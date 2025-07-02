Telegram To MT5 Signal Trader
- Utilitys
- Lukas Roth
- Version: 1.72
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Beta-Version
Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern.
Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram-Kanälen oder -Gruppen automatisch in dein MetaTrader 5-Konto kopiert.
Es unterstützt öffentliche und private Kanäle, und du kannst mehrere Signal-Provider mit einem oder mehreren MT5-Konten verbinden. Die Software ist optimiert für Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und höchste Kontrolle über jeden Trade.
Die Oberfläche ist klar strukturiert, mit ansprechendem Dashboard, interaktiven Charts und intuitiver Navigation. Du kannst mehrere Signal-Accounts verwalten, Einstellungen pro Provider anpassen und alle Aktivitäten live verfolgen.
Anforderungen
Aufgrund von MQL-Einschränkungen benötigt der EA eine Desktop-Anwendung, um mit Telegram zu kommunizieren.
Der Installer ist im offiziellen Installationsleitfaden enthalten.
Hauptfunktionen
- Multi-Provider Support: Signale aus mehreren Telegram-Kanälen in mehrere MT5-Konten kopieren
- Erweiterte Signal-Erkennung: Anpassbar über Keywords, Patterns und Platzhalter
- Provider-spezifische Einstellungen: Tradearten, SL/TP, Teil-Schließungen oder Ordermodifikationen individuell steuern
- Flexibles Risikomanagement: Fixed Lot, Fixed Money, % vom Balance/Equity und Teil-Schließungen
- Anpassbare SL/TP-Logik: Signalwerte überschreiben, mehrere TP-Level unterstützen
- Break-even und Trailing Stop: Automatische Logik basierend auf SL/TP/Pips
- Prop Firm Schutz: Zufälliger Entry-Offset für Unterschied zum ursprünglichen Signal
- Equity-Schutz: Automatisches Schließen und Blockieren bei festgelegten Gewinn-/Verlussschwellen
- Trade-Limits: Begrenzung der Anzahl an Trades pro Tag oder Woche
- Zeitfilter: Active Times einstellen, automatisch vor dem Wochenende schließen
- News-Filter: Signale bei wichtigen makroökonomischen News blockieren
- Benachrichtigungen: Alerts per Email, Mobile App oder Telegram (in Entwicklung)
- Screenshots: Automatische Trade-Screenshots (in Entwicklung)
Sehen Sie sich die Screenshots und das Benutzerhandbuch an, um mehr zu erfahren. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie mich jederzeit kontaktieren – ich unterstütze Sie gerne!
Systemanforderungen
Windows 10 oder höher
Windows Server 2016 und neuer (empfohlen für vollständige WebView2-Unterstützung). Windows Server 2012 R2 kann die App ausführen, aber die Benutzeroberfläche wird möglicherweise nicht korrekt dargestellt
Microsoft Edge WebView2 Runtime (neueste Version erforderlich)
"One Of the Best Programs I have bought in Years" It's amazing to think it's still in beta. Everything mostly works well and I am satisfied with the purchase. I strongly recommend it, this will be the cream of the crop for sure.Thanks Lukas keep up the good coding.