg und lassen Sie das Tool den Rest berechnen. Erweiterte Targeting- und Close-Anteile eines Trades direkt im Tool verfügbar (verwalten Sie Trades im Schlaf). Market-Order oder Limit-Order auf beiden Seiten mit faktorisiertem Spread. Zeichnen Sie einfach den Einstieg, das Tool erledigt den Rest. Hotkey-Setup macht e
Quant Panel
Kevin Craig E Gittins
Utilitys
Quant Panel Pro Das ultimative Multi-EA Performance Dashboard für Quantitative Trader Jonglieren Sie nicht länger mit mehreren Charts oder externen Tools zur Überwachung Ihrer algorithmischen Strategien! Quant Panel Pro bietet Portfolioüberwachung auf institutionellem Niveau in einer schlanken, professionellen Oberfläche. Hauptmerkmale Quantitative Analysen an Ihren Fingerspitzen P&L-Aggregation in Echtzeit für alle Expert Advisors Statistische Gewinnratenanalyse mit Metriken zur Handelshäufigk
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.8 (5)
Utilitys
DIESES EA IST EIN HALBAUTOMATISCHES EA, ES BENÖTIGT BENUTZEREINGABEN. Handbuch & Testversion Bitte KAUFEN Sie dieses Produkt NICHT , bevor Sie es TESTEN und mein Video dazu gesehen haben. Der Preis des ManHedger wird nach 20 verkauften Exemplaren auf 250$ steigen. Kontaktieren Sie mich für Benutzer-Support oder Fehlerberichte oder wenn Sie die MT4 Version wollen! MT4 Version Ich garantiere keine Gewinne oder finanziellen Erfolg mit diesem EA. Mit diesem Expert Advisor, können Sie: Ihre eigene
Weitere Produkte dieses Autors
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilitys
Der MT5 to Discord Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Werkzeug, das speziell dafür entwickelt wurde, Handelssignale direkt an Discord zu senden. Dieses Tool verwandelt Ihr Handelskonto in einen effizienten Signalanbieter. Passen Sie die Nachrichtenformate Ihrem Stil an! Wählen Sie für eine einfache Verwendung aus vorgefertigten Vorlagen und entscheiden Sie, welche Nachrichtenelemente einbezogen oder ausgeschlossen werden sollen. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Vers
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.73 (26)
Utilitys
Der OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT4 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 4. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultieren
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilitys
Der MT4 to Discord Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Werkzeug, das speziell dafür entwickelt wurde, Handelssignale direkt an Discord zu senden. Dieses Tool verwandelt Ihr Handelskonto in einen effizienten Signalanbieter. Passen Sie die Nachrichtenformate Ihrem Stil an! Wählen Sie für eine einfache Verwendung aus vorgefertigten Vorlagen und entscheiden Sie, welche Nachrichtenelemente einbezogen oder ausgeschlossen werden sollen. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT5-Vers
Auswahl:
STtrader
44
STtrader 2025.12.04 21:08 
 

"One Of the Best Programs I have bought in Years" It's amazing to think it's still in beta. Everything mostly works well and I am satisfied with the purchase. I strongly recommend it, this will be the cream of the crop for sure.Thanks Lukas keep up the good coding.

Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.10.21 09:09 
 

Amazing work Thank you, it works great.

Lukas Roth
14868
Antwort vom Entwickler Lukas Roth 2025.10.21 13:20
Thank you, Nuno! Glad to hear it works great for you.
C098 K098
104
C098 K098 2025.10.09 12:09 
 

Great product. The best part is the developer’s support and video walk throughs that help tremendously with setup. Works as it should, and developer constantly updates it to make it better

Lukas Roth
14868
Antwort vom Entwickler Lukas Roth 2025.10.11 14:29
Thank you so much! I’m glad the videos and updates help. Appreciate your support!
Laurent Xavier Richer
657
Laurent Xavier Richer 2025.10.09 09:32 
 

I’m a developer, and I really like this project. Even if it’s still in beta, you can see how much creativity and care went into it. The design is clean, smart, and easy to understand. It’s clear the developer knows what they’re doing — everything feels well thought out and professional. Great work and a very promising project. Truly one of the best integrations between Telegram and MT5 I’ve ever seen. I’m excited to see what comes next!

Lukas Roth
14868
Antwort vom Entwickler Lukas Roth 2025.10.11 14:29
Thank you, Laurent! Really appreciate your detailed feedback and kind words. More exciting updates are coming soon!
Johannes Eisgruber
402
Johannes Eisgruber 2025.09.29 18:16 
 

So I got everything ready setup with 4 Accounts and 6 providers and worked well so far. I miss some different universal templates, but its still in beta and I see every day some new things. The developer respond fast to questions. I like it, and I don't know a better copier, and I used a lot different. Very well done, I would give more than 5 stars if I could. Keep on doing the great work. Thanks

Lukas Roth
14868
Antwort vom Entwickler Lukas Roth 2025.09.30 07:26
Thank you Johannes, I really appreciate your detailed feedback and support. Glad to hear it’s working well for you!
Thoriq Jameel
560
Thoriq Jameel 2025.09.17 14:38 
 

i have been using it for 2 weeks on demo now and its works fine, also developer is updating the copier like every few days, now almost all my signals are been copied to MT5 automatically how i liked,.. thanks

Lukas Roth
14868
Antwort vom Entwickler Lukas Roth 2025.09.17 15:12
Thank you for your feedback! I'm glad to hear the copier works smoothly for you and that the updates are making it better every few days. Happy trading!
StFSt
26
StFSt 2025.08.22 16:36 
 

I bought the software about a week ago, and it's running flawlessly on my Mini PC. It already does everything you need it to, but Lukas is continually expanding its capabilities. In addition to the numerous configuration options, I'm especially grateful for Lukas's very fast, competent, and extremely friendly support.

Lukas Roth
14868
Antwort vom Entwickler Lukas Roth 2025.09.17 15:11
Thanks a lot for your kind words! I'm happy that everything runs flawlessly on your setup. I'll keep improving the software and always be here for quick support when needed.
Ayhan Karagöz
62
Ayhan Karagöz 2025.08.14 10:05 
 

I bought the duplicator and tested it — it works perfectly. It includes all the essential features one might need. I highly recommend it to everyone. The seller is very attentive and quick to solve any issues. They are also very open to improvement and feedback.

Lukas Roth
14868
Antwort vom Entwickler Lukas Roth 2025.08.14 10:20
Thank you Ayhan for the great feedback! I'm happy everything works as expected. I really appreciate your suggestions and will keep improving the tool.
Jim L
168
Jim L 2025.08.13 15:12 
 

If you are looking for a reliable, fast-responding TG signal copier, this is the right one for you. This costs probably the least but it does the same job as those alternatives that would have costed you 3-6 times more. Lukas went through and solved my queries/problem one by one without delay.

Lukas Roth
14868
Antwort vom Entwickler Lukas Roth 2025.08.14 10:20
Thanks a lot! I'm glad the copier delivers what you need and that I could help quickly. Always happy to support.
Mohammed Fahad A Alkhalifah
289
Mohammed Fahad A Alkhalifah 2025.08.08 11:16 
 

don't hesitate about this product , i am writing after 10 days from my buying and 3 months searching for the best utility transferring signals from telegram , i would say that , author helpful supportive productive , too many changes and features added from my first day , i would say the best , from all sides almost , the similar features not less than $200 - $150 in the market in mql5 and outside as well , with this beta price its no thing , and chance , you could participate your ideas or features to be applied , if if anyone asking me i won't recommend any other especially I tried others with higher its a beta i faced some troubles in the beginning the developer solve them immediately or asap my last word and recommending haaaaavvvvvvvvvve it before releasing if you want to catch the lowest price also after i recommend it . save your time for searching , I did that already give the function that you recommend to the dev save your time and save your money THANKS FOR LUKAS

Lukas Roth
14868
Antwort vom Entwickler Lukas Roth 2025.08.08 11:34
Thank you Mohammed, I really appreciate your detailed feedback and your trust in my work.
Raivis Lusis
126
Raivis Lusis 2025.07.29 17:22 
 

🔥 Absolutely outstanding product! The design of the copier is incredibly well thought out – intuitive, clean, and efficient. 🧠✨ It does exactly what it promises and more. 💯 💬 What impressed me the most was the support – I had a small issue right after purchase, and the developer resolved it within less than an hour! 🛠️⚡ That's some top-notch service. 👏 ✅ Highly recommended to anyone looking for a reliable and professional telegram to MT5 trade copier. Worth every cent! 💸⭐

Lukas Roth
14868
Antwort vom Entwickler Lukas Roth 2025.08.08 11:34
Thanks a lot Raivis, I am glad you enjoy the copier and that I could help you quickly.
Baretta FX
79
Baretta FX 2025.07.26 19:29 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Lukas Roth
14868
Antwort vom Entwickler Lukas Roth 2025.07.27 14:42
Thank you so much for the kind words and support. I'm really glad you're enjoying the copier. More improvements are coming soon!
selva3
24
selva3 2025.07.24 16:34 
 

good response & good support

Lukas Roth
14868
Antwort vom Entwickler Lukas Roth 2025.07.24 16:39
Thanks a lot for your kind words. Always here to help.
Janahan
26
Janahan 2025.07.24 04:56 
 

Let me share my feedback in all areas 1. Support :- Lukas has provided the best support i have ever faced with any application purchased so far ... whenever i find something and share with Lukas , he acknowledges and provides solution as soon as possible 2. Application : This application is in Beta stage , however it has almost all the options which are required for my trades to be executed . Overall the Application is in perfect shape to used for people who all want to automate their trades 3. Price : The best price in the industry. If you are planning to Purchase the same kind of application in market or from any other vendor then you will find their price atleast 5 or 10 times higher than this product price This is the cheap and best product in the industry at this Price 4. Usability : Application is very easy to use and easy to configure. Very user friendly application this is like a plug and play application 5: Recommendation I highly recommend this application. If anyone who is planning to automate their Telegram signals then this is the simple and best app in the industry

Lukas Roth
14868
Antwort vom Entwickler Lukas Roth 2025.07.24 16:39
Really appreciate the detailed feedback. I'm glad the app works well for you and that the support helps. I'll keep doing my best to improve it even more.
Chiwi's IT
630
Paula Bianca Van Kerchove 2025.07.03 18:48 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Lukas Roth
14868
Antwort vom Entwickler Lukas Roth 2025.07.24 16:38
Thanks Paula, glad to hear that. I’m always open for feedback and happy to improve things. Looking forward to your update.
Antwort auf eine Rezension