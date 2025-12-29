KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

FGV Brasilien, IGP-M Inflationsindex m/m (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)

Land:
Brasilien
BRL, Brasilianischer Real
Quelle:
Stiftung Getúlio Vargas (FGV) (Fundação Getúlio Vargas (FGV))
Sektor:
Preise
Niedrig -0.01% 0.62%
0.27%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der General Market Price Index (IGP-M) wird monatlich von der Getulio Vargas Foundation veröffentlicht. Ähnlich wie bei IGP-DI wird er mit einem gewichteten Durchschnitt von drei Preisindizes im gleichen Verhältnis berechnet: dem Broad Producer Price Index (IPA-M) - 60%, dem Consumer Price Index (CPI-M) - 30% und dem National Construction Cost Index (INCC-M) - 10%.

Ziel von IGP-M ist es, die Konsumschwankungen der Bevölkerung zu beobachten, um die Preisentwicklung in verschiedenen Sektoren der brasilianischen Wirtschaft zu überprüfen: Industrie, Baugewerbe, Landwirtschaft, Einzelhandel und Dienstleistungen für die Haushalte. Je höher der Preis der Artikel in diesen Sektoren im Vergleich zum Vormonat, desto höher ist die Inflation.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass IGP-M das wirtschaftliche Gleichgewicht Brasiliens misst, da es fast alle Sektoren zusammenfasst, die für die Entwicklung der Einkommen verantwortlich sind und die finanzielle Situation Brasiliens abbilden. Der IGP-M-Index ist der am häufigsten verwendete Index in Brasilien für vertragliche Wertanpassungen wie Schulgebühren, Mietwerte, Tarifanpassungen für elektrische Energie und andere. Es wird auch als Index von Staatsanleihen des brasilianischen Finanzministeriums verwendet, wie z.B. Treasury IGP-M. Ein negativer Wert in diesem Index zeigt an, dass im Referenzzeitraum der Umfrage eine Deflation in Brasilien stattgefunden hat.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "FGV Brasilien, IGP-M Inflationsindex m/m (FGV Brazil IGP-M Inflation Index m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
-0.01%
0.62%
0.27%
Nov 2025
0.27%
0.24%
-0.36%
Okt 2025
-0.36%
-0.03%
0.42%
Sep 2025
0.42%
-0.44%
0.36%
Aug 2025
0.36%
-0.13%
-0.77%
Jul 2025
-0.77%
-0.13%
-1.67%
Jun 2025
-1.67%
0.56%
-0.49%
Mai 2025
-0.49%
-0.43%
0.24%
Apr 2025
0.24%
-1.60%
-0.34%
Mär 2025
-0.34%
2.16%
1.06%
Feb 2025
1.06%
0.15%
0.27%
Jan 2025
0.27%
1.04%
0.94%
Dez 2024
0.94%
1.17%
1.30%
Nov 2024
1.30%
1.74%
1.52%
Okt 2024
1.52%
0.27%
0.62%
Sep 2024
0.62%
0.21%
0.29%
Aug 2024
0.29%
0.55%
0.61%
Jul 2024
0.61%
1.00%
0.81%
Jun 2024
0.81%
1.23%
0.89%
Mai 2024
0.89%
0.84%
0.31%
Apr 2024
0.31%
-0.22%
-0.47%
Mär 2024
-0.47%
-1.07%
-0.52%
Feb 2024
-0.52%
-0.69%
0.07%
Jan 2024
0.07%
0.50%
0.74%
Dez 2023
0.74%
0.59%
Nov 2023
0.59%
0.44%
0.50%
Okt 2023
0.50%
1.00%
0.37%
Sep 2023
0.37%
-0.43%
-0.14%
Aug 2023
-0.14%
-1.33%
-0.72%
Jul 2023
-0.72%
-1.92%
-1.93%
Jun 2023
-1.93%
-1.42%
-1.84%
Mai 2023
-1.84%
-0.45%
-0.95%
Apr 2023
-0.95%
-0.01%
0.05%
Mär 2023
0.05%
0.07%
-0.06%
Feb 2023
-0.06%
0.33%
0.21%
Jan 2023
0.21%
-0.05%
0.45%
Dez 2022
0.45%
-0.77%
-0.56%
Nov 2022
-0.56%
-0.83%
-0.97%
Okt 2022
-0.97%
-0.83%
-0.95%
Sep 2022
-0.95%
1.41%
-0.70%
Aug 2022
-0.70%
0.21%
Jul 2022
0.21%
1.98%
0.59%
Jun 2022
0.59%
1.66%
0.52%
Mai 2022
0.52%
1.70%
1.41%
Apr 2022
1.41%
1.51%
1.74%
Mär 2022
1.74%
1.63%
1.83%
Feb 2022
1.83%
1.80%
1.82%
Jan 2022
1.82%
1.50%
0.87%
Dez 2021
0.87%
0.93%
0.02%
Nov 2021
0.02%
0.23%
0.64%
1234
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen