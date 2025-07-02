Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern.

Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90: 2/20.

Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram-Kanälen oder -Gruppen automatisch in dein MetaTrader 5-Konto kopiert.

Es unterstützt öffentliche und private Kanäle, und du kannst mehrere Signal-Provider mit einem oder mehreren MT5-Konten verbinden. Die Software ist optimiert für Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und höchste Kontrolle über jeden Trade.

Die Oberfläche ist klar strukturiert, mit ansprechendem Dashboard, interaktiven Charts und intuitiver Navigation. Du kannst mehrere Signal-Accounts verwalten, Einstellungen pro Provider anpassen und alle Aktivitäten live verfolgen.

Anforderungen

Aufgrund von MQL-Einschränkungen benötigt der EA eine Desktop-Anwendung, um mit Telegram zu kommunizieren.

Der Installer ist im offiziellen Installationsleitfaden enthalten.

Hauptfunktionen

Multi-Provider Support: Signale aus mehreren Telegram-Kanälen in mehrere MT5-Konten kopieren

Signale aus mehreren Telegram-Kanälen in mehrere MT5-Konten kopieren Erweiterte Signal-Erkennung: Anpassbar über Keywords, Patterns und Platzhalter

Anpassbar über Keywords, Patterns und Platzhalter Provider-spezifische Einstellungen: Tradearten, SL/TP, Teil-Schließungen oder Ordermodifikationen individuell steuern

Tradearten, SL/TP, Teil-Schließungen oder Ordermodifikationen individuell steuern Flexibles Risikomanagement: Fixed Lot, Fixed Money, % vom Balance/Equity und Teil-Schließungen

Fixed Lot, Fixed Money, % vom Balance/Equity und Teil-Schließungen Anpassbare SL/TP-Logik: Signalwerte überschreiben, mehrere TP-Level unterstützen

Signalwerte überschreiben, mehrere TP-Level unterstützen Break-even und Trailing Stop: Automatische Logik basierend auf SL/TP/Pips

Automatische Logik basierend auf SL/TP/Pips Prop Firm Schutz: Zufälliger Entry-Offset für Unterschied zum ursprünglichen Signal

Zufälliger Entry-Offset für Unterschied zum ursprünglichen Signal Equity-Schutz: Automatisches Schließen und Blockieren bei festgelegten Gewinn-/Verlussschwellen

Automatisches Schließen und Blockieren bei festgelegten Gewinn-/Verlussschwellen Trade-Limits: Begrenzung der Anzahl an Trades pro Tag oder Woche

Begrenzung der Anzahl an Trades pro Tag oder Woche Zeitfilter: Active Times einstellen, automatisch vor dem Wochenende schließen

Active Times einstellen, automatisch vor dem Wochenende schließen News-Filter: Signale bei wichtigen makroökonomischen News blockieren

Signale bei wichtigen makroökonomischen News blockieren Benachrichtigungen: Alerts per Email, Mobile App oder Telegram (in Entwicklung)

Alerts per Email, Mobile App oder Telegram (in Entwicklung) Screenshots: Automatische Trade-Screenshots (in Entwicklung)

Sehen Sie sich die Screenshots und das Benutzerhandbuch an, um mehr zu erfahren. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, können Sie mich jederzeit kontaktieren – ich unterstütze Sie gerne!