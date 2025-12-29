KalenderKategorien

Brasilien, Nettodefizit - BIP-Verhältnis (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)

Land:
Brasilien
BRL, Brasilianischer Real
Quelle:
Zentralbank von Brasilien (Central Bank of Brazil)
Sektor:
Regierung
Niedrig N/D 65.1%
64.8%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Die Nettoverschuldung des öffentlichen Sektors (DLSP) entspricht der Verschuldung des nichtfinanziellen öffentlichen Sektors zusammen mit der Zentralbank von Brasilien. Der nichtfinanzielle öffentliche Sektor umfasst die direkte Verwaltung von Bund, Ländern und Gemeinden. Dazu gehören auch die indirekten Verwaltungen, d.h. das öffentliche Sozialversicherungssystem und die nichtfinanziellen staatlichen Unternehmen des Bundes, der Länder und Gemeinden. Die Unternehmen der Petrobras-Gruppe und der Eletrobras-Gruppe sind nicht in dieser Liste der nichtfinanziellen staatlichen Unternehmen zur Berechnung der öffentlichen Nettoverschuldung enthalten. Die Zentralbank wird in die Berechnung der Nettoverschuldung des öffentlichen Sektors einbezogen, da ihre Ergebnisse direkt mit dem nationalen Finanzministerium verbunden sind.

Der gesamtstaatliche Bruttoschuldenstand (DBGG) umfasst alle zugesagten Schulden des Bundes, der Länder und der Kommunen in der Privatwirtschaft, des öffentlichen Finanzsektors und der Verschuldung gegenüber dem Rest der Welt. Ebenfalls enthalten sind Geschäfte, die von der Zentralbank mit öffentlichen Wertpapieren getätigt werden. Das DBGG ist eine der wichtigsten Referenzen für die Beurteilung der Solvabilitätsbedingung Brasiliens durch die globalen Klassifikationsgesellschaften.

Die Quote von Schulden/BIP ist die Berechnung der öffentlichen Verschuldung, insbesondere der DLSP, im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). Je niedriger die Schulden/BIP-Ratio einer Volkswirtschaft ist, desto größer ist die Produktion von Waren und Dienstleistungen und die Wahrscheinlichkeit, dass die Gewinne hoch genug sind, um die Schulden zurückzuzahlen.

In der Praxis gilt: Je höher die Staatsverschuldung einer Volkswirtschaft, desto größer ist das Ausfallrisiko in einem Land, sodass höhere als die erwarteten Werte des Indikators negative Auswirkungen auf die brasilianische Währung haben können.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Brasilien, Nettodefizit - BIP-Verhältnis (Brazil Net Debt - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
N/D
65.1%
64.8%
Sep 2025
64.8%
64.8%
64.2%
Aug 2025
64.2%
63.8%
63.7%
Jul 2025
63.7%
63.2%
62.9%
Jun 2025
62.9%
62.6%
62.0%
Mai 2025
62.0%
62.2%
61.7%
Apr 2025
61.7%
61.7%
61.6%
Mär 2025
61.6%
61.0%
61.4%
Feb 2025
61.4%
62.2%
60.8%
Jan 2025
60.8%
62.0%
61.1%
Dez 2024
61.1%
61.6%
61.2%
Nov 2024
61.2%
62.8%
62.1%
Okt 2024
62.1%
62.8%
62.4%
Sep 2024
62.4%
62.3%
62.0%
Aug 2024
62.0%
62.1%
61.9%
Jul 2024
61.9%
63.0%
62.2%
Jun 2024
62.2%
62.6%
62.2%
Mai 2024
62.2%
61.9%
61.2%
Apr 2024
61.2%
61.4%
61.1%
Mär 2024
61.1%
60.8%
60.9%
Feb 2024
60.9%
60.4%
60.0%
Jan 2024
60.0%
60.2%
60.8%
Dez 2023
60.8%
60.2%
59.5%
Nov 2023
59.5%
60.7%
60.0%
Okt 2023
60.0%
60.0%
Sep 2023
60.0%
59.9%
59.9%
Aug 2023
59.9%
60.4%
59.6%
Jul 2023
59.6%
59.7%
59.1%
Jun 2023
59.1%
57.8%
57.8%
Mai 2023
57.8%
57.5%
57.2%
Apr 2023
57.2%
57.6%
57.2%
Mär 2023
57.2%
56.8%
56.6%
Feb 2023
56.6%
56.6%
56.6%
Jan 2023
56.6%
57.2%
57.5%
Dez 2022
57.5%
57.4%
57.0%
Nov 2022
57.0%
58.9%
58.3%
Okt 2022
58.3%
58.1%
58.3%
Sep 2022
58.3%
57.6%
58.2%
Aug 2022
58.2%
58.3%
57.8%
Jun 2022
57.8%
59.9%
58.8%
Mai 2022
58.8%
59.2%
57.9%
Apr 2022
57.9%
58.9%
58.2%
Mär 2022
58.2%
56.7%
57.1%
Feb 2022
57.1%
56.5%
56.6%
Jan 2022
56.6%
57.8%
57.3%
Dez 2021
57.3%
57.3%
57.0%
Nov 2021
57.0%
57.3%
57.6%
Okt 2021
57.6%
57.3%
58.5%
Sep 2021
58.5%
58.2%
59.3%
Aug 2021
59.3%
62.5%
60.3%
1234
