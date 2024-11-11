Vortex Gold EA

5

Vortex - Ihre Investition in die Zukunft

Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusammenarbeiten, um ideale Einstiegs- und Ausstiegspunkte genau zu signalisieren. Das Herzstück von Vortex Gold EA ist eine fortschrittliche Technologie für neuronale Netzwerke und maschinelles Lernen. Diese Algorithmen analysieren kontinuierlich sowohl historische als auch Echtzeitdaten und ermöglichen es dem EA, sich anzupassen und mit größerer Genauigkeit auf sich entwickelnde Markttrends zu reagieren. Durch den Einsatz von Deep Learning erkennt der Vortex Gold EA Muster, passt die Parameter der Indikatoren automatisch an und verbessert seine Leistung im Laufe der Zeit. Der Vortex Gold EA ist eine leistungsstarke Kombination aus proprietären Indikatoren, maschinellem Lernen und anpassungsfähigen Handelsalgorithmen. Investieren Sie in Ihre Zukunft mit Vortex Gold EA.

Preis $ 755 (3/10 übrig), nächster Preis $ 895

https://www.mql5.com/en/signals/2345024

Check out the live results in Profile >>>>>> Check my profile

Instruction(Manual)

Spezifikation:

  • Arbeits Symbole: XAUUSD(GOLD)
  • Arbeiten Timeframe: H1
  • Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 300 $.
  • Die Hebelwirkung hängt von den Risikoeinstellungen ab, bei konservativem und niedrigem Risiko ist eine Hebelwirkung von 1:30 geeignet
  • Kontotyp: Beliebig
  • Ein guter ECN-Broker ist erforderlich (fragen Sie den Autor nach einer Broker-Empfehlung)
  • VPS wird dringend empfohlen

Vorteile:

  • Keine Martingale
  • Es werden keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet
  • Stop Loss und Take Profit für jede Position
  • Stabile Testergebnisse mit 99,9% Qualitätskursen
  • Unempfindlich gegenüber Broker-Bedingungen
  • Einfach zu installieren
  • FTMO und Prop-Firma bereit

Vortex Advisor bietet Folgendes

Zwei unabhängige Strategien, die jeweils die Funktion zusätzlicher Orders enthalten. Alle Strategien sind durch einen harten Stop Loss geschützt, der den Verlust des Depots minimiert. Der Expert Advisor ist extrem flexibel in den Einstellungen und kann für jeden Handelsbedarf mit jedem RR-Ratio, mit jedem Stop-Loss-Level und jedem Take-Profit optimiert werden, um den Bedürfnissen des Benutzers zu entsprechen. Standardmäßig werden zwei Strategien angeboten, aus denen der Autor wählen kann. Der Experte verfügt außerdem über ein intelligentes System zur Risikoauswahl. Der Benutzer muss lediglich eine Strategie und ein Risikoniveau auswählen und den Berater an den Chart anhängen.

Prop-Firm-Trading-fähig:

  • Der EA wurde mit einem umfassenden Fokus auf das Risikomanagement entwickelt, von der Echtzeit-Drawdown-Kontrolle bis hin zur adaptiven Losgrößenbestimmung. Dadurch ist er vollständig kompatibel mit den Anforderungen der meisten Prop Firms und entspricht allen wichtigen Risikostandards für einen sicheren und konformen Handel.

Indikatoren:

  • CCI (Commodity Channel Index): Hilft bei der Identifizierung überkaufter und überverkaufter Niveaus und ermöglicht präzise Ein- und Ausstiege auf der Grundlage der Trendrichtung und -stärke.
  • Parabolic SAR: Legt dynamische Stopp-Levels fest, die sich an Markttrends anpassen und so ein effektives Risikomanagement und eine Gewinnmaximierung in trendorientierten Märkten ermöglichen.

Maschinelles Lernen und neuronale Netzwerke:

  • Die adaptive neuronale Netzwerktechnologie ermöglicht eine dynamische Reaktion auf Veränderungen der Marktbedingungen.
  • Ständiges Lernen aus Marktdaten zur Verfeinerung von Handelsentscheidungen und Verbesserung der Handelsgenauigkeit.

Risikomanagement-Tools:

  • Einstellbare Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen zur Risikosteuerung für jeden Handel.
  • Trailing-Stop-Funktion, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Handel günstig entwickelt.
  • Spread- und Slippage-Filter, um das Eingehen von Geschäften unter ungünstigen Marktbedingungen zu vermeiden.

Anpassbare Parameter:

  • Benutzerfreundliche Einstellungen ermöglichen es Händlern, Risikoniveaus, Losgrößen und andere Parameter je nach Handelsstil und Risikotoleranz anzupassen.

Risikowarnung: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte seien Sie sich der damit verbundenen Risiken bewusst. Die bisherige Performance ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (EA kann auch Verluste machen).

Bewertungen 27
Witt Sr.
91
Witt Sr. 2025.12.10 04:24 
 

I'm starting to use Votex Gold for a week now and satisfied with the result with profitable trades so far. Stanislav is very supportive. This is the worth EA comparing to the higher price.

FedericaLG94
20
FedericaLG94 2025.12.08 09:27 
 

I've been trying this ea for a week. So far, it's opened a few trades, but the setting I used is low risk, so that's fine. It seems very good on prop, too.

Micky Willys
124
Micky Willys 2025.12.07 21:02 
 

One of the best Expert Advisors (EAs) I have in production, always reliable, and if you're an advanced trader, you can configure it according to your strategy. I'm also using it to complete a funding challenge on FTMO, and as soon as I've done that, I'll post an update. Stanislav is very committed and attentive to providing support and recommendations about his products, which is crucial for maintaining trust in the EAs.

