Balanced Price Range BPR

El indicador BPR (Balanced Price Range) es una herramienta avanzada de análisis técnico desarrollada para traders que siguen los conceptos ICT (Inner Circle Trader) y estrategias de Smart Money.

🎯 ¿Qué es el Balanced Price Range (BPR)?

En la metodología ICT, el Balanced Price Range se forma cuando el precio realiza un movimiento rápido en una dirección, creando un desequilibrio (imbalance) que a menudo es revisitado antes de la continuación de la tendencia. Estas zonas representan ineficiencias del mercado donde la liquidez no fue distribuida adecuadamente, convirtiéndolas en zonas clave para potenciales retrocesos y configuraciones de trading.

El BPR se crea mediante la superposición de dos Fair Value Gaps (FVG) opuestos:

  • BPR Alcista: Superposición de un FVG bajista seguido de un FVG alcista
  • BPR Bajista: Superposición de un FVG alcista seguido de un FVG bajista

✨ Características Principales

🔹 Detección Automática de BPR

Ya no es necesario marcar desequilibrios manualmente; el indicador identifica y resalta automáticamente en tu gráfico.

🔹 Identificación de Huellas del Smart Money

Identifica zonas donde el precio probablemente retrocederá y reequilibrará la liquidez, permitiendo entradas de alta probabilidad.

🔹 Sensibilidad Personalizable

Ajusta los parámetros de detección (0-25) según tu estilo de trading preferido y las condiciones del mercado.

🔹 Gestión de Mitigación

El indicador determina automáticamente cuándo un BPR ha sido "mitigado" (invalidado) por el precio, con la opción de mostrar u ocultar zonas mitigadas.

🔹 Línea del Punto Medio

Visualización opcional del punto medio de cada zona BPR, frecuentemente utilizado como nivel de entrada preciso.

🔹 Flechas Direccionales

Flechas visuales que indican la dirección esperada del precio después de la formación del BPR.

🔹 Sistema de Alertas

Recibe alertas automáticas cuando se forma un nuevo BPR o cuando es mitigado.


