Индикатор BPR (Balanced Price Range) — это продвинутый инструмент технического анализа, разработанный для трейдеров, следующих концепциям ICT (Inner Circle Trader) и стратегиям Smart Money.

🎯 Что такое Balanced Price Range (BPR)?

В методологии ICT Balanced Price Range формируется, когда цена совершает быстрое движение в одном направлении, создавая дисбаланс (imbalance), который часто пересматривается перед продолжением тренда. Эти зоны представляют собой рыночные неэффективности, где ликвидность не была должным образом распределена, что делает их ключевыми зонами для потенциальных откатов и торговых сетапов.

BPR создается перекрытием двух противоположных Fair Value Gaps (FVG):

Бычий BPR : Перекрытие медвежьего FVG, за которым следует бычий FVG

: Перекрытие медвежьего FVG, за которым следует бычий FVG Медвежий BPR: Перекрытие бычьего FVG, за которым следует медвежий FVG

✨ Основные функции

🔹 Автоматическое обнаружение BPR

Больше не нужно вручную отмечать дисбалансы; индикатор автоматически идентифицирует и выделяет их на вашем графике.

🔹 Идентификация следов Smart Money

Определяйте зоны, где цена, вероятно, откатится и перебалансирует ликвидность, позволяя входить с высокой вероятностью.

🔹 Настраиваемая чувствительность

Настройте параметры обнаружения (0-25) в соответствии с вашим предпочитаемым стилем торговли и рыночными условиями.

🔹 Управление митигацией

Индикатор автоматически определяет, когда BPR был "митигирован" (аннулирован) ценой, с возможностью показывать или скрывать митигированные зоны.

🔹 Линия средней точки

Опциональное отображение средней точки каждой зоны BPR, часто используемой как точный уровень входа.

🔹 Направленные стрелки

Визуальные стрелки, указывающие ожидаемое направление движения после формирования BPR.

🔹 Система оповещений

Получайте автоматические оповещения при формировании нового BPR или при его митигации.